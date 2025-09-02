Israelul comite un genocid în Gaza, afirmă cea mai mare asociaţie mondială de cercetători în acest domeniu

20:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul comun al Parlamentului, despre reforma ANCOM, ANRE şi ASF, parte a pachetului de de măsuri, că aceste autorităţi au ajuns de-a lungul anilor să aibă scheme de personal umflat artificial şi, mai grav, să ajungă la niveluri de salarizare care nu mai au nicio legătură cu realităţile economice. Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul şi indemnizaţia conducerii. Dacă le cerem cetăţenilor să accepte reguli de disciplină bugetară, nu putem să menţinem în paralel conduceri care câştigă venituri de câteva ori mai mari decât demnitarii statului, a spus premierul.