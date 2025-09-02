Se potrivește austeritatea din Argentina în România? „Noi am folosit fondurile europene ca pe un motor de Formula 1 montat pe un car de lemn”
HotNews.ro, 2 septembrie 2025 08:50
După măsurile dure luate de președintele Milei, inflația în Argentina a scăzut de la niveluri lunare de 25%, ajungând la 4–5% în 2025. În același timp, o jumătate din populație a coborât temporar sub nivelul…
• • •
Acum 5 minute
09:10
Peste jumătate de milion de români spun că vor să emigreze în următoarele 12 luni, arată un sondaj făcut de Banca Națională a Austriei # HotNews.ro
România este țara cu cea mai mare pondere din regiunea Centrală și Sud-Est Europeană a locuitorilor care declară că vor să emigreze, arată datele unui sondaj transmis HotNews de bancherii centrali austrieci. Potrivit datelor sondajului…
09:10
Un nou mesaj RO-ALERT în Tulcea, în urma unui atac al Rusiei asupra Ucrainei: „Pot cădea obiecte din spațiul aerian” # HotNews.ro
Autorităţile române au transmis, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, potrivit Agerpres. Populaţia a fost avertizată cu privire la…
Acum 15 minute
09:00
Israelul ia în calcul anexarea unor părți din Cisiordania, ca măsură de contracarare a recunoaşterii statului palestinian # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a purtat o discuţie iniţială pe această temă săptămâna trecută, dar cabinetul de securitate nu a discutat încă în detaliu problema şi nu s-a luat încă nicio decizie, au declarat mai…
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
O schimbare istorică a modului în care mulți americani își cumpără produsele alimentare începe să fie vizibilă, în urma unei decizii-cheie a lui Trump # HotNews.ro
Reducerile aplicate de administrația Trump Programului de asistență nutrițională suplimentară (SNAP), care oferă americanilor cu venituri mici o putere de cumpărare mai mare în magazinele alimentare, au început să intre în vigoare de luni. Ele…
08:30
Presă internațională reacționează după ce ea numește „schimbări masive și surprinzătoare la brandul românesc Dacia deținut de Renault”. Katrin Adt, fosta vicepreședintă a Mercedes-Benz, a fost numită luni în funcția de director general al mărcii…
Acum 2 ore
08:00
Un nou atac cu drone al rușilor în Ucraina a provocat incendii soldate cu victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumi # HotNews.ro
Pentru a doua noapte consecutivă, rușii au atacat cu drone orașul Bila Tserkva din regiunea Kiev, a anunțat un oficial ucrainean. De asemenea, rușii au atacat cu drone clădirilor nerezidenţiale din Sumi. Atacul a provocat…
Acum 4 ore
07:00
O întâmplare despre cum s-a făcut restructurarea la una dintre cele mai bogate instituții de stat din România. „Ăsta e de neatins, că e omul lui Stănescu, iar funcția celuilalt nu poate fi desființată, că e omul lui Thuma” # HotNews.ro
ASF, instituția unde primii cinci angajați din fosta conducere au avut toți venituri de peste 11.000 de euro net/lună, a fost una dintre cele din al căror buget Guvernul a tăiat luni, în Parlament. Cum au decurs discuțiile în interior? Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are un președinte care a…
06:40
Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, notează AFP. ‘Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și…
06:00
Kim Jong Un, președintele Coreei de Nord, a trecut granița cu China cu trenul, conform presei de stat. # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a trecut granița cu China cu trenul său special în dimineața zilei de 2 septembrie pentru a participa la celebrarea de către China a capitulării oficiale a Japoniei în cel…
05:50
În primul rând, „prietenia” cu India, pecetluită de întâlnirea față în față de sâmbătă (prima în ultimii șapte ani) dintre președintele chinez Xi Jinping și prim-ministrul indian Narendra Modi. Apoi, afirmarea unei lumi „multipolare și…
Acum 12 ore
00:00
Imagini impresionante din Serbia. Mii de oameni au cerut alegeri anticipate pe străzile Belgradului # HotNews.ro
Mii de persoane au participat luni la un marș în capitala Serbiei, în cea mai recentă dintr-o serie de demonstrații prin care denunță corupția și care a sporit presiunea asupra președintelui Aleksandar Vucic, relatează AFP.…
1 septembrie 2025
23:40
Kelemen Hunor, despre întâlnirea de marți a președintelui cu liderii Coaliției: Era nevoie # HotNews.ro
Întâlnirea pe care Nicușor Dan a convocat-o pentru marți, la Cotroceni, cu liderii din coaliţia de guvernare este „absolut normală, la începutul sesiunii parlamentare”, și „era nevoie”, a declarat, luni, liderul UDMR, Kelemen Hunor. Kelemen…
23:20
Maduro susține că Venezuela este vizată de SUA cu „opt nave militare cu 1.200 de rachete”. „Cea mai mare amenințare văzută pe continent în ultimii 100 de ani” # HotNews.ro
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a spus, luni, că țara sa este vizată de navele militare americane și a declarat stare de „pregătire maximă pentru apărare”, transmite AFP. SUA, care îl acuză pe Maduro că se…
23:10
Farul Constanța a învins echipa Petrolul Ploiești, scor 2-1, în ultimul meci al etapei cu numărul 8 din SuperLiga. Farul Constanța – Petrolul Ploiești 2-1 Echipa antrenată de Ianis Zicu a deschis scorul în minutul…
23:00
Regatul Unit suspendă cererile de reunificare a familiilor refugiaților. Guvernul Starmer vrea reguli mai dure pentru migrație # HotNews.ro
Regatul Unit a anunțat luni că va suspenda cererile pentru reunirea familiei, primite de la refugiați înregistrați, pentru a da astfel răgaz guvernului să înăsprească regulile, aceasta fiind cea mai recentă încercare de a reduce…
22:50
Primarul PSD al Craiovei nu crede că Ilie Bolojan va demisiona: „Nu are motive” / De ce spune că „nu este niciun fel de grabă” cu reforma administrației locale # HotNews.ro
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă a PSD și primar al municipiului Craiova, a declarat luni pe B1 TV că nu crede că Ilie Bolojan va demisiona din funcția de prim-ministru și că speră „ca până la…
22:30
Ministrul german al Apărării o critică pe Ursula von der Leyen: „Fundamental greșit” să discutăm public despre trimiterea de trupe în Ucraina # HotNews.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a criticat marți-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru că a lansat public ideea trimiterii de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de…
22:20
Politica externă a Poloniei, dată peste cap de lupta politică internă. „De la erou la zero” # HotNews.ro
Prezența Poloniei la masa de top a politicii externe europene a durat aproximativ un an și jumătate, însă acum este deraiată de războiul politic deschis care există între președintele țării și premier, relatează Politico. „De…
22:10
Scandal la vârful gigantului Nestle. Directorul general a fost concediat pentru „încălcarea Codului de conduită profesională” # HotNews.ro
Compania elvețiană Nestlé a anunţat, luni, concedierea cu efect imediat a directorului său general Laurent Freixe, din cauza „unei relaţii amoroase nedeclarate cu o subordonată directă”. Francezul Laurent Freixe, în vârstă de 63 de ani,…
21:50
Kelemen Hunor, după atacurile asupra muncitorilor străini: „Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de extremişti” # HotNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat, luni, după atacurile recente asupra unor muncitori străini și a cerut partidelor să se delimiteze clar de AUR și de „politicienii extremiști”: „Violența nu are loc în societate și…
21:40
Cum arată reforma în ANRE, ASF și ANCOM. Posturile se reduc cu 10%, bonusurile pentru șefi vor fi tăiate # HotNews.ro
Noile organigrame din Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de…
21:10
Robert Fico, singurul lider UE care se va afla săptămâna aceasta la Beijing, alături de Xi și Putin. Vineri, întâlnire cu Zelenski în Slovacia # HotNews.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat luni că va avea săptămâna aceasta întâlniri bilaterale cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul ceremoniilor de la Beijing dedicate aniversării celui de-Al…
21:00
Bolojan: „Avem privilegii, risipă și sinecuri. Aceasta e România pe care vrem să o lăsăm copiilor noștri?” # HotNews.ro
Șeful Executivului, Ilie Bolojan, a declarat în plenul Parlamentului, la asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale, că România este marcată de „privilegii, risipă și sinecuri”. Premierul a afirmat că reformele propuse „aduc echitate,…
21:00
Bolojan: Deşi bugetele pentru sănătate au crescut an de an și au fost creşteri salariale mari în anii trecuţi, nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale / Măsurile în sănătate pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, că noile măsuri din sănătate vor aduce mai multă ordine și corectitudine în sistemul medicat, mai multă grijă pentru pacienți și va…
21:00
Pe ce se bazează planul chinezilor pentru a învinge SUA în cursa Inteligenței Artificiale # HotNews.ro
China și SUA concurează în multe domenii, există tensiuni comerciale serioase între cei doi giganți, iar AI-ul devine tot mai important pentru fiecare dintre cele două țări. Chinezii mizează pe triplarea producției de procesoare pentru…
20:50
Fost președinte al Ucrainei, într-un interviu rar pentru presa rusă: Aderarea Ucrainei la NATO ar fi „o cale directă către război civil” # HotNews.ro
Viktor Ianukovici a fost protagonistul unei apariții publice rare, luni, în presa rusă, și i-a acuzat pe reprezentanții Uniunii Europene că „au fost aroganți” în discuțiile purtate cu Kievul înainte de a fi înlăturat el…
20:20
VIDEO Imaginile postate de Ursula von der Leyen din România. „Atu esenţial pentru securitatea UE” # HotNews.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat luni seara, pe contul său de pe platforma X, imagini din timpul vizitei pe care a făcut-o în România, mulţumindu-i preşedintelui Nicuşor Dan pentru primirea în…
Acum 24 ore
20:10
Ministrul Justiției, despre reforma pensiilor speciale: Speranța mea este să nu se ajungă la un conflict social, pentru că ar afecta statul de drept / Ce spune despre șansele la CCR # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Parlament, că reforma pensiilor speciale are șanse să treacă de Curtea Constituțională, dar a evitat să facă o apreciere categorică. El a explicat că proiectul respectă principiile…
20:00
Cota de impozitare a marilor averi crește de 3 ori. Modificările de ultima oră făcute în proiectele din pachetul fiscal 2 # HotNews.ro
Guvernul Bolojan a aprobat, luni, înainte de asumarea în Parlament, mai multe amendamente depuse de deputați și senatori la pachetul 2 de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. Unul dintre amendamente este creșterea impozitării marilor averi,…
20:00
OFICIAL RO e-TVA: Sancțiunile au fost amânate din nou. Când intră în vigoare și ce trebuie să știe firmele # HotNews.ro
Anumite sancțiuni legate de sistemul RO e-TVA au fost suspendate din nou, urmând să se aplice acum de la 1 ianuarie 2026, potrivit unei Ordonanțe ce a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial săptămâna…
20:00
Echipele FK Csikszereda și Oțelul Galați au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Miercurea Ciuc, în etapa a opta din SuperLiga. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Robert Ilyeș a acumulat…
19:40
Primul pachet pentru care Bolojan își asumă răspunderea, reforma pensiilor magistraților: Înțelegem contribuția lor, dar trebuie echitate. O pensie medie trece de 25.000 de lei, dar numeroase pensii trec de 35.000 de lei # HotNews.ro
Modificarea sistemului de pensii speciale în magistratură este primul din cele cinci proiecte din pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul își asumă acum răspunderea în Parlament. „Am văzut protestele magistraților, nu este o…
19:40
VIDEO AUR, protest în plen timp ce Ilie Bolojan prezintă măsurile pentru care Guvernul își asumă răspunderea în Parlament # HotNews.ro
Parlamentarii AUR protestează, luni seară, în timpul discursului lui Ilie Bolojan, care prezintă măsurile pentru care Guvernul își asumă răspunderea în fața Parlamentului. Ei au foi cu mesaje precum „Corupția ucide” și strigau către premier. …
19:40
Lidera POT anunță că parlamentarii partidului vor semna moțiunile AUR la pachetul de măsuri al Guvernului Bolojan # HotNews.ro
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a declarat luni, că senatorii și deputații formațiunii vor analiza și vor semna moțiunile AUR împotriva proiectelor pentru care Guvernul își asumă răspunderea, luni searăm în parlament. Declarația…
19:20
Primarul Capitalei a anulat avizul pentru protestul împotriva muncitorilor străini: „Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare” / Ce spun organizatorii # HotNews.ro
Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că a anulat avizul pentru protestul Noii Drepte și SOS România împotriva imigranților, programat marți. El spune că „nimeni nu are voie să otrăvească societatea cu mesaje…
19:10
LIVE VIDEO Ilie Bolojan prezintă în scurt timp în Parlament măsurile pentru care Guvernul își angajează răspunderea. Cinci proiecte, într-o procedură fără precedent / Tensiuni în coaliție din cauza celui de-al șaselea # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan vine în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2, într-un context marcat de tensiunile din coaliție. Este pentru prima…
18:50
Zece parlamentari plecați de la POT și SOS România au anunțat luni că își constituie un nou grup parlamentar la Camera Deputaților. Printre ei se numără deputatul Dorin Popa, care a acuzat-o pe lidera POT…
18:40
Rezervele valutare cresc cu două miliarde de euro. Ponderea datoriei pe termen scurt a României în rezerva de valută scade, după ce în martie ne-am apropiat de „linia roșie” # HotNews.ro
Cele circa două miliarde de euro intrate în luna august în rezervele valutare au coborât ponderea datoriei externe pe termen scurt a României la 77% din rezerve, după ce în luna martie aceeași pondere se…
18:20
Mizele secrete ale inteligenței artificiale și culisele luptei pentru supremația în domeniul AI # HotNews.ro
Dacă vrei să afli care au fost primele erori ale lui ChatGPT, de ce a fost comparat cu un medicament scos pe piață pentru a fi testat direct pe oameni, cine s-a îndrăgostit de o…
18:20
Revoluția AI în depistarea cancerului – Dr. Magda Duma, imagist MedLife Micromedica: „În 10-15 ani, inteligența artificială se va descurca singură la detecție, iar omul va adăuga empatia” # HotNews.ro
Medicina trece astăzi printr-o tranziție majoră: de la epoca în care se scana totul și se interpretau doar fragmente vizibile cu ochiul liber, la era în care algoritmi multimodali de inteligență artificială pot prelucra volume…
18:20
VIDEO din timpul incidentului violent dintr-un zbor Bruxelles-București. Momentul în care bărbatul care țipa „rușine, vaccinaților, I want cash, no card, Slava România, Slava Diana Șosoacă” este imobilizat # HotNews.ro
Un bărbat de 41 de ani a provocat luni un scandal puternic cu circa 40-50 de minute înainte de aterizarea la București într-o cursă Wizz Air care venea de la Bruxelles Charleroi a fost ridicat…
18:10
Doi cetățeni nepalezi au fost implicați în agresiunea din Cluj, în urma căreia unul dintre ei a ajuns în comă la spital / Ce susține avocata agresorului # HotNews.ro
Doi cetățeni din Nepal și doi din România au fost implicați în agresiunea care a avut loc săptămâna trecută pe o stradă din Cluj-Napoca, în urma căreia unul dintre cei doi străini a ajuns la…
18:00
Summit despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și „refuzul persistent al Rusiei de a face pace”. Anunțul lui Macron # HotNews.ro
Franța va găzdui joi o reuniune virtuală la care vor participa în jur de 30 de țări și unde vor fi discutate eforturile făcute pentru a asigura Ucrainei sprijin de securitate odată ce va exista…
18:00
LIVE VIDEO Nicușor Dan și Ursula von der Leyen, conferință de presă comună la baza „Mihail Kogălniceanu”: „Trăim o perioada complicată cu presiune din partea Rusiei” # HotNews.ro
Președintele României și șefa Comisiei Europene au vizitat au efectuat luni o vizită comună la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și în Portul Militar Constanța. De la această oră, cei doi efectuează o conferință de…
17:50
Top alimente fără zahăr pe care merită să le ai mereu în casă. Cum îți faci poftele în mod sănătos # HotNews.ro
Ai crede că fără zahăr nu există haz? Ai crede că un desert care nu e cu zahăr procesat nu e un desert atrăgător? Mai gândește-te! În general, alimentele fără zahăr, și nu doar dulciurile,…
17:40
Ucraina suspectează Rusia de asasinarea în stradă a fostului preşedinte al parlamentului. „Crima a fost planificată cu atenție” # HotNews.ro
Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului preşedinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reţinut, relatează Reuters, conform News.ro. Şeful poliţiei naţionale, Ivan Vîhivski, a…
17:20
FOTO Mesajul lui Nicușor Dan, după vizita efectuată alături de președinta Comisiei Europene la Baza Kogălniceanu și în Portul Militar Constanța # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că vizita efectuată de el și de Ursula von der Leyen „reflectă și importanța geostratetică a Portului Constanța, ca centru logistic comercial și militar, dar și în viitoarele eforturi…
17:10
FOTO O hartă filmată în spatele generalului Gherasimov sugerează intenția Rusiei de a ajunge până la granițele României # HotNews.ro
Un clip difuzat de Ministerul Apărării din Rusia pe 30 august a arătat o hartă în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, care sugerează posibila dorință a Moscovei de a cuceri regiunile Odesa și…
17:10
Grupul spaniol Hercesa este interesat de un teren amplasat în zona corporațiilor din Pipera, pe care, înainte de criza imobiliară, din 2008, a fost planificat un proiect rezidențial gigant, cu 6.800 de apartamente, sub denumirea…
