Indonezia - Protestele violente izbucnesc în toată ţara, în timp ce armata este mobilizată în capitală. Manifestanţii contestă indemnizaţiile deputaţilor, considerate prea mari
News.ro, 2 septembrie 2025 02:00
Mii de oameni au protestat luni în mai multe oraşe din Indonezia, iar armata a fost mobilizată în capitala Jakarta după violentele tulburări care s-au soldat cu şase morţi în ultimele zile, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
02:50
Trump anunţă că îi va acorda lui Rudy Giuliani Medalia Prezidenţială a Libertăţii, la două zile după ce fostul său avocat a suferit un accident de maşină # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că îi va acorda lui Rudy Giuliani Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă a naţiunii, la două zile după ce fostul primar al oraşului New York şi fostul său avocat a fost rănit într-un accident de maşină şi are o fractură de coloană, relatează NBC News.
Acum o oră
02:30
Fostul premier populist al Cehiei, Andrej Babis, favorit în alegerile din octombrie, a fost lovit în cap cu o cârjă în timpul unui miting electoral # News.ro
Liderul opoziţiei cehe, fostul prim-ministru populist Andrej Babis, a fost lovit în cap cu o cârjă metalică în timpul unui miting electoral, relatează BBC.
Acum 2 ore
02:00
Indonezia - Protestele violente izbucnesc în toată ţara, în timp ce armata este mobilizată în capitală. Manifestanţii contestă indemnizaţiile deputaţilor, considerate prea mari # News.ro
Mii de oameni au protestat luni în mai multe oraşe din Indonezia, iar armata a fost mobilizată în capitala Jakarta după violentele tulburări care s-au soldat cu şase morţi în ultimele zile, relatează AFP.
01:40
Israelul comite un genocid în Gaza, afirmă cea mai mare asociaţie mondială de cercetători în acest domeniu # News.ro
Cea mai mare asociaţie academică mondială de cercetători în domeniul genocidului a adoptat o rezoluţie în care se afirmă că sunt îndeplinite criteriile legale pentru a stabili că Israelul comite un genocid în Gaza, a anunţat luni preşedintele acesteia, relatează Reuters.
Acum 4 ore
01:00
Preşedintele Venezuelei afirmă că opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin aparţinând SUA „ţintesc” ţara sa # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a denunţat luni, într-o rară conferinţă de presă, „ameninţarea” reprezentată de „opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin” aparţinând SUA, care „ţintesc Venezuela”, după desfăşurarea militară operată de Washington în Caraibe sub pretextul combaterii traficului internaţional de droguri, relatează AFP şi Reuters.
00:20
Atacurile ruseşti asupra Ucrainei cu drone cu rază lungă de acţiune au scăzut cu o treime în luna august faţă de iulie, potrivit unei analize realizate de AFP luni, pe fondul eforturilor diplomatice intense pentru a pune capăt invaziei ruseşti, care rămân totuşi fără rezultat.
00:10
UPDATE - Atacantul Alexander Isak, transferat de Newcastle la Liverpool pentru suma record de 145 de milioane de euro # News.ro
Liverpool l-a transferat pe atacantul Alexander Isak de la Newcastle United pentru suma record în Marea Britanie de 125 de milioane de lire sterline (145 de milioane de euro).
00:00
AC Milan a oficializat, luni, semnarea contractului cu mijlocaşul Adrien Rabiot, venit de la Olympique Marseille.
00:00
Administratoarea Centrului Educaţional din Timişoara, unde un copil de un an şi opt luni a murit, a fost reţinută # News.ro
O femeie de 33 de ani, administrator la centrul Educaţional din Timişoara unde un copil de un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost reţinută pentru 24 de ore. Ea este acuzată de ucidere din culpă.
00:00
Atacantul Alexander Isak, transferat de Newcastle la Liverpool pentru suma record de 145 de milioane de euro # News.ro
Liverpool l-a transferat pe atacantul Alexander Isak de la Newcastle United pentru suma record în Marea Britanie de 125 de milioane de lire sterline (145 de milioane de euro).
1 septembrie 2025
23:50
Mii de sârbi au mărşăluit luni seara în tăcere pe străzile din Belgrad pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal din Novi Sad şi pentru a cere alegeri anticipate, aceasta fiind prima mare adunare din capitală după violenţele care au marcat mai multe proteste, în august, relatează AFP.
23:40
Radu Miruţă: România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile / E ca şi cum am vrea să acoperim cu o plapumă de 1,60 un pat lat de 2 metri. Nu merge. # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), afirmă, luni seară, că România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile.
23:40
Box: Campioana olimpică Imane Khelif contestă în faţa TAS testele de feminitate ale World Boxing # News.ro
Algerianca Imane Khelif, campioană olimpică la box la Jocurile Olimpice din 2024, a contestat în faţa instanţei sportive noua reglementare a World Boxing care impune teste de feminitate, a anunţat, luni, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).
23:30
Japoneza Naomi Osaka, locul 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open.
23:20
Japoneza Naomi Osaka, locuş 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open.
23:10
Fostul preşedinte prorus al Ucrainei Viktor Ianukovici critică Kievul într-o rară apariţie publică # News.ro
Fostul preşedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia din 2014, critică dorinţa ţării sale de a adera la NATO, într-o rară apariţie publică ce vine într-un moment în care Ucraina încearcă să obţină garanţii de securitate de la aliaţii săi occidentali, relatează AFP.
23:10
Incendiu într-o locuinţă din judeţul Botoşani – Două femei au suferit atac de panică / Focul ameninţa alte două case # News.ro
Pompierii au intervenit, luni seară, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o locuinţă din judeţul Botoşani, iar două femei au suferit atac de panică.
23:10
Echipa Farul Constanţa a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a opta din Superligă.
Acum 6 ore
22:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, luni seară, că a donat şi în luna august 2.500 de lei – 20% din salariul său. ”Nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor”, a transmis Ivan, cerând celor din companiile subordonate ministerului să-i urmeze exemplul.
22:20
Poloneza Iga Swiatek a învins-o fără probleme pe rusoaica Ekaterina Alexandrova în două seturi luni (6-3, 6-1), calificându-se în sferturile de finală ale US Open.
22:10
UE va menţine reglementările pentru companiile tehnologice în ciuda ameninţărilor lui Trump, anunţă Bruxelles-ul # News.ro
Uniunea Europeană va continua să aplice regulile sale în privinţa funcţionării reţelelor sociale şi a companiilor tehnologice, în ciuda ameninţărilor lui Donald Trump, a declarat luni, într-o postare pe X, vicepreşedinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, ca răspuns la îngrijorările Congresului american, relatează AFP.
22:10
Întâlnire marţi la Cotroceni între liderii coaliţiei şi Nicuşor Dan, una dintre teme fiind reforma în administraţie - Kelemen Hunor: O întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare / Despre disponibilizări: Cifrele trebuie clarificate # News.ro
Liderii partidelor din coaliţia de guvernare au fost invitaţi, marţi, la discuţii la Cotroceni de către preşedintele Nicuşor Dan, printre temele abordate fiind şi cea legată de reforma din administraţia publică, care a iscat tensiuni în coaliţie.
21:50
Nestlé anunţă concedierea directorului său general, Laurent Freixe, din cauza unei relaţii amoroase nedeclarate „cu o subordonată directă” # News.ro
Gigantul elveţian din industria agroalimentară Nestlé a anunţat, luni, concedierea cu efect imediat a directorului său general Laurent Freixe, din cauza „unei relaţii amoroase nedeclarate cu o subordonată directă”. Francezul Laurent Freixe, în vârstă de 63 de ani, fusese numit în septembrie 2024 director general al acestui grup care deţine peste 2.000 de mărci, printre care capsulele de cafea Nespresso sau batoanele de ciocolată KitKat, relatează presa franceză.
21:50
Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate continuă să monitorizeze platforma de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş, unde s-au înregistrat două explozii şi un incendiu violent, patru persoane fiind rănite / Măsurători şi la 24 de ore de la in # News.ro
Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) anunţă că monitorizează în contonuare platforma de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş, unde s-au înregistrat două explozii şi un incendiu violent, patru persoane fiind rănite.
21:40
Atlético Madrid a anunţat, luni, transferul unui nou jucător ofensiv, Nicolas Gonzalez, împrumutat de la Juventus cu o opţiune de cumpărare de 32 de milioane de euro, legată de numărul de meciuri jucate.
21:40
US Open: Canadianul Félix Auger-Aliassime, în sferturi, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur # News.ro
Canadianul Félix Auger-Aliassime l-a învins, luni, pe rusul Andrei Rublev, locul 15 mondial, scor 7-5, 6-3, 6-4, şi s-a calificat în sferturi la US Open.
21:40
Mihai Enache, liderul deputaţilor AUR: Guvernul Bolojan calcă în picioare democraţia şi transformă Parlamentul într-o simplă anexă / România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere la foc automat # News.ro
Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, afirmă, luni seară, că ”Guvernul Bolojan calcă în picioare democraţia” şi trebuie să plece, deoarece ”România nu poate fi condusă prin angajări de răspundere”.
21:30
Poliţiştii din Dolj au reuşit prinderea bărbatului care a evadat după ce a plecat din locuinţa unde era arestat la domiciliu. El a fost găsit în Craiova.
21:30
Natalia Intotero (PSD), după ce a fost aleasă vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor: Îmi doresc să exercit acest mandat cu echilibru, dialog şi respect pentru instituţie # News.ro
Deputatul PSD Natalia Intotero a declarat că va asigura ”echilibru, dialog şi respect”, după ce a fost aleasă în funcţia în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.
21:10
Echipa naţională: Aproape 1.000 de suporteri, majoritatea copii, au fost alături de tricolori în cele două zile, la Mogoşoaia # News.ro
Pentru a doua oară în două zile, Generaţia de Suflet a deschis uşa cantonamentului tinerilor suporteri. Deoarece duminică au fost prezenţi doar 6 tricolori la întâlnirea cu fanii şi având în vedere cererea mare de bilete, echipa naţională a programat şi luni o nouă întâlnire cu cei mai tineri suporteri tricolori, informează frf.ro.
21:10
POLITICO: De la erou la zero - politica externă a Poloniei se estompează din cauza conflictului politic de la vârful puterii # News.ro
Prezenţa Poloniei la masa de negocieri a politicii externe europene a durat doar un an şi jumătate. Acum, ea este compromisă de războiul politic deschis dintre preşedintele şi prim-ministrul ţării. Preşedintele Poloniei îl vizitează pe Donald Trump săptămâna aceasta şi va aduce un mesaj contradictoriu din partea unei Varşovii profund divizate, scrie POLITICO.
Acum 8 ore
21:00
Kelemen Hunor: Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică / Responsabilitatea, a celor care incită la ură împotriva comunităţilor minoritare / Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, luni, un mesaj în care condamnă ”orice formă de violenţă verbală şi fizică”, având în vedere recentele incidente din ţară. El crede, totuşi, că responsabilitatea nu este doar a autorilor acestor fapte, ci şi a clasei politice care trebuie să ”se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti”.
20:50
Liberalul Alexandru Muraru cere modificarea Codului Penal, astfel încât acţiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă agravantă / Totodată, el solicită sancţiuni financiare pentru partidele care incită la ură # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, anunţă că va solicita Guvernului să adopte o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal, astfel încât acţiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă agravantă pentru infracţiunile contra persoanei. Totodată, Muraru cere sancţiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură.
20:40
Sorin Grindeanu: Raţiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înţeles pericolul manifestaţiilor xenofobe şi a anulat, în consecinţă, autorizaţia pentru protestul anti-imigranţi cerută de Noua Dreaptă şi SOS România # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, apreciază că ”raţiunea a învins”, referindu-se la faptul că Primăria Bucureşti a retras avizul pentru manifestarea anunţată def Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România.
20:40
Australianul Alex De Minaur s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale US Open după ce l-a învins pe elveţianul Leandro Riedi, numărul 435 mondial şi venit din calificări, scor 6-3, 6-2, 6-1.
20:40
Bolojan: Proiectul de reformă fiscală corectează multe neajunsuri. Măsurile vor scoate la lumină firmele fantomă / Avem peste 460.000 de firme inactive iar o treime au datorii la stat de peste 3,5 miliarde lei / Impozitul pe proprietate va creşte # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că proiectul de reformă fiscală din pachetul doi corectează multe neajunsuri iar măsurile vor scoate la lumină firmele fantomă, arătând că avem peste 460.000 de firme inactive iar o treime au datorii la stat de peste 3,5 miliarde lei. Premierul a precizat că impozitul pe proprietate va creşte iar autorităţile locale vor avea mai mulţi bani pentru investiţii, fără a apela la bugetul central. În plus, se vor introduce noi reguli de integritate pentru inspectori ANAF şi ai Vămii care vor susţine teste de integritate şi în controale vor purta body-cam-uri.
20:30
Ministrul Apărării, după ce a vizitat portul militar Constanţa cu preşedintele Comisiei Europene: Am discutat despre finanţare europeană pentru dezvoltarea unei noi dane militare, dedicată navelor NATO şi româneşti # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni seară, după ce a vizitat portul militar Constanţa cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că s-a discutat despre finanţare europeană pentru dezvoltarea unei noi dane militare, dedicată navelor NATO şi româneşti, dar şi despre Programul SAFE.
20:30
Ilie Bolojan, despre reforma ANCOM, ANRE şi ASF: Aceste autorităţi au ajuns de-a lungul anilor să aibă scheme de personal umflat artificial şi, mai grav, să ajungă la niveluri de salarizare care nu mai au nicio legătură cu realităţile economice # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul comun al Parlamentului, despre reforma ANCOM, ANRE şi ASF, parte a pachetului de de măsuri, că aceste autorităţi au ajuns de-a lungul anilor să aibă scheme de personal umflat artificial şi, mai grav, să ajungă la niveluri de salarizare care nu mai au nicio legătură cu realităţile economice. Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul şi indemnizaţia conducerii. Dacă le cerem cetăţenilor să accepte reguli de disciplină bugetară, nu putem să menţinem în paralel conduceri care câştigă venituri de câteva ori mai mari decât demnitarii statului, a spus premierul.
20:30
Conflict între mai multe persoane într-o comună din Botoşani / Un bărbat a fost rănit, iar agresorii se află în custoria Poliţiei / În localitate a fost nevoie şi de intervenţia trupelor speciale şi a jandarmilor # News.ro
Un conflict între mai multe persoane a avut loc, luni seară, într-o comună din judeţul Botoşani, iar în urma scandalului un bărbat a fost rănit. În zona respectivă s-au deplasat inclusiv luptători din trupele speciale şi jandarmi, iar cei doi agresori au fost prinşi, aflându-se în custodia Poliţiei.
20:20
Bolojan: Deşi bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deşi au fost creşteri salariale mari în anii trecuţi şi s-au făcut investiţii în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la prezentarea proiectului privind reforma din sănătate, parte a pachetului doi de măsuri, că deşi bugetele pentru sănătate au crescut an de an, deşi au fost creşteri salariale mari în anii trecuţi şi s-au făcut investiţii în sistem, acest lucru nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale iar proiectul pentru care Guvernul îşi angajează răspunderea în faţa Parlamentului aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem, mai multă grijă pentru pacienţi şi resursele alocate lor, reduce risipa şi face sistemul mai accesibil.
20:20
Echipa naţională: Daniel Bîrligea, accidentat, nu va evolua în meciurile cu Canada şi Cipru # News.ro
După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj - FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate fi prezent la meciurile echipei naţionale din această lună, informează frf.ro.
20:20
Ilie Bolojan: Vrem să punem capăt câştigurilor nemeritate din conducerile unor companii publice, vrem ca oamenii care vor conduce aceste companii să facă performanţă în beneficiu cetăţenilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul doi de măsuri, că Guvernul vrea să pună capăt câştigurilor nemeritate din conducerile unor companii publice, iar oamenii care vor conduce aceste companii să facă performanţă în beneficiu cetăţenilor.
20:00
Guvernul a decis că se aplică în continuare impozitul minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari / Capitalul social al SRL-urilor, în funcţie de cifra de afaceri netă / Cotă suplimentară de impozitare pentru marile averi # News.ro
Mai multe amendamente la Legea pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice au fost aprobate de către Guvern, ntre acestea fiind menţinerea în continuare a impozitului minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari. Capitalul social al SRL-urilor va fi stabilit în funcţie de cifra de afaceri netă şi se impune o cotă suplimentară de impozitare pentru marile averi.
20:00
Bolojan: Magistraţii români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani. O pensie medie în magistratură trece de valoarea în 24.000 de lei, dar ajunge şi la 35.000 - 40.000 de lei / Nu este o lege împotriva magistraţilor ci o lege pentru echitate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la prezentarea pachetului privind reforma pensiilor din justiţie, că magistraţii români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani iar opensie medie în magistratură trece de valoarea în 24.000 de lei, dar ajung inclusiv la 35.000 - 40.000 de lei. Premierul a dar asigurări că nu este o lege împotriva magistraţilor ci o lege pentru echitate.
20:00
Echipa FK Csikszereda a terminat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a opta din Superligă.
19:50
UPDATE - Aproape 300 de amendamente au fost depuse la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea / La trei dintre proiecte nu s-au aprobat modificări / Amendamente aprobate # News.ro
Senatorii şi deputaţii au depus aproape 300 de amendamente la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă, luni, răspunderea în Parlament, dar majoritatea au fost respinse. Doar la două dintrre proiecte au fost aprobate modificări, fiind vorva despre Proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.
19:50
Amendamente aprobate la proiectul de lege care vizează ANRE, ASF şi ANCOM – Noi organigrame prezentate până la 30 septembrie, cu reduceri de posturi / Indemnizaţii reduse cu 30% / Fără prime sau bonusuri până la finalul anului 2028 # News.ro
Mai multe amendamente au fost aprobate la proiectul de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, fiind vorbva despre reducerea indemnizaţiilor şi a structurilor de personal, dar şi despre faptul că, până la 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, preşedinţii şi vicepreşedinţii ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.
19:50
Bolojan: Avem în multe locuri privilegii, speciali, excepţii, risipă şi sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate. Unii îşi angajează rudele, alţii îşi măresc indemnizaţiile, alţii fac raportări false. Asta este România pe care ne-o dorim? # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, despre tabloul funcţionării statului, că avem în multe locuri privilegii, speciali, excepţii, risipă şi sinecuri iar fecare se descurcă cum poate, unii îşi angajează rudele, alţii îşi măresc indemnizaţiile, alţii fac raportări false. Asta este România pe care ne-o dorim?, a întrebat premierul. Şeful Executivului a mai spus că acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipă şi privilegii, taie sinecuri şi aduce respect pentru oameni şi dreptate.
19:40
Aproape 300 de amendamente au fost depuse la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea / La trei dintre proiecte nu s-au aprobat modificări # News.ro
Senatorii şi deputaţii au depus aproape 300 de amendamente la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă, luni, răspunderea în Parlament, dar majoritatea au fost respinse. Doar la două dintrre proiecte au fost aprobate modificări, fiind vorva despre Proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.
19:30
UPDATE - Accident grav pe DN 1 D, în judeţul Prahova - O fetiţă de 6 ani şi un băiat de 13 ani, răniţi / Fata, transportată cu elicopter la Bucureşti # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, luni după-amiază, pe Drumul Naţional 1 D Ploieşti- Albeşti- Slobozia, în judeţul Prahova. O fetiţă de 6 ani şi un băiat de 13 ani au fost răniţi, fara fiind transportată cu elicopter la Bucureşti.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.