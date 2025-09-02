Un restaurant din Mehedinţi a fost cuprins de flăcări, după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate

17:40

Încă o explozie a dat startul numărătorii paturilor pentru arşi. De obicei rezultatul e pe minus, dar azi doar norocul a făcut ca pentru două dintre victime să se găsească locuri, la Timişoara şi la Bucureşti. Familiile se gândeau deja la transferul în străinătate. Deflagraţia a avut loc la o fabrică de pal din Sebeş. Garda de Mediu anunţă că patronii riscă o amendă de până la 100.000 de lei, pentru că ar fi putut preveni incidentul, dar n-au făcut-o.