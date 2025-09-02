Avionul Ursulei von der Leyen, victima unui bruiaj GPS în Bulgaria; este bănuită Rusia
Euractiv.ro, 2 septembrie 2025 05:30
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost victima unui „bruiaj GPS”, un fenomen obișnuit în această parte a Europei de Est, la sosirea sa în Bulgaria, duminică, a anunțat echipa sa, scrie „La Libre Belgique”.
• • •
Acum 10 minute
06:10
Franța, Marea Britanie, Australia și Canada vor recunoaște oficial un stat palestinian la un summit ONU din septembrie, scrie „Le Point” (Franța), care dezvăluie posibila strategie de răspuns a Israelului.
Acum 30 minute
06:00
Germania și Statele Unite erau în cursă pentru furnizarea a cinci sau șase nave, un contract estimat la peste 8,5 miliarde de euro, scrie „Le Monde” (Franța).
06:00
Garda Națională a SUA are un nou avion de vânătoare: acesta va avea sarcina de a doborî elicoptere # Euractiv.ro
Personalul militar american a efectuat un test de apărare în luptă fără precedent într-un mediu maritim, unde două elicoptere au înfruntat un avion de vânătoare F-15D Eagle, simulând atacuri asupra unităților de salvare, scrie „La Razon” (Spania).
05:50
Ziarele portugheze au informat despre ascensiunea „extremei-drepte” italiene, condusă de cineva care era „mândru de rădăcinile sale neofasciste”, notează „Diario de Noticias” (Portugalia), sub semnătura politologului Diogo Noivo.
Acum o oră
05:30
05:20
Vot de încredere: Premierul François Bayrou vrea încă să creadă într-o schimbare de opinie # Euractiv.ro
„Sunt absolut convins că lucrurile se pot schimba”, a asigurat premierul, duminică, în ajunul unei runde de discuții cu partidele politice. Partidele de opoziție, în schimb, și-au reafirmat decizia de a da jos guvernul, scrie „Le Monde” (Franța).
Acum 2 ore
05:10
Locuitorii din Donețk-ul ocupat denunță lipsa apei curate și potabile. Kremlinul dă vina pe Ucraina, care folosește criza pentru a-și alimenta avansul invaziv, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura Enolei Richet.
04:50
„Un rus rămâne tot rus chiar dacă e gătit în unt”. Acest vechi proverb finlandez cunoscut de întreaga populație a redevenit dramatic de relevant, notează „Avvenire” (Italia).
04:40
Kubilius: „Liderii europeni și americani trebuie să decidă ce garanții de securitate vor oferi” # Euractiv.ro
„Liderii europeni, împreună cu americanii, trebuie să decidă ce fel de garanții de securitate sunt dispuși să ofere [Ucrainei], nu să-i ceară permisiunea lui Putin”, afirmă comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, citat de „El Periodico”.
04:30
Ursula von der Leyen dezvăluie că sunt elaborate „planuri destul de precise” pentru a înființa o forță multinațională post-conflict, cu aprobarea lui Donald Trump, scrie „Le Point” (Franța).
04:20
Putin ignoră ultimatumurile, Trump este tentat să facă un pas înapoi (dând vina pe europeni) # Euractiv.ro
La două săptămâni după summitul dintre Trump și Putin din Alaska, într-un interviu acordat ziarului Daily Caller, președintele SUA a recunoscut că o întâlnire bilaterală între liderii rus și ucrainean pare puțin probabilă.
04:20
Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, vor coprezida joi, la Palatul Élysée, o reuniune a țărilor care sprijină militar Ucraina, în prezența președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat luni președinția franceză.
Acum 4 ore
04:10
În primul rând, „prietenia” cu India, pecetluită de întâlnirea față în față de sâmbătă (prima în ultimii șapte ani) dintre președintele chinez Xi Jinping și prim-ministrul indian Narendra Modi. Apoi, afirmarea unei lumi „multipolare și echitabile”.
Acum 12 ore
20:00
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe cinci legi; totul a durat 46 de minute # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers luni, de la ora 19:00, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea pe cele 5 proiecte de lege privind măsurile menite să reducă deficitul bugetar.
18:50
România își dorește ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanța, a declarat luni președintele Nicușor Dan, într-o conferință comună de presă cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
17:40
Un număr de zece deputați plecați sesiunea parlamentară trecută din formațiunile extremiste POT și SOS România vor să înființeze un nou grup, numit "Grupul Independent".
17:20
Primăria Municipiului București a anunțat duminică faptul că Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România vor organiza marți între orele 11.00 - 13.00, pe trotuarul adiacent Parcului Cișmigiu, în fața primăriei, un miting.
Acum 24 ore
16:30
PSD vine cu un proiect pentru eliminarea CASS-ului abia introdus de Guvern la anumite categorii # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va depune un proiect de lege pentru eliminarea plății CASS-ului pentru veterani, invalizi, deținuți politici, mame aflate în concediu de creștere a copilului și călugări.
16:20
Cluj: Bărbat arestat preventiv după ce a agresat un cetățean străin venit la muncă în România # Euractiv.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetățean străin aflat la muncă în România. Incidentul a avut loc în aceeași zi în care, în București, un livrator din Bangladesh a fost agresat.
15:30
Deputatul PSD Adrian Câciu, cunoscut pentru propunerile lui economice controversate, a lansat luni ideea ca ucraienii și ceilalți imigranți din România să plătească CASS.
13:50
Ministerul român de Externe a precizat luni că Ion Ceban, primarul din Chișinău, a putut călători în Italia, după ce a primit o viză Schengen pe perioadă limitată.
11:40
Un proiect cultural aduce în prim-plan cultura srilankeză și poveștile migranților asiatici în România.
11:00
Cu ocazia Zilei Limbii Române, Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) atrage atenția că, în cel mult 30 de ani, un român din patru ar putea să nu mai vorbească limba română.
10:50
Lideri catolici, evrei și musulmani din Italia au lansat un apel comun pentru combaterea urii și construirea păcii, subliniind responsabilitatea împărtășită a comunităților religioase și civile, scrie „Avvenire” (Italia).
10:40
Vize refuzate palestinienilor pentru ONU: UE îndeamnă Washingtonul să-și „reconsidere” poziția # Euractiv.ro
La o zi după ce Statele Unite au anunțat refuzul de a acorda vize unor oficiali palestinieni pentru a participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York în septembrie, UE a cerut sâmbătă Washingtonului să-și reconsidere poziția.
10:30
Un membru turc al ISIS a fost arestat. Arma a fost găsită la gară, într-un troller și conținea 14 gloanțe, dezvăluie „Il Corriere della Sera” (Italia).
10:30
Netanyahu confirmă o lovitură contra lui Abu Obeida, purtător de cuvânt al aripii înarmate a Hamas # Euractiv.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat duminică un atac al armatei împotriva purtătorului de cuvânt al aripii militare a Hamas, cunoscut sub numele de Abu Obeida, fără a putea spune deocamdată dacă acesta este mort sau viu.
10:00
PNL a transmis luni că alături de premierul Ilie Bolojan refuză "să mină" și că reforma administrației locale "nu este praf în ochi".
09:50
Trenuri rapide, muncă inteligentă și schimbări climatice: (lentul) sfârșit al zborurilor în Europa # Euractiv.ro
Pentru 21,40 €, pe 1 septembrie poți zbura doar 90 de secunde: ruta Westray–Papa Westray, cel mai scurt zbor intern din lume, rezistă declinului conexiunilor aeriene europene, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
09:40
Nu erau suficiente VKontakte, versiunea rusească a Facebook, și Telegram, serviciul de mesagerie care permite utilizatorilor să creeze și să urmărească canale și este a cincea coloană a propagandei Kremlinului, constată „Avvenire” (Italia).
09:40
Premierul Ilie Bolojan este așteptat luni, de la ora 19:00, în Parlament pentru a-și asuma răspunderea pe cele 5 proiecte de lege privind măsurile menite să reducă deficitul bugetar.
09:30
Triful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cunoscută ca rovinietă, are un preț aproape dublu începând cu 1 septembrie.
09:20
Comerțul Uniunii Europene cu Rusia a scăzut brusc în urma invadării Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, notează „Euronews” (Italia), care face o trecere în revistă a ultimelor evoluții dintre cei doi parteneri comerciali.
08:50
Președintele francez l-a comparat pe omologul său rus cu „un prădător” și „un căpcăun”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:50
Zelenski a anunțat vineri că Rusia are termen până la 1 septembrie să-și exprime interesul pentru o întâlnire bilaterală, altfel Kievul așteaptă reacții internaționale, transmite „RAI News” (Italia).
08:40
Într-o serie de mesaje incendiare, președintele republican îl acuză pe miliardarul filantrop și pe fiul său că „distrug America” și solicită acțiuni în justiție, scrie „Le Point” (Franța).
08:30
O Curte de Apel din SUA susține: „Taxele vamale impuse de Trump sunt în mare parte ilegale” # Euractiv.ro
Tarifele impuse de Donald Trump sunt în mare parte ilegale: o curte de apel din SUA a emis o sentință care ar putea declanșa un cutremur politic și economic internațional, notează ANSA (Italia).
08:20
Trump a revocat protecția oferită de Secret Service fostei vicepreședinte Kamala Harris # Euractiv.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a revocat protecția Secret Service pentru fostul vice-președinte Kamala Harris, a anunțat vineri un oficial de rang înalt al Casei Albe, informează „Euronews” (Italia).
08:10
Jurnaliști ai AFP au văzut un crucișător american lansator de rachete, USS Lake Erie, intrând în Canalul Panama vineri seară, îndreptându-se spre Caraibe, unde desfășurarea militară planificată de Washington provoacă furia Venezuelei.
08:00
Premiul Nobel și o convorbire telefonică încordată: cum au evoluat relațiile lui Trump cu Modi # Euractiv.ro
Repetatele declarații ale lui Trump potrivit cărora el ar fi soluționat războiul dintre India și Pakistan l-au înfuriat pe premierul Indiei, Narendra Modi. Dar acesta a fost numai începutul, scrie „The New York Times” (SUA).
07:40
Summitul SCO din China, Putin a fost întâmpinat de Xi Jinping, care a evocat o nouă ordine mondială # Euractiv.ro
Duminică, în localitatea Tianjin din China, pe fondul tensiunilor globale crescânde și al relațiilor tensionate cu Statele Unite, a început cel de-al 25-lea Summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), notează „RAI News” (Italia).
Ieri
16:30
Președintele României, Nicușor Dan, aflat duminică la Chișinău, a precizat că România nu va interfera în alegerile din Republica Moldova, dar că va acorda asistență pe securitate cibernetică, alături de partenerii internaționali, dacă va fi cazul.
08:30
Fostul președinte al parlamentului Andrii Parubîi a fost împușcat mortal în vestul Ucrainei # Euractiv.ro
Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres.
08:10
Merz: Aliații Ucrainei trebuie să taie capacitatea economică a Rusiei de a continua războiul # Euractiv.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că se așteaptă ca Rusia să oprească războiul împotriva Ucrainei atunci când nu va mai putea să-l poarte din motive economice și militare, relatează Reuters, preluată de Agerpres.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
MAE rus: Propunerile occidentale privind garanții de securitate pentru Ucraina sunt „periculoase” # Euractiv.ro
Rusia a declarat vineri că propunerile occidentale referitoare la garanții de securitate pentru Ucraina ar crește riscul unui conflict între Moscova și Occident, prin transformarea Kievului într-un „agent provocator”, transmite Reuters.
19:20
Bolojan: A fost adoptat proiectul privind pensiile magistraților - pensionare la 65 de ani # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în ședința de Guvern de vineri a fost adoptat proiectul privind pensiile magistraților.
19:20
Războiul din Ucraina „ar putea dura încă multe luni”, dar susținătorii Kievului „sunt pregătiți” să-și continue asistența, a avertizat vineri cancelarul german Friedrich Merz, alături de președintele francez Emmanuel Macron, în Franța, relatează AFP.
19:10
Zelenski: Rusia a mobilizat „până la 100.000” de militari lângă un oraș cheie din estul Ucrainei # Euractiv.ro
Rusia a mobilizat „până la 100.000” de militari lângă orașul Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană din estul țării, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, preluată de Agerpres.
17:30
Von der Leyen: Comisia va aloca toate 150 de miliarde de euro din programul SAFE pentru apărare # Euractiv.ro
Anunțul vine după ce Comisia exprimase temeri la începutul acestei veri că fondurile SAFE ar putea rămâne neutilizate.
17:30
Din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Rusiei București a fost convocat vineri la sediul ministerului.
