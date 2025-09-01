Protest la deschiderea sesiunii parlamentare: AUR acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu
PSNews.ro, 1 septembrie 2025 18:20
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor au organizat luni, un protest, la deschiderea noii sesiuni parlamentare, acuzând „abuzuri și folosirea justiției ca armă politică”. Protestul are legătură cu situația fostului prezidențiabil Călin Georgescu, despre care formațiunea susține că „este târât săptămânal la control judiciar doar pentru că a câștigat alegerile din noiembrie”. „Parlamentarii AUR au protestat […] Articolul Protest la deschiderea sesiunii parlamentare: AUR acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
19:00
Dolarul american a coborât luni la minimul ultimelor cinci săptămâni, înaintea datelor privind piaţa muncii din SUA # PSNews.ro
Dolarul a atins luni cel mai scăzut nivel de la sfârşitul lui iulie, pe fondul aşteptărilor pentru publicarea, în această săptămână, a unor date cheie privind piaţa muncii din SUA care ar putea influenţa traiectoria de relaxare monetară a Rezervei Federale, transmite Reuters. Indicele dolarului, care măsoară evoluţia monedei americane faţă de un coş de […] Articolul Dolarul american a coborât luni la minimul ultimelor cinci săptămâni, înaintea datelor privind piaţa muncii din SUA apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
18:50
De astăzi, peste 650.000 de români nu îşi vor mai putea face banalele analize de sânge gratis, nu vor mai beneficia de consultaţii în spital şi nici de internări, de fapt, de mai nimic. Vorbim despre cei care până acum erau în întreţinerea unei persoane asigurate şi care, potrivit primului pachet de măsuri fiscale, trebuie […] Articolul 650.000 de români au rămas fără CASS. Cât costă asigurarea medicală la stat apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
18:40
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a respins luni, 1 septembrie, informația privind o nouă majorare a TVA, arătând că este un lucru fals, care s-a aruncat pe piață. Despre ieșirea PSD de la guvernare, Grindeanu a precizat că nu va decide PSD-ul să facă acest lucru și că astăzi poate să garanteze acest lucru. […] Articolul „Un lucru fals aruncat pe piață”. Sorin Grindeanu dezminte o nouă majorare a TVA apare prima dată în PS News.
Acum o oră
18:30
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a oferit luni după-amiaza un interviu la Antena 3 CNN în cadrul căruia a comentat afirmaţiile făcute de secretarul general al PSD, care le-a transmis colegilor de partid că „este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare”. În timpul declaraţiilor, Radu Marinescu a subliniat că Partidul […] Articolul Radu Marinescu: Nu dorim să ieşim de la guvernare. Intenţiile PSD-ului sunt serioase apare prima dată în PS News.
18:20
Protest la deschiderea sesiunii parlamentare: AUR acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu # PSNews.ro
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor au organizat luni, un protest, la deschiderea noii sesiuni parlamentare, acuzând „abuzuri și folosirea justiției ca armă politică”. Protestul are legătură cu situația fostului prezidențiabil Călin Georgescu, despre care formațiunea susține că „este târât săptămânal la control judiciar doar pentru că a câștigat alegerile din noiembrie”. „Parlamentarii AUR au protestat […] Articolul Protest la deschiderea sesiunii parlamentare: AUR acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu apare prima dată în PS News.
18:10
După ce secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a ameninţat, luni, că social-democraţii ar putea ieşi de la guvernare, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a intervenit şi a transmis că astfel de decizii nu se iau atât de simplu. PSD-iştii lasă impresia că nu se înţeleg între ei în momentul în care vine vorba […] Articolul Scandal în PSD. Paul Stănescu şi Sorin Grindeanu se ceartă pe ieșirea de la guvernare apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:00
Kelemen Hunor: Coaliţia trebuie să meargă mai departe. Situaţia autorităţilor locale, de analizat # PSNews.ro
Coaliţia de guvernare trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spune preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că acesta nu a ameninţat cu demisia, doar a cerut susţinere pentru reforme, transmite Agerpres. „Eu nu am simţit nicio ameninţare. Dar, într-adevăr, a fost o propoziţie care putea fi interpretată în sensul că dacă […] Articolul Kelemen Hunor: Coaliţia trebuie să meargă mai departe. Situaţia autorităţilor locale, de analizat apare prima dată în PS News.
18:00
Cine ar fi în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul autorităților de la Kiev # PSNews.ro
Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului preşedinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reţinut, relatează Reuters. Şeful poliţiei naţionale, Ivan Vîhivski, a declarat că atacatorul s-a deghizat în curier şi a tras de opt ori în atacul de sâmbătă care a avut loc în […] Articolul Cine ar fi în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul autorităților de la Kiev apare prima dată în PS News.
17:40
CFR explică facilităţile pe care le au elevii la călătoria cu trenul în anul școlar care este pe cale să înceapă # PSNews.ro
Compania feroviară reaminteşte condiţiile de călătorie gratuită pentru elevii din învăţământul preuniversitar şi termenele de valabilitate ale documentelor. Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului şcolar, în baza carnetului/legitimaţiei de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul şcolar în curs, de: Bilete de călătorie […] Articolul CFR explică facilităţile pe care le au elevii la călătoria cu trenul în anul școlar care este pe cale să înceapă apare prima dată în PS News.
17:30
Deputații și-au ales, luni, la început de sesiune parlamentară, o nouă conducere. În Biroul Permanent au intrat, ca vicepreședinți, Natalia Intotero (PSD) și Adrian Cozma (PNL), care îi înlocuiesc pe Raluca Turcan (PNL) și Daniel Suciu (PSD). Camera Deputaților și-a ales, luni, o nouă conducere. Față de componența din sesiunea anterioară, Natalia Intotero (PSD) și […] Articolul Deputații și-au ales o nouă conducere. Cine vine în locul lui Suciu și Turcan apare prima dată în PS News.
17:30
Arde Mănăstirea Cernica, în chiar prima zi a Anului Bisericesc. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările # PSNews.ro
Este agitaţie mare, luni după-amiază, în zona Mănăstirii Cernica, după ce în jurul orei 16.00 a fost semnalată izbucnirea unui incendiu. Primele informaţii de la faţa locului arată că incendiul ar fi izbucnit chiar în curtea Mănăstirii Cernica, la una dintre anexele acesteia. O telespectatoare fidelă ne-a transmis, via Fii Observator, imagini de la faţa locului, […] Articolul Arde Mănăstirea Cernica, în chiar prima zi a Anului Bisericesc. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările apare prima dată în PS News.
17:20
Kelemen Hunor aruncă bomba: În ciuda reformei, „anvelopa salarială” a bugetarilor a crescut cu un miliard de lei # PSNews.ro
Kelemen Hunor: Coaliția trebuie să meargă mai departe; trebuie analizată situația autorităților locale Coaliția de guvernare trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că acesta nu a amenințat cu demisia, doar a cerut susținere pentru reforme. Citește mai mult AICI Articolul Kelemen Hunor aruncă bomba: În ciuda reformei, „anvelopa salarială” a bugetarilor a crescut cu un miliard de lei apare prima dată în PS News.
17:10
Paul Stănescu spune despre ieșirea PSD de la guvernare că „este doar o chestiune de timp” # PSNews.ro
Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, ar fi spus la ședința conducerii PSD, că „este doar o chestiune de timp” până la ieșirea de la guvernare a social-democraților, scrie digi24.ro. În ședința PSD, Stănescu le-a transmis liderilor social-democrați că în momentul în care să umple paharul ar trebui să se ia o decizie radicală, făcând referire […] Articolul Paul Stănescu spune despre ieșirea PSD de la guvernare că „este doar o chestiune de timp” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:00
Lia Olguța Vasilescu explică de ce social-democrații a cerut amânarea reformei în administrație: „PSD nu e contra” # PSNews.ro
Lia Olguța Vasilescu, despre reforma în administrație: „PSD nu e contra, dar am mai văzut reforme făcute fără cap și care au dus la sume mai mari plătite de stat, după ce instanțele au decis altfel” După ședința coaliției de guvernare, Lia Olguța Vasilescu a explicat de ce PSD a cerut amânarea adoptării reformei în […] Articolul Lia Olguța Vasilescu explică de ce social-democrații a cerut amânarea reformei în administrație: „PSD nu e contra” apare prima dată în PS News.
17:00
Sorin Grindeanu cere „date corecte” şi reguli unitare pentru tăierile de personal din administraţie # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat, luni, modul în care Guvernul prezintă cifrele privind restructurarea aparatului bugetar şi a cerut ca regulile pentru disponibilizări să fie aceleaşi pentru toate instituţiile publice. Sorin Grindeanu a declarat că pachetul de reforme care vizează pensiile magistraţilor, eliminarea privilegiilor, reglementarea instituţiilor şi modificările din sănătate are la […] Articolul Sorin Grindeanu cere „date corecte” şi reguli unitare pentru tăierile de personal din administraţie apare prima dată în PS News.
16:50
Biografia neromanțată a clanului Piedone: Sinecuri de la tinerețe pân’ la bătrânețe. Soții, soacre, cuscre, verișori # PSNews.ro
Familia fostului primar Cristian Popescu Piedone a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai controversate nuclee de influență politică și economică din București. Dincolo de imaginea publică a unui politician popular, „om al străzii”, presa și anchetele oficiale scot la iveală o rețea extinsă de rude, afaceri, contracte publice și proprietăți de lux, care […] Articolul Biografia neromanțată a clanului Piedone: Sinecuri de la tinerețe pân’ la bătrânețe. Soții, soacre, cuscre, verișori apare prima dată în PS News.
16:50
Deputatul S.O.S România Raisa Enachi a anunţat, luni, conducerea Camerei Deputaţilor, că a demisionat din partid şi va activa ca parlamentar neafiliat. ”Raisa Enachi, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, vă aduc la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 29 august 2025, mi-am depus demisia din calitatea de membru al […] Articolul SOS România mai pierde un parlamentar apare prima dată în PS News.
16:40
Război între puterile statului: CSM acuză clasa politică de campanie de defăimare împotriva magistraţilor # PSNews.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) acuză clasa politică de derularea unei campanii concertate de defăimare împotriva magistraţilor, care ar fi dus la „instigări directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor”. Potrivit unui comunicat, CSM susţine că această campanie, întreţinută prin declaraţii politice repetate […] Articolul Război între puterile statului: CSM acuză clasa politică de campanie de defăimare împotriva magistraţilor apare prima dată în PS News.
16:40
Arest la domiciliu pentru Tudor Duma – „Maru”, trimis în judecată după moartea unei tinere care s-a drogat la el acasă # PSNews.ro
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii luate luni de Tribunalul Bucureşti. Maru a fost arestat preventiv în aprilie 2025, iar acum instanţa a înlocuit această măsură cu […] Articolul Arest la domiciliu pentru Tudor Duma – „Maru”, trimis în judecată după moartea unei tinere care s-a drogat la el acasă apare prima dată în PS News.
16:30
Cristoiu, neimpresionat de Bolojan: „Amenințarea demisia este o escrocherie. E un nimeni electoral” # PSNews.ro
Bolojan joacă teatru în fața coaliției? Ion Cristoiu: „Amenințarea demisia este o escrocherie. E un nimeni electoral” Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” faptul că Bolojan a amenințat coaliția cu demisia. Cristoiu a declarat că „amenințarea cu demisia este o escrocherie” „Amenințarea cu demisia este o escrocherie. […] Articolul Cristoiu, neimpresionat de Bolojan: „Amenințarea demisia este o escrocherie. E un nimeni electoral” apare prima dată în PS News.
16:20
Primarul interimar Stelian Bujduveanu vrea un candidat comun al coaliției la scrutinul din București # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), susține planul unui candidat unic al coaliției de guvernare la funcția de primar general. În caz contrar, Guvernul Bolojan ar putea fi fragilizat, a declarat liberalul luni, 1 septembrie. Edilul spune și că data scrutinului va fi stabilită în curând. „Cred că experiența pe care am avut-o cu […] Articolul Primarul interimar Stelian Bujduveanu vrea un candidat comun al coaliției la scrutinul din București apare prima dată în PS News.
16:10
Vicepreședintele JD Vance este ”întruchiparea Satanei”, iar până și cei care nu-l suportă pe Donald Trump ar trebui să se roage pentru sănătatea acestuia, întrucât dacă Vance ajunge președintele SUA, atunci vom avea ”iadul pe pământ”, crede CTP. JD Vance este atât de demonic, încât abia cu el în fruntea Americii vom vedea ce înseamnă, […] Articolul Dacă JD Vance ajunge președintele SUA, atunci vom avea ”iadul pe pământ”, crede CTP apare prima dată în PS News.
16:10
Abia s-a încheiat sezonul de vară că cei mai mulţi dintre români se gândesc, deja, la vacanţa de iarnă şi îşi fac planuri în funcţie de cum pică zilele libere de Crăciun 2025 şi Revelion 2026. Milioane de români s-au bucurat de zile de vacanţă, mai multe sau mai puţine, în funcţie de bugetul fiecăruia, […] Articolul Zile libere de Crăciun 2025 şi Revelion 2026. Când pică sărbătorile de iarnă apare prima dată în PS News.
16:00
Reacția Concordia după ce PSD a propus reintroducerea impozitului pentru multinaționale: „O decizie profund greșită” # PSNews.ro
Reacția Concordia după ce PSD a propus reintroducerea impozitului pentru multinaționale: „O decizie profund greșită” Confederaţia Concordia critică dur decizia de reintroducere a impozitului minim pe cifra de afaceri pentru multinaționale, după ce PSD a anunțat că amendamentul lor a fost acceptat de coaliție. Confederaţia critică decizia de reintroducere a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA). […] Articolul Reacția Concordia după ce PSD a propus reintroducerea impozitului pentru multinaționale: „O decizie profund greșită” apare prima dată în PS News.
15:50
Burse școlare 2025-2026. Câți bani vor primi elevii și în ce condiții, după tăierile dispuse de guvern # PSNews.ro
Despre burse școlare se va putea vorbi, din fericire, și în anul școlar 2025-2026. Doar că vor fi păstrate doar trei categorii de burse, iar condițiile de acordare vor fi mult mai stricte, astfel că numărul beneficiarilor se va reduce considerabil. În anul școlar 2025-2026, vor fi păstrate doar trei categorii de burse: de merit, […] Articolul Burse școlare 2025-2026. Câți bani vor primi elevii și în ce condiții, după tăierile dispuse de guvern apare prima dată în PS News.
15:50
Dosar penal în cazul afaceristului care a reclamat că ar fi fost înșelat de Călin Georgescu cu un milion de euro # PSNews.ro
DIICOT a transmis luni, 1 septembrie, la solicitarea Digi24.ro, că a deschis un dosar penal în cazul afaceristului care l-a reclamat pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro. Stadiul dosarului este in rem, iar cercetările se fac pentru constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Digi24.ro […] Articolul Dosar penal în cazul afaceristului care a reclamat că ar fi fost înșelat de Călin Georgescu cu un milion de euro apare prima dată în PS News.
15:40
Încă o reacție dură din partea PSD după amenințările lui Bolojan: E plin cimitirul de oameni de neînlocuit # PSNews.ro
Ionuț Pucheanu afirmă că nimeni nu e de neînlocuit, iar Ilie Bolojan, deși susținut de el, ar avea sfătuitori greșiți, pe fondul amenințării premierului cu demisia. „E plin cimitirul de oameni de neînlocuit”, spune vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați. Coaliția de guvernare, adaugă el, nu s-a format „în jurul unui om”. „Eu sunt […] Articolul Încă o reacție dură din partea PSD după amenințările lui Bolojan: E plin cimitirul de oameni de neînlocuit apare prima dată în PS News.
15:40
Incident violent în timpul unui zbor Bruxelles-București. „Rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava Șosoacă” # PSNews.ro
Incidentul s-a produs, luni, cu 40 de minute înainte ca avionul WizzAir care decolase de pe aeroportul Charleroi să aterizeze la Otopeni. Atunci, un pasager român a început să țipe „I want cash, no card” („Vreau cash, nu card”) sau „De ce nu sunt buni banii mei” și a devenit violent verbal cu echipajul de […] Articolul Incident violent în timpul unui zbor Bruxelles-București. „Rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava Șosoacă” apare prima dată în PS News.
15:20
Nicușor Dan, întâlnire controversată la Chișinău. Cine e Ștefan Florescu, acuzat de mită electorală și incompatibil ANI # PSNews.ro
Nicușor Dan, președintele României, s-a pozat, în cadrul vizitei la Chișinău, alături de nimeni altul decât Ștefan Florescu, fost candidat la primăria sectorului 6 în 2012, acuzat de mită electorală și considerat incompatibil de către inspectorii ANI. În prezent, Ștefan Florescu este membru al Partidului Mișcarea Populară, președinte al filialei sector 6. În timpul vizitei […] Articolul Nicușor Dan, întâlnire controversată la Chișinău. Cine e Ștefan Florescu, acuzat de mită electorală și incompatibil ANI apare prima dată în PS News.
15:20
Liderii Coaliției merg marți la Cotroceni să discute despre tăierile din administrație și amenințările lui Bolojan # PSNews.ro
Liderii Coaliției merg marți la Palatul Cotroceni, la o discuție cu Președintele Nicușor Dan, după ce scandalul din Guvern a escaladat până la amenințarea lui Ilie Bolojan cu demisia din funcția de premier. Surse politice au declarat pentru Antena3.ro că Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz vor discuta cu șeful statului despre […] Articolul Liderii Coaliției merg marți la Cotroceni să discute despre tăierile din administrație și amenințările lui Bolojan apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen # PSNews.ro
Partidul naționalist Revival a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să intre duminică într-o fabrică de arme din orașul bulgar Sopot, atacând un vehicul în care cei adunați credeau că se află ea. Liderul partidului Revival (Renașterea), Kostadin Kostadinov, care a cerut retragerea Bulgariei din NATO, a organizat demonstrații […] Articolul VIDEO ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen apare prima dată în PS News.
15:10
Mihai Fifor (PSD): Ameninţarea permanentă cu demisia pe care o face Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică # PSNews.ro
Social-democratul Mihai Fifor îl atacă, luni, pe premierul Ilie Bolojan, în urma informaţiilor neoficiale potrivit cărora şeful Executivului a ameninţat cu demisia, în şedinţa coaliţiei de duminică. Fifor spune că, ”după ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îţi iei jucăriile şi pleci, asta nu poate să îţi atragă respectul partenerilor […] Articolul Mihai Fifor (PSD): Ameninţarea permanentă cu demisia pe care o face Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică apare prima dată în PS News.
15:10
Mircea Abrudean (PNL): Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru. Sunt optimist din fire # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), consideră că „vocea raţiunii” va prevala şi că actuala coaliţie de guvernare va continua cu Ilie Bolojan în funcţia de premier, transmite Agerpres. „În general, sunt optimist din fire. Am făcut parte din mai multe coaliţii, în ultimii cinci ani. Am văzut destul de multe declaraţii, afirmaţii, ieşiri publice din […] Articolul Mircea Abrudean (PNL): Cred că această coaliţie va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru. Sunt optimist din fire apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:00
De ce au ajuns UE și România în colaps și ce ar trebui să facă pentru a-și reveni. Explicațiile unui cunoscut economist # PSNews.ro
Profesor de economie mondială și director al Institute for Economic Studies, Franța, Christian Năsulea explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană și România pentru a depăși o criză de competitivitate care pare să se adâncească tot mai mult. Fostul bancher și premier italian Mario Draghi este responsabilul cu vești proaste […] Articolul De ce au ajuns UE și România în colaps și ce ar trebui să facă pentru a-și reveni. Explicațiile unui cunoscut economist apare prima dată în PS News.
15:00
Situație revoltătoare în Capitală! Fațada Palatului Nifon a fost vandalizată de mai mulți indivizi, chiar la scurt timp după ce plasele de protecție au fost înlăturate. Clădirea Patriarhiei se află în plin proces de restaurare, însă lucrările au fost compromise de însemne cu vopsea apărute pe toată fațada peste noapte. Palatul Nifon este o clădire […] Articolul Revoltător: Fațada fostului Palat al Patriarhiei, proaspăt renovată, a fost vandalizată apare prima dată în PS News.
14:50
Nicușor Dan recunoaște că pot fi erori în pachetul fiscal: 2025 și 2026 vor fi niște ani dificili pentru români # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că urmează o perioadă dificilă din punct de vedere economic. În ceea ce privește măsurile din pachetul doi de măsuri, șeful statului a precizat că atunci când se lucrează sub presiune, se mai fac și greșeli, dar responsabilitatea tuturor este să mențină acest Guvern. Întrebat dacă aceste măsuri vor duce la un […] Articolul Nicușor Dan recunoaște că pot fi erori în pachetul fiscal: 2025 și 2026 vor fi niște ani dificili pentru români apare prima dată în PS News.
14:40
Sindicatul salariaților ANCOM a anunțat conducerea instituției că membrii săi și ceilalți salariați au declanșat, începând de luni, o grevă japoneză pe o durată de 5 zile, ca formă de protest față de proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome”, pentru care Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament. Mai jos, scrisoarea sindicatului, […] Articolul Grevă la ANCOM timp de 5 zile. Deocamdată protestul e în stil japonez apare prima dată în PS News.
14:30
De câți bani ai nevoie pentru o pensie „fără griji” în România. Calculele obiective făcute de ChatGPT # PSNews.ro
Pentru mulți români, „pensie liniștită” nu înseamnă lux, ci siguranță: să nu-ți faci griji că rămâi fără bani pentru facturi, medicamente sau o vacanță din când în când. Înseamnă să ai libertatea de a alege ce faci cu timpul tău, fără stresul financiar de zi cu zi. Când ești pensionar, cheltuielile se schimbă. Nu mai ai costuri cu […] Articolul De câți bani ai nevoie pentru o pensie „fără griji” în România. Calculele obiective făcute de ChatGPT apare prima dată în PS News.
14:30
Cine este primul CEO femeie din istoria brandului Dacia. Înainte a fost în conducerea Mercedes # PSNews.ro
Katrin Adt este noul CEO al Dacia. Acesta vine pe locul ocupat până recent de Denis Le Vot. Dacia are oficial primul CEO femeie din istoria brandului. Katrin Adt a fost anterior în conducerea Mercedes. Dacia are un nou CEO, anunţă oficial constructorul de la Mioveni, parte a grupului Renault. Katrin Adt va prelua funcţia […] Articolul Cine este primul CEO femeie din istoria brandului Dacia. Înainte a fost în conducerea Mercedes apare prima dată în PS News.
14:20
Administrația Fondului pentru Mediu va lansa în septembrie programul Rabla pentru persoane fizice, cu un buget total de 200 de milioane de lei și vouchere de până la 18.500 de lei pentru autovehicule electrice. Administrația Fondului pentru Mediu informează că, în luna septembrie, va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului privind reducerea […] Articolul Când începe Rabla 2025. 200 de milioane de lei vor fi alocate apare prima dată în PS News.
14:10
Cum de „a făcut rost” Ion Ceban de viză pentru Roma, deși are interdicție în Schengen. MAE o scaldă # PSNews.ro
Ion Ceban, primarul Chișinăului, aflat sub interdicție de acces în România și în spațiul Schengen, a primit o viză cu o singură intrare pentru Italia, pentru a participa la o conferință a primăriilor sub egida UNESCO, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Ion Ceban, primarul orașului Chișinău, este notificat de România cu interdicție de acces valabilă […] Articolul Cum de „a făcut rost” Ion Ceban de viză pentru Roma, deși are interdicție în Schengen. MAE o scaldă apare prima dată în PS News.
14:10
Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern: modificări în privința CASS și a companiilor de stat # PSNews.ro
Coaliția de guvernare s-a reunit azi pentru a discuta amendamentele depuse la pachetele pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea. PSD cere modificări privind aplicarea CASS pentru mame, refugiați și veteranii de război, în timp ce USR a anunțat că vrea limitarea bonusurilor în companiile de stat și schimbări în privința pensiilor speciale. Amendamentele […] Articolul Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern: modificări în privința CASS și a companiilor de stat apare prima dată în PS News.
14:10
Manfred Weber și-a exprimat susținerea pentru demersurile de echilibrare bugetară inițiate de premierul Bolojan # PSNews.ro
Președintele PPE, Manfred Weber, și-a exprimat, luni, susținerea pentru demersurile inițiate de premierul Ilie Bolojan în vederea echilibrării bugetului. În cadrul unei conferințe de presă comune, susținută alături de Ilie Bolojan la sediul PNL, Manfred Weber a declarat că multe țări europene fac demersuri similare. Citește mai mult AICI Articolul Manfred Weber și-a exprimat susținerea pentru demersurile de echilibrare bugetară inițiate de premierul Bolojan apare prima dată în PS News.
14:00
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe # PSNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale duce în continuare o viață de lux, deși nu are venituri. Acesta are mașină cu șofer, este păzit de bodyguarzi la fiecare apariție publică, iar soția sa, Cristela Georgescu merge în vacanțe în străinătate. De asemenea, familia Georgescu locuiește într-o vilă în apropiere de București, care, potrivit unei declarații a […] Articolul Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe apare prima dată în PS News.
14:00
Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție fiind proiectul referitor la pensiile magistraților, a anunțat, luni, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu. ‘Vom depune patru moțiuni de cenzură. Nu vom depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraților, pentru că […] Articolul Petrișor Peiu confirmă: AUR va depune patru moțiuni de cenzură apare prima dată în PS News.
14:00
Robert Sighiartău (PNL): PSD se opune reformei administraţiei publice pentru că apără un sistem de care profită # PSNews.ro
PSD se opune reformei administraţiei publice iniţiate de premierul Ilie Bolojan pentru că „apără un sistem de care profită politic”, spune preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, într-un mesaj postat luni pe pagina sa de socializare, transmite Agerpres. „Oamenii care muncesc şi susţin prin taxe şi impozite bugetul de stat aşteaptă de la […] Articolul Robert Sighiartău (PNL): PSD se opune reformei administraţiei publice pentru că apără un sistem de care profită apare prima dată în PS News.
13:50
„Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”. Trump reacționează după zvonurile că ar fi murit # PSNews.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a negat zvonurile vehiculate pe rețelele de socializare conform cărora acesta ar fi murit. Președintele de la Casa Albă a contrazis speculațiile din mediul online, spunând că nu s-a simţit niciodată atât de bine. Apariția acestor zvonuri s-a pus pe seama imaginilor cu vânătăi de pe mâna lui Trump, apărute […] Articolul „Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”. Trump reacționează după zvonurile că ar fi murit apare prima dată în PS News.
13:50
Moneda europeană a început prima lună de toamnă în urcare, fiind cotată de BNR la 5,0725 lei. În schimb, dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3271 lei, respectiv 5,4141 lei. Lira sterlină a fost evaluată în creștere, la 5,8564 lei. Gramul de aur a fost 482,6091 lei, mai scump cu aproape 7 […] Articolul Curs valutar, 1 septembrie 2025. Euro și aurul tot mai scumpe apare prima dată în PS News.
13:40
Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu” # PSNews.ro
PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar. Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a fost întrebat de jurnaliști, luni, dacă partidele din coaliție iau în calcul să crească din nou taxa pe valoare adăugată dacă, în octombrie, ”nu se strâng […] Articolul Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: ”Fără PSD, da. Dar cu PSD nu” apare prima dată în PS News.
13:40
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. De ce s-a întors vedeta # PSNews.ro
După o lună și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a venit în România și a luat parte la un eveniment în onoarea acestuia. Vedeta nu și-a anunțat venirea în țară și nici nu a vorbit despre cât timp va petrece aici. La ce eveniment a luat parte Mihaela Rădulescu 17 iulie […] Articolul Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. De ce s-a întors vedeta apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.