Aproape 2,3 milioane de copii vor frecventa cursurile la şcoală, în acest an – prim-ministrul Ucrainei

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că proiectul de reformă fiscală din pachetul doi corectează multe neajunsuri iar măsurile vor scoate la lumină firmele fantomă, arătând că avem peste 460.000 de firme inactive iar o treime au datorii la stat de peste 3,5 miliarde lei. Premierul a precizat că impozitul pe proprietate va creşte iar autorităţile locale vor avea mai mulţi bani pentru investiţii, fără a apela la bugetul central. În plus, se vor introduce noi reguli de integritate pentru inspectori ANAF şi ai Vămii care vor susţine teste de integritate şi în controale vor purta body-cam-uri.