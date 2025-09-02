Asumare furioasă

Cotidianul de Hunedoara, 2 septembrie 2025 05:50

Trec patru și se poate îneca numai cu una. - Una mie, alta ție, alte două lui Ilie! [...] The post Asumare furioasă appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
06:20
Turcia, proiect gigantic: Portavion mai mare decât al francezilor Cotidianul de Hunedoara
Proiectul face parte din doctrina „Patria Albastră” (Mavi Vatan) a liderului turc, care își propune să afirme influența turcă în... [...] The post Turcia, proiect gigantic: Portavion mai mare decât al francezilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
05:50
Asumare furioasă Cotidianul de Hunedoara
Trec patru și se poate îneca numai cu una. - Una mie, alta ție, alte două lui Ilie! [...] The post Asumare furioasă appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
05:30
Exemple de măsuri ”care frizează cinismul și lipsa de umanitate” Cotidianul de Hunedoara
”Cat timp atenția tuturor a fost deturnata artificial către pensiile magistraților, Guvernul a pregătit, pe lângă nesfârșite creșteri de taxe (...) [...] The post Exemple de măsuri ”care frizează cinismul și lipsa de umanitate” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
00:20
Min. Economiei: România nu mai are bani Cotidianul de Hunedoara
România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, multe justificate, unele peste un minim de bun simț [...] The post Min. Economiei: România nu mai are bani appeared first on Cotidianul RO.
1 septembrie 2025
23:50
Putin, zi de lucru de 14 ore la Tianjin Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin a avut parte de un adevărat maraton de evenimente de lucru la Tianjin. [...] The post Putin, zi de lucru de 14 ore la Tianjin appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Se deschide la MAE Cotidianul de Hunedoara
Activitatea Ministerului Afacerilor Externe poate fi descoperită de doritori într-un mod interactiv [...] The post Se deschide la MAE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:20
AUR: Este un abuz fără precedent în istoria României, Cotidianul de Hunedoara
AUR: Guvernul Bolojan calcă în picioare democraţia şi transformă Parlamentul într-o simplă anexă. În loc să vină cu proiectele fiscale [...] The post AUR: Este un abuz fără precedent în istoria României, appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Dragoste și tone de noroc pentru o zodie Cotidianul de Hunedoara
Se pare că va trebui să rezolvi problemele altora, să te amesteci în ceea ce nu este treaba ta. Pregătește-te să-ți aperi drepturile [...] The post Dragoste și tone de noroc pentru o zodie appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Ministrul Apărării fâlfâie un program de 150 mld. € Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării fâlfâie un program de 150 mld. € după întâlnirea cu Ursula von der Leyen, dar nu are nicio garanție legată de câți din acești bani [...] The post Ministrul Apărării fâlfâie un program de 150 mld. € appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Festivalul Bucharest Fringe, aproape de start Cotidianul de Hunedoara
 Mai sunt câteva zile până la startul ediției a 15 a Festivalului Bucharest Fringe, maratonul teatrului independent. [...] The post Festivalul Bucharest Fringe, aproape de start appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Justiție: Maru a scăpat de gratii Cotidianul de Hunedoara
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată după moartea unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, a scăpat de gratii. [...] The post Justiție: Maru a scăpat de gratii appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Pilulă amară pentru farmaciști de la Guvern Cotidianul de Hunedoara
Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) a transmis, luni, într-un comunicat de presă, că este profund îngrijorată de impactul pe care [...] The post Pilulă amară pentru farmaciști de la Guvern appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Ministrul Justiției: Speranța mea este că nu se va ajunge la un război social Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea, [...] The post Ministrul Justiției: Speranța mea este că nu se va ajunge la un război social appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Ore „la mișto“ în învățământ! Cotidianul de Hunedoara
Cadrele didactice sunt indrumate să meargă la ore, să pună absențe, să răspundă la întrebări, dar la capitolul lecții să nu se prea (...) [...] The post Ore „la mișto“ în învățământ! appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Producția de la ArcellorMittal Hunedoara, transferată în Polonia? Cotidianul de Hunedoara
Conducerea ArcellorMitta a avut o întrevedere cu președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara și cu primarul Hunedoarei [...] The post Producția de la ArcellorMittal Hunedoara, transferată în Polonia? appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Bolojan, cu mandatul pe masă pentru pachetul 2 (video) Cotidianul de Hunedoara
Senatul și Camera Deputaților s-au reunit în ședință comună pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, în cazul a cinci proiecte adoptate de [...] The post Bolojan, cu mandatul pe masă pentru pachetul 2 (video) appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Președintele Dan a vorbit despre programul SAFE Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: Trăim o perioadă complicată, cu o presiune din partea rusă, și atunci solidaritatea europeană este importantă. [...] The post Președintele Dan a vorbit despre programul SAFE appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Primăria își anulează propria decizie. Fără miting Noua Dreaptă și SOS Cotidianul de Hunedoara
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anunţat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat [...] The post Primăria își anulează propria decizie. Fără miting Noua Dreaptă și SOS appeared first on Cotidianul RO.
18:40
AUR și POT, de mână cu scop special Cotidianul de Hunedoara
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), nu renunță și vor să facă lumină într-un caz care a dat România peste cap [...] The post AUR și POT, de mână cu scop special appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Protest AUR: Controlul judiciar prelungit, poporul umilit! Cotidianul de Hunedoara
Deputații AUR au protestat în plenul Camerei Deputaților și au afișat pancarte cu mesajul "controlul judiciar prelungit, poporul umilit!" [...] The post Protest AUR: Controlul judiciar prelungit, poporul umilit! appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Milka, dată în judecată Cotidianul de Hunedoara
Mulți consumatori cumpără ciocolată Milka în ambalajul obișnuit de mulți ani și presupun că, de fapt, cantitatea de ciocolată nu s-a schimbat [...] The post Milka, dată în judecată appeared first on Cotidianul RO.
18:10
BB devastată: Inima mea e în mii de bucăți Cotidianul de Hunedoara
Brigitte Bardot s-a declarat devastată de durere după vestea decesului [...] The post BB devastată: Inima mea e în mii de bucăți appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Arbitrajul lui Colțescu, pus la zid și de CFR Cluj și de FCSB! Cotidianul de Hunedoara
Duminică, s-a jucat în Gruia, fieful lui CFR Cluj, meciul care, la început de sezon, era considerat de către oamenii de fotbal drept finala la titlu a acestui sezon, între [...] The post Arbitrajul lui Colțescu, pus la zid și de CFR Cluj și de FCSB! appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Linba nuastră Cotidianul de Hunedoara
Așa zisa zi a limbii romîne e mai degrabă, de mulți ani, Noaptea Limbii Lungi și Cleioase, un spectacol butaforic pus în scenă de politicieni și slugile lor, [...] The post Linba nuastră appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Nicușor Dan, zbor la Marea Neagră cu Ursula von der Leyen Cotidianul de Hunedoara
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni după-amiaza într-o vizită în România, ea fiind întâmpinată de președintele Nicușor Dan [...] The post Nicușor Dan, zbor la Marea Neagră cu Ursula von der Leyen appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Copil mort la o plimbare cu colegii de grădiniță Cotidianul de Hunedoara
Un băiețel de un an și opt luni s-a înecat, luni, în timp ce era cu alți micuți și educatoarele la o plimbare de recreere pe un iaz ornamental din [...] The post Copil mort la o plimbare cu colegii de grădiniță appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Cravata galbenă, mai aproape de public Cotidianul de Hunedoara
 Mai durează ceva, dar românii vor avea parte în sfârșit de un film care se bazează pe viața marelui dirijor Sergiu Celibidache. [...] The post Cravata galbenă, mai aproape de public appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Ar trebui să cumpăr un toner original sau compatibil? Cotidianul de Hunedoara
Caracteristicele consumabilelor influențează calitatea documentelor tipărite, durata de viață a imprimantei și costurile [...] The post Ar trebui să cumpăr un toner original sau compatibil? appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Lia Olguţa Vasilescu: Guvernul să își facă temele Cotidianul de Hunedoara
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din [...] The post Lia Olguţa Vasilescu: Guvernul să își facă temele appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:10
Șoșoacă, părăsită de încă un parlamentar Cotidianul de Hunedoara
Deputata Raisa Enachi și-a anunțat, luni, la Biroul permanent al Camerei, demisia din partidul S.O.S. România, urmând să activeze ca deputat neafiliat [...] The post Șoșoacă, părăsită de încă un parlamentar appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Implant dentar sau punte dentară – care este soluția mai potrivită? Cotidianul de Hunedoara
Pierderea unui dinte este o experiență pe care mulți oameni ajung să o trăiască, indiferent de vârstă. În astfel de momente, întrebarea firească este [...] The post Implant dentar sau punte dentară – care este soluția mai potrivită? appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Gata cu Chiricheș la FCSB? Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre cei doi veterani din lotul campioanei FCSB pare a fi defintiv pe făraș. Este vorba despre mijlocașul [...] The post Gata cu Chiricheș la FCSB? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Alertă după dispariția fără urmă a unui copil cu dizabilități Cotidianul de Hunedoara
Poliţiştii din Sălaj desfăşoară căutări ample, cu un elicopter, câini de urmă şi mesaje RO-ALERT, [...] The post Alertă după dispariția fără urmă a unui copil cu dizabilități appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ședință extraordinară de Guvern înainte de asumarea răspunderii Cotidianul de Hunedoara
Guvernul se întrunește în ședință extraordinară pentru a adopta amendamente la pachetele pentru care urmează să își [...] The post Ședință extraordinară de Guvern înainte de asumarea răspunderii appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Liderii partidelor, chemați la discuții Cotidianul de Hunedoara
Liderii partidelor, chemați la discuții. Preşedintele Nicuşor Dan va avea mâine o întâlnire cu liderii partidelor din coaliţia de guvernare, [...] The post Liderii partidelor, chemați la discuții appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Ursula von der Leyen a ajuns în România Cotidianul de Hunedoara
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România și a fost primită de președintele Nicușor Dan [...] The post Ursula von der Leyen a ajuns în România appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Coaliția păstrează impozitul minim pe cifra de afaceri a multinaționalelor Cotidianul de Hunedoara
Restricțiile se referă la cheltuielile cu afiliați nerezidenți, inclusiv pentru drepturi de proprietate intelectuală [...] The post Coaliția păstrează impozitul minim pe cifra de afaceri a multinaționalelor appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Gică la Festival Cotidianul de Hunedoara
Gică trăieşte festivalul ca pe un eveniment unic, dar cu o reverberţie spirituală a ceea ce i-a mai rămas intact din confruntarea cu planeta la fiecare doi ani, cu pauze [...] The post Gică la Festival appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un bruiaj pus pe seama Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat [...] The post Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un bruiaj pus pe seama Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Search Evolution Summit Cluj – Agenda este LIVE! Cotidianul de Hunedoara
Agenda pentru Search Evolution Summit Cluj este acum disponibilă! Acolo, vei găsi combinația perfectă de strategie, expertiză și oportunități [...] The post Search Evolution Summit Cluj – Agenda este LIVE! appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Muncitor străin bătut până a intrat în comă Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a lovit cu o bucată de lemn un cetăţean străin aflat la muncă în România, victima [...] The post Muncitor străin bătut până a intrat în comă appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Petrișor Peiu: AUR va depune patru moțiuni de cenzură Cotidianul de Hunedoara
Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție [...] The post Petrișor Peiu: AUR va depune patru moțiuni de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Reacție din PSD la amenințarea lui Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că, în privinţa reformei administraţiei publice locale, discuţia nu [...] The post Reacție din PSD la amenințarea lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ce este xeroftalmia sau uscarea severă a ochiului și cum ne tratăm Cotidianul de Hunedoara
Deși pare o simplă problemă de „ochi uscați", xeroftalmia prezintă un spectru de manifestări clinice care, în stadiile avansate, pot duce la [...] The post Ce este xeroftalmia sau uscarea severă a ochiului și cum ne tratăm appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Explozia prețurilor Cotidianul de Hunedoara
Explozia prețurilor, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Explozia prețurilor, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Explozia prețurilor appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Marian Vanghelie s-a ales cu ordin de protecţie Cotidianul de Hunedoara
Poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi prin 112 de către o femeie [...] The post Marian Vanghelie s-a ales cu ordin de protecţie appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Cum și la ce înălțime se montează corect ferestrele în casa nouă Cotidianul de Hunedoara
Știați că atunci când se montează geamurile la o casa nouă, experții recomandă ca ferestrele să ocupe aproximativ 30% din suprafața locuinței, dar niciodată mai puțin de 20%? [...] The post Cum și la ce înălțime se montează corect ferestrele în casa nouă appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Ce victorie pentru Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk! Cotidianul de Hunedoara
Ruse și Kostiuk s-au impus după o oră și 23 de minute în fața perechii cap de... [...] The post Ce victorie pentru Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk! appeared first on Cotidianul RO.
12:20
PNL invocă o posibilă ieșire de la guvernare Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu, Prim-vicepreședintele PNL: "Partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea EFECTIVĂ de posturi... [...] The post PNL invocă o posibilă ieșire de la guvernare appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ziua Diplomației Române Cotidianul de Hunedoara
Diplomația a evoluat pe parcursul a sute de ani, necesitând o specializare atât de complexă încât (...) [...] The post Ziua Diplomației Române appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.