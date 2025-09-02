Rezervele valutare ale Băncii Naţionale au crescut
Rador, 2 septembrie 2025 02:10
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale au crescut la final de august cu mai bine de 3 procente faţă de iulie şi au ajuns la peste 65 de miliarde de euro. Luna trecută au intrat în conturile BNR peste 3 miliarde 300 de milioane de euro şi au ieşit peste 1 miliard 370 de milioane. Nivelul […]
• • •
Acum o oră
02:10
Acum 4 ore
00:10
Persoanele care au fost co-asigurate în sistemul public de sănătate nu mai beneficiază de asigurare medicală începând de astăzi, dacă nu depun declarația unică la ANAF și nu achită contribuția la CNAS. Aceasta este calculată ca pentru șase salarii minime brute, echivalentul a 2.430 de lei pe an, și se plătește în două rate, un […]
Acum 6 ore
22:20
Prețul rovinietelor a crescut de astăzi, la fel și cuantumul amenzilor pentru cei care nu pot dovedi plata taxei de circulație pe drumurile publice. Astfel, pentru autoturisme, rovinieta de o zi costă 3,5 euro, iar cele pentru 10 zile, o lună, trei luni și un an, aproape se dublează. Se dublează și amenzile, de la […]
22:10
Gala Tânărului Actor HOP, ediţia a 28-a şi-a anunţat câştigătorii, iar Teatrul Naţional Radiofonic – TNR a găsit Vocea Galei HOP 2025! Evenimentul a avut loc în perioada 28-31 august 2025, iar zilele Galei HOP au fost precedate de o serie de ateliere (desfăşurate în perioada 28 iulie și 3 august, la Constanța) susţinute de 11 profesioniști din lumea teatrului și filmului, care au coordonat […]
Acum 8 ore
21:00
La Parlament s-a încheiat seria şedinţelor în care premierul a angajat răspunderea Guvernului pentru al doilea pachet fiscal # Rador
La Parlament s-a încheiat, în urmă cu puţin timp, seria şedinţelor de plen în care premierul Ilie Bolojan a angajat răspunderea Guvernului pentru al doilea pachet fiscal, menit să ducă la scăderea deficitului bugetar. Şeful executivului a prezentat pe scurt principalele măsuri şi argumentele pentru promovarea fiecăruia dintre cele cinci inţiative care vizează reforme în […]
20:50
Tunelul Mont Blanc se închide luni, la ora 17:00 și se va redeschide pe 12 decembrie, traficul îndreptându-se spre Frejus. # Rador
Tunelul Internațional Mont Blanc, între Courmayeur în Italia și Chamonix în Franța, se închide din nou, iar traficul rutier va fi complet suspendat de luni, de la ora 17:00 până pe 12 decembrila ora 17:00, „pentru a permite lucrări de întreținere”, potrivit site-ului web al companiei de administrare, GEIE. În următoarele cincisprezece săptămâni, Tunelul Fréjus […]
20:50
Primarul interimar al Capitalei a anulat avizul pentru protestul planificat de către Asociaţia Noua Dreaptă și Partidul S.O.S România # Rador
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anulat avizul pentru protestul planificat mâine în București de către Asociaţia Noua Dreaptă și Partidul S.O.S România. „Capitala nu va deveni scena radicalismului” – a spus edilul general, conform unui comunicat transmis de Primăria Capitalei. Decizia inițială a municipalității de a aviza protestul a stârnit numeroase critici, având […]
20:40
„Capsula timpului” a Prințesei Diana, îngropată la Londra în 1991, a fost deschisă prematur duminică, dezvăluindu-i conținutul. Cutia de lemn căptușită cu plumb fusese depozitată lângă Great Ormond Street Hospital pentru a marca așezarea pietrei de temelie. Diana devenise președinta spitalului pediatric în 1989. Capsula trebuia să fie dezgropată „peste sute de ani”, dar a […]
19:30
Magistrații reclamă o campanie de defăimare din partea factorului politic și susțin că în ultima perioadă mulți dintre ei au fost amenințați, unii chiar în sălile de judecată, astfel că au solicitat și primit ordin de protecție. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis că rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără […]
19:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială la Strasbourg, la Parlamentul European și la Consiliul Europei # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va merge săptămâna viitoare în vizită oficială la Strasbourg, la Parlamentul European și la Consiliul Europei. Programul vizitei include un discurs în Parlamentul European și o serie de întrevederi cu oficialii europeni de rang în alt, transmite Radio Chişinău. Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană și speră ca […]
19:30
Premierul spaniol propune ţărilor vecine să coordoneze o serie de măsuri menite a combate efectele modificărilor climatice # Rador
Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a propus ca guvernul său, împreună cu cele din ţările vecine, să coordoneze o serie de măsuri menite a combate efectele modificărilor climatice. Propunerea a venit ca reacţie la recentele dezastre naturale legate de vreme, precum incendiile letale de vegetaţie de luna trecută. Măsurile propuse includ realizarea unei noi infrastructuri pentru […]
19:30
Ref: Impozitul minim pe cifra de afaceri București, 1 septembrie 2025 Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) atrage atentia membrilor Coalitiei de Guvernare ca cele mai afectate de impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) sunt sutele de firme romanesti cu venituri de peste 50 milioane euro a caror activitate si dezvoltare este franata prin […]
19:20
De la această oră este programată să înceapă prima şedinţă în care Guvernul îşi va angaja răspunderea pentru cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Vor fi cinci şedinţe ale plenului, câte una pentru fiecare proiect, începând cu cel care modifică regulile de pensionare a magistraţilor. Executivul a aprobat în şedinţa din această după-amiază forma […]
Acum 12 ore
19:00
Consiliul Investitorilor Straini – comunicat de presa cu privire la eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) # Rador
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) salută decizia Guvernului privind eliminarea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA). Această măsură reprezintă un pas important către un cadru fiscal mai echitabil, predictibil și favorabil investițiilor — o direcție susținută constant de FIC în ultimii ani. Încă de la introducerea acestui impozit, mediul de afaceri a susținut că va însemna […]
18:50
Echipele de salvare din Afganistan încearcă să ajungă la o serie de sate din zone montane izolate din estul ţării, după ce un cutremur cu o magnitudine de 6 grade s-a produs acolo duminică noaptea. Un oficial taliban a declarat că cel puţin 800 de oameni au murit şi că peste 2.500 au fost răniţi. […]
18:20
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
17:40
Marţi, preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, USR, PNL şi UDMR # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni mâine, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, USR, PNL şi UDMR, partide care fac parte din coaliţia de guvernare. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că întâlnirea este firească pentru începutul de sesiune parlamentară şi nu trebuie să existe speculaţii. El afirmă că şi în cazul în care nu ar […]
17:30
Donald Trump susţine că India s-a oferit să reducă la zero taxele vamale pentru produsele americane # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că India s-a oferit să reducă la zero taxele vamale pentru produsele americane. Deși a descris relația SUA cu India ca fiind „unilaterală”, dl Trump a scris pe Truth Social: „Acum s-au oferit să reducă la zero taxele vamale, dar este târziu. Ar fi trebuit să o facă […]
17:30
Protestatari din Indonezia au aruncat bombe incendiare şi artificii pe o clădire a Consiliului din oraşul Bandung. Confruntări violente cu forţele de ordine au avut loc şi în alte zone, ca parte a protestelor antiguvernamentale care durează de peste o săptămână. Cel puţin şase oameni au fost ucise în cursul a ceea ce preşedintele indonezian […]
17:30
Secțiunea ungară a conductei de petrol ungaro-sârbe va fi finalizată până la sfârșitul anului 2027 (Péter Szijjártó) # Rador
„Secțiunea ungară a conductei de petrol ungaro-sârbe va fi cu siguranță finalizată până la sfârșitul anului 2027, ceea ce va reprezenta un progres major în privinţa securităţii energetice a țării noastre și a întregii regiuni”, a declarat luni, la Budapesta, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, după întâlnirea […]
17:20
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află în România, ultima etapă a unui turneu în ţări aflate pe flancul estic al Uniunii Europene, în prima linie în faţa agresiunii ruseşti. Potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene în România, vizitele sale au evidenţiat ‘sprijinul Uniunii pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului […]
17:00
Guvernul ucrainean a criticat comunicatul summitului de la Shanghai pentru că nu menționează războiul Rusiei # Rador
Ministerul ucrainean de Externe a criticat luni, într-o declarație de pe site-ul său, comunicatul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai pentru că a evitat să menționeze războiul în desfășurare al Rusiei din Ucraina. „Este surprinzător faptul că cel mai mare război de agresiune din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace nu a […]
16:30
Rusia, acuzată de sabotaj după un incident în care a fost implicată aeronava care o transporta pe preşedinta Comisiei Europene # Rador
Rusia a fost acuzată de sabotaj, după ce sistemul de navigaţie prin GPS al aeronavei în care se afla preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost ţinta unui bruiaj. Aeronava se pregătea să aterizeze în Bulgaria, când – conform unui oficial – întreaga reţea GSP a aeroportului a încetat să mai funcţioneze, forţându-l […]
16:10
Liderul nord-coreean a plecat spre China într-un tren blindat, pentru a asista la o paradă militară # Rador
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a părăsit luni Phenianul, cu trenul, pentru a participa la o paradă militară în China, a transmis agenția de sud-coreeană de presă Yonhap. Aceasta va fi prima dată când Kim va participa la un eveniment diplomatic multilateral major. Liderul retras, care rareori părăsește Coreea de Nord, urmează să sosească marţi la […]
16:00
Mii de indonezieni participă la proteste antiguvernamentale în toată ţara, sfidând o preconizată intervenţie dură a forţelor de securitate. În jurul capitalei ţării, Jakarta, au fost instituite puncte de control ale poliţiei şi au fost desfăşuraţi soldaţi, în condiţiile în care în oraş era planificată o demonstraţie studenţească de amploare. După o săptămână de confruntări […]
15:50
Bărbatul din Cluj care l-a bătut cu o bâtă din lemn pe un cetăţean străin aflat la muncă în România a fost arestat preventiv # Rador
Bărbatul din Cluj care l-a bătut cu o bâtă din lemn pe un cetăţean străin aflat la muncă în România a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Cluj-Napoca. Bătaia a fost atât de gravă încât muncitorul străin a intrat în comă, ne-a transmis corespondentul Claudiu Pădurean. Medicii estimează […]
15:50
Locuitori din Gaza City au declarat că forţele israeliene au detonat de la distanţă vehicule umplute cu exploziv într-un cartier, în condiţiile în care îşi continuă operaţiunea care are ca obiectiv ocuparea totală a oraşului. În videoclipuri apărute online pot fi văzuţi palestinieni fugind din suburbiile oraşului în maşini sau tractoare. Armata israeliană a lansat […]
15:20
Un australian suspectat de uciderea a doi poliţişti a fost ajutat de localnici pentru a nu fi arestat # Rador
Poliţia australiană a anunţat că un fugar suspectat că ar fi împuşcat mortal doi poliţişti a fost ajutat de localnici pentru a nu fi arestat. Dezi Freeman a reuşit să se ascundă săptămâna trecută în statul Victoria, după ce a deschis focul asupra poliţiştilor care fuseseră trimişi la locuinţa sa. Ofiţerul care se ocupă de […]
15:20
Un oficial al UE a confirmat incidentul în care a fost implicată aeronava în care se afla Ursula von der Leyen # Rador
Sistemul GPS al avionului în care călătorea preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat duminică, în timp ce se afla în drum spre Bulgaria, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE, confirmând relatări anterioare din mass-media. „Într-adevăr, putem confirma că a existat bruiaj GPS, dar avionul a aterizat în siguranță […]
15:20
Inspectorul general al forţelor armate germane nu crede că Rusia va ataca NATO sub acoperirea exerciţiilor militare Zapad # Rador
Germania nu se așteaptă la atacuri rusești pe teritoriul NATO sub acoperirea exercițiilor militare Zapad care urmează să înceapă peste două săptămâni, a declarat luni inspectorul general al forţelor armate germane, Carsten Breuer. „Nu avem nicio indicație că pregătiri pentru un atac sunt făcute sub acoperirea exercițiului. Dar vom fi în gardă, nu doar forțele […]
15:20
Coaliția de guvernare are ultimele discuții pentru definitivarea proiectelor incluse în cel de-al doilea pachet de măsuri pentru diminuarea deficitului bugetar # Rador
Coaliția de guvernare are în această după-amiază ultimele discuții pentru definitivarea proiectelor incluse în cel de-al doilea pachet de măsuri pentru diminuarea deficitului bugetar. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partenerii politici au convenit păstrarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri, în cazul marilor companii, măsură eliminată inițial, iar social-democratii au transmis că […]
14:50
În Japonia şi Coreea de Sud s-au înregistrat cele mai călduroase sezoane de vară de la începutul măsurătorilor # Rador
În Japonia şi Coreea de Sud s-au înregistrat cele mai călduroase sezoane de vară de la începutul măsurătorilor, conform agenţiilor lor meteorologice. Media temperaturilor înregistrate în Japonia în intervalul iunie – august a fost cu două grade Celsius mai mare decât în mod obişnuit, anul acesta înregistrându-se în Ţara Soarelui Răsare cea mai călduroasă vară […]
14:40
Sindicatele din educație reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul guvernului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni din București. În acest context, sindicaliștii le adresează elevilor, studenților și părinților rugămintea de a nu blama cadrele didactice și precizează că protestul vizează măsuri de […]
14:40
240.000 elevi au ascultat muzică clasică la școală grație proiectului Radio România Muzical “Ascultă 5 minute de muzică clasică” # Rador
Ascultă 5 minute de muzică clasică, unul dintre cele mai importante proiecte educative marca Radio România, s-a desfășurat pentru al 11-lea an școlar consecutiv în școlile românești, grație unui parteneriat Radio România – Ministerul Educației Naționale, derulat începând cu anul 2014. Pe parcursul anului școlar 2024-2025, la proiect au participat, conform raportărilor primite din partea […]
14:30
Liderii Chinei şi Rusiei au prezentat planuri privind o nouă ordine mondială, care va pune pe primul plan ţările din Sudul global. Vladimir Putin şi Xi Jinping participă la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai – SCO – care se desfăşoară la Tianjin, în nordul Chinei. SCO a fost întotdeauna considerat un forum unde […]
Acum 24 ore
13:50
Universitatea din București scoate la concurs peste 6.000 de locuri la sesiunea de toamnă a admiterii 2025 # Rador
București, 1 septembrie 2025. Universitatea din București (UB) scoate la concurs peste 6.000 de locuri la sesiunea de toamnă a admiterii 2025. Pentru programele de licență, masterat și doctorat oferite de cele 20 de facultăți ale UB, sesiunea de toamnă a concursului de admitere se desfășoară, în funcție de facultate, până duminică, 14 septembrie 2025. […]
13:40
Aeronava care o transporta pe Ursula von der Leyen, forțată să aterizeze în Bulgaria din cauza unui bruiaj la sistemul GPS # Rador
Potrivit unor relatări din Bulgaria, avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost forțat să efectueze o aterizare neprogramată din cauza unui bruiaj rusesc la sistemele de navigație GPS. Aeronava care o transporta pe Ursula von der Leyen a aterizat la Plovidv, după ce aeroportul pe care trebuia să […]
13:40
Consiliul NATO-Ucraina va organiza luni o reuniune extraordinară, anunță ministrul ucrainean de Externe # Rador
Reprezentanții Consiliului NATO-Ucraina vor organiza luni o reuniune extraordinară, a anunțat ministrul ucrainean de Externe. „Așteptăm o discuție concentrată asupra măsurilor comune pentru a răspunde în mod adecvat respingerii de către Rusia a eforturilor de pace și a escaladării terorismului împotriva ucrainenilor”, a scris Andrii Sîbiha pe platforma X./cstoica/ctuluc (REUTERS – 1 septembrie)
13:30
În această vară, teatrul a fost… la radio! În perioada 30 iunie – 31 august Caravana Teatrului Radiofonic a călătorit pe frecvențele Radio România Regional din Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Reșița, Târgu Mureș și Timișoara. Vara Dramaturgiei Românești, un proiect marca Radio România Regional realizat cu sprijinul Teatrului Național Radiofonic Radio România, a însemnat: 2 luni, 7 nopți la fiecare studio […]
13:30
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, i-a cerut liderului PPE, Manfred Weber, să sprijine România în negocierile cu Comisia Europeană # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, i-a cerut liderului Partidului Popular European, Manfred Weber, să sprijine România în negocierile pe care le va avea cu Comisia Europeană, în privința planului de reducere a deficitului bugetar și pentru a transfera către alte fonduri europene acele proiecte din PNRR care nu se vor realiza. […]
13:30
Realizator: Ciprian Sasu – La Palatul Victoria este în desfăşurare şedinţa coaliţiei de guvernare în care sunt analizate numeroasele amendamente depuse de parlamentari la cele cinci proiecte legislative asupra cărora guvernul îşi va angaja, astăzi, răspunderea. Reuniunea coaliţiei va fi urmată de o şedinţă de guvern în care vor fi adoptate doar amendamentele agreate. Suntem […]
12:30
Institutul Naţional de Sănătate Publică informează că în lunile iunie şi august s-au înregistrat 13 cazuri de infecţie cu virusul West Nile # Rador
Institutul Naţional de Sănătate Publică informează că în lunile iunie şi august s-au înregistrat 13 cazuri de infecţie cu virusul West Nile. Cinci cazuri au fost în Bucureşti, două în judeţul Timiş, şi câte un caz în judeţele Dolj, Ilfov, Galaţi, Prahova, Sălaj şi Vrancea. Specialiştii recomandă evitarea expunerii la ţânţari prin purtarea de îmbrăcăminte […]
12:10
Cutremur de 6 grade pe Richter în Afganistan, soldat cu peste 800 de morți și 2.800 de răniți # Rador
Numărul morților, în urma cutremurului de 6 grade pe scara Richter, care a lovit estul Afganistanului, a ajuns la peste 800, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Interne. Aproximativ 2.800 de persoane au fost rănite. Cutremurul a avut loc duminică cu puțin timp înainte de miezul nopții, la 27 de kilometri nord-est de […]
11:40
Va fi din nou caniculă mâine, într-o parte însemnată din jumătatea de sud a ţării. Meteorologii au anunţat un cod galben în acest sens, valabil de mâine la prânz şi până mâine seară la ora 21:00. Va viza Banatul, sudul Olteniei şi al Moldovei, sudul, centrul şi estul Munteniei, inclusiv capitala şi Dobrogea continentală. Acolo […]
11:40
În Sebeş a fost dezactivat planul roşu de intervenţie în urma incendiului izbucnit pe platforma industrială din localitate # Rador
În Sebeş a fost dezactivat planul roşu de intervenţie în urma incendiului izbucnit în această dimineaţă pe platforma industrială din localitate. Patru persoane au fost rănite în urma incidentului care a cuprins o fabrică de prelucrare a lemnului. Doi dintre răniți au suferit leziuni corporale şi au fost transportaţi la spital cu un elicopter SMURD. […]
11:20
La microfon, Elvira Chilaru
11:10
În seara zilei de duminică, 7 septembrie 2025, va avea loc cel mai important fenomen astronomic al anului 2025: o eclipsă totală de Lună, cu durata totalității de 1 oră și 22 de minute. Eclipsa se va putea observa din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica. Eclipsa se va putea observa și din România, chiar […]
10:40
Christine Lagarde avertizează cu privire la riscurile la adresa economiei mondiale în eventualitatea intervenției lui Trump asupra Fed # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 septembrie) – Dacă președintele american Donald Trump l-ar demite pe președintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, sau pe o guvernatoare a Fed, Lisa Cook, atunci acest lucru ar reprezenta un „pericol foarte grav pentru economia americană și economia mondială”, a declarat luni președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Într-un interviu acordat […]
09:40
Vladimir Putin: Criza din Ucraina a apărut din cauza loviturii de stat provocată de Occident # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (1 septembrie) – Criza din Ucraina a apărut din cauza loviturii de stat de la Kiev, provocată de Occident în 2014, a subliniat președintele Rusiei, Vladimir Putin, vorbind la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai. „Această criză a apărut nu ca urmare a ‘atacului Rusiei asupra Ucrainei’, ci ca urmare a […]
09:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (1 septembrie) – „Știri” – Realizator: Ciprian Sasu Realizator: La noi în țară a unor circulație soldat cu un deces s-a produs în această dimineață în județul Bihor. Este și ceață în județele Galați și Vaslui, dar și aglomerație pe drumul Giurgiu – Ruse spre Bulgaria. Ne-a oferit detalii Ramona Tudor de […]
