“Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei
CaleaEuropeana, 1 septembrie 2025 22:50
Uniunea Europeană va fi mereu alături de Republica Moldova, a afirmat, luni, pe țărmul românesc al Mării Negre, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în cursul unei vizite pe care a efectuat-o în România. Într-o conferință comună de presă cu președintele român Nicușor Dan, șefa executivului european a precizat că “solidaritatea Europei se extinde […] The post “Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 10 minute
23:10
Proiecte ale Marinei Române, prezentate Ursulei von der Leyen în portul militar Constanța, ar putea fi finanțate prin programul SAFE al apărării europene # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită la Constanța, a subliniat rolul României în cadrul instrumentului european SAFE, destinat consolidării apărării și achizițiilor comune, ea dând ca exemplu proiecte ale forțelor navale care ar putea fi finanțate prin acest program de 150 de miliarde de euro. „În primul rând, în ceea ce […] The post Proiecte ale Marinei Române, prezentate Ursulei von der Leyen în portul militar Constanța, ar putea fi finanțate prin programul SAFE al apărării europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 30 minute
22:50
“Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană va fi mereu alături de Republica Moldova, a afirmat, luni, pe țărmul românesc al Mării Negre, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în cursul unei vizite pe care a efectuat-o în România. Într-o conferință comună de presă cu președintele român Nicușor Dan, șefa executivului european a precizat că “solidaritatea Europei se extinde […] The post “Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
22:40
Ursula von der Leyen evocă “voința politică” a guvernului Bolojan: Este cel mai important ingredient. România are tot ce îi trebuie pentru a-și așeza economia pe o traiectorie corectă # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat luni, într-o conferință de presă la Baza Mihail Kogălniceanu, “voința politică” din România de reducere a deficitului bugetar, de realizare a reformelor și de dezvoltare a economiei, considerând că aceasta este “cel mai important ingredient”. Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, […] The post Ursula von der Leyen evocă “voința politică” a guvernului Bolojan: Este cel mai important ingredient. România are tot ce îi trebuie pentru a-și așeza economia pe o traiectorie corectă appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:20
Ursula von der Leyen salută “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României: “Rezistați intimidărilor care fac parte din manualul de acțiune al Moscovei” # CaleaEuropeana
România a dat dovadă de reziliență impresionantă a democrației și instituțiilor sale, contracarând cu succes tentativele de dezinformare și manipulare care fac parte din manualul de acțiune al Rusiei, a afirmat, luni, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, […] The post Ursula von der Leyen salută “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României: “Rezistați intimidărilor care fac parte din manualul de acțiune al Moscovei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
20:40
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” # CaleaEuropeana
România, prin poziția sa geografică, poate să contribuie la reconstrucția Ucrainei, i-a transmis președintele Nicușor Dan, luni, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei întrevederi pe care au avut-o la Constanța și la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu. Șeful statului i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul […] The post Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:20
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că își dorește ca hub-ul european de securitate să fie găzduit la Constanța. Șeful statului i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu […] The post Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
18:30
Președintele Consiliului European anunță că „naivitatea geopolitică a luat sfârșit”: Pacea fără apărare este o iluzie. Trebuie să devenim mai suverani, mai rezilienți și mai pregătiți să acționăm # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat în cadrul Forumului Strategic de la Bled, din Slovenia, trei direcții de acțiune pentru ca Europa să depășească acest moment critic, în care plăcile tectonice ale ordinii mondiale continuă să se deplaseze”. În discursul susținut în cadrul evenimentului în care „Europa se reunește nu numai pentru a reflecta, […] The post Președintele Consiliului European anunță că „naivitatea geopolitică a luat sfârșit”: Pacea fără apărare este o iluzie. Trebuie să devenim mai suverani, mai rezilienți și mai pregătiți să acționăm appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni, a transmis președinția de la Chișinău într-un comunicat. Totodată, președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului […] The post Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
Gheorghe Falcă: Apartenența PNL la Partidul Popular European ne oferă o direcție ideologică clară și acces real la decizie în interesul României # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a transmis luni, într-o postare pe Facebook, că legătura Partidului Național Liberal cu Partidul Popular European (PPE) este esențială pentru direcția politică a României și pentru influențarea deciziilor la nivel european. „Astăzi, înainte de a pleca spre Bruxelles, am participat împreună cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, și președintele PNL, premierul […] The post Gheorghe Falcă: Apartenența PNL la Partidul Popular European ne oferă o direcție ideologică clară și acces real la decizie în interesul României appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
Ursula von der Leyen, pe țărmul Mării Negre: “Mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei” # CaleaEuropeana
România contribuie la menținerea siguranței Europei în aer și în apele Mării Negre, a transmis marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce încheie în țara noastră un turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene. Într-o postare pe X, însoțită și de un […] The post Ursula von der Leyen, pe țărmul Mării Negre: “Mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Nicușor Dan i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul Mării Negre” la bordul unui IAR 330 Puma, arătând “importanța strategică a României pentru securitatea europeană și euro-atlantică” # CaleaEuropeana
România are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, este mesajul cu care președintele Nicușor Dan a întâmpinat-o luni, pe țărmul Mării Negre, pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a […] The post Nicușor Dan i-a urat bun venit Ursulei von der Leyen “pe țărmul Mării Negre” la bordul unui IAR 330 Puma, arătând “importanța strategică a României pentru securitatea europeană și euro-atlantică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Germania respinge preluarea totală a Fâșiei Gaza de către Israel, în timp ce SUA propun administrarea enclavei pentru zece ani # CaleaEuropeana
Germania și-a reiterat luni opoziția față de o eventuală preluare a controlului total de către Israel asupra Fâșiei Gaza sau Cisiordaniei și a respins ferm orice scenariu ce ar implica strămutarea populației palestiniene, transmite DPA, preluat de Agerpres. „Germania respinge toate ideile care ar implica deplasarea sau evacuarea populației palestiniene”, a declarat ministrul german de […] The post Germania respinge preluarea totală a Fâșiei Gaza de către Israel, în timp ce SUA propun administrarea enclavei pentru zece ani appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
17:00
Lituania „înțelege că situația actuală este foarte gravă și foarte fragilă”, subliniază președintele Gitanas Nauseda: Arată nevoia de a consolida frontierele și apărarea # CaleaEuropeana
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a anunțat că plănuiește să folosească mai multe fonduri UE pentru a-și consolida frontierele și liniile de apărare, după incidentele din ultimele luni în care se presupune că drone rusești au traversat spațiul aerian al țării, informează The Guardian. „Lituania înțelege că situația actuală este foarte gravă și foarte fragilă și […] The post Lituania „înțelege că situația actuală este foarte gravă și foarte fragilă”, subliniază președintele Gitanas Nauseda: Arată nevoia de a consolida frontierele și apărarea appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat “sprijinul constant” al PPE pentru România # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut luni o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, aflat într-o vizită în România. ”Îi mulțumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuție consistentă cu președintele Partidului Popular European despre prioritățile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă și o economie competitivă. Vom […] The post Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat “sprijinul constant” al PPE pentru România appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit luni, la sediul Guvernului, vizita președintelui Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, discuțiile concentrându-se pe teme europene majore, dar și pe aspecte ce țin de prioritățile interne ale României. Premierul a subliniat că parteneriatul României cu Partidul Popular European, cea mai mare familie politică europeană, are un rol important în […] The post Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic # CaleaEuropeana
Un avion la bordul căruia se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost afectat duminică de interferențe cu sistemele de navigație GPS, Rusia fiind suspectată că s-ar afla în spatele atacului. „Putem confirma că a existat bruiaj GPS, dar avionul a aterizat în siguranță”, a declarat Arianna Podestà, adjunct al purtătorului de […] The post Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Comisia Europeană va examina inițiativa cetățenească care solicită sprijin financiar din partea UE pentru avorturi sigure și accesibile # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a anunțat luni, 1 septembrie, depunerea oficială a inițiativei cetățenești europene „My Voice, My Choice: Pentru avorturi sigure și accesibile”, devenind astfel a 12-a inițiativă de succes care va fi examinată de Bruxelles. Înregistrată în aprilie 2024, inițiativa a strâns 1.124.513 declarații de susținere validate din partea cetățenilor UE, depășind pragul minim de […] The post Comisia Europeană va examina inițiativa cetățenească care solicită sprijin financiar din partea UE pentru avorturi sigure și accesibile appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
14:10
În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, prezintă cinci propuneri pe care România ar trebui să le înainteze Uniunii Europene, în contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră și discursului privind Starea Uniunii Europene, pe care aceasta îl va prezenta la 10 septembrie, în plenul reunit la Starsbourg al legislativului european. Prima dintre solicitări este […] The post În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Friedrich Merz „nu-și face iluzii” cu privire la probabilitatea unui armistițiu în Ucraina: Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că războiul din Ucraina ar putea dura „încă o perioadă semnificativă de timp”, subliniind că oprirea rapidă a conflictului nu trebuie să se facă în detrimentul suveranității ucrainene, potrivit unui interviu acordat televiziunii publice ZDF, informează DW. „Încercăm să îl încheiem cât mai repede posibil, dar cu siguranță nu […] The post Friedrich Merz „nu-și face iluzii” cu privire la probabilitatea unui armistițiu în Ucraina: Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Franța califică drept „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda și anunță un proiect comun de „cartografiere a resurselor de subsol” ale teritoriului autonom danez # CaleaEuropeana
Franța consideră „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda, a reacționat ministrul de Externe, Jean-Noël Barrot, prezent în Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, anunță AFP, citat de Agerpres. „Manevrele recente sunt inacceptabile și nerespectuoase. Măreția unei națiuni nu se construiește pe servitutea vecinilor și a aliaților săi. Nici pe proiecția unei dominații continentale […] The post Franța califică drept „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda și anunță un proiect comun de „cartografiere a resurselor de subsol” ale teritoriului autonom danez appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Primul centru CAV pentru gestionarea deșeurilor, inaugurat la Dumbrăvița. Diana Buzoianu: Alte 300 de centre vor fi finanțate prin PNRR # CaleaEuropeana
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, inaugurarea primului Centru de Aport Voluntar (CAV) din România, în județul Timiș, realizat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Astăzi am fost la Dumbrăviţa, alături de primarul Horia Bugarin, unde a fost inaugurat primul CAV din România din fondurile […] The post Primul centru CAV pentru gestionarea deșeurilor, inaugurat la Dumbrăvița. Diana Buzoianu: Alte 300 de centre vor fi finanțate prin PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Căderea oricărui guvern din zona euro ar fi „îngrijorătoare”, subliniază președinta BCE într-o referire la situația din Franța # CaleaEuropeana
Franța nu se află în prezent într-o situație care să necesite intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI), dar orice risc de cădere a unui guvern din zona euro este „îngrijorător”, a declarat luni președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, de naționalitate franceză, conform Reuters. În cadrul unui interviu acordat postului de radio Radio Classique, Lagarde a […] The post Căderea oricărui guvern din zona euro ar fi „îngrijorătoare”, subliniază președinta BCE într-o referire la situația din Franța appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic # CaleaEuropeana
Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, entitate prezentată adesea ca o contrapondere la NATO, a reunit la aceeași masă liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, care și-au exprimat pozițiile în contextul tensiunilor geopolitice globale, cu președintele chinez având inclusiv discuții cordiale cu premierul indian Narendra Modi, iar cel rus cu omologul […] The post “Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Polonia: Nawrocki reia cererea de reparații de război din partea Germaniei, iar Tusk cere “să știm cine sunt dușmanii”, la 86 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial # CaleaEuropeana
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a formulat o cerere „fără echivoc” de reparații din partea Germaniei, cu ocazia comemorării a 86 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial în Europa, relatează TVP World. El s-a alăturat altor oficiali polonezi de rang înalt, inclusiv premierului Donald Tusk, la o ceremonie de comemorare desfășurată în […] The post Polonia: Nawrocki reia cererea de reparații de război din partea Germaniei, iar Tusk cere “să știm cine sunt dușmanii”, la 86 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Putin susține că înțelegerile din Alaska vor contribui la încheierea războiului din Ucraina, a cărui declanșare o pune din nou pe seama Occidentului # CaleaEuropeana
Președintele rus Vladimir Putin, prezent la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), a declarat că „înțelegerile” la care a ajuns luna trecută la summitul din Alaska cu președintele american Donald Trump ar putea deschide calea către pace în Ucraina, deși luptele continuă pe teren, informează DW. „Sperăm că înțelegerile la care am ajuns […] The post Putin susține că înțelegerile din Alaska vor contribui la încheierea războiului din Ucraina, a cărui declanșare o pune din nou pe seama Occidentului appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Ministrul Dragoș Pîslaru, vizită de lucru la Bruxelles pentru a discuta cu Roberta Metsola, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu despre „locul României în viitorul cadru financiar multianual” # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, pentru a discuta despre fondurile de care România va beneficia în anii următori. Potrivit unui mesaj publicat de oficial pe rețeaua de socializare Facebook, acesta va întâlniri cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, cu Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene […] The post Ministrul Dragoș Pîslaru, vizită de lucru la Bruxelles pentru a discuta cu Roberta Metsola, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu despre „locul României în viitorul cadru financiar multianual” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Putin “este un prădător care a pornit 4 războaie în 25 de ani”, afirmă von der Leyen înainte de a-și încheia la Baza Mihail Kogălniceanu din România turneul de pe flancul estic al UE # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu s-a ferit să-l descrie drept “prădător” pe Vladimir Putin în timpul unei vizite la granița Poloniei cu Belarus pe care a efectuat-o duminică înainte de a se deplasa, luni, în România. „Este un prădător. În ultimii 25 de ani, a pornit patru războaie: în Cecenia, în Georgia, […] The post Putin “este un prădător care a pornit 4 războaie în 25 de ani”, afirmă von der Leyen înainte de a-și încheia la Baza Mihail Kogălniceanu din România turneul de pe flancul estic al UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
UE ia în calcul înăsprirea cerințelor pentru companii în vederea identificării originii gazelor naturale, parte din planul european de a pune capăt relațiilor energetice cu Rusia până în 2027 # CaleaEuropeana
Țările membre ale Uniunii Europene analizează posibilitatea înăspririi cerințelor pentru companii, pentru a identifica trasabilitatea gazelor naturale pe care acestea le importă, ca parte a planului blocului european de a elimina treptat importurile acestui combustibil fosil, relevă un document consultat de Reuters, citat de Agerpres. Fără a oferi prea multe detalii, cea mai recentă propunere […] The post UE ia în calcul înăsprirea cerințelor pentru companii în vederea identificării originii gazelor naturale, parte din planul european de a pune capăt relațiilor energetice cu Rusia până în 2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Ursula von der Leyen: Europa conturează „planuri relativ precise” pentru o desfășurare multinațională de trupe în Ucraina post-conflict # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Financial Times că au fost conturate „planuri relativ precise” pentru o desfășurare multinațională de trupe în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, susținute de Statele Unite, informează DW. Potrivit acesteia, planul ar urma să includă zeci de mii de soldați europeni, iar SUA […] The post Ursula von der Leyen: Europa conturează „planuri relativ precise” pentru o desfășurare multinațională de trupe în Ucraina post-conflict appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
08:40
de Iulian Chifu Nu era un secret faptul că summitul ruso-american de la Anchorage a fost doar un test pentru ca Putin să dobândească o scenă pentru a se afirma și a ieși din izolare și pentru a testa dacă Trump nu-i poate oferi victoria la masa verde și capitularea Ucrainei, sau măcar cedarea liniilor […] The post Iulian Chifu: Rusia lui Putin nu vrea nici o pace în Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
17:50
Oana Țoiu, mesaj din Chișinău: Limba Română, vorbită pe două voci la unison, este auzită limpede și clar în Europa # CaleaEuropeana
De Ziua Limbii Române, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a efectuat o vizită oficială la Chișinău, prilej cu care a reiterat sprijinul deplin al țării noastre pentru viitorul european al Republicii Moldova. „Suntem uniți prin aceeași limbă vie și melodică, care a format poeți și personalități culturale majore, care continuă să modeleze identitatea noastră împărtășită, […] The post Oana Țoiu, mesaj din Chișinău: Limba Română, vorbită pe două voci la unison, este auzită limpede și clar în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Ursula von der Leyen, alături de premierul Donald Tusk în Polonia: Frontierele Europei, o responsabilitate comună # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită în Polonia, a subliniat sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru Polonia, aflată în „prima linie” în fața ameințărilor de securitate și a atacurilor hibride venite dinspre est. Von der Leyen a anunțat că noul buget multianual al UE prevede triplarea investițiilor în gestionarea migrației și […] The post Ursula von der Leyen, alături de premierul Donald Tusk în Polonia: Frontierele Europei, o responsabilitate comună appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău: Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului # CaleaEuropeana
Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului, a declarat, duminică, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în deschiderea celei de-a treia ediții a Marii dictări naționale, eveniment organizat de Ziua Limbii Române. Discursul a avut loc în prezența președintelui României, Nicușor Dan, invitat la Chișinău cu această ocazie. “Vă mulțumesc pentru […] The post Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău: Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Nicușor Dan laudă, la Chișinău, eforturile R. Moldova de a apăra democrația în fața presiunilor: Sunteți mai europeni decât europenii. Locul vostru este în UE # CaleaEuropeana
Republica Moldova reprezintă un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă prin modul în care apără democrația, a declarat, la Chișinău, președintele Nicușor Dan. Prezent la cea de-a treia ediție a Marii dictări naționale, eveniment organizat de Ziua Limbii Române, președintele a arătat că, prin eforturile pe care le fac pentru a apăra democrația, “moldovenii […] The post Nicușor Dan laudă, la Chișinău, eforturile R. Moldova de a apăra democrația în fața presiunilor: Sunteți mai europeni decât europenii. Locul vostru este în UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
”România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership”, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniază că oamenii politici nu trebuie să uite faptul că cetățenii nu sunt simple cifre, iar un venit diminuat chiar și cu câteva zeci de lei poate avea un impact major asupra multor familii. „România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership. (…) Povara trebuie repartizată […] The post ”România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership”, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
UE pregătește un pachet de sancțiuni care să pună ”presiune maximă pe Rusia”. Kallas: Avem nevoie și de sprijinul SUA # CaleaEuropeana
Miniștrii de externe ai statelor membre au discutat în cadrul reuniunii Gymnich desfășurată în acest sfârșit de săptămână în Danemarca despre cum să arate următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Șefa diplmației UE se așteaptă ca pachetul cu numărul 19 să pună „presiune maximă” pe Rusia. Aceste sancțiuni ar fi și mai eficiente dacă […] The post UE pregătește un pachet de sancțiuni care să pună ”presiune maximă pe Rusia”. Kallas: Avem nevoie și de sprijinul SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
De Ziua Limbii Române, diplomați americani și germani descoperă frumusețea proverbelor românești # CaleaEuropeana
Ziua Limbii Române a fost marcată printr-un gest simbolic din partea ambasadelor Statelor Unite și Germaniei la București. Diplomați și ambasadori au ales să transmită mesaje speciale în care descoperă, interpretează proverbe tradiționale românești, subliniind astfel bogăția și frumusețea limbii române. Ambasada Statelor Unite, alături de mai mulți diplomați americani, au selectat vechi proverbe românești, […] The post De Ziua Limbii Române, diplomați americani și germani descoperă frumusețea proverbelor românești appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Zelenski: Fără presiune din partea comunității internaționale, războiul nu se va sfârși. Putin doar îi păcălește pe lideri # CaleaEuropeana
Președintele Volodimir Zelenski susține că fără presiune din partea comunității internaționale, războiul nu se va sfârși. Liderul de la Kiev subliniază că ultimele două atacuri de amploare ale Rusiei trebuie să fie niște semnale clare pentru SUA, Euruopa și pentru liderii care se află în aceste zile în China și se vor întâlni cu Putin. […] The post Zelenski: Fără presiune din partea comunității internaționale, războiul nu se va sfârși. Putin doar îi păcălește pe lideri appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:10
Șefa diplomației române, mesaj de la reuniunea Gymnich: ”O unitate mai mare a acțiunilor și a pozițiilor europene, în avantajul UE și al României # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat astăzi, 30 august, la reuniunea Gymnich a miniștrilor de externe ai UE, „într-un moment important pentru prioritățile de politică externă ale UE și ale României”. Printre prioritățile avute pe agenda de lucru se numără securitatea zonii Mării Negre, concluziile de Cernăuți ale trilateralei în format Odesa, dar și […] The post Șefa diplomației române, mesaj de la reuniunea Gymnich: ”O unitate mai mare a acțiunilor și a pozițiilor europene, în avantajul UE și al României appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
INTERVIU Pericolul extremismului, la cote maxime în Europa, avertizează Thomas Vaupel. Care este strategia Partidului Socialiștilor Europeni pentru a recâștiga încrederea europenilor # CaleaEuropeana
Într-un interviu realizat de directorul Calea Europeană, Dan Cărbunaru, Thomas Vaupel, secretar general adjunct al Partidului Socialiștilor Europeni (PES) pentru Europa Centrală și de Est, a oferit detalii despre direcțiile-cheie ale familiei social-democrate europene pentru perioada imediat următoare: mobilizare progresistă la congresul PES din Amsterdam (16-18 octombrie), unitatea partidelor democratice în fața ascensiunii populismului de […] The post INTERVIU Pericolul extremismului, la cote maxime în Europa, avertizează Thomas Vaupel. Care este strategia Partidului Socialiștilor Europeni pentru a recâștiga încrederea europenilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
“Ramsteinul Estului”: România deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite, afirmă un fost comandant al forțelor NATO în Europa # CaleaEuropeana
România este elementul central pentru succesul unei misiuni internaționale de menținere a păcii în Ucraina, susțin Philip Breedlove, fost comandant suprem al Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), și Glen Howard, președintele The Saratoga Foundation, cei doi subliniind într-un articol publicat pe National Interest că infrastructura militară românească, în special Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, considerată „Ramstein […] The post “Ramsteinul Estului”: România deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite, afirmă un fost comandant al forțelor NATO în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
“Merzcron”: Consiliul ministerial franco-german de la Toulon a deschis “o nouă cale europeană”. Franța și Germania vor purta un “dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa și nu se vor mai obstrucționa energetic # CaleaEuropeana
Centrul naval francez din Toulon a fost locul ales pentru prima reuniune a Consiliului ministerial franco-german de la preluarea funcției de cancelar de către Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron găzduindu-l liderul german în preambulul acestei reuniuni la o cină la reședința sa de vară, din Fort de Brégançon. La Toulon, cele două guverne au […] The post “Merzcron”: Consiliul ministerial franco-german de la Toulon a deschis “o nouă cale europeană”. Franța și Germania vor purta un “dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa și nu se vor mai obstrucționa energetic appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu ”adevărat puternic”, subliniază Zelenski într-o convorbire cu Antonio Costa # CaleaEuropeana
Președintele Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a discuta despre necesitatea de a crește presiunea asupra Rusiei și de a consolida sprijinul acordat Ucrainei. Șeful statului a subliniat că Ucraina și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea pentru o întâlnire la nivel de lideri. Acest lucru a fost […] The post Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu ”adevărat puternic”, subliniază Zelenski într-o convorbire cu Antonio Costa appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
PSD nu va susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală # CaleaEuropeana
„Social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, a transmis președintele interimar al PSD, după ce Guvernul a adoptat parțial Pachetul II de reforme. De asemenea, Sorin Grindeanu anunță că după ce […] The post PSD nu va susține măsurile luate împotriva celor mai vulnerabili, fără o justificare economică reală appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Pachetul II de reforme, adoptat parțial de Guvern. Bolojan: Punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii # CaleaEuropeana
Pachetul Nr. II de reforme anunțat de Guvern a fost adoptat ieri, parțial, într-o ședință extraordinară. Acest pachet a fost împărțit în șase proiecte, dintre care au fost adoptate doar cinci: proiectul privind pensiile magistraților, proiectul privind sistemul de sănătate, proiectul privind companiile de stat, proiectul pentru autoritățile autofinanțate (ASF, ANCOM, ANRE) și proiectul cu […] The post Pachetul II de reforme, adoptat parțial de Guvern. Bolojan: Punem bazele unui stat corect, care-și respectă cetățenii appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Statele UE, fără Ungaria, condamnă într-o declarație comună cele mai recente atacuri ale Moscovei împotriva Ucrainei # CaleaEuropeana
Statele Uniunii Europene, fără Ungaria, condamnă într-o declarație comună cele mai recente atacuri de amploare ale Rusiei asupra Kievului și a altor orașe importante din Ucraina, atacuri în urma cărora au fost uciși cel puțin douăzeci și trei de civili, dintre care patru copii, și au fost răniți mulți alții. De asemenea, Regatul Unit se […] The post Statele UE, fără Ungaria, condamnă într-o declarație comună cele mai recente atacuri ale Moscovei împotriva Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
29 august 2025
19:10
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile Moscovei asupra Ucrainei care au lovit și sediul Delegației UE la Kiev # CaleaEuropeana
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe privind recentele atacuri executate de forţele ruse asupra Ucrainei, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. „Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm […] The post Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile Moscovei asupra Ucrainei care au lovit și sediul Delegației UE la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
„Cultura moldovenească este cultură europeană”: R. Moldova va semna acordul de asociere la programul Europa Creativă, un „pas semnificativ” în procesul de aderare la UE # CaleaEuropeana
Comisarul pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, va semna, marți, 2 septembrie, la Chișinău, acordul de asociere între UE și Moldova privind participarea acestei țări la programul Europa Creativă. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și organizațiile culturale din Moldova vor avea acces la acțiunile programului Europa Creativă în cadrul componentei […] The post „Cultura moldovenească este cultură europeană”: R. Moldova va semna acordul de asociere la programul Europa Creativă, un „pas semnificativ” în procesul de aderare la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Oana Țoiu, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE: Voi menționa hotărârea comună a României, R. Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european # CaleaEuropeana
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, pledează pentru intensificarea presiunii financiare asupra Rusiei, care nu contenește atacurile asupra Ucrainei, pentru a atinge comun al UE și Kievului: „un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă.” „Agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei provoacă zilnic victime. Bombardarea țintelor civile de către Rusia vorbește mai mult decât orice […] The post Oana Țoiu, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE: Voi menționa hotărârea comună a României, R. Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
Ilie Bolojan și miniștrii săi s-au consultat cu partenerii sociali pe tema pachetului II de măsuri fiscale: Prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Guvernului au avut, vineri, consultări cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, potrivit unui comunicat. În discuțiile de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor sociali […] The post Ilie Bolojan și miniștrii săi s-au consultat cu partenerii sociali pe tema pachetului II de măsuri fiscale: Prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.