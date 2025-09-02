Un restaurant din Mehedinţi a fost cuprins de flăcări, după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate
ObservatorNews, 2 septembrie 2025 08:50
Au fost clipe de panică într-o localitate din judeţul Mehedinţi după ce un restaurant a fost cuprins de flăcări. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit, după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate. La fața locului, au intervenit mai multe echipaje de pompieri, care au încercat să stingă focul. Mai mult, o parte din localitate a rămas fără energie electrică.
