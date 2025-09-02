Nervos pe arbitrajul de la CFR - FCSB, Mihai Stoica a dus discuția într-o altă zonă: „Nu le mai omologați! E lipsă de considerație din partea FRF”
Gazeta Sporturilor, 2 septembrie 2025 01:10
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat vehement maniera de arbitraj a „centralului” Sebastian Colțescu (48 de ani), din remiza cu CFR Cluj, scor 2-2. S-a luat și de Răzvan Burleanu și de faptul că FRF omologhează stadioane precum cel din Clinceni. De asemenea, oficialul campioanei susține că a existat un dialog ironic la vestiare între Colțescu și Mihai Pintilii, antrenorul secund al echipei. ...
• • •
„Doctorul de la Steaua și-a pus mâinile în cap” » DOPING? Spune adevărul, după 20 de ani: „Am plătit un test confidențial. Rezultatul...” # Gazeta Sporturilor
Sorin Ghionea, 46 de ani, susține că putea pica un test doping din cauza unor medicamente de gât: „Când medicul de la Steaua a văzut ce pastile am pe masă, și-a pus mâinile în cap. Apoi am plecat și de la acțiunea naționalei”. La primul meci de la incident, tocmai Ghionea a fost chemat la testul doping. Rezultatul și întreaga poveste, mai jos. ...
Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul Farului, a reacționat după victoria cu 2-1 în fața Petrolului Ploiești, în epilogul etapei 8 din Superliga.După 3 eșecuri consecutive în campionat, constănțenii au câștigat cu emoții, în urma unui penalty acordat în ultimele minute. Farul revine astfel pe loc de play-off.La flash-interviu, tehnicianul a vorbit despre jucătorii săi, în special de Jovan Markovic, căruia i-a transmis că trebuie să se antreneze mai bine. ...
Presat de fani, Liviu Ciobotariu a luat decizia: „Nu o să fac niciodată asta! Ar fi dovadă de neseriozitate” # Gazeta Sporturilor
Farul - Petrolul 2-1. Liviu Ciobotariu (54 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după eșecul de la Ovidiu. La final, suporterii l-au băgat în ședință și i-au cerut explicații pentru începutul modest de sezon.În plus, unii dintre ei i-au solicitat demisia, iar la flash-interviu a fost chestionat despre acest aspect. Ciobotariu susține că nu-și va da demisia de la echipă și n-are semnale din partea conducerii potrivit cărora s-ar pregăti debarcarea lui. ...
Ce nu s-a văzut la TV în Farul - Petrolul » La VAR, ca la cinema! Un banner de protest + mai multe momente comice # Gazeta Sporturilor
Aflate într-un moment de criză, Farul Constanța și Petrolul Ploiești au oferit un meci încins în epilogul etapei a 8-a a Superligii. O partidă încheiată 2-1 și decisă de o lovitură de pedeapsă, acordată în urma consultării VAR, la care aproape toți jucătorii celor două echipe au asistat ca niște telespectatori. ...
„Demisia, demisia!” » Galeria a răbufnit după Farul – Petrolul! Antrenorul și fotbaliștii, băgați în ședință! A fost nevoie de jandarmi # Gazeta Sporturilor
După eșecul cu Farul, scor 1-2, cei 150 de suporteri deplasați de la Ploiești nu au mai suportat rezultatele din acest start de stagiune și au răbufnit la adresa antrenorului Liviu Ciobotariu: „Demisia, demisia!” și „Jucați fotbal” au fost lozincile preferate de „găzari”.De altfel, jucătorii în galben și albastru au fost apostrofați vreme de minute bune, după fluierul final. Majoritatea, cu capetele în pământ, încercând să găsească explicații. ...
Fostul câștigător al Ligii Campionilor a efectuat vizita medicală și va semna cu formația din Superliga # Gazeta Sporturilor
Kurt Zouma, fundașul central de 30 de ani, câștigător de Liga Campionilor, cu Chelsea, face în această seară vizita medicală. Acesta a ajuns în România, după ce s-a înțeles cu Neluțu Varga, prin intermediul lui Mikael Silvestre, asupra contractului pe care îl va avea la CFR Cluj.„Mâine merge la club și semnează”, susțin sursele Gazetei Sporturilor. Despre acest subiect a scris și prosport.ro. ...
Coco Gauff (21 de ani, #3 WTA) a fost eliminată în optimile de finală de la US Open de către Naomi Osaka (27 de ani, #24 WTA), scor 3-6, 2-6. Pe arena „Arthur Ashe” arhiplină, dubla campioană de la Flushing Meadows a avut nevoie de doar 64 de minute pentru a o învinge pe favorita publicului american.În turul următor, nipona se va duela cu învingătoarea dintre Marta Kostyuk (23 de ani, #28 WTA) și Karolina Muchova (29 de ani, #13 WTA). ...
Vlad Chiricheș (35 de ani), mijlocașul defensiv titular al celor de la FCSB, a fost schimbat în minutul 29 al meciului cu CFR Cluj, la scorul de 1-0 pentru „feroviari” (2-2 la final). „Nu e o umilință, dar vorbim și despre o regulă nescrisă în fotbal”, a comentat azi, la GSP Live, Raul Rusescu (37), fostul coleg al lui Chiricheș.Chiricheș l-a scăpat din marcaj pe Djokovic la cornerul în urma căruia croatul a înscris pentru CFR. ...
23:00
Dinamo București, formația clasată pe locul 3 în Superliga, are 6 jucători convocați la echipele naționale. Anunțul a fost făcut de „câini”, prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare.Este vorba despre Kyriakou Charalampos, Georgi Milanov, Nikita Stoinov, Răzvan Pașcalău, Cristian Mihai și Alexandru Musi. Patru dintre ei vor reprezenta naționalele U21. ...
Impact instant! Florinel Coman a revenit și a dat assist în primul meci oficial după 4 luni # Gazeta Sporturilor
Florinel Coman (27 de ani) a revenit în primul „11” al celor de la Al-Gharafa, formație din Qatar. Echipa lui a remizat pe teren propriu cu Al-Sadd, 3-3, într-un meci cu o desfășurare nebună în Cupa Qatarului.Internaționalul român n-a făcut parte din lotul echipei în primele trei meciuri din acest sezon din cauza unor probleme medicale. De altfel, Coman jucase ultimul meci oficial pe 3 mai, pentru Cagliari, club care îl împrumutase din iarnă. ...
Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) s-a calificat în sferturile de finală de la US Open, după ce a trecut de rusoaica Ekaterina Alexandrova (30 de ani, #12 WTA), scor 6-3, 6-1.Poloneza, care a avut nevoie de doar o oră și 6 minute pentru a o învinge pe Alexandrova, va juca în „sferturi” cu învingătoarea dintre Amanda Anisimova (24 de ani, #9 WTA) și Beatriz Haddad Maia (29 de ani, #22 WTA). ...
Ten Hag face praf conducerea lui Leverkusen după demitere: „Este ceva fără precedent! Mereu am răsplătit cu succes și trofee” # Gazeta Sporturilor
Erik Ten Hag (55 de ani) a reacționat dur la adresa conducerii lui Bayer Leverkusen după ce a fost demis după doar două etape de fosta campioană din Bundesliga.Tehnicianul olandez a început campionatul cu o înfrângere pe teren propriu, 1-2 cu Hoffenheim, deși echipa sa conducea cu 1-0 încă din minutul 6. ...
Primul coechipier al lui Fernando Alonso din Formula 1 a fost arestat la volanul unui Lamborghini fără numere de înmatriculare. Ce au descoperit polițiștii # Gazeta Sporturilor
Poliția braziliană l-a arestat pe primul coechipier al lui Fernando Alonso din Formula 1, Tarso Marques. Brazilianul a concurat doar un sezon în Formula 1, în 2001, când el și Alonso au fost colegi la Minardi.Marques a fost arestat pentru „posesia ilegală a unui automobil de lux”. Potrivit ziarului The Washington Post, fostul pilot, în vârstă de 49 de ani, a fost reținut la volanul unui Lamborghini Gallardo în São Paulo, mașina neavând numere de înmatriculare. ...
George Pușcaș (29 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la Bodrumspor. Anunțul a fost făcut de clubul din liga a doua turcă, prin intermediul unui comunicat publicat pe rețelele de socializare. Contractul internaționalului român ar fi expirat în vara lui 2027, însă n-a mai intrat în planurile tehnicianului.Pușcaș a jucat un singur sezon pentru Bodrumspor, club care n-a putut evita retrogradarea. ...
Gigi Becali a cerut să intre în direct la TV și a râs de propunerea CFR-ului: „Să vedem dacă-l lasă cu 3 milioane!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a cerut să intre în direct la TV, a doua zi după fazele controversate de arbitraj din meciul cu CFR Cluj, terminat la egalitate, scor 2-2, în etapa 8 din Superliga.Finanțatorul campioanei României a fost chestionat, printre altele, și despre situația lui Leo Bolgado (27 de ani), fundașul celor de la CFR Cluj propus de Cristi Balaj la FCSB luni, potrivit fanatik.ro. ...
Felix Auger-Aliassime a produs o nouă surpriză » Canadianul s-a calificat în „sferturi” la Flushing Meadows # Gazeta Sporturilor
Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #27 ATP) s-a calificat în sferturile de finală de la US Open, după ce l-a învins pe Andrey Rublev (27 de ani, #15 ATP), scor 7-5, 6-3, 6-4.Pentru un loc în semifinale, canadianul îl va înfrunta pe Alex De Minaur (26 de ani, #8 ATP), care l-a învins pe Leandro Riedi (23 de ani, #435 ATP), scor 6-3, 6-2, 6-1. ...
Ce a spus Laszlo Balint, după ce Oțelul a fost chinuită de nou-promovata Csikszereda » Reacția omologului Robert Ilyes # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - Oțelul Galați 1-1. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul oaspeților, a oferit prima reacție după remiza obținută la Miercurea Ciuc. Gazdele au dominat repriza a doua, însă s-au mulțumit cu un singur punct.La final, tehnicianul oaspeților nu și-a explicat motivul pentru care Oțelul arată atât de rău la meciurile din deplasare, în comparație cu cele de acasă. ...
Mihai Stoica a explicat de ce FCSB a început derby-ul cu CFR Cluj fără mai mulți titulari: „Avem o aplicație care ne indică” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat de ce au fost mai mulți titulari menajați la derby-ul cu CFR Cluj din etapa 8 din Superliga, încheiat cu scorul de 2-2.Oficialul campioanei en-titre susține că echipa beneficiază de o aplicație specială care arată în timp real unde apar problemele la nivelul jucătorilor. ...
Florin Tănase n-a uitat nici la națională de arbitrajul din CFR - FCSB: „Probabil aerul de acolo...” # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase (30 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB, a vorbit în cantonamentul naționalei despre așteptările pe care le are în această campanie de calificare. Acesta n-a uitat nici de arbitrajul lui Sebastian Colțescu de duminică, de la meciul campioanei României cu CFR Cluj, terminat la egalitate, scor 2-2.Prezent la reunirea lotului echipei naționale, Tănase a fost întrebat despre arbitraj. ...
FCU Craiova, lovitură din cauza haosului din justiție » Cum ar putea scăpa, pentru moment, Adrian Mititelu: cheia e la FRF # Gazeta Sporturilor
FCU Craiova, formație aflată în pragul retrogradării din Liga a 3-a, unde are, după prima rundă, -105 puncte, dar chiar și a excluderii din fotbalul românesc, a primit azi o nouă lovitură, de această dată din partea Tribunalului Gorj.Pe 22 august, clubul condus de Adrian Mititelu demara în instanță procedura de intrare în concordat preventiv, anticamera juridică a insolvenței. La primul termen, pe 27 august, cauza a fost amânată pentru astăzi. ...
Adrian Ursea, detalii de culise despre adversarii elvețieni ai lui FCSB: „Basel depinde de Shaqiri, Young Boys se reinventează” + Comparația genială: „E ca bikini la o femeie!” # Gazeta Sporturilor
Adrian Ursea conduce în prezent divizionara secundă elvețiană Yverdon, retrogradată sezonul trecut din L1. Fostul antrenor al lui Nice, în Ligue 1, decriptează acum viitori rivali cantonali ai roș-albaștrilor în Europa League și explică de ce nu e tentat să lucreze în fotbalul românescAdrian Ursea, 57 ani, e unul dintre puținii tehnicieni români cu viață lungă în fotbalul occidental. ...
Alex De Minaur (26 de ani, #8 ATP) s-a calificat în sferturile de finală de la US Open, după ce l-a învins pe Leandro Riedi (23 de ani, #435 ATP), scor 6-3, 6-2, 6-1. „Demonul” a avut nevoie de doar o oră și 35 de minute pentru a se impune.Pentru un loc în semifinale, De Minaur se va duela cu învingătorul dintre Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #27 ATP) și Andrey Rublev (27 de ani, #15 ATP). ...
Doi jucători, absenți de la antrenamentul naționalei de luni » Mircea Lucescu a pus la punct ultimele detalii # Gazeta Sporturilor
Naționala României continuă pregătirile pentru partidele cu Canada și Cipru. Primul, amical, va avea loc vineri, în timp ce duelul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial va avea loc marți, 9 septembrie. Doi jucători au lipsit de la antrenamentul condus de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).România - Canada se va disputa vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. ...
Acum chiar că s-a încheiat transferul: Bayern i-a adus rezervă lui Harry Kane » Cât o costă Nicolas Jackson! # Gazeta Sporturilor
După câteva zile de tergiversări și răsturnări de situație, telenovela Nicolas Jackson la Bayern are un happy-end. Atacantul senegalez de 24 de ani va evolua sub formă de împrumut la campioana Germaniei în schimbul a 16,5 milioane de euro. Bavarezii îl pot achiziționa definitiv de la Chelsea plătind până la 80 de milioane de euro în vara viitoare, dar clauzele de obligativitate sunt foarte greu de îndeplinit. ...
David Ankeye (23 de ani), fostul atacant împrumutat de Genoa la Rapid în a doua jumătate a sezonului trecut, a semnat cu Virtus Entella, formație aflată în Serie B. Nigerianul nu s-a adaptat în Giulești și nu a fost păstrat de formația antrenată de Costel Gâlcă (53 de ani).Patrick Vieira a decis să nu se bazeze pe serviciile atacantului nici în acest sezon, iar acesta va evolua la Entella sub formă de împrumut. ...
Cristi Chivu a renunțat la el » Campionul mondial o părăsește pe Inter și revine în Franța # Gazeta Sporturilor
Inter Milano și Marseille au ajuns la un acord pentru împrumutul fundașului Benjamin Pavard (29 de ani) pentru un sezon, susține jurnalistul Fabrizio Romano.Campion mondial cu naționala Franței în 2018, Pavard o părăsește pe Inter după două sezoane. Fundașul fusese transferat în 2023 de la Bayern Munchen, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro. La ultimul meci din Serie A, 1-2 cu Udinese, Cristi Chivu l-a lăsat doar pe bancă pe Pavard. ...
În 2022 debuta la națională, apoi a urmat calvarul! A revenit pe teren după 500 de zile: „Încă i se mai umflă genunchiul la efort” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Păun, fotbalist pe care Edi Iordănescu s-a bazat pentru scurt timp în 2022, în campania respectivă din Nations League, a revenit pe teren după un calvar care a durat aproape un an și jumătate! Mijlocașul lui Sepsi, accidentat grav la genunchi în aprilie 2024, a bifat săptămâna trecută primele minute după problema medicală care l-a scos, practic, din fotbal. ...
Fostul fotbalist Tony Kanalos e dispus să riște și caută sprijin pentru a intra într-un tratament experimental, în Australia # Gazeta Sporturilor
Viața nu a fost niciodată ușoară sau simplă pentru sătmăreanul Tony Kanalos (27 de ani), fost fotbalist internațional U17 și U18, acum tatăl lui Entony, un băiețel de 6 ani.Totul s-a schimbat însă în culori și mai sumbre după ce, în urmă cu un an și jumătate, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală deocamdată incurabilă, care-i macină musculatura și care duce la paralizie. ...
Malcom Edjouma a fost reprimit în lotul FCSB ca la iarnă să plece definitiv. Îi expiră contractul în decembrie, nu va fi prelungit.La finalul sezonului anterior, FCSB l-a informat pe Edjouma că nu face parte din lotul pentru actuala ediție. Astfel, francezul nu a efectuat stagiul de pregătire din Olanda.În urmă cu o lună, în plină degringoladă la echipă, Becali l-a reactivat însă pe Edjouma, iar mijlocașul central de 28 de ani a prins minute în 5 partide. ...
Csikszereda - Oțelul Galați, penultima partidă a rundei #8 din Superligă, se dispută ACUM. Duelul de la Miercurea Ciuc este transmis în format liveTEXT de GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Gălățenii au un start oscilant de sezon, însă vin după cea mai importantă victorie de până acum, 4-1 cu CFR Cluj pe teren propriu. ...
Anunț oficial: cine transmite meciurile României U21 din preliminariile EURO 2027 # Gazeta Sporturilor
România U21 începe în această lună campania de calificare pentru Campionatul European din 2027. Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat cine va transmite partidele selecționatei conduse de Costin Curelea (41 de ani).Acestea vor putea fi urmărite la TV pe Pro Arena și, online, pe platforma VOYO, cea care a transmis și câteva dintre meciurile FCSB-ului din preliminariile Europa League. ...
Internaționalul român de tineret a plecat de la Juventus » Contract pe 3 ani la noua echipă # Gazeta Sporturilor
Andrei Florea (20 de ani), internațional român de tineret, a semnat cu Zilina, ocupanta locului 4 din prima divizie a Slovaciei. Mijlocașul a semnat un contract valabil pe 3 ani, devenind primul jucător român din istoria clubului, potrivit sport.sk.Florea a fost adus de la echipa U23 a lui Juventus. În ultima jumătate a sezonului precedent, mijlocașul român a fost împrumutat la Estoril, în Portugalia. ...
Andrei Burcă (32 de ani), fundașul central al echipei naționale, a făcut declarații înaintea partidelor cu Canada și Cipru pe care le vor disputa „tricolorii” în această lună.România - Canada (amical) se va disputa vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională.Cipru - România (preliminariile CM 2026) va avea loc patru zile mai târziu, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, pe „GSP Stadium” din Nicosia. ...
Comunicat fără precedent în handbalul românesc » Rivala din „Liga Florilor” sare la echipa selecționerului Florentin Pera: „Hoțul își bate joc de cinste, dar la nevoie o cerșește” # Gazeta Sporturilor
Dunărea Brăila a emis un comunicat fără precedent în handbalul românesc. Atacă rivala SCM Rm. Vâlcea, antrenată de selecționerul Florentin Pera. Totul a pornit de la arbitrajul din meciul de duminică, adjudecat de brăilence cu 23 la 22. Finalul meciului Dunărea Brăila - SCM Rm. Vâlcea a fost pe muchie de cuțit. La ultima fază, oficialii Claudiu Gheșoiu și Ionuț Tița au dictat un fault un atac în defavoarea oltencelor. Florentin Pera a protestat vehement. ...
Breaking Bets: Află ce cote au FCSB și U Craiova pentru câștigarea Europa League și Conference League! # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra a prezentat cotele pe care le au FCSB și U Craiova pentru câștigarea competițiilor europene în care participă. Un astfel de deznodământ ar fi total neașteptat, iar cotele pe care le oferă casele de pariuri sunt pe măsură. Însă, dacă minunea s-ar întâmpla, atunci pariorii ar da o lovitură de proporții. ...
O nouă lovitură dată de Liverpool în ultima zi de mercato » 35 de milioane de lire sterline pentru căpitanul din Premier League # Gazeta Sporturilor
Liverpool a ajuns la un acord cu Crystal Palace pentru transferul internaționalului englez Marc Guehi (25 de ani). „Cormoranii” plătesc 35 de milioane de lire sterline în schimbul fundașului central, iar „vulturii” păstrează un procent de 10% dintr-un eventual viitor transfer.Guehi se înțelesese cu Liverpool încă de acum o lună, iar transferul s-a perfectat chiar în ultima zi de mercato. ...
Fostul dinamovist Goncalo Gregorio, mesaj de forță înainte de Craiova - Noah: „Așa va fi” » Ce spune despre trecerea lui Dennis Politic la FCSB # Gazeta Sporturilor
Gonçalo Gregório, 30 de ani, a preconizat un duel interesant între Craiova și Noah în primul meci din Bănie din grupa Conference League (23 octombrie, ora 22:00). Nu și-a ascuns simpatia pentru Dinamo și a mărturisit că înțelege transferul amicului său Dennis Politic la rivala „câinilor”, la FCSBGonçalo Gregório a fost unul dintre primele transferuri ale "câinilor" în vara 2023, când echipa a revenit în Liga 1, contribuind și el ulterior la menținerea roș-albilor ...
Aici ai ponturile pentru biletul de cotă 2, prezentat în emisiunea Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Acestea sunt jocurile programate azi în Superliga, Farul - Petrolul și Csikszereda - Oțelul, care închid etapa cu numărul 8. Accesați videoclipul de mai jos pentru a afla toate detaliile despre cele două meciuri. Breaking Bets e emisiunea care îți aduce pronosticuri de ultimă oră, explicații pas cu pas și analize exclusive pentru meciurile zilei. ...
După Cristi Pustai, Gloria Bistrița l-a pus pe liber și pe fostul golgheter al Superligii # Gazeta Sporturilor
Este o perioadă a schimbării la CS Gloria Bistrița, echipă fără victorie în primele 5 etape ale ligii secunde. După despărțirea de „principalul” Cristi Pustai, pe liber au fost puși și „secundul” Cristian Todea, respectiv fotbaliștii Azdren Llullaku și Alexandru Fărăgău.Albanezul Llullaku, acum în vârstă de 37 de ani, a fost golgheterul Superligii în sezonul 2016/2017, cu 16 reușite atunci în doar 20 de meciuri în tricoul lui Gaz Metan. ...
Meciurile zilei din Superliga, Farul - Petrolul și Csikszereda - Oțelul, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă ultimele două partide ale etapei cu numărul 8 din Superliga României, Farul - Petrolul și Csikszereda - Oțelul.Dacă ați ratat transmisiunea live, puteți vedea înregistrarea ediției de azi a emisiunii Breaking Bets în videoclipul de mai jos. ...
Un transfer „last minute” pentru Cristi Chivu » Inter se întărește de la Manchester City # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă se aștepta să nu mai primească niciun jucător din mercato, Cristi Chivu a avut surpriza ca Inter să aducă un fundaș din Premier League. Compartimentul dovedit vulnerabil în meciul de luni seară, pierdut de nerazzurri cu 0-2 în fața lui Udinese, va fi completat cu Manuel Akanji.Prima înfrângere în Serie A în noul sezon cu Cristi Chivu antrenor a readus în discuție faptul că Inter nu stă deloc bine în linia defensivă nici numeric, nici calitativ. ...
Subiectul care l-a emoționat pe Novak Djokovic, după calificarea în sferturi la US Open: „Vă rog, nu-mi amintiți” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) s-a calificat în sferturile de finală de la US Open după ce l-a învins pe Jan-Lennard Struff (35 de ani, 144 ATP) cu 6-3, 6-3, 6-2 în optimile de finală ale competiției de la New York. Următorul adversar va fi numărul 4 mondial, americanul Taylor Fritz, împotriva căruia Nole are un palmares de 10-0 în meciurile directe. ...
Îi face concurență lui FCSB pentru Adrian Rus! » Cine l-ar putea deturna pe stoperul român dorit de Gigi Becali # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat luni dimineață că a găsit fundașul central pe care vrea să îl aducă pe finalul perioadei de mercato. Numai că internaționalul român Adrian Rus (29 de ani), exclus din lot de Alberto Gilardino la Pisa, mai are o altă ofertă din Italia!Săptămâna trecută, Pisa a anunțat că Rus trebuie să-și găsească echipă, deși mai are un an de contract la echipa la care joacă Marius Marin ca titular. ...
Hagi, Kaka, Figo și Roberto Carlos au aflat stadionul pe care vor juca la Lisabona: 50.000 de spectatori așteptați la meci # Gazeta Sporturilor
Legends Charity Game, evenimentul caritabil care va pune față în față unii dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, va fi găzduit de Estádio „José Alvalade”, arena celor de la Sporting CP.Pe 15 septembrie, ora 22:00, GSP. ...
