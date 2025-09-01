Ce să mănânci dimineața, la prânz și seara pentru a-ți menține silueta. Dieta lui Cori Grămescu
Click.ro, 1 septembrie 2025 22:50
e să mănânci dimineața, la prânz și seara pentru a-ți meține silueta.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
22:50
Ce să mănânci dimineața, la prânz și seara pentru a-ți menține silueta. Dieta lui Cori Grămescu # Click.ro
e să mănânci dimineața, la prânz și seara pentru a-ți meține silueta.
Acum o oră
22:40
Cine sunt sutele de mii de români care rămân fără asigurare de sănătate. Vor fi obligați să plătească # Click.ro
De la 1 septembrie, regulile privind accesul la serviciile medicale de bază s-au schimbat radical. Sute de mii de români rămân fără asigurarea de sănătate dacă nu au achitat contribuția stabilită de Guvern și nu au depus la timp documentele necesare la ANAF.
22:40
În ultimii ani, România a devenit o destinație pentru tot mai mulți muncitori străini, în special din Asia. Ei acoperă lipsa acută de forță de muncă din domenii precum construcțiile, HoReCa, transporturile sau îngrijirea persoanelor vârstnice.
22:40
Tenorul Octavian Ene, momentul adevărului! Revine pe scenă și face destănuiri emoționante: „Cel mai mare vis al meu este să am și eu familia mea” # Click.ro
Tenorul Octavian Ene, momentul adevărului! Revine pe scenă și face destănuiri emoționante.
Acum 4 ore
21:10
Ricky Martin vine la București! Superstarul mondial aduce show-ul „Ricky Martin Live 2025” la Romexpo, pe 16 Decembrie” # Click.ro
RICKY MARTIN vine la București pe 16 decembrie, la Romexpo Hall. Biletele sunt disponibile la rickymartin.emagic.ro, tickets.emagic.ro și iaBilet.
20:50
Zodia care cunoaște o transformare profundă după Eclipsa Totală de Lună de pe 7 septembrie. Toate situațiile care nu-i mai servesc se încheie # Click.ro
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025, care are loc în semnul Peștilor, marchează unul dintre cele mai importante momente astrologice ale anului.
20:00
Ce trebuie să pui în butoiul de murături asortate, să nu se înmoaie peste iarnă. Secretul gospodinelor din Moldova # Click.ro
Murăturile asortate au fost dintotdeauna un simbol al toamnei românești, iar în Moldova această tradiție s-a păstrat cu sfințenie din generație în generație.
19:40
Băuturile care duc la căderea părului. Mulți români le consumă zilnic fără să știe acest lucru # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial pentru buna funcționare a organismului nostru.
Acum 6 ore
19:10
Horoscop marți, 2 septembrie. Un nativ norocos scapă de un proces și primește bani din surse neașteptate # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 2 septembrie.
19:00
Detalii intime din viața Mihaelei Rădulescu. Ce limbă folosea, de fapt, în partidele de amor cu Felix Baumgartner # Click.ro
Mihaela Rădulescu a știut dintotdeauna cum să atragă atenția publicului. Aparițiile ei, declarațiile pline de farmec și gesturile îndrăznețe au stârnit de-a lungul anilor numeroase controverse, dar și admirația fanilor.
18:50
Toamna este anotimpul ideal pentru călătorii: temperaturile sunt mai blânde, aglomerația din sezonul estival dispare, iar peisajele își schimbă culorile într-un spectacol de neuitat. De la orașe europene pline de istorie până la zone montane pitorești, această perioadă oferă nenumărate posibilități
18:40
Un tânăr de 12 ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce a încercat să recreeze un experiment de pe TikTok. Fratele mai mare i-a salvat viața # Click.ro
Un tânăr din Texas în vârstă de numai 12 ani a ajuns de urgență la spital cu arsuri grave pe corp, după ce a încercat să recreeze un experiment periculos de pe TikTok.
18:00
S-a aflat cine este milionarul CEO „nemernic” care i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum l-au demascat internauții. VIDEO # Click.ro
Piotr Szczerek, un milionar polonez și CEO al companiei de pavaje Drogbruk, a fost identificat de internauți drept bărbatul care i-a smuls șapca unui copil, suvenir dăruit de jucătorul de tenis Kamil Majchrzak la US Open.
17:50
Medicamentul care ar putea preveni infarctul. Medicii spun că este mai eficient decât aspirina # Click.ro
Din păcate, nenumărați oameni din întreaga lume se confruntă cu diferite probleme cardiovasculare, motiv pentru care au grijă să aibă mereu la ei o aspirină.
17:50
Experiența de coșmar prin care a trecut o familie într-un hotel din Neptun. Au fost nevoiți să plece în toiul nopții # Click.ro
Ce ar fi trebuit să fie câteva zile pline de relaxare s-au transformat a fi într-o experiență de coșmar pentru o familie de români aflată în Neptun. Din păcate, turiștii au trebuit să părăsească hotelul de patru stele în care se cazaseră după ce au descoperit ploșnițe în cameră.
Acum 8 ore
17:10
Decizie în cazul dealerului „Maru”. Ce au hotărât în cazul tânărului implicat în moartea lui Rareș Ion, dar în dosarul „2 Mai” # Click.ro
Tudor Duma, cunoscut sub numele de „Maru”, personaj controversat al lumii interlope și al rețelelor de droguri, a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul privind moartea lui Rareș Ion, un tânăr de doar 20 de ani.
17:10
Destin greu pentru fostul mare atacant Florin Răducioiu: o nouă iubire care se rupe înainte de altar # Click.ro
După o relație de aproape doi ani și o cerere în căsătorie care părea să deschidă un nou capitol fericit în viața lui, fostul mare atacant al echipei naționale, Florin Răducioiu (55 de ani), trece din nou printr-un moment dificil.
17:00
Catrinel Sandu s-a reîntors la școală de 3 săptămâni. Cât de mult o susține soțul ei american, Steve Schroeter? # Click.ro
Catrinel Sandu (48 de ani) a intrat serios în pâine, în America, după ce s-a întors din vacanța pe care a petrecut-o în România.
16:40
Donald Trump, după zvonurile că ar fi murit: „Nu m-am simțit mai bine niciodată în viața mea!” # Click.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că nu s-a simțit niciodată atât de bine, în contextul zvonurilor apărute pe rețelele de socializare despre presupusa sa moarte.
16:30
Kolsum Akbari (56 de ani) a fost supranumită „Văduva Neagră din Iran”. Ea este acuzată că și-ar fi ucis, prin otrăvire, 11 soți de-a lungul a 22 de ani, însă ea susține că numărul real ar putea fi chiar mai mare.
16:30
Cât te costă să-ți duci copilul la afterschool, în 2025? Părinte: „Am văzut, anul trecut, diferența (...)" # Click.ro
Pe măsură ce programul părinților devine tot mai încărcat, afterschool-urile devin locurile unde copiii nu doar că sunt supravegheați, ci și învață, se joacă și își descoperă talentele. În București, un astfel de program poate ajunge să coste 1.500 de lei pe lună.
16:30
Filmul din 2020 care a ajuns acum în topul preferințelor de pe Netflix. Publicul din România îl adoră # Click.ro
Este un film care s-a lansat în anul 2020, însă care s-a transformat în una dintre cele mai populare producții de pe Netflix în ultima săptămână. „Regula morții subite” a ajuns în topul preferințelor din trei țări în ultimele câteva zile, inclusiv din România.
15:40
Dan Alexa s-a folosit de farmecele sale de bărbat bine în Asia Express! Ce a reușit să obțină cunoscutul antrenor de fotbal: „Când trebuia să căutăm cazare, ne făceam curaj jumătate de oră” # Click.ro
Dan Alexa (45 de ani), fostul fotbalist și actualul antrenor al echipei de fotbal Poli Timișoara, face parte din noul sezon al show-ului Asia Express care va începe pe data de 7 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1.
15:40
Este una dintre rețetele vedetă ale toamnei! Cum se pregătește gemul tradițional de gutui # Click.ro
Pe măsură ce înaintăm în toamnă, tot mai multe gospodine vor începe să pregătească acest gem delicios. Din fericire, rețeta este una simplă, iar dacă vă doriți un gem de gutui cu adevărat tradițional, nu trebuie să folosiți decât câteva ingrediente simple!
Acum 12 ore
15:10
Câte diferențe există între cele două imagini? Foarte puțini le descoperă pe toate, în doar 20 de secunde # Click.ro
Este o provocare care, cel puțin la prima vedere, poate părea a fi complet banală. Cu toate acestea, imediat ce vom încerca să găsim răspunsul corect, vom vedea că acest test de inteligență este, de fapt, mult mai greu decât am anticipat!
14:50
„A sunat ca o bombă”. Peste 90 de seisme în 24 de ore la Napoli: autoritățile emit alertă și îndeamnă populația la prudență # Click.ro
Napoli trăiește ore de panică după un nou roi seismic produs în Campi Flegrei, supervulcanul din vestul orașului. În mai puțin de 24 de ore au fost înregistrate peste 90 de cutremure, cel mai puternic atingând
14:40
Cum se prepară „plăcinta puturoasei”. Gata în mai puțin de o oră, ușor de făcut și foarte gustoasă # Click.ro
Este o rețetă delicioasă, considerată a fi atât de ușor de făcut încât se numește „plăcinta puturoasei”. Practic, acest preparat va fi gata în mai puțin de o oră și nici nu are nevoie de ingrediente prea complicate!
14:40
Prodanca, petrecere în familie la Snagov pentru fiul ei! Reghe Jr. a împlinit 17 ani! „Ce repede trece timpul!” # Click.ro
Reghe junior a împlinit 17 ani.
14:20
Theo Rose mai vrea copii? Ce a spus în interviul video pentru Click!
14:20
Din șase tipuri de burse, doar trei mai rămân valabile în noul an școlar! Care sunt acelea și câți bani mai primesc elevii? # Click.ro
În anul școlar 2025-2026, sistemul burselor trece prin cea mai mare schimbare din ultimii ani. Trei dintre cele șase tipuri de burse dispar, iar criteriile pentru obținerea bursei de merit devin mult mai stricte. Ministerul Educației motivează măsura prin lipsa de fonduri.
14:20
O tânără aparent sănătoasă a aflat că a trăit cu o tumoare cerebrală de 15 ani. Ce simptome a avut încă din copilărie # Click.ro
Nicole Cutler, o tânără în vârstă de numai 28 de ani din Statele Unite, a primit o veste de-a dreptul șocantă în urmă cu numai câțiva ani. În timp ce se afla în avion și zbura spre casă, ea și-a pierdut auzul în urechea dreaptă, iar apoi medicii au făcut o descoperire incredibilă.
14:10
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat” # Click.ro
Atunci când vorbește despre participarea la Asia Express, show-ul care face furori și începe cu un nou sezon la Antena 1, pe 7 septembrie, Mara Bănică (49 de ani) o privește ca pe una dintre cele mai tari provocări din viața ei.
14:00
Theo Rose a dat din casă! Ce face Anghel Damian când rămâne singur cu băiețelul lor, Sasha Ioan? Câți copii își mai doresc cei doi?! „Parcă tot un băiețel…” # Click.ro
Theo Rose, dezvăluiri la 30 de ani de Pro TV.
13:50
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice pornește luna aceasta. Cât primești pentru o mașină electrică # Click.ro
Luna aceasta, Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice va fi lansat oficial, oferind un stimulent semnificativ pentru românii care doresc să își înnoiască autovehiculele și să adopte o mobilitate mai ecologică.
13:50
Oana Mizil, sub protecția poliției. Fostul primar, Marian Vanghelie ar fi amenințat-o cu moartea # Click.ro
Marian Vanghelie are din nou interdicție judiciară, după ce și-ar fi amenințat fosta parteneră, Oana Mizil, la locuința acesteia din Voluntari. Poliția a fost sesizată printr-un apel la 112, duminică după-amiază,
13:40
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie # Click.ro
Mâinile unei femei sunt adesea considerate a fi o carte de vizită, un detaliu care reflectă atât grija pentru propria imagine, cât și atenția pentru rafinament și eleganță.
13:10
Muncitor străin, bătut cu parul până la comă de un român din Cluj. Incidentul a avut loc în aceeași zi cu cel din Capitală # Click.ro
Un nou caz de violență îndreptată împotriva unui cetățean străin venit la muncă în România. La Cluj, un bărbat se află în comă după ce a fost atacat și bătut cu o bucată de lemn până a rămas inert.
12:30
Eric Roberts, așteptat regește la București! Bunătăți românești și palincă de 300 euro sticla # Click.ro
Click! are primele imagini cu Eric Roberts în România.
12:20
Paradisul despre care nu ai știut că există. Locul unic în Italia, unde șoseaua trece pe deasupra caselor # Click.ro
În una dintre cele mai vizitate destinații din Italia, există un „colț” complet necunoscut. Este cel mai mic oraș din Italia, un loc magic pentru peisajul pe care îl oferă, care surprinde chiar și cei mai exigenți călători.
12:20
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor # Click.ro
La mai bine de o lună de la tragica dispariție a lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu, românca a revenit în țară pentru a participa la un eveniment care avea o semnificație specială pentru amândoi.
12:10
La 81 de ani, Sofia Vicoveanca continuă să impresioneze prin vitalitate, energie și implicare activă în viața culturală și de zi cu zi.
12:00
Tehnicianul a consemnat prima înfrângere la gruparea din Milano.
11:50
Trei lucruri pe care părinții le-au făcut încă din copilărie și care l-au condus pe un tânăr la succes. A fost admis la 10 facultăți de top, printre care Harvard, Yale și Princeton # Click.ro
Tot mai mulți tineri reușesc să fie admiși la universități de prestigiu din lume, iar în spatele acestor performanțe se află ani de muncă, perseverență și sprijin din partea familiilor lor.
11:40
Zodia ce va trece printr-o resetare completă în septembrie 2025. Totul se schimbă pentru acest nativ # Click.ro
Septembrie 2025 se anunță a fi o lună cu adevărat transformatoare pentru nativii Capricorn, marcând începutul unei perioade de resetare totală în toate aspectele vieții lor.
11:40
Gruparea de lângă Capitală a egalat, însă, în două rânduri.
11:20
Interesul românilor pentru pensiile private atinge cote record. Aproape un milion de persoane au accesat anul trecut site-ul APAPR pentru a-și verifica conturile
11:20
Cât de mult poți încărca cu adevărat mașina de spălat fără să o strici. Doar așa se vor spăla bine hainele # Click.ro
De câte ori nu ți s-a întâmplat să aștepți să se strângă un coș plin de rufe, doar pentru a umple mașina de spălat până la refuz, cu gândul că economisești timp, detergent și curent?
11:00
Aspectul ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la hotelul în care este cazată în America: „Situația nu e tocmai roz” # Click.ro
Gabriela Cristea se află împreună cu familia într-o vacanță în America de mai multe zile, unde unele experiențe au reușit să o impresioneze, iar altele au stârnit nemulțumiri.
10:50
Apare un nou obiectiv turistic, la o oră distanță de un important oraș din România. Căsuțe plutitoare, o grădină botanică și o pistă panoramică pentru biciclete # Click.ro
La doar o oră de Cluj-Napoca, în apropierea Băilor Figa, prinde contur un proiect turistic de excepție: Grădina Urbană Transilvania.
10:40
Românca a fost protagonista unei neplăceri în SUA.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.