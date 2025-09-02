La 36 de ani, atacantul chilian Alexis Sanchez a semnat cu FC Sevilla

05:10

Autorităţile din Chicago se pregătesc pentru o operaţiune federală majoră de aplicare a legilor privind imigraţia, care ar putea începe chiar în această săptămână, primarul oraşului semnând în weekend un ordin menit să se opună măsurilor represive planificate de administraţia Trump, anunţă CNN. O operaţiune de imigrare în oraş ar escalada şi mai mult conflictul dintre Casa Albă şi oraşele conduse de democraţi şi vine în contextul în care preşedintele Donald Trump şi consilierii săi au criticat în repetate rânduri Chicago pentru politicile care limitează cooperarea dintre autorităţile locale şi autorităţile federale de imigrare.