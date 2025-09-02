Nervos pe arbitrajul de la CFR - FCSB, Mihai Stoica a dus discuția într-o altă zonă: „Nu le mai omologați! E lipsă de considerație din partea FRF”

16:30

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat luni dimineață că a găsit fundașul central pe care vrea să îl aducă pe finalul perioadei de mercato. Numai că internaționalul român Adrian Rus (29 de ani), exclus din lot de Alberto Gilardino la Pisa, mai are o altă ofertă din Italia!Săptămâna trecută, Pisa a anunțat că Rus trebuie să-și găsească echipă, deși mai are un an de contract la echipa la care joacă Marius Marin ca titular. ...