Cum l-a scăpat justiția română de un dosar penal pe atacatorul livratorului asiatic. Statul nu a dorit să cheltuie bani cu procesul lui Cosmin Tudoran
Fanatik, 2 septembrie 2025 05:50
Cosmin Tudoran, tânărul care l-a bătut pe livratorul asiatic, a fost cercetat penal după ce asupra sa s-a găsit un cuțit.
Acum 10 minute
06:10
Chinezii l-au lăsat „mască” pe Andrei Burcă la 01:00 dimineața. Ce i s-a întâmplat fundașului naționalei: „Am rămas uimit”. Video # Fanatik
Andrei Burcă s-a transferat de curând în China, iar ce a găsit acolo l-a uimit complet. Ce i s-a întâmplat fundașului echipei naționale a României încă din aeroport
Acum 30 minute
05:50
Acum 2 ore
05:20
UTA Arad profită din plin de pauză! Acțiune de suflet pentru elevii lui Adi Mihalcea: „Tzionis și acum îi driblează pe rapidiști”. Foto și video # Fanatik
Jucătorii de la UTA s-au întâlnit cu cei mai mici dintre susținători la Atrium Mall, cărora le-au oferit o seară de neuitat.
Acum 8 ore
00:20
Sorin Cârțu a explicat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce s-a întâmplat cu Ștefan Baiaram înainte de returul cu Istanbul Bașakșehir, scor 3-1 pentru olteni.
00:10
Cole Palmer s-a deghizat în Fabrizio Romano de Deadline Day! La ce echipă s-a transferat: „Here we go! Record de 450 de milioane de euro!” # Fanatik
Cole Palmer s-a ținut de șotii în ziua în care în lumea fotbalului s-au învârtit sute de milioane de euro! Ce a postat pe profilul său de Instagram: „Here we go!”
00:00
Șase zodii care trec prin transformări majore în viața personală. Devin favoritele astrelor în perioada următoare # Fanatik
Cei șase nativi pentru care va începe sezonul transformărilor. Cine va fi favoritul astrelor și cui îi va surâde norocul în perioada următoare.
1 septembrie 2025
23:50
„Demisia, demisia!”. Liviu Ciobotariu, anunț despre plecarea de la Petrolul după 1-2 cu Farul: „Orice echipă trăiește prin rezultate” # Fanatik
Liviu Ciobotariu, prima reacție după Farul - Petrolul 2-1. Antrenorul echipei din Ploiești a vorbit 45 de minute cu suporterii care i-au scandat „Demisia”.
23:30
„Dacă îl lasă cu 3 milioane, îl luăm!”. Gigi Becali i-a răspuns propunerii lui Cristi Balaj de a-l transfera pe titularul de la CFR Cluj # Fanatik
Gigi Becali i-a răspuns propunerii lui Cristi Balaj de la FANATIK SUPERLIGA! Ce a spus omul de afaceri despre transferul lui Leo Bolgado la FCSB
23:20
Pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru titlul de campioană și dați lovitura la Superbet # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe echipa care va câştiga titlul în Superliga.
23:10
Cum s-a descurcat Florinel Coman la primul meci oficial după 4 luni!? Atacantul român a dat o pasă de gol! # Fanatik
Florinel Coman a fost titular în Al Gharafa - Al Sadd 3-3. Cum s-a descurcat fotbalistul român. Ultimul său meci jucat a fost în luna mai!
23:00
Ce prăbușire pentru fostul „wonderkid”! Unde a ajuns să joace cel mai hulit fotbalist al Rapidului din sezonul trecut. # Fanatik
David Ankeye (23 de ani) a fost una dintre „țepele” pe care și le-a luat Rapid în sezonul trecut. Jucătorul fără cifre în Giulești a decăzut teribil
22:40
Biletul zilei la pariuri de marţi, 2 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 378 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:40
Mihai Stoica, tiradă în direct la TV după CFR Cluj – FCSB 2-2! L-a făcut praf pe Colțescu și l-a contrat dur pe Cristi Balaj: „Strigător la cer! O bazaconie” # Fanatik
Mihai Stoica a fost acid cu privire la arbitrajul lui Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan din CFR Cluj - FCSB. Ce a spus despre explicațiile lui Cristi Balaj
Acum 12 ore
22:10
Un internațional român de juniori a plecat de la Juventus în această perioadă de mercato. Cu ce club a semnat tânărul fotbalist.
21:50
„Colțescu e nervos cu nervii! Hațegan a vrut să-l curețe!”. Scenariu-șocant al lui Dumitru Dragomir după haosul creat de arbitri la CFR Cluj – FCSB # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri incredibile despre Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan. Cei doi arbitri au făcut praf CFR - FCSB 2-2
21:30
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv # Fanatik
Ianis Hagi a luat decizia finală în ultimele ore din mercato estival. Fanatik a aflat cu ce echipă din Turcia semnează internaționalul român. Înaintea hotărârii, fiul „Regelui” a refuzat o ofertă din La Liga.
21:10
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București # Fanatik
Până să fie interzis în România, primarul Chișinăului Ion Ceban s-a întâlnit la București inclusiv cu fiul președintelui Donald Trump sau cu Patriarhul României. Ar fi putut furniza informații importante Moscovei
21:10
Mihai Stoica, noi dezvăluiri șocante despre dialogul dintre Colțescu și Pintilii la CFR – FCSB 2-2. „A mers în vestiar. Ne-a luat peste picior” # Fanatik
Tensiuni mari după CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce l-a scos din sărite pe Mihai Stoica. „Este o sfidare la adresa unei echipe care a bătut Aberdeen”.
21:00
Neluțu Varga, curățenie de toamnă la CFR Cluj! Ardelenii renunță la un alt fotbalist de națională # Fanatik
Neluțu Varga a început curățenia la CFR Cluj! Ce internațional din echipa lui Andrea Mandorlini este pe lista neagră.
20:20
Intrare criminală în Csikszereda – Oțelul! Ce decizie uluitoare a luat George Găman. Video # Fanatik
Finalul meciului dintre Csikszereda - Oțelul a adus în prim-plan o intrare criminală a lui Bodo. Ce decizie uluitoare a putut lua George Găman.
20:20
S-a făcut anunțul în privința lui George Pușcaș! Ce se întâmplă cu atacantul care nu a mai prins lotul naționalei la ultimele acțiuni ale României
20:10
”Dă-mi mâcarea sau te ucid”. Adolescent ieșean condamnat după ce a jefuit un livrator pakistanez cu pistolul de airsoft # Fanatik
Un minor care a tâlhărit un curier Glovo în Iași nu va fi închis sau internat, ci doar consiliat. Victima este din Pakistan și a refuzat să ceară despăgubiri.
20:00
Fanatik SuperLiga, marți, 2 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top într-o ediție de colecție # Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc marți, 2 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul specială.
20:00
Daniel Bîrligea pleacă la Belgrad! Ce se întâmplă cu atacantul FCSB după accidentarea din derby-ul cu CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
Care e starea lui Daniel Bîrligea, atacantul de la FCSB, după ce a ieșit accidentat din meciul cu CFR Cluj din etapa cu numărul 8 din Superliga.
20:00
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali i-a găsit rapid un post la FCSB lui Vlad Chiricheș. După 2-2 cu CFR Cluj, patronul campioanei a transmis că veteranul nu va mai juca fotbal
19:40
Dorinel Munteanu este liber de contract de la despărțirea de Sepsi, însă această perioadă de inactivitate ar putea ajunge la final. Ce a transmis carismaticul antrenor.
19:20
Unde ar putea ajunge fundașul dorit de FCSB, după ce Gigi Becali i-a închis telefonul în nas impresarului # Fanatik
Răsturnare de situație în privința lui Adrian Rus. După ce i-a fost propus lui Gigi Becali, la FCSB, stoperul ar putea ajunge la o altă echipă de tradiție
19:10
„Merită mult mai mult respect!”. Bănel Nicoliță contestă decizia luată de Gigi Becali la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Mi s-a rupt sufletul!” # Fanatik
Bănel Nicoliță s-a arătat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, dezamăgit de modul în care Vlad Chiricheș a fost înlocuit în CFR Cluj - FCSB 2-2.
19:10
Scandal total pe tema migranților din România. Primăria Capitalei a anulat un protest controversat, după ce a fost acuzată că e complice a unei mișcări neolegionare # Fanatik
Primăria București a autorizat un protest al mișcării neolegionare împotriva migranților, iar apoi l-a anulat. Ce acuzații s-au adus?
18:50
Adrian Porumboiu, replică ironică pentru Cristi Balaj după ce a fost eliminat de Colțescu: „Vezi cum e viața? Se întoarce roata!” # Fanatik
Adrian Porumboiu a comentat faza în care Cristi Balaj s-a ales cu o eliminare din partea arbitrului Sebastian Colțescu în partida CFR Cluj - FCSB 2-2.
18:40
Pro TV și Voyo au dat o nouă lovitură pe piața media! Vor transmite o competiție de interes maxim pentru români # Fanatik
Pro TV și Voyo mai adaugă o competiție de interes maxim în repertoriu! Au ajuns la un acord cu FRF pentru drepturile de televizare
18:20
Experții internaționali în sănătate publică avertizează cu privire la taxarea ridicată a nicotinei # Fanatik
Pe 1 septembrie, 83 de specialiști din întreaga lume au trimis o scrisoare deschisă către Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.
18:20
Adrian Mazilu la ”Fanatik Dinamo”, marți, 2 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de noul transfer al „câinilor” # Fanatik
Jurnalistul Cristi Coste, moderator al emisiunii FANATIK DINAMO, vă așteaptă la o nouă ediție marți, 2 septembrie, de la ora 13:30, alături de Adrian Mazilu
18:10
Ce spune un englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. De ce mașina are un preț uriaș chiar și la mâna doua în Marea Britanie # Fanatik
Un englez a testat mașina Dacia Duster, iar după parcugerea a 13.000 de kilometri a ajuns la câteva concluzii. Cât de bună e această marcă?
18:00
„Așa face o echipă mare!”. Gigi Becali a calculat punctele care vor readuce FCSB în lupta la titlu în SuperLiga # Fanatik
Gigi Becali a făcut calculele. Cum poate să reintre FCSB în lupta pentru titlu în SuperLiga, deși se află pe loc de baraj la retrogradare.
17:50
Lovitură pentru jucătorul de națională al lui Mirel Rădoi! S-a accidentat și rămâne la Craiova # Fanatik
Universitatea Craiova nu își mai trimite atacantul la echipa națională. Ce s-a întâmplat cu vârful oltenilor chiar înaintea pauzei competiționale.
17:30
Transformarea șocantă a unei handbaliste care a jucat în România. Rămasă fără păr după chimioterapie, aceasta a revenit pe teren # Fanatik
O cunoscută handbalistă care a jucat și în România a fost diagnosticată cu cancer. Aceasta a revenit pe teren cu ochii în lacrimi după ultima ședință de chimioterapie.
Acum 24 ore
17:10
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei” # Fanatik
Ce pregătesc profesorii pentru 8 septembrie și cum va afecta începutul anului 2025 elevii și părinții? Ce se întâmplă, de fapt
17:10
Cine e Kurt Zouma, posibilul transfer-bombă al lui CFR Cluj. A fost condamnat la ore de muncă în folosul comunității după ce și-a maltratat pisica # Fanatik
CFR Cluj pregătește un transfer șoc: fundașul francez Kurt Zouma, campion în Champions League, dar condamnat după ce și-a maltratat pisica, ar putea ajunge în Superliga
17:00
Întăriri din Premier League pentru Cristi Chivu după eșecul cu Udinese! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Urmează vizita medicală” # Fanatik
Inter s-a înțeles cu o echipă importantă din Premier League pentru împrumutul unui fotbalist, care va ajunge în curând sub comanda lui Cristi Chivu.
16:40
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi? „Îți dă senzația că nu mai vrea! De ce nu vrei în Bundesliga?” # Fanatik
Septembrie 2025 a sosit, dar Ianis Hagi încă nu a semnat cu o echipă. Care este situația „Prințului” după ce a refuzat mai multe oferte.
16:20
Ce a făcut a doua zi puștiul care l-a depistat pe David Popovici într-o benzinărie. E fotbalist de națională și unul dintre cei mai promițători portari români # Fanatik
Marele campion român a fost surprins de o grupă de copii de la Petrolul, care l-au asaltat pentru un selfie într-o benzinărie de lângă Sibiu
16:00
Cristi Balaj îi propune un fundaș de la CFR lui Gigi Becali. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj, propunere de fundaș central pentru FCSB. Președintele lui CFR Cluj l-a sfătuit pe Gigi Becali pe cine să transfere
15:40
Ce studii are, de fapt, Adelina, soția lui Cristi Chivu. A urmat o facultate din România de care puțini au auzit # Fanatik
Ce studii are soția lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Detaliile pe care nu multă lume le cunoaște despre Adelina Chivu.
15:20
Andrei Nicolescu rupe tăcerea după transferul lui Mazilu la Dinamo. Toate detaliile din contract și cât trebuie să plătească Brighton pentru a-l răscumpăra # Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, toate detaliile din contractul lui Adrian Mazilu, noul jucător al lui Dinamo.
15:10
El este artistul care l-a căutat 6 ani pe Ilie Dobre după o înfrângere istorică a lui FC Argeș în Europa. De ce a pus pariu pe 100 de dolari # Fanatik
Andrei Vochin povestit la Oldies but Goldies cum Ilie Dobre a fost căutat 6 ani de un artist român după un meci al celor de la FC Argeș.
14:40
Cine este Andreea Albăstroiu, fosta logodnică a lui Florin Răducioiu. Ce diferență mare de vârstă este între cei doi # Fanatik
Ce diferență de vârstă este între Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu, fosta lui logodnică. Cei doi au decis să se despartă, deși se pregăteau de nuntă.
14:40
A fost penalty la Alibec în CFR Cluj – FCSB? Verdict ferm al lui Cristi Balaj: „Au inventat ăștia în arbitraj un termen…” # Fanatik
FCSB a cerut un penalty după ce Denis Alibec a fost tras de tricou în careul advers. Cum a comentat Cristi Balaj secvența reclamată de bucureșteni.
14:30
Gică Hagi i-a decis viitorul lui Ianis Zicu, după seria de trei înfrângeri la rând în SuperLiga: „Era important” # Fanatik
Farul Constanța nu traversează chiar un moment bun în acest sezon, având trei înfrângeri la rând în campionat. Gică Hagi i-a decis soarta antrenorului Ianis Zicu.
14:30
Anchetă la Spitalul de Psihiatrie Socola în urma unui clip viral de pe Tiktok. Managerul îi răspunde tânărului care a uluit pe toată lumea: „Nu putem să îi reținem telefonul” # Fanatik
Este anchetă la Spitalul Socola după apariția unor înregistrări controversate pe TikTok. Cum răspunde managerul institutului acuzațiilor care i se aduc?
