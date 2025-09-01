Tensiunile escaladează: Nicolas Maduro susține că opt nave cu 1.200 de rachete și un submarin din SUA vizează Venezuela

17:00

Poliţiştii afirmă că, în agresiunea produsă, săptămâna trecută, pe o stradă din Cluj-Napoca, în urma căreia un muncitor străin a ajuns la spital, au fost implicaţi doi cetăţeni din Nepal şi doi din România. Una dintre victime este în comă, în timp ce al doilea nepalez a primit o palmă. Doar unul dintre cei doi români, un tânăr de 18 ani, a fost arestat preventiv, deşi iniţial ambii au fost reţinuţi. Avocata agresorului arestat susţine că acesta l-a atacat pe cetăţeanul străin pentru că acesta şi un prieten le-au făcut avansuri iubitei şi surorii sale, în timp ce cele două mergeau pe stradă, transmite News.ro.