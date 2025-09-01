Protest la deschiderea sesiunii parlamentare: AUR acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu

14:30

Pentru mulți români, „pensie liniștită" nu înseamnă lux, ci siguranță: să nu-ți faci griji că rămâi fără bani pentru facturi, medicamente sau o vacanță din când în când. Înseamnă să ai libertatea de a alege ce faci cu timpul tău, fără stresul financiar de zi cu zi. Când ești pensionar, cheltuielile se schimbă. Nu mai ai costuri cu […]