Florinel Coman a revenit cu assist la Al-Gharafa după patru luni de pauză
Sport.ro, 1 septembrie 2025 22:50
Florinel Coman (27 de ani) a revenit în forță la Al-Gharafa, după o absență de patru luni de pe gazon.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
22:50
Gigi Becali a dezvăluit cum a picat transferul lui Adrian Rus la FCSB: ”Dacă e sclav, îl iau și nu îi mai plătesc salariul!” # Sport.ro
Gigi Becali vrea întăriri la FCSB.
22:50
Visul american al Soranei Cîrstea, cu 11 victorii în 13 meciuri jucate în luna august, a avut un final cu adevărat șocant.
22:50
După aproape 2 ani, în care a cam dispărut de pe „radar“, având și grave probleme medicale, fotbalistul de 19 ani speră să-și relanseze cariera, sub comanda lui Zeljko Kopic.
22:50
Florinel Coman (27 de ani) a revenit în forță la Al-Gharafa, după o absență de patru luni de pe gazon.
Acum o oră
22:30
Baie de mulțime pentru "tricolori"! Copiii au luat cu asalt cantonamentul naționalei înainte de meciurile cu Canada și Cipru # Sport.ro
Sute de fani, majoritatea copii, au profitat de ultima săptămână de vacanță și au venit la Mogoșoaia pentru a-i vedea pe jucătorii echipei naționale.
Acum 2 ore
22:10
Andrei Burcă are o pasiune mai puțin cunoscută! Cu ce își ocupă fundașul naționalei timpul liber # Sport.ro
Andrei Burcă și-a început aventura în China în această vară, după ce a semnat cu nou-promovata Yunnan Yukun.
22:10
Fostul căpitan al naționalei a luat foc, după ce a fost lăsat în afara lotului, încă o dată, de selecționerul italian.
22:00
Anunțul lui Mihai Stoica despre Daniel Bîrligea după accidentarea din meciul cu CFR: ”Va pleca mâine!” # Sport.ro
FCSB a remizat duminică seară 2-2 cu CFR Cluj în a opta etapă din sezonul regulat al SuperLigii României.
22:00
Gigi Becali a descris cu doar trei cuvinte un titular de la FCSB! Schimbare radicală de discurs # Sport.ro
I-a reintrat în grații lui Gigi Becali.
21:30
Mihai Stoica a dezvăluit ce a făcut Vlad Chiricheș după ce a fost înlocuit în minutul 29: ”Gigi hotărăște mâine!” # Sport.ro
Partida CFR Cluj – FCSB s-a încheiat cu 2-2, în etapa a opta din Superliga României.
21:30
"Îl sun pe Gigi Becali!" Gestul lui Colțescu care l-a scos din minți pe MM Stoica: "Asta e neobrăzare, ne iei peste picior?" # Sport.ro
Final de meci incandescent în Gruia, unde derby-ul CFR Cluj - FCSB, încheiat 2-2, a fost urmat de un episod surprinzător în vestiarul campioanei.
Acum 4 ore
21:00
Tottenham se întărește în această vară.
21:00
"Strânge din dinți!" Coman a urmat sfatul lui Becali și a revenit în primul "11" la Al-Gharafa după patru luni # Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) a revenit! După o pauză de aproape patru luni de la ultimul meci oficial, "Mbappe de România" a fost titularizat la Al-Gharafa în partida cu Al Sadd din Cupa Ligii Qatarului, disputată luni seară.
20:30
Decizia luată de Mircea Lucescu după accidentarea lui Daniel Bîrligea! Încă un tricolor a lipsit de la antrenament # Sport.ro
Pentru naționala României urmează două meciuri importante în următoarele zile.
20:30
George Pușcaș și-a reziliat contractul! Un club de tradiție din Italia îl vrea imediat pe atacantul român # Sport.ro
George Pușcaș (29 de ani) este oficial jucător liber de contract.
20:20
Răzvan Burleanu, replică tăioasă pentru FCSB după scandalul din meciul cu CFR: "Niciodată nu te uiți în propria ogradă" # Sport.ro
Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a oferit o primă reacție după derby-ul tensionat dintre CFR Cluj și FCSB, scor 2-2, un meci marcat de erori grave de arbitraj care au încins spiritele în ambele tabere.
19:50
Florin Tănase pune piciorul în prag la națională: "Trebuie să le câștigăm!" Mesaj pentru colegi la reunirea lotului # Sport.ro
Florin Tănase, unul dintre veteranii convocați de Mircea Lucescu pentru "dubla" cu Canada și Cipru, a transmis un mesaj ferm la reunirea lotului.
19:50
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, este aproape de o adevărată lovitură.
19:40
La 40.000.000 de euro este cotat portarul naționalei Italiei.
19:40
Costin Curelea a numit cel mai de temut adversar din preliminariile EURO U21, dar își încurajează elevii: ”Pot să mute și munții!” # Sport.ro
Încep preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027.
19:30
Florin Tănase n-a uitat nici la națională de faza controversată cu CFR Cluj: "Imposibil! Așa e an de an" # Sport.ro
Tensiunea derby-ului dintre CFR Cluj și FCSB, încheiat 2-2, este departe de a se fi stins.
19:20
Ce spunea Gigi Becali despre noua ”țintă” a lui Dinamo! L-a dat afară după doar șase luni # Sport.ro
Dinamo vrea să transfere un fotbalist trecut pe la FCSB, care nu l-a mulțumit deloc pe Gigi Becali.
Acum 6 ore
19:00
Adrian Mazilu, fără rețineri după ce a semnat cu Dinamo: "Sunt acasă și îmi place presiunea! Am mai luat un titlu așa" # Sport.ro
Adrian Mazilu (19 ani) a semnat cu Dinamo.
18:50
Încă o mutare la Dinamo! Un fost mijlocaș de la FCSB este la un pas de un contract cu "roș-albii" # Sport.ro
După ce l-au prezentat duminică pe Adrian Mazilu, oficialii lui Dinamo forțează pe ultima sută de metri a perioadei de mercato și sunt aproape să mai aducă un jucător.
18:30
”E greu de recunoscut!” Ce au scris catalanii despre Rațiu pe site-ul oficial al Barcelonei! Românul s-a aflat pe lista lui Flick # Sport.ro
Cu Andrei Rațiu titular, Rayo Vallecano a remizat cu Barcelona, scor 1-1, în a treia rundă din campionatul Spaniei.
18:10
Becali i-a închis telefonul, italienii au intrat imediat pe fir! Echipa surpriză care forțează transferul lui Adrian Rus # Sport.ro
Soarta fundașului Adrian Rus (29 de ani) a luat o turnură spectaculoasă pe final de mercato.
17:50
A picat transferul lui Albion Rrahmani la Olympique Lyon! Diferența peste care Sparta Praga nu a putut să treacă # Sport.ro
Albion Rrahmani, fostul atacant de la Rapid, a fost aproape de transferul carierei.
17:50
A fost la un pas de FCSB și a plecat pe ușa din dos de la Rapid, iar acum a semnat în Italia # Sport.ro
David Ankeye (23 de ani), atacantul nigerian care a dezamăgit la Rapid în sezonul trecut, are o nouă echipă.
17:40
Dezvăluiri șocante din vestiarul Craiovei: "Îl înjura non-stop pe Baiaram, la fiecare mică greșeală" # Sport.ro
Fostul fundaș Florin Gardoș (36 de ani) a povestit un episod incredibil petrecut în perioada sa la Universitatea Craiova (2018-2019), avându-l în prim-plan pe Ștefan Baiaram (22 de ani).
17:20
Americanii au intervenit: cum au reacționat după ce Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul din cameră, la Cleveland # Sport.ro
Sorana Cîrstea a trecut prin clipe mai puțin așteptate, după câștigarea trofeului de campioană la Cleveland.
Acum 8 ore
17:10
Gianluigi Donnarumma va fi noul portar titular al lui Manchester City în locul lui Ederson.
17:00
Sorin Cârțu, dezvăluiri despre Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: "Ne-a trecut glonțul pe la ureche" # Sport.ro
Sorin Cârțu a vorbit despre transformarea lui Mirel Rădoi, tehnicianul care, după o primă experiență încheiată cu scandal în Bănie, a revenit și a pus Universitatea Craiova pe primul loc în Superliga și a calificat-o în grupele Conference League.
16:50
16:40
Primii rivali ai lui FCSB din Europa League au intenții clare înainte de meci: ”Mergem pentru rezultate!” # Sport.ro
Go Ahead Eagles este prima adversară pe care FCSB o va întâlni în faza principală Europa League.
16:30
Cât plătește Brighton să-l ia înapoi pe Mazilu? Nicolescu a dezvăluit suma + clauza care poate umple vistieria lui Dinamo # Sport.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a oferit detalii-cheie din culisele transferului definitiv al lui Adrian Mazilu în Ștefan cel Mare, o mutare care a surprins fotbalul românesc.
15:50
Brutal de sinceri, olandezii l-au făcut praf pe Dennis Man după primele două meciuri la PSV # Sport.ro
Fotbalistul român a plecat în această vară de la Parma și a semnat în Olanda cu PSV Eindhoven.
15:40
După o lună la Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român a scăpat, în sfârșit, de o mare problemă.
15:20
Gabriela Ruse a adus un plus de imagine tenisului feminin românesc, pe hardul de la New York.
Acum 12 ore
15:00
Dinamo pregătește ultimele mutări dintr-un mercato agitat.
15:00
Steven Gerrard a descris într-un singur cuvânt execuția monumentală a lui Szoboszlai din Liverpool - Arsenal # Sport.ro
Liverpool a învins-o cu 1-0 pe Arsenal duminică seară.
14:50
Andrei Burcă, uluit la primul contact cu China: ”Era 1 dimineața, nu am mai avut parte de așa ceva niciodată” # Sport.ro
Andrei Burcă (32 de ani) s-a transferat în China la începutul lui iulie.
14:40
Selecționerul Emiratelor a intrat în linia dreaptă a pregătirilor pentru cele două partide decisive care îl pot transforma în eroul unei națiuni.
14:00
Erik ten Hag, mai rău decât Rednic în Belgia! Leverkusen l-a dat afară pe olandez după trei meciuri # Sport.ro
Erik ten Hag (55 de ani) a semnat înainte să înceapă noul sezon cu Bayer Leverkusen, care s-a despărțit la finele stagiunii precedente de Xabi Alonso. Spaniolul a semnat cu Real Madrid!
14:00
Gigi Becali bătuse palma cu jucătorului, dar transferul a picat: „I-am închis telefonul!” # Sport.ro
CFR Cluj și FCSB au remizat, scor 2-2, în derby-ul etapei a 8-a din SuperLiga.
13:40
Chiar dacă a evoluat un singur sezon la Rapid, Albion Rrahmani (25 de ani) a bifat evoluții consistente în tricoul giuleștenilor și le-a ajuns la inimă fanilor din ”Grant”.
13:30
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Liverpool dă lovitura, Chivu „fierbe“, iar Iordănescu are probleme mari # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de luni 1 septembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro.
13:10
Gigi Becali nu iartă! I-a făcut praf, a doua zi după CFR - FCSB: ”Duceți-vă, mă, pe câmp!” # Sport.ro
FCSB a remizat, scor 2-2, pe terenul celor de la CFR Cluj, în etapa a opta a SuperLigii, iar Gigi Becali nu a ezitat să critice dur arbitrajul.
12:50
Adrian Porumboiu s-a crucit când a văzut arbitrajul din CFR Cluj - FCSB: „Nu ai voie să faci așa ceva” # Sport.ro
CFR Cluj - FCSB s-a terminat 2-2.
12:40
După ce s-a zvonit că nu va ajunge la Karagumruk, Ianis Hagi (26 de ani) și-a dat, în cele din urmă, acordul pentru a semna în Turcia.
12:40
România - Kosovo la U21, în direct pe VOYO și la Pro Arena vineri, de la ora 18:30 | Încep preliminariile EURO U21 2027! # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre România și Kosovo din preliminariile pentru Campionatul European Under-21 din 2027!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.