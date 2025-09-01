Eva FilmMakers, Festivalul kürtőskalács şi Zilele Sportive, printre evenimentele lunii...
Covasna Media, 1 septembrie 2025 18:20
Eva FilmMakers, Festivalul kürtőskalács şi Zilele Sportive, printre evenimentele lunii...
Acum 15 minute
18:50
Târgu Secuiesc – al doilea oraş din judeţ care implementează programul Pedibus
Acum o oră
18:20
Eva FilmMakers, Festivalul kürtőskalács şi Zilele Sportive, printre evenimentele lunii...
Acum 2 ore
17:20
Cadrele didactice covăsnene protestează mâine în faţa Prefecturii
Acum 4 ore
15:50
Doi șoferi prinși băuți la volan, în Târgu Secuiesc și Lemnia
15:20
Trei persoane rănite într-un accident pe DJ 121, la Catalina
Acum 6 ore
15:00
Accident la Bixad: un tânăr de 19 ani a căzut de pe bicicletă și a ajuns la spital
Acum 12 ore
10:40
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
O oră care a schimbat vieți. „Bătăliile care contează” la Mindformers
07:00
Poliția Locală din Sfântu Gheorghe a confiscat 5 căruțe care circulau fără permis
07:00
Evenimentul MindFormers de la Sfântu Gheorghe este doar începutul!
06:50
Horoscop luni, 1 septembrie 2025
Ieri
18:50
Horoscop lunar septembrie 2025
09:30
Cod galben de furtuni în mai multe zone, duminică
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Sepsi OSK câștigă la limită contra ultimei clasate
06:50
Horoscop de weekend: 30-31 august 2025
29 august 2025
17:20
Polițiștii covăsneni, mobilizați pentru siguranța ultimului weekend de vară
13:30
Theo Rose, Ioana Ignat și Narcotic Sound, printre artiștii care vor concerta la Zilele Covasnei....
12:30
Greva din administrația locală: Valea Mare, Micfalău și Chichiș, printre primăriile care se...
10:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Povestea Kirei – de la frică la speranță
07:00
Bătăliile care contează și alte motive să ieși din casă zilele următoare
06:40
Horoscop vineri, 29 august 2025
28 august 2025
19:20
Tarifele de utilizare și de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, majorate de...
17:40
2.250 de ghiozdane pregătite pentru bobocii din județul Covasna
16:20
Sentința în cazul copilului de 8 luni decedat în februarie 2025: 23 și 24 de ani de închisoare...
12:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
12:00
Bicicleta comunității, la gunoi. Autorii gestului, căutați de Sepsi ReKreatív
07:00
Toboșarul din Întorsura Buzăului care urcă pe marile scene cu Theo Rose
07:00
Ediția a treia Vâlcele Fest – Acorduri de Toamnă, pe 30 și 31 august
07:00
HYDROKOV propune reducerea prețului apei pentru a compensa creșterea TVA
06:40
Horoscop joi, 28 august 2025
27 august 2025
18:30
Programul Pedibus va fi reluat din septembrie; organizatorii caută voluntari
17:50
Judecătorii de la Tribunalul Covasna se alătură protestelor naționale împotriva reformei...
16:40
Maria Nicoleta Tabalai, poeta din Întorsura Buzăului, își lansează primele volume de poezii
16:20
Drepturile tale au fost încălcate? Avocatul Poporului te așteaptă pe 1 septembrie la Sfântu...
16:00
IPJ Covasna: „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”
15:20
De ce merită să ai un SSD extern chiar dacă folosești cloud-ul zilnic (P)
12:40
AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru...
07:10
Opal: „Sunt simpatic, scoate-mă de aici”
07:00
Cum arată clasamentul celor mai mari angajatori din județul Covasna în 2024
07:00
Munca „voluntară” și la ATOP Covasna: membrii nu vor mai fi plătiți pentru activitatea din plen și comisii
07:00
Proiectul casei de tip familial pentru copii cu dizabilități din Baraolt avansează
06:40
Horoscop miercuri, 27 august 2025
26 august 2025
17:00
Personajele Miraculous, la Profi (P)
14:40
DJ121A închis temporar mâine pentru antrenamente de raliu
13:10
Concurs de alergare prin clădirile istorice din Sfântu Gheorghe
11:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
09:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
07:00
„Pielea noastră reflectă excesele stilului de viață” - Dr. Orsolya Kelemen, medic specialist dermatologie
07:00
700 de elevi covăsneni vor primi subvenție pentru transport: 47 bani pe kilometru
