UTA Arad profită din plin de pauză! Acțiune de suflet pentru elevii lui Adi Mihalcea: „Tzionis și acum îi driblează pe rapidiști”. Foto și video

Fanatik, 2 septembrie 2025 05:20

Jucătorii de la UTA s-au întâlnit cu cei mai mici dintre susținători la Atrium Mall, cărora le-au oferit o seară de neuitat.

Acum 10 minute
06:10
Chinezii l-au lăsat „mască” pe Andrei Burcă la 01:00 dimineața. Ce i s-a întâmplat fundașului naționalei: „Am rămas uimit”. Video Fanatik
Andrei Burcă s-a transferat de curând în China, iar ce a găsit acolo l-a uimit complet. Ce i s-a întâmplat fundașului echipei naționale a României încă din aeroport
Acum 30 minute
05:50
Cum l-a scăpat justiția română de un dosar penal pe atacatorul livratorului asiatic. Statul nu a dorit să cheltuie bani cu procesul lui Cosmin Tudoran Fanatik
Cosmin Tudoran, tânărul care l-a bătut pe livratorul asiatic, a fost cercetat penal după ce asupra sa s-a găsit un cuțit.
Acum o oră
05:20
Acum 6 ore
00:20
Sorin Cârțu lămurește „misterul Baiaram”: „Cu așa ceva nu te joci. Nu poți risca!” Fanatik
Sorin Cârțu a explicat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce s-a întâmplat cu Ștefan Baiaram înainte de returul cu Istanbul Bașakșehir, scor 3-1 pentru olteni.
Acum 8 ore
00:10
Cole Palmer s-a deghizat în Fabrizio Romano de Deadline Day! La ce echipă s-a transferat: „Here we go! Record de 450 de milioane de euro!” Fanatik
Cole Palmer s-a ținut de șotii în ziua în care în lumea fotbalului s-au învârtit sute de milioane de euro! Ce a postat pe profilul său de Instagram: „Here we go!”
00:00
Șase zodii care trec prin transformări majore în viața personală. Devin favoritele astrelor în perioada următoare Fanatik
Cei șase nativi pentru care va începe sezonul transformărilor. Cine va fi favoritul astrelor și cui îi va surâde norocul în perioada următoare.
1 septembrie 2025
23:50
„Demisia, demisia!”. Liviu Ciobotariu, anunț despre plecarea de la Petrolul după 1-2 cu Farul: „Orice echipă trăiește prin rezultate” Fanatik
Liviu Ciobotariu, prima reacție după Farul - Petrolul 2-1. Antrenorul echipei din Ploiești a vorbit 45 de minute cu suporterii care i-au scandat „Demisia”.
23:30
„Dacă îl lasă cu 3 milioane, îl luăm!”. Gigi Becali i-a răspuns propunerii lui Cristi Balaj de a-l transfera pe titularul de la CFR Cluj Fanatik
Gigi Becali i-a răspuns propunerii lui Cristi Balaj de la FANATIK SUPERLIGA! Ce a spus omul de afaceri despre transferul lui Leo Bolgado la FCSB
23:20
Pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru titlul de campioană și dați lovitura la Superbet Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe echipa care va câştiga titlul în Superliga.
23:10
Cum s-a descurcat Florinel Coman la primul meci oficial după 4 luni!? Atacantul român a dat o pasă de gol! Fanatik
Florinel Coman a fost titular în Al Gharafa - Al Sadd 3-3. Cum s-a descurcat fotbalistul român. Ultimul său meci jucat a fost în luna mai!
23:00
Ce prăbușire pentru fostul „wonderkid”! Unde a ajuns să joace cel mai hulit fotbalist al Rapidului din sezonul trecut. Fanatik
David Ankeye (23 de ani) a fost una dintre „țepele” pe care și le-a luat Rapid în sezonul trecut. Jucătorul fără cifre în Giulești a decăzut teribil
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 2 septembrie 2025. Câștig de 378 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marţi, 2 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 378 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:40
Mihai Stoica, tiradă în direct la TV după CFR Cluj – FCSB 2-2! L-a făcut praf pe Colțescu și l-a contrat dur pe Cristi Balaj: „Strigător la cer! O bazaconie” Fanatik
Mihai Stoica a fost acid cu privire la arbitrajul lui Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan din CFR Cluj - FCSB. Ce a spus despre explicațiile lui Cristi Balaj
Acum 12 ore
22:10
Internaționalul român de juniori a plecat de la Juventus! Cu ce echipă a semnat Fanatik
Un internațional român de juniori a plecat de la Juventus în această perioadă de mercato. Cu ce club a semnat tânărul fotbalist.
21:50
„Colțescu e nervos cu nervii! Hațegan a vrut să-l curețe!”. Scenariu-șocant al lui Dumitru Dragomir după haosul creat de arbitri la CFR Cluj – FCSB Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri incredibile despre Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan. Cei doi arbitri au făcut praf CFR - FCSB 2-2
21:30
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv Fanatik
Ianis Hagi a luat decizia finală în ultimele ore din mercato estival. Fanatik a aflat cu ce echipă din Turcia semnează internaționalul român. Înaintea hotărârii, fiul „Regelui” a refuzat o ofertă din La Liga.
21:10
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București Fanatik
Până să fie interzis în România, primarul Chișinăului Ion Ceban s-a întâlnit la București inclusiv cu fiul președintelui Donald Trump sau cu Patriarhul României. Ar fi putut furniza informații importante Moscovei
21:10
Mihai Stoica, noi dezvăluiri șocante despre dialogul dintre Colțescu și Pintilii la CFR – FCSB 2-2. „A mers în vestiar. Ne-a luat peste picior” Fanatik
Tensiuni mari după CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce l-a scos din sărite pe Mihai Stoica. „Este o sfidare la adresa unei echipe care a bătut Aberdeen”.
21:00
Neluțu Varga, curățenie de toamnă la CFR Cluj! Ardelenii renunță la un alt fotbalist de națională Fanatik
Neluțu Varga a început curățenia la CFR Cluj! Ce internațional din echipa lui Andrea Mandorlini este pe lista neagră.
20:20
Intrare criminală în Csikszereda – Oțelul! Ce decizie uluitoare a luat George Găman. Video Fanatik
Finalul meciului dintre Csikszereda - Oțelul a adus în prim-plan o intrare criminală a lui Bodo. Ce decizie uluitoare a putut lua George Găman.
20:20
Anunț de ultimă despre George Pușcaș! Ce se întâmplă cu internaționalul român Fanatik
S-a făcut anunțul în privința lui George Pușcaș! Ce se întâmplă cu atacantul care nu a mai prins lotul naționalei la ultimele acțiuni ale României
20:10
”Dă-mi mâcarea sau te ucid”. Adolescent ieșean condamnat după ce a jefuit un livrator pakistanez cu pistolul de airsoft Fanatik
Un minor care a tâlhărit un curier Glovo în Iași nu va fi închis sau internat, ci doar consiliat. Victima este din Pakistan și a refuzat să ceară despăgubiri.
20:00
Fanatik SuperLiga, marți, 2 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top într-o ediție de colecție Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc marți, 2 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul specială.
20:00
Daniel Bîrligea pleacă la Belgrad! Ce se întâmplă cu atacantul FCSB după accidentarea din derby-ul cu CFR Cluj. Exclusiv Fanatik
Care e starea lui Daniel Bîrligea, atacantul de la FCSB, după ce a ieșit accidentat din meciul cu CFR Cluj din etapa cu numărul 8 din Superliga.
20:00
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali i-a găsit rapid un post la FCSB lui Vlad Chiricheș. După 2-2 cu CFR Cluj, patronul campioanei a transmis că veteranul nu va mai juca fotbal
19:40
Dorinel Munteanu și-a anunțat revenirea pe bancă: „Pe o perioadă de doi sau trei ani” Fanatik
Dorinel Munteanu este liber de contract de la despărțirea de Sepsi, însă această perioadă de inactivitate ar putea ajunge la final. Ce a transmis carismaticul antrenor.
19:20
Unde ar putea ajunge fundașul dorit de FCSB, după ce Gigi Becali i-a închis telefonul în nas impresarului Fanatik
Răsturnare de situație în privința lui Adrian Rus. După ce i-a fost propus lui Gigi Becali, la FCSB, stoperul ar putea ajunge la o altă echipă de tradiție
19:10
„Merită mult mai mult respect!”. Bănel Nicoliță contestă decizia luată de Gigi Becali la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Mi s-a rupt sufletul!” Fanatik
Bănel Nicoliță s-a arătat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, dezamăgit de modul în care Vlad Chiricheș a fost înlocuit în CFR Cluj - FCSB 2-2.
19:10
Scandal total pe tema migranților din România. Primăria Capitalei a anulat un protest controversat, după ce a fost acuzată că e complice a unei mișcări neolegionare Fanatik
Primăria București a autorizat un protest al mișcării neolegionare împotriva migranților, iar apoi l-a anulat. Ce acuzații s-au adus?
18:50
Adrian Porumboiu, replică ironică pentru Cristi Balaj după ce a fost eliminat de Colțescu: „Vezi cum e viața? Se întoarce roata!” Fanatik
Adrian Porumboiu a comentat faza în care Cristi Balaj s-a ales cu o eliminare din partea arbitrului Sebastian Colțescu în partida CFR Cluj - FCSB 2-2.
18:40
Pro TV și Voyo au dat o nouă lovitură pe piața media! Vor transmite o competiție de interes maxim pentru români Fanatik
Pro TV și Voyo mai adaugă o competiție de interes maxim în repertoriu! Au ajuns la un acord cu FRF pentru drepturile de televizare
18:20
Experții internaționali în sănătate publică avertizează cu privire la taxarea ridicată a nicotinei Fanatik
Pe 1 septembrie, 83 de specialiști din întreaga lume au trimis o scrisoare deschisă către Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.
18:20
Adrian Mazilu la ”Fanatik Dinamo”, marți, 2 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de noul transfer al „câinilor” Fanatik
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 2 septembrie, de la ora 13:30, alături de Adrian Mazilu
18:10
Ce spune un englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. De ce mașina are un preț uriaș chiar și la mâna doua în Marea Britanie Fanatik
Un englez a testat mașina Dacia Duster, iar după parcugerea a 13.000 de kilometri a ajuns la câteva concluzii. Cât de bună e această marcă?
18:00
„Așa face o echipă mare!”. Gigi Becali a calculat punctele care vor readuce FCSB în lupta la titlu în SuperLiga Fanatik
Gigi Becali a făcut calculele. Cum poate să reintre FCSB în lupta pentru titlu în SuperLiga, deși se află pe loc de baraj la retrogradare.
17:50
Lovitură pentru jucătorul de națională al lui Mirel Rădoi! S-a accidentat și rămâne la Craiova Fanatik
Universitatea Craiova nu își mai trimite atacantul la echipa națională. Ce s-a întâmplat cu vârful oltenilor chiar înaintea pauzei competiționale.
17:30
Transformarea șocantă a unei handbaliste care a jucat în România. Rămasă fără păr după chimioterapie, aceasta a revenit pe teren Fanatik
O cunoscută handbalistă care a jucat și în România a fost diagnosticată cu cancer. Aceasta a revenit pe teren cu ochii în lacrimi după ultima ședință de chimioterapie.
Acum 24 ore
17:10
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei” Fanatik
Ce pregătesc profesorii pentru 8 septembrie și cum va afecta începutul anului 2025 elevii și părinții? Ce se întâmplă, de fapt
17:10
Cine e Kurt Zouma, posibilul transfer-bombă al lui CFR Cluj. A fost condamnat la ore de muncă în folosul comunității după ce și-a maltratat pisica Fanatik
CFR Cluj pregătește un transfer șoc: fundașul francez Kurt Zouma, campion în Champions League, dar condamnat după ce și-a maltratat pisica, ar putea ajunge în Superliga
17:00
Întăriri din Premier League pentru Cristi Chivu după eșecul cu Udinese! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Urmează vizita medicală” Fanatik
Inter s-a înțeles cu o echipă importantă din Premier League pentru împrumutul unui fotbalist, care va ajunge în curând sub comanda lui Cristi Chivu.
16:40
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi? „Îți dă senzația că nu mai vrea! De ce nu vrei în Bundesliga?” Fanatik
Septembrie 2025 a sosit, dar Ianis Hagi încă nu a semnat cu o echipă. Care este situația „Prințului” după ce a refuzat mai multe oferte.
16:20
Ce a făcut a doua zi puștiul care l-a depistat pe David Popovici într-o benzinărie. E fotbalist de națională și unul dintre cei mai promițători portari români Fanatik
Marele campion român a fost surprins de o grupă de copii de la Petrolul, care l-au asaltat pentru un selfie într-o benzinărie de lângă Sibiu
16:00
Cristi Balaj îi propune un fundaș de la CFR lui Gigi Becali. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv Fanatik
Cristi Balaj, propunere de fundaș central pentru FCSB. Președintele lui CFR Cluj l-a sfătuit pe Gigi Becali pe cine să transfere
15:40
Ce studii are, de fapt, Adelina, soția lui Cristi Chivu. A urmat o facultate din România de care puțini au auzit Fanatik
Ce studii are soția lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Detaliile pe care nu multă lume le cunoaște despre Adelina Chivu.
15:20
Andrei Nicolescu rupe tăcerea după transferul lui Mazilu la Dinamo. Toate detaliile din contract și cât trebuie să plătească Brighton pentru a-l răscumpăra Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, toate detaliile din contractul lui Adrian Mazilu, noul jucător al lui Dinamo.
15:10
El este artistul care l-a căutat 6 ani pe Ilie Dobre după o înfrângere istorică a lui FC Argeș în Europa. De ce a pus pariu pe 100 de dolari Fanatik
Andrei Vochin povestit la Oldies but Goldies cum Ilie Dobre a fost căutat 6 ani de un artist român după un meci al celor de la FC Argeș.
14:40
Cine este Andreea Albăstroiu, fosta logodnică a lui Florin Răducioiu. Ce diferență mare de vârstă este între cei doi Fanatik
Ce diferență de vârstă este între Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu, fosta lui logodnică. Cei doi au decis să se despartă, deși se pregăteau de nuntă.
14:40
A fost penalty la Alibec în CFR Cluj – FCSB? Verdict ferm al lui Cristi Balaj: „Au inventat ăștia în arbitraj un termen…” Fanatik
FCSB a cerut un penalty după ce Denis Alibec a fost tras de tricou în careul advers. Cum a comentat Cristi Balaj secvența reclamată de bucureșteni.
14:30
Gică Hagi i-a decis viitorul lui Ianis Zicu, după seria de trei înfrângeri la rând în SuperLiga: „Era important” Fanatik
Farul Constanța nu traversează chiar un moment bun în acest sezon, având trei înfrângeri la rând în campionat. Gică Hagi i-a decis soarta antrenorului Ianis Zicu.
14:30
Anchetă la Spitalul de Psihiatrie Socola în urma unui clip viral de pe Tiktok. Managerul îi răspunde tânărului care a uluit pe toată lumea: „Nu putem să îi reținem telefonul” Fanatik
Este anchetă la Spitalul Socola după apariția unor înregistrări controversate pe TikTok. Cum răspunde managerul institutului acuzațiilor care i se aduc?
