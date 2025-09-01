Tensiunile escaladează: Nicolas Maduro susține că opt nave cu 1.200 de rachete și un submarin din SUA vizează Venezuela
Digi24.ro, 1 septembrie 2025 22:50
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a avertizat luni asupra „ameninţării” reprezentată de „opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin” americane care „vizează Venezuela”, relatează Reuters.
Acum 30 minute
23:00
Gigantul Nestle, zguduit de scandal: CEO-ul Laurent Freixe, concediat după încălcarea codului de conduită # Digi24.ro
Gigantul elvețian Nestle a anunțat luni demiterea imediată a directorului general Laurent Freixe, după ce o anchetă internă a stabilit că acesta a încălcat codul de conduită al companiei printr-o relație romantică nedeclarată cu o subordonată. Decizia vine la doar un an după ce acesta a preluat conducerea.
23:00
„Mai letali, mai eficienți”: Ucraina își ține soldații o perioadă mai lungă la antrenamentele din Occident # Digi24.ro
Ucraina a ales să-și mențină soldații în antrenamentele occidentale pentru mai mult timp - o decizie „curajoasă” care prioritizează calitatea în detrimentul cantității, chiar dacă Rusia trimite în luptă valuri de trupe mai prost antrenate, a declarat pentru Business Insider șeful programului de antrenament condus de Marea Britanie.
22:50
Acum o oră
22:30
Companiile de stat vor fi reformate: mai puțini oameni în conducere, indemnizațiile limitate. Forma finală aprobată de Guvern| DOCUMENT # Digi24.ro
Proiectul Executivului privind reforma companiilor de stat prevede reducerea membrilor din consiliile de administrație de la 7 la 5, dar și limitarea indemnizațiilor pentru șefii care nu sunt performanți. De asemenea, o persoană va putea face parte dintr-un singur consiliu de administrație, în loc de două concomitent așa cum prevede legea în prezent.
22:20
Avansul rușilor, pe frontul ucrainean, a fost puternic în august, dar își pierde din vigoare, potrivit datelor ISW # Digi24.ro
Armata rusă a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar puţin mai puţin decât în luna precedentă, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul pentru Ameninţări Critice (CTP), transmite Agerpres.
Acum 2 ore
22:10
„Discuții profunde” în limuzina lui Putin. Imagini fără precedent cu premierul indian Narendra Modi, alături de președintele rus # Digi24.ro
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat că a avut o discuție „profundă” cu președintele rus Vladimir Putin, în marja summitului din China. Cei doi oficiali au petrecut 45 de minute în mașina liderului rus, după care Modi a postat o fotografie din călătoria lor, însoțită de un compliment adresat lui Vladimir Putin, arată BBC.
21:50
Planul lui Bolojan pentru întâlnirea cu președintele și cu liderii Coaliției: Nu merg înainte dacă păcăleala oamenilor continuă (surse) # Digi24.ro
Noi informații obținute de Digi24 din ședința conducerii PNL de luni arată că premierul Ilie Bolojan este nemulțumit de cum merg lucrurile în coaliție, pentru că a cedat prea mult în fața colegilor de guvernare. Liderul PNL va încerca marți, la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, alături de ceilalți președinți ai partidelor aflate la guvernare, să obțină mână liberă pentru a implementa măsurile de reformă pe care și le dorește. În aceeași ședință a Biroului executiv (BEx) al PNL Ilie Bolojan a amenințat că va demisiona.
21:50
Kelemen Hunor: „Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti” # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis luni un mesaj dur după recentele incidente violente din România, în care mai mulți muncitori străini au fost atacați. El a condamnat „orice formă de violenţă verbală şi fizică” și a spus că responsabilitatea nu revine doar agresorilor, ci și celor care incită de ani de zile la ură împotriva comunităților minoritare, îndemnând clasa politică „să se distanțeze odată pentru totdeauna de AUR și de politicienii extremiști”.
21:30
Cum arată reforma sănătății: șefi de secție evaluați anual, noi indicatori de performanță, pacienți reorientați din spital | DOCUMENT # Digi24.ro
Guvernul și-a asumat luni răspunderea în Parlament pe proiectul de lege care aduce mai multe modificări la sistemul public de sănătate. Printre acestea se numără: șefii de secție din spitalele clinice nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci vor ocupa poziția de conducere printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță evaluați anual; pacienții vor fi reorientați din zona de spitalizare continuă către medicina primară și medicina de ambulatoriu de specialitate; indicatorii de performanță sunt regândiți pentru managerii unităților sanitare.
21:20
Radu Marinescu, despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan: „Fiecare apreciază asupra parcursului său în fruntea Guvernului” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu vede ca o demisie a premierului Ilie Bolojan să fie o ipoteză reală, dar a subliniat că „fiecare apreciază asupra parcursului său profesional sau în fruntea Guvernului”. Declarația vine în contextul în care surse politice afirmă că premierul pare „neclintit” în decizia de a pleca din funcție dacă reforma administrativă nu va fi dusă la capăt.
21:20
Măsurile fiscale pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea: impozit minim pe cifra de afaceri și taxe pentru marile averi. DOCUMENT # Digi24.ro
Guvernul și-a asumat răspunderea, luni, în Parlament, pe o serie de măsuri fiscale, menite să corecteze dezechilibrul bugetar major al României, care includ menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari, un capital social al SRL-urilor stabilit în funcţie de cifra de afaceri netă şi impunerea unei cote suplimentară de impozitare pentru marile averi. Modificările se regăsesc înforma finală a proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.
Acum 4 ore
21:10
Radu Marinescu: „Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului”. Ce șanse are reforma pensiilor să treacă de CCR # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea, dacă intră în examinarea Curții Constituționale, subliniind că „magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului” și că are speranța să nu se ajungă la un „război social”.
21:00
Moșteanu, după vizita lui von der Leyen în portul Constanța: Am discutat despre finanţare europeană pentru o nouă dană militară # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni seară, după ce a vizitat portul militar Constanţa cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că s-a discutat despre finanţare europeană pentru dezvoltarea unei noi dane militare, dedicată navelor NATO şi româneşti, dar şi despre Programul SAFE.
20:50
Ce conține reforma pensiilor magistraților: Vârsta de pensionare majorată și pensie limitată la 70% din ultimul salariu | DOCUMENT # Digi24.ro
Vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%. Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani, potrivit modificărilor legislative prezentate luni de către Guvern în Parlament.
20:30
Patru ani și jumătate împreună în captivitate, în Rusia: Un soldat s-a întors acasă împreună cu pisica sa credincioasă # Digi24.ro
În cadrul unui schimb de prizonieri care a avut loc pe 14 august, soldatul ucrainean Stanislav Pancenko, în vârstă de 26 de ani, s-a întors din captivitate împreună cu prietenul său cu patru picioare – un motănel pe nume Mișko.
20:00
Cum arată reforma ANRE, ASF, ANCOM: reduceri de posturi, prime și bonusuri tăiate până în 2028 | DOCUMENT # Digi24.ro
Companiile de stat care se autofinanțează, precum ANRE, ASF sau ANCOM vor trebui să își reducă posturile în perioada următoare, dar vor fi limitate și indemnizațiile. De asemenea, cei aflați în conducerea acestora nu vor mai beneficia până în 2028 de bonusuri sau prime, potrivit documentului final aprobat de Executiv.
19:50
Guvernul a adoptat mai multe amendamente la Pachetul 2 de măsuri fiscale, după ședința de astăzi, 1 septembrie. Printre altele, veteranii de război vor fi scutiți de la plata impozitului pe proprietate și cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește.
19:30
Ursula von der Leyen: Analiza noastră economică e foarte clară. Sancţiunile afectează în mod sever economia Rusiei # Digi24.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, luni, în cadrul conferinței de presă de la baza Mihail Kogâlniceanu, că sancţiunile economice afectează în mod sever economia Rusiei, care, fiind suprasolicitată de războiul din Ucraina, ajunge la limită. Ursula von der Leyen a declarat că, la orice negocieri, prima solicitare a ruşilor este ridicarea sancţiunilor economice. Ea a adăugat că în prezent se lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni pentru Federaţia Rusă.
19:30
Premierul continuă să amenințe cu demisia. Ilie Bolojan pare „neclintit” în hotărârea sa (surse) # Digi24.ro
Surse politice au confirmat pentru Digi24 că premierul pare „neclintit” în decizia de a demisiona, în contextul tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă. În ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a spus că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă aceasta nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt prim-ministru. Astăzi, în cadrul ședinței PNL, Bolojan a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, potrivit surselor Digi24.
19:20
Primăria Generală a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS România din 2 septembrie # Digi24.ro
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anunţat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat. „Capitala nu va deveni scena radicalismului”, a transmis Bujduveanu.
Acum 6 ore
19:00
Ursula Von de Leyen, despre achizițiile UE în Apărare: România poate fi inclusă în scutul estic. Sunt create locuri de muncă bune # Digi24.ro
Președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat, luni, în cadrul conferinței de presă comune cu președintele Nicușor Dan, la baza Mihai Kogâlniceanu din Constanța, că UE vizează achizițiile comune prin programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde euro, și a dat exemplu proiectele maritime navale pe care România le are, „care ar putea fi incluse într-o abordare comună europeană de protejare a graniței estice din Finlanda, prin statele baltice, via Polonia și în jos către Marea Neagră”. „Aici proiectele navale ar fi incluse în consolidarea scutului estic”, spune președinta Comisiei Europene. De asemenea, ea a subliniat importanța creării de „locuri de muncă bune pentru europeni”.
19:00
Accident grav pe DN 1D, în județul Prahova. Doi copii au fost răniți: intervine un elicopter SMURD # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs luni după-amiază pe Drumul Național 1D, în localitatea Albești-Paleologu, județul Prahova. Două autoturisme în care se aflau cinci persoane s-au ciocnit, iar doi copii au fost răniți, potrivit News.ro.
18:50
Accident grav în Mehedinți: două TIR-uri s-au ciocnit pe DN 6. Traficul este complet blocat # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc luni seară pe DN 6, în zona Orșova, județul Mehedinți, după ce două TIR-uri s-au ciocnit. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri.
18:50
Camera Deputaților și-a ales noua componență a Biroului permanent. Lista completă a celor desemnați # Digi24.ro
Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, în deschiderea sesiunii parlamentare, noua componenţă a Biroului permanent. Natalia Intotero este vicepreşedinte al Camerei, în locul lui Daniel Suciu, din partea PSD. Raluca Turcan a fost înlocuită cu deputatul PNL Adrian Cozma.
18:50
Grindeanu cere PMB să revină asupra deciziei de autorizare a mitingului Noua Dreaptă și SOS România împotriva incluziunii migranților # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le cere reprezentanţilor Primăriei Capitalei să-şi schimbe decizia prin care au autorizat mitingul anunţat pentru marţi de Asociaţia Noua Dreaptă şi S.O.S. România împotriva incluziunii migranţilor în Bucureşti.
18:40
Donald Trump anunță că India vrea să reducă tarifele la bunurile americane până la zero. „E cam târziu” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că India a propus reducerea la zero a tarifelor pentru produsele americane, chiar dacă premierul indian Narendra Modi afişa, în acelaşi timp, solidaritate cu liderii Chinei şi Rusiei în faţa presiunilor comerciale ale Washingtonului, transmite Reuters.
18:40
„Europenii fac ceea ce le-a dictat Trump”. Teheranul se declară revoltat de situația dosarului nuclear iranian # Digi24.ro
Europa este pe punctul de a abandona rolul său de mediator între SUA și Iran și de a supune dosarul nuclear iranian vetoului lui Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, într-un interviu acordat publicației The Guardian la Teheran.
18:40
AUR, protest în prima ședință de plen a sesiunii parlamentare: au deplâns prelungirea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu # Digi24.ro
Parlamentarii AUR au organizat, luni, un protest în prima şedinţă de plen din noua sesiune, faţă de prelungirea controlului judiciar pentru Călin Georgescu.
18:10
Un băiețel de un an și 8 luni a fost găsit mort într-un iaz din curtea unui centru pentru copii din Timișoara # Digi24.ro
Un băiețel de un an și 8 luni a murit, luni, după ce a căzut într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii, care funcționa ca și creșă, și a unui restaurant din Timișoara. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și verifică modul în care a fost supravegheat minorul.
17:40
Un bărbat a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney: „Au scos armele de foc” # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat luni după ce a intrat cu mașina în porțile consulatului rus din Sydney, a declarat poliția australiană.
17:40
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc # Digi24.ro
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Reuters.
17:20
Kelemen Hunor: „Coaliţia trebuie să meargă mai departe cu Bolojan în fruntea Guvernului”. Ce spune liderul UDMR despre reforma locală # Digi24.ro
Coaliţia de guvernare trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spune preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că acesta nu a ameninţat cu demisia, doar a cerut susţinere pentru reforme.
17:20
CSM anunță că va sesiza procurorii pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reclamă „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora, susţinând că, pe lângă manifestări „de o agresivitate fără precedent la adresa magistraţilor” constatate în mediul online, „manifestări similare au avut loc chiar în sălile de judecată”. CSM anunţă că va sesiza organele de urmărire penală cu privire la toate incidentele raportate de instanţe şi parchete sau identificate online.
Acum 8 ore
17:00
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care e în centrul propagandei Phenianului # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a părăsit Phenianul cu trenul, luni, în drum spre Beijing, potrivit agenției de știri Yonhap, bazându-se pe o formă de transport lentă, dar specializată, pe care liderii țării retrase o folosesc de decenii, scrie Reuters.
17:00
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul autorităților de la Kiev # Digi24.ro
Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului preşedinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reţinut, relatează Reuters.
17:00
Încă un român și un nepalez au fost implicați în agresiunea asupra muncitorului străin din Cluj-Napoca. Ce susține avocata atacatorului # Digi24.ro
Poliţiştii afirmă că, în agresiunea produsă, săptămâna trecută, pe o stradă din Cluj-Napoca, în urma căreia un muncitor străin a ajuns la spital, au fost implicaţi doi cetăţeni din Nepal şi doi din România. Una dintre victime este în comă, în timp ce al doilea nepalez a primit o palmă. Doar unul dintre cei doi români, un tânăr de 18 ani, a fost arestat preventiv, deşi iniţial ambii au fost reţinuţi. Avocata agresorului arestat susţine că acesta l-a atacat pe cetăţeanul străin pentru că acesta şi un prieten le-au făcut avansuri iubitei şi surorii sale, în timp ce cele două mergeau pe stradă, transmite News.ro.
16:50
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate joi de „Coaliția celor dispuși”. Ce țări iau parte la reuniunea organizată de Macron # Digi24.ro
„Coaliția celor dispuși” se va întruni joi pentru a analiza următorii pași de urmat privind războiul din Ucraina, anunță The Guardian. Reuniunea, coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, va avea loc într-un format hibrid și se va concentra pe garanțiile de securitate pentru Ucraina și pe un răspuns comun la refuzul Rusiei de a pune capăt războiului, a anunțat Palatul Elysee. La eveniment va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
16:50
Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr drogat, plasat în arest la domiciliu. Decizia poate fi contestată # Digi24.ro
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii luate luni de Tribunalul Bucureşti. Maru a fost arestat preventiv în aprilie 2025, iar acum instanţa a înlocuit această măsură cu cea a arestului la domiciliu.
16:10
Paul Stănescu vorbește despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este doar o chestiune de timp” # Digi24.ro
PSD pare că se pregătește se asta de la guvernare. „E doar o chestiune de timp”, a spus Paul Stănescu la ședința conducerii PSD, potrivit surselor Digi24.
16:00
Hamas anunță că „Gaza nu e de vânzare” și denunță planul american pentru teritoriul palestinian # Digi24.ro
Un reprezentant al mişcării teroriste palestiniene Hamas a afirmat luni că Gaza „nu este de vânzare”, după ce cotidianul american The Washington Post a relatat că planul SUA pentru Fâşia Gaza după război prevede strămutarea întregii populaţii a acestui teritoriu palestinian, care ar urma să fie plasat sub administraţie americană timp de zece ani pentru a fi transformat într-un centru turistic şi tehnologic, transmite AFP, preluată de Agerpres.
15:40
Dosar penal deschis de DIICOT în cazul afaceristului care a reclamat că ar fi fost înșelat de Călin Georgescu cu un milion de euro # Digi24.ro
DIICOT a transmis luni, 1 septembrie, la solicitarea Digi24.ro, că a deschis un dosar penal în cazul afaceristului care l-a reclamat pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro. Stadiul dosarului este in rem, iar cercetările se fac pentru constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune.
15:40
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren # Digi24.ro
O refugiată ucraineană în vârstă de 16 ani a fost ucisă în orașul german Friedland după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă pe 11 august, relatează publicația germană Stern, citată de Kyiv Independent.
15:30
Nicușor Dan va discuta marți cu liderii Coaliției, după amenințarea lui Ilie Bolojan cu demisia (surse) # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire, marți, cu președinții partidelor din Coaliția de guvernare, potrivit unor surse politice. Discuțiile vin după ce premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat că își dă demisia dacă reforma administrației locale nu este dusă la bun sfârșit. De altfel, este un subiect care a creat tensiuni între cele patru partide.
15:20
Scandal la bordul unui avion pe ruta Bruxelles - Bucureşti: Un pasager a fost încătușat pe Aeroportul Otopeni # Digi24.ro
Un bărbat de 41 de ani care a călătorit cu un avion de la Bruxelles la Bucureşti şi care se afla în stare avansată de ebrietate a fost încătuşat, luni, pe Aeroportul „Henri Coandă”, întrucât avea un comportament neadecvat faţă de angajaţii aeroportului, membrii echipajului şi ceilalţi pasageri. Ulterior, el a fost amendat cu 4.000 de lei.
Acum 12 ore
15:10
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele PPE, Manfred Weber. Ce au discutat cei doi oficiali # Digi24.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că proiectele care nu mai pot face parte din PNRR trebuie să fie transferate pe viitorul program de finanţare european, pe fondurile de coeziune, în această situaţie fiind unele spitale şi lucrările la autostrăzi şi drumuri expres. Premierul a avut luni o întrevedere cu preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, cu care a discutat despre problemele cu care se confruntă România.
14:50
AFM a făcut anunțul oficial despre programul Rabla. Suma voucherelor pentru fiecare categorie de autovehicule # Digi24.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că lansează, în luna septembrie, Programul Rabla pentru persoane fizice. Valoarea tichetelor a fost actualizată pentru fiecare categorie de vehicul.
14:40
Ce spun social-democrații despre amenințarea lui Bolojan cu demisia: „Nu poți să îți iei jucăriile să pleci” # Digi24.ro
Deputatul PSD Mihai Ghigiu susține că amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia este „o dovadă de imaturitate”. „Nu putem să ne luăm jucăriile și să plecăm”, a declarat acesta la Digi24. O reacție a avut și secretarul general al PSD, Paul Stănescu, înaintea ședinței de partid.
14:40
Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs luni într-o zonă din sudul Italiei situată în apropiere de oraşul Napoli, au anunţat autorităţile italiene, relatează DPA.
14:30
Rezervele valutare ale BNR au crescut la peste 65 de miliarde euro, în august. Cât aur deține Banca Națională # Digi24.ro
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României totalizau 65,188 miliarde de euro la finele lunii august 2025, în creştere cu 3,10% comparativ cu nivelul de 63,225 miliarde de euro înregistrat la 31 iulie 2025, anunță BNR într-un comunicat.
14:20
Banca comercială rurală Heihe din China a încetat să mai accepte plăți din Rusia după ce a fost supusă sancțiunilor Uniunii Europene, scrie publicația rusă pro-guvernamentală Vedomosti, citată de Kyiv Independent.
