Sorin Grindeanu cere „date corecte” și reguli unitare pentru tăierile de personal din administrație

Nu avem nicio strategie, „niciun plan” pentru turismul din România. Suntem la „minus infinit”. Declarațiile îi aparțin ministrului care se ocupă de economie, digitalizare, antreprenoriat și turism în România. Este rezultatul a 35 de ani în care tot ce era frumos ori s-a dărâmat, ori s-a furat. Iar în loc, nu prea s-a construit sau s-a construit haotic. Concluzia amară a campaniei Observator „O țară în vacanță”.