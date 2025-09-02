Xi va afișa viziunea Chinei asupra noii ordini mondiale la parada militară
Președintele chinez Xi Jinping va găzdui săptămâna aceasta cea mai mare paradă militară din istoria țării sale, în încercarea de a repoziționa Beijingul ca gardian al unei ordini internaționale post-americane, într-o perioadă de profundă incertitudine geopolitică, relatează Reuters
Vinul zilei: un Aglianico din inima Campaniei, cotat cu 98 de puncte Luca Maroni. Note intense de mure, ciocolată neagră și cafea prăjită. Un vin perfect alături de friptură de vită, vânat sau brânzeturi maturate # Profit.ro
Recomandarea zilei, Anniversary 2019, este un Aglianico de colecție, elegant și intens, cotat cu 98 de puncte Luca Maroni. Anniversary 2019 este un vin roșu dens și complex din inima Campaniei, produs din struguri Aglianico cultivați pe soluri vulcanice. Vinul impresionează prin profunzimea aromatică, echilibrul gustativ și potențialul de învechire.
Biblioteca digitală crește rapid, iar jocurile de 150 GB nu mai sunt excepții. Instalarea unui SSD NVMe PCIe 4.0 îți dublează sau triplează spațiul și aduce viteze de peste 7 GB/s fără să pierzi garanția.
FOTO PartnerVet, sprijinit de D Craig Holding și de Vetimex Capital, atrage o rundă de finanțare pentru accelerarea dezvoltării rețelei la nivel național # Profit.ro
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet, anunță securizarea unei runde de finanțare de la Accession Capital Partners Credit (ACPC), pentru accelerarea expansiunii gupului la nivel național.
Revista presei din Republica Moldova - Partidul Moldova Mare rămâne în afara cursei electorale. Partidului Democrat Modern, interzis la alegeri # Profit.ro
Cele mai importante știri din 1 septembrie din Republica Moldova.
Statele Unite trec prin cea mai mare reducere din istorie a programului federal de asistență alimentară SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), după intrarea în vigoare a noilor reguli incluse în legea fiscală promovată de președintele Donald Trump, transmite CNBC.
Profit net de doar 10.000 de euro în prima jumătate a anului pentru Promateris, cu fondatorii Dedeman în acționariat # Profit.ro
Compania Promateris și-a majorat în primele 6 luni cu 4,08% câștigul pretaxare EBITDA, la 9,68 milioane lei, de la 9,30 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
Acțiunile Alibaba urcă puternic, impulsionate de creșterea diviziei cloud și planurile pentru un nou cip AI # Profit.ro
Acțiunile Alibaba listate la Hong Kong au crescut cu peste 19%, la cel mai ridicat nivel din martie, după ce gigantul tehnologic chinez a raportat rezultate trimestriale susținute de divizia de cloud computing și pe fondul informațiilor privind dezvoltarea unui nou cip de inteligență artificială, transmite CNBC.
Orange Romania și Vodafone Romania vor furniza servicii aferente Sistemului Integrat de Acces Mobil pentru aparatul central și alte unități subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
VIDEO Profit.ro Live TV – Ana-Maria Duduleanu, fondatoare Albastru și Origini: Dacă deschizi un meniu care are o mie de pagini și te trece prin pizza, paste, ciolan, varză, sushi, e clar că e ceva în neregulă. Think big! Americanii nu zic degeaba asta! # Profit.ro
Albastru și Origini este un proiect turistic de familie, ridicat în zona Călimănești, județul Vâlcea, care îmbină cazarea, gastronomia și experiențele personalizate pentru grupuri. Investiția a pornit în 2018 și a fost finalizată în 2022, fiind gândită ca un concept cu poveste și energie, nu doar ca o unitate clasică de ospitalitate.
VIDEO Profit.ro TV Smart City România – Radu Miruță, Ministrul Economiei: Digitalizarea este dușmanul combinațiilor. Vreau un ecran în care să dai next, next, next, nu să cauți pe mii de pagini. România va pierde o șansă unică # Profit.ro
Rezistența la schimbare, blocajele generate de interese ascunse, dar și lipsa unei arhitecturi coerente pentru digitalizarea statului sunt principalele obstacole pe care România trebuie să le depășească pentru a deveni o țară cu adevărat „smart”. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat la emisiunea Smart City România de la Profit.ro TV că unul dintre proiectele cruciale pentru modernizarea instituțiilor publice – automatizarea proceselor administrative – a fost abandonat de fostul guvern, dar a fost repornit acum cu asumarea riscului financiar ca România să fie sancționată dur dacă nu îl finalizează.
Înainte de a înainta prin nisipurile mișcătoare / seducătoare ale netului, am să încerc să vă amintesc ceva simplu și ușor de înțeles. Scrutând istoria, avem deseori impresia că strămoșii noștri au fost, în mare măsură, niște idioți. Cum de nu au putut să-și dea seama de context, de consecințe, de pericole? Cum de au ajuns să se măcelărească? Cum de au irosit resurse, oameni, cum au ținut lumea la foc mic, de nu a ieșit nici măcar de un borș și-o mâncărică de cartofi? Au pierdut totul dintr-un simplu calcul greșit. Oare nu era clar de la început – așa cum ne apare nouă astăzi?
Distribuitorul român de energie al E.ON vrea un sistem voluntar în care și consumatorii simpli să poată fi plătiți să-și reducă sau majoreze consumul, pentru echilibrarea rețelei # Profit.ro
Delgaz Grid, operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, controlat de grupul german E.ON, pregătește un proiect-pilot, intitulat REDFlex, care are ca obiectiv testarea și validarea mecanismelor de flexibilitate energetică în rețeaua de distribuție, ″în contextul tranziției către un sistem energetic mai inteligent, descentralizat și sustenabil″.
DECIZIE După o așteptare de 12 ani, aeroportul privat Tuzla devine punct vamal și de trecere a frontierei, inclusiv pentru elicopterele care transportă petroliști către Neptun Deep # Profit.ro
Aeroportul privat Tuzla din județul Constanța, deținut și operat de compania Regional Air Services SRL, controlată de Adrian-Ștefan Vasilache și Dorin Ivașcu, devine luna aceasta punct internațional de trecere a frontierei de stat și punct vamal de frontieră pentru persoane și mărfuri, în subordinea Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, a hotărât Guvernul.
Tranzacție gigant cu impact în România - Miliardarul irlandez Seamus Fitzpatrick preia controlul Stada, cu fabrică de medicamente la Turda. Printre cele mai mari acorduri de buyout din 2025 # Profit.ro
Firma de private equity CapVest, fondată și condusă de miliardarul irlandez Seamus Fitzpatrick, a agreat să preia o participație majoritară la producătorul german de medicamente Stada Arzneimittel, prezent în România cu o fabrică construită de la zero la Turda, într-o tranzacție evaluată la 10 miliarde de euro.
ASTĂZI Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Cum putem reconstrui încrederea în sistemul de învățământ?, Învățământul în străinătate: Ne fură copiii sau ne “deșteaptă” economia?, Cum vorbește lumea reală, economia, cu școala? # Profit.ro
Cum putem reconstrui încrederea în sistemul de învățământ?, Învățământul în străinătate: Ne fură copiii sau ne “deșteaptă” economia?, Cum vorbește lumea reală, economia, cu școala?, Cum poate mediul de business sprijini educația reală? sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România, organizat astăzi, începând cu ora 10.
Software Imagination & Vision și Aggranda Solutions semnează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Tranzacție surpriză - Fond suveran din Abu Dhabi intră în unul dintre cei mai importanți investitori în energie regenerabilă din România # Profit.ro
Mubadala Investment Company, fond suveran de investiții din Abu Dhabi, cu active în administrare de 300 miliarde dolari, intră în acționariatul Rezolv Energy, unul dintre cei mai importanți investitori în energie regenerabilă în România, cu proiecte în derulare de peste 2.000 MW, relevă datele analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV FOTO Bogdan Vîlceanu se extinde rapid pe piața rezidențială cu proiecte care cumulează circa 1.000 de apartamente # Profit.ro
Investitorul imobiliar Bogdan Vîlceanu, care a dezvoltat sute de apartamente în sudul Bucureștiului, pregătește o serie de proiecte imobiliare în Sectoarele 3 și 4 ale Capitalei, în care are planificată construcția a circa 1.000 de apartamente în urma unor investiții cumulate de circa 40 de milioane de euro, potrivit informațiilor transmise Profit.ro.
Producătorul sud-coreean de anvelope Nexen Tire intră în România cu un sediu la București, de unde va coordona distribuția anvelopelor în nouă țări din Europa de Est, inclusiv Bulgaria, Serbia și Kosovo, relevă datele analizate de Profit.ro.
Profit.ro împlinește astăzi 10 ani de la lansare. Publicul ne-a făcut deja cel mai frumos cadou, în anul aniversar: locul 1 în topul audienței publicațiilor economice din țară și un record de 3 milioane de cititori unici care au căutat informații pe site-ul nostru.
Bulgaria înregistrează la acest moment, odată cu venirea toamnei, o creștere a cazurilor de COVID-19.
O mică bombă tocmai a explodat la Nestlé: Directorul general, concediat din cauza unei relații amoroase nedeclarate # Profit.ro
Gigantul elvețian din industria agroalimentară Nestlé și-a concediat, cu efect imediat, directorul general, Laurent Freixe.
Indicele principal de la BVB a suferit o retragere semnificativă, dar în atmosferă de vacanță GRAFIC # Profit.ro
În condițiile unei susțineri slabe la cumpărare și ale unui declin al acțiunilor producătorilor de gaze naturale, indicele principal de la BVB a suferit o retragere semnificativă.
În România se va putea circula pe calea ferată doar în 2 ore între Cluj și Bihor, transmite Asociația Pro Infrastructură.
FOTO Bolojan, în Parlament la asumarea măsurilor fiscale: Nu voi vinde iluzii și speranțe deșarte. Dacă vom putea, vom ușura povara fiscală. Spre jumătatea anului următor este așteptată corecția de curs # Profit.ro
Premierul Bolojan a declarat în Parlament, la susținerea proiectelor de legi pe care Guvernul și-a angajat răspunderea, că nu este un pachet legislativ perfect, dar este începutul reașezării statului român pe baze de corectitudine. Bolojan a promis să ușureze povara fiscală asupra oamenilo dacă se va putea fără a dezechilibra din nou economia. Spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, va putea fi constată că o corecție de curs, mai susține premierul.
Nu erau suficiente VKontakte, versiunea rusească a Facebook, și Telegram, serviciul de mesagerie care permite utilizatorilor să creeze și să urmărească canale și este a cincea coloană a propagandei Kremlinului. Acum, Piața Roșie a pus ochii și pe WhatsApp și se pregătește să o înlocuiască cu Max, o „super-aplicație” foarte asemănătoare cu WeChat-ul chinezesc, care va permite nu doar mesagerie și apeluri telefonice, ci și accesul la servicii guvernamentale precum semnarea digitală a documentelor, verificarea statutului fiscal, solicitarea de documente și așa mai departe, potrivit Rador Radio România.
ULTIMA ORĂ Guvernul lasă unii creditori ai firmelor să scape de riscul majorării capitalului social prin conversia forțată a creanțelor, inclusiv persoane fizice care creditează microîntreprinderi sau firme mici # Profit.ro
Unii creditori ai firmelor, cum sunt investitori care susțin startup-uri în faza de început (business angels) sau persoane fizice care au investit până la 200.000 de euro într-o întreprindere mică sau într-o microîntreprindere, fără să dețină mai mult de 25% din acțiuni, vor fi exceptați de la riscul ca în cazul în care activul net coboară sub nivelul capitalului social, capitalul social să fie majorat prin conversia creanțelor lor.
Disney a dezvăluit data lansării și titlul celui de-al șaselea episod din franciza Ice Age # Profit.ro
Disney a dezvăluit data lansării și titlul filmului „Ice Age: Boiling Point”, al șaselea episod din franciza animată preistorică, transmite Variety.
Interes mai mare pentru chirii: interacțiunile chiriași - proprietari au crescut GRAFICE # Profit.ro
În luna august, numărul de contactări (interacțiunile dintre chiriași și proprietari) a crescut cu 13% față de iulie, ceea ce indică un interes tot mai ridicat pentru locuințele de închiriat, odată cu intensificarea sezonului chiriilor.
ULTIMA ORĂ Impozitul minim pe cifra de afaceri rămâne. Pentru firmele cu afaceri sub 50 de milioane de euro pe an, se limitează deductibilitatea unor cheltuieli - CONFIRMARE # Profit.ro
Impozitul minim pe cifra de afaceri va rămâne în vigoare, așa cum este și în prezent, a anunțat Guvernul după ședința de astăzi. Un mecanism pe care executivul îl pregătise pentru a înlocui IMCA, limitarea deductibilității unor cheltuieli, va fi aplicat în schimb doar companiilor cu afaceri sub 50 de milioane de euro, care nu au intrat și nu vor intra nici pe viitor sub incidența impozitul minim pe cifra de afaceri.
DOCUMENT ANRE, ASF și ANCOM primesc o amânare de o lună ca să taie cu 30% salariile și indemnizațiile, respectiv posturile # Profit.ro
Guvernul a prelungit cu o lună, până la 30 octombrie, față de 30 septembrie, termenul limită prin care impune Autorității Naționalede Reglementare în Domeniul Energiei, Autorității de Supraveghere Financiară, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații să prezinte o nouă organigramă, care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și o scădere de 30% a posturilor din serviciile suport, așa cum erau acestea conținute în organigramele și statele de funcții valabile la 1 ianuarie 2025, după cum a anunțat anterior Profit.ro.
În cazul autovehiculelor electrice, impozitul pe mijlocul de transport va fi redus de la 80 de lei pe an, la 40 de lei pe an, conform ultimei forme a proiectului de lege cu măsuri fiscale pe care Guvernul și-a angajat răspunderea.
Revolut lansează o vânzare secundară de acțiuni, la o evaluare de 75 miliarde dolari. Unii angajați își pot vinde acțiunile # Profit.ro
Revolut a demarat un proces prin care unii angajați își pot vinde acțiunile în companie, la un preț care evaluează fintech-ul britanic la 75 miliarde de dolari.
ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul a stabilit ca firmele existente să nu fie nevoite să majoreze capitalul social la 500 de lei. Firmele noi vor intra pe noile reguli # Profit.ro
Guvernul a decis în ședința recent încheiată o exceptare de la noile cerințe de capital pentru SRL deja existente, acestea urmând să nu fie obligate la majorarea capitalului social conform noilor condiții, decât în momentul în care trec cu afacerile anuale de pragul de 400.000 de lei. Pentru firmele noi, se vor aplica noile regulile privind capitalul social minim de 500 de lei sau 5.000 de lei.
Volkswagen a publicat primele imagini oficiale cu viitorul SUV electric.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul a stabilit ca firmele care au capital social de cel puțin 200 de lei să nu fie nevoite să crească la 500 de lei. Firmele noi vor intra pe noile reguli # Profit.ro
Guvernul a decis în ședința recent încheiată o exceptare de la noile cerințe de capital pentru SRL care au deja capital social de cel puțin 200 de lei, acestea urmând să nu fie obligate la majorarea capitalului social conform noilor condiții, decât în momentul în care trec cu afacerile anuale de pragul de 400.000 de lei, au declarat pentru Profit.ro surse politice. Pentru firmele noi, se vor aplica noile regulile privind capitalul social minim de 500 de lei sau 5.000 de lei.
Valul reglementărilor pentru siguranța copiilor online stimulează dezvoltarea tehnologiilor AI de protecție # Profit.ro
Un val global de inițiative legislative pentru siguranța online a copiilor a deschis calea pentru tehnologii bazate pe inteligență artificială menite să limiteze expunerea celor mici la conținut dăunător, relatează CNBC.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul a stabilit ca firmele care au capital social de cel puțin 200 de lei, să nu fie nevoite să crească la 500 de lei. Firmele noi vor intra pe noile reguli # Profit.ro
Guvernul a decis în ședința recent încheiată o exceptare de la noile cerințe de capital pentru SRL care au deja capital social de cel puțin 200 de lei, acestea urmând să nu fie obligate la majorarea capitalului social conform noilor condiții, decât în momentul în care trec cu afacerile anuale de pragul de 400.000 de lei, au declarat pentru Profit.ro surse politice. Pentru firmele noi, se vor aplica noile regulile privind capitalul social minim de 500 de lei sau 5.000 de lei.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul a hotărât ca impozitul pe case de peste 500.000 de euro și mașini de peste 75.000 de euro să crească de trei ori # Profit.ro
Guvernul a decis în ședința de astăzi creșterea de trei ori a impozitului special aplicat pe case și mașini scumpe, cu valoare de peste 500.000 de euro (2,5 milioane de lei) în cazul caselor și 75.000 de euro (375.000 de lei) în cazul mașinilor, au declarat surse politice pentru Profit.ro. Astfel, impozitul ar urma să crească de la 0,3% în prezent din valoarea care depășește pragurile menționate mai sus, la 0,9%.
În anii 1980, când internetul era încă la începuturile sale, țările primeau propriile adrese unice de site-uri web pentru a naviga în această nouă lume online aflată în formare.
ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul a hotărât ca impozitul pe case de peste 500.000 de euro și mașini de peste 75.000 d euro să crească de trei ori # Profit.ro
Guvernul a decis în ședința de astăzi creșterea de trei ori a impozitului special aplicat pe case și mașini scumpe, cu valoare de peste 500.000 de euro (2,5 milioane de lei) în cazul caselor și 75.000 de euro (375.000 de lei) în cazul mașinilor, au declarat surse politice pentru Profit.ro. Astfel, impozitul ar urma să crească de la 0,3% în prezent din valoarea care depășește pragurile menționate mai sus, la 0,9%.
ULTIMA ORĂ One United Properties anunță intenția de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare pentru până la 20% din propriile acțiuni # Profit.ro
One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte, anunță intenția de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare (OPC) pentru răscumpărarea acțiunilor proprii.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor apeluri false în care potențialele victime sunt apelate de atacatori care se prezintă ca angajați ai instituției.
Un număr de 130 de turiști care aveau pachete de vacanță de la agenția Cocktail Holidays au revenit în țară pe parcursul weekendului, luni fiind așteptată sosirea altor 56, anunță Ministerul Economiei.
Președintele Nicușor Dan a mers astăzi, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanța, pe fregata Regele Ferdinand din port.
Aplicația TikTok se pregătește să introducă funcții noi în mesageria directă, cum ar fi înregistrarea de mesaje vocale și inserarea de imagini în conversații, potrivit TechCrunch.
VIDEO Naționaliștii bulgari au atacat o mașină crezând că în interior este Ursula von der Leyen # Profit.ro
Liderul partidului pro-rus Renașterea, Kostadin Kostadinov, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de armament din Sopot.
Trenuri rapide, muncă inteligentă și schimbări climatice: sfârșitul lent al zborurilor interne în Europa, care în ultimii douăzeci de ani s-au redus la jumătate # Profit.ro
Cei care doresc, pe 1 septembrie se pot îmbarca pentru doar 21,40 € pe zborul Loganair LM702 de la Westray la Papa Westray (Insulele Orkney, Scoția). Călătoria durează aproximativ un minut și jumătate, deoarece este cel mai scurt zbor intern din lume și, în aceași timp, este unul dintre acele zboruri care a rezistat reducerilor rutelor interne între locații din aceeași țară, datorită geografiei sale.
Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis ca deputaților să li se deconteze lunar la telefonia mobilă abonamentul de voce și date cu minute și sms-uri naționale nelimitate, trafic de internet național nelimitat minimum 4GB roaming SEE, cu tariful de 1 euro exclusiv TVA.
