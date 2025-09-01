Eva FilmMakers, Festivalul kürtőskalács şi Zilele Sportive, printre evenimentele lunii...

Covasna Media, 1 septembrie 2025 18:20

Eva FilmMakers, Festivalul kürtőskalács şi Zilele Sportive, printre evenimentele lunii...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 15 minute
18:50
Târgu Secuiesc – al doilea oraş din judeţ care implementează programul Pedibus Covasna Media
Târgu Secuiesc – al doilea oraş din judeţ care implementează programul Pedibus
Acum o oră
18:20
Eva FilmMakers, Festivalul kürtőskalács şi Zilele Sportive, printre evenimentele lunii... Covasna Media
Eva FilmMakers, Festivalul kürtőskalács şi Zilele Sportive, printre evenimentele lunii...
Acum 2 ore
17:20
Cadrele didactice covăsnene protestează mâine în faţa Prefecturii Covasna Media
Cadrele didactice covăsnene protestează mâine în faţa Prefecturii
Acum 4 ore
15:50
Doi șoferi prinși băuți la volan, în Târgu Secuiesc și Lemnia Covasna Media
Doi șoferi prinși băuți la volan, în Târgu Secuiesc și Lemnia
15:20
Trei persoane rănite într-un accident pe DJ 121, la Catalina Covasna Media
Trei persoane rănite într-un accident pe DJ 121, la Catalina
Acum 6 ore
15:00
Accident la Bixad: un tânăr de 19 ani a căzut de pe bicicletă și a ajuns la spital Covasna Media
Accident la Bixad: un tânăr de 19 ani a căzut de pe bicicletă și a ajuns la spital
Acum 12 ore
10:40
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
O oră care a schimbat vieți. „Bătăliile care contează” la Mindformers Covasna Media
O oră care a schimbat vieți. „Bătăliile care contează” la Mindformers
07:00
Poliția Locală din Sfântu Gheorghe a confiscat 5 căruțe care circulau fără permis Covasna Media
Poliția Locală din Sfântu Gheorghe a confiscat 5 căruțe care circulau fără permis
07:00
Evenimentul MindFormers de la Sfântu Gheorghe este doar începutul! Covasna Media
Evenimentul MindFormers de la Sfântu Gheorghe este doar începutul!
06:50
Horoscop luni, 1 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop luni, 1 septembrie 2025
Ieri
18:50
Horoscop lunar septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop lunar septembrie 2025
09:30
Cod galben de furtuni în mai multe zone, duminică Covasna Media
Cod galben de furtuni în mai multe zone, duminică
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Sepsi OSK câștigă la limită contra ultimei clasate Covasna Media
Sepsi OSK câștigă la limită contra ultimei clasate
06:50
Horoscop de weekend: 30-31 august 2025 Covasna Media
Horoscop de weekend: 30-31 august 2025
29 august 2025
17:20
Polițiștii covăsneni, mobilizați pentru siguranța ultimului weekend de vară Covasna Media
Polițiștii covăsneni, mobilizați pentru siguranța ultimului weekend de vară
13:30
Theo Rose, Ioana Ignat și Narcotic Sound, printre artiștii care vor concerta la Zilele Covasnei.... Covasna Media
Theo Rose, Ioana Ignat și Narcotic Sound, printre artiștii care vor concerta la Zilele Covasnei....
12:30
Greva din administrația locală: Valea Mare, Micfalău și Chichiș, printre primăriile care se... Covasna Media
Greva din administrația locală: Valea Mare, Micfalău și Chichiș, printre primăriile care se...
10:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Povestea Kirei – de la frică la speranță Covasna Media
Povestea Kirei – de la frică la speranță
07:00
Bătăliile care contează și alte motive să ieși din casă zilele următoare Covasna Media
Bătăliile care contează și alte motive să ieși din casă zilele următoare
06:40
Horoscop vineri, 29 august 2025 Covasna Media
Horoscop vineri, 29 august 2025
28 august 2025
19:20
Tarifele de utilizare și de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, majorate de... Covasna Media
Tarifele de utilizare și de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, majorate de...
17:40
2.250 de ghiozdane pregătite pentru bobocii din județul Covasna Covasna Media
2.250 de ghiozdane pregătite pentru bobocii din județul Covasna
16:20
Sentința în cazul copilului de 8 luni decedat în februarie 2025: 23 și 24 de ani de închisoare... Covasna Media
Sentința în cazul copilului de 8 luni decedat în februarie 2025: 23 și 24 de ani de închisoare...
12:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
12:00
Bicicleta comunității, la gunoi. Autorii gestului, căutați de Sepsi ReKreatív Covasna Media
Bicicleta comunității, la gunoi. Autorii gestului, căutați de Sepsi ReKreatív
07:00
Toboșarul din Întorsura Buzăului care urcă pe marile scene cu Theo Rose Covasna Media
Toboșarul din Întorsura Buzăului care urcă pe marile scene cu Theo Rose
07:00
Ediția a treia Vâlcele Fest – Acorduri de Toamnă, pe 30 și 31 august Covasna Media
Ediția a treia Vâlcele Fest – Acorduri de Toamnă, pe 30 și 31 august
07:00
HYDROKOV propune reducerea prețului apei pentru a compensa creșterea TVA Covasna Media
HYDROKOV propune reducerea prețului apei pentru a compensa creșterea TVA
06:40
Horoscop joi, 28 august 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 28 august 2025
27 august 2025
18:30
Programul Pedibus va fi reluat din septembrie; organizatorii caută voluntari Covasna Media
Programul Pedibus va fi reluat din septembrie; organizatorii caută voluntari
17:50
Judecătorii de la Tribunalul Covasna se alătură protestelor naționale împotriva reformei... Covasna Media
Judecătorii de la Tribunalul Covasna se alătură protestelor naționale împotriva reformei...
16:40
Maria Nicoleta Tabalai, poeta din Întorsura Buzăului, își lansează primele volume de poezii Covasna Media
Maria Nicoleta Tabalai, poeta din Întorsura Buzăului, își lansează primele volume de poezii
16:20
Drepturile tale au fost încălcate? Avocatul Poporului te așteaptă pe 1 septembrie la Sfântu... Covasna Media
Drepturile tale au fost încălcate? Avocatul Poporului te așteaptă pe 1 septembrie la Sfântu...
16:00
IPJ Covasna: „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți” Covasna Media
IPJ Covasna: „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”
15:20
De ce merită să ai un SSD extern chiar dacă folosești cloud-ul zilnic (P) Covasna Media
De ce merită să ai un SSD extern chiar dacă folosești cloud-ul zilnic (P)
12:40
AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru... Covasna Media
AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru...
07:10
Opal: „Sunt simpatic, scoate-mă de aici” Covasna Media
Opal: „Sunt simpatic, scoate-mă de aici”
07:00
Cum arată clasamentul celor mai mari angajatori din județul Covasna în 2024 Covasna Media
Cum arată clasamentul celor mai mari angajatori din județul Covasna în 2024
07:00
Munca „voluntară” și la ATOP Covasna: membrii nu vor mai fi plătiți pentru activitatea din plen și comisii Covasna Media
Munca „voluntară” și la ATOP Covasna: membrii nu vor mai fi plătiți pentru activitatea din plen și comisii
07:00
Proiectul casei de tip familial pentru copii cu dizabilități din Baraolt avansează Covasna Media
Proiectul casei de tip familial pentru copii cu dizabilități din Baraolt avansează
06:40
Horoscop miercuri, 27 august 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 27 august 2025
26 august 2025
17:00
Personajele Miraculous, la Profi (P) Covasna Media
Personajele Miraculous, la Profi (P)
14:40
DJ121A închis temporar mâine pentru antrenamente de raliu Covasna Media
DJ121A închis temporar mâine pentru antrenamente de raliu
13:10
Concurs de alergare prin clădirile istorice din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Concurs de alergare prin clădirile istorice din Sfântu Gheorghe
11:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
09:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
07:00
„Pielea noastră reflectă excesele stilului de viață” - Dr. Orsolya Kelemen, medic specialist dermatologie Covasna Media
„Pielea noastră reflectă excesele stilului de viață” - Dr. Orsolya Kelemen, medic specialist dermatologie
07:00
700 de elevi covăsneni vor primi subvenție pentru transport: 47 bani pe kilometru Covasna Media
700 de elevi covăsneni vor primi subvenție pentru transport: 47 bani pe kilometru
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.