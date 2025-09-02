Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București și i-a spus că este un „invadator” va fi audiat azi la Parchet
Digi24.ro, 2 septembrie 2025 08:50
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui, va fi audiat marţi la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
09:10
Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record în acest an: „Nu ne vom opri aici” # Digi24.ro
Cheltuielile pentru armament în Uniunea Europeană vor atinge un nou record în acest an, ajungând la 381 de miliarde de euro, a anunţat marţi Agenţia Europeană de Apărare.
Acum 30 minute
08:50
Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București și i-a spus că este un „invadator” va fi audiat azi la Parchet # Digi24.ro
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui, va fi audiat marţi la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
Acum o oră
08:40
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion # Digi24.ro
Pasagerii unei curse care decolase din Detroit, Statele Unite, cu destinaţia Shanghai, China, au trăit un adevărat coşmar. Zborul trebuia să dureze 16 ore, dar avionul a fost nevoit să facă sâmbătă un ocol neprevăzut, a anunţat compania aeriană americană Delta Airlines într-un comunicat.
08:30
Belgia va recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU: „Vor fi luate sancţiuni ferme împotriva guvernului israelian” # Digi24.ro
Belgia va recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie, a anunţat marţi ministrul belgian de externe, Maxime Prévot.
08:20
Atac rusesc cu drone la granița României. Mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea # Digi24.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Agerpres.
Acum 2 ore
08:10
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. Declarațiile premierului, în direct la Digi24.ro # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va susține azi o conferință de presă, la ora 10:00, prima după ce și-a amenințat partenerii de coaliție, atât în discuții interne, cât și în mesaje publice, că își dă demisia dacă nu primește sprijin în reducerea numărului de angajați în primării. Tot azi, șeful Executivului va participa, alături de ceilalți lideri ai coaliției, la o întrunire cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.
08:10
Turcia va construi un portavion gigantic, cea mai mare navă navă de război dintr-o țară mediteraneeană # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat săptămâna trecută startul construirii unui portavion gigantic, un proiect extraordinar, MUGEM, care ar trebui să intre în serviciu până în 2030 şi care va putea găzdui avioane de vânătoare şi drone nedepistabile, relatează Le Figaro, preluat de News.ro.
08:00
Fostul premier populist al Cehiei, Andrej Babis, a fost lovit în cap cu o cârjă în timpul unui miting electoral # Digi24.ro
Liderul opoziţiei cehe, fostul prim-ministru populist Andrej Babis, a fost lovit în cap cu o cârjă metalică în timpul unui miting electoral, relatează BBC, preluată de News.ro.
07:30
China folosește platforma Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), care și-a încheiat activitatea în orașul portuar Tianjin, pentru a susține – în mijlocul unui haos geopolitic global – „o nouă ordine economică și de securitate care să provoace efectiv Statele Unite”. Președintele chinez Xi Jinping a insistat luni asupra viziunii sale pentru o nouă ordine economică și de securitate globală care acordă prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă adresată Statelor Unite, în cadrul unui summit la care au participat liderii Rusiei și Indiei, scrie Reuters.
Acum 4 ore
07:10
Modificări în procedura de acordare a vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi # Digi24.ro
Ambasada Statelor Unite la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular, scrie News.ro.
07:10
O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucraina # Digi24.ro
Ministerul rus al Apărării a publicat imagini în care apare o hartă aflată în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, care sugerează posibilele ambiții ale Moscovei de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, relatează Kyiv Independent.
07:10
Edilii taie și coroanele pentru morți. Măsura luată de un oraș din România pentru a face economie la buget. „Bani irosiți degeaba” # Digi24.ro
În plin scandal al tăierilor bugetare, unii edili nu mai știu de unde să taie și s-au gândit la coroane. Astfel, coroanele mortuare artificiale au fost interzise într-un oraș din Maramureș. Măsura a fost luată pentru reducerea taxelor pe care primăria le plătește către operatorul local de deșeuri. Localnicii văd cu ochi buni inițiativa și spun că se vor conforma hotărârii de Consiliu Local.
07:10
Clienți mai puțini în restaurantele din toată țara, după scumpirile recente: „Cumpăr și gătesc acasă” # Digi24.ro
Românii au început să renunțe la ieșirile în oraș, din cauza scumpirilor. Patronii de restaurante se plâng că, din cauza creșterii prețurilor, au rămas fără clienți. Încasările mai slabe coroborate cu cheltuielile mai mari ar putea duce la un colaps în industrie, atrag atenția aceștia.
07:10
„Hățișul și pădurile invadează satele”: Cum contribuie abandonarea zonelor rurale la producerea incendiilor devastatoare din Europa # Digi24.ro
Incendiile de vegetație care au făcut ravagii în Europa în această vară au fost încă și mai distrugătoare din cauza depopulării comunităților rurale de pe continent. Exodul sătenilor către zonele urbane a transformat suprafețe largi de terenuri agricole în vegetație sălbatică extrem de inflamabilă.
07:10
De la erou la zero. Cum s-a stins politica externă a lui Donald Tusk înaintea întâlnirii Karol Nawrocki - Donald Trump # Digi24.ro
Prezenţa Poloniei la masa de negocieri a politicii externe europene a durat doar un an şi jumătate. Acum, ea este compromisă de războiul politic deschis dintre preşedintele şi prim-ministrul ţării. Preşedintele Poloniei îl vizitează pe Donald Trump săptămâna aceasta şi va aduce un mesaj contradictoriu din partea unei Varşovii profund divizate, scrie POLITICO.
07:10
Cazuri de COVID-19 în creștere în România: grupele de vârstă cele mai afectate. Cum explică medicii simptomele în sezonul de toamnă # Digi24.ro
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou pe un trend ascendent în România. În ultimele două săptămâni din luna august, autoritățile au raportat o creștere semnificativă a infectărilor, cu mii de cazuri noi și o rată de pozitivare aflată în creștere.
07:10
Atacurile ruse cu drone asupra Ucrainei, mai puține în august, dar eficiența apărării ucrainene a scăzut # Digi24.ro
Atacurile ruse asupra Ucrainei cu drone cu rază de acţiune lungă s-au redus cu o treime în august în raport cu luna iulie, potrivit unei analize a AFP realizată luni, pe fondul unor intense eforturi diplomatice pentru a pune capăt invaziei ruse, dar care rămân fără rezultat.
07:10
Un negustor de diamante a comis „jaful perfect”: și-a pus angajații să se dea drept clienți și a furat 170 de milioane de lire sterline # Digi24.ro
Patronul unui lanț de magazine de bijuterii a pus la cale cea mai mare înșelătorie cu diamante din istoria Marii Britanii, reușind să fure 170 de milioane de lire sterline, după ce i-a pus pe angajați să joace rolul unor clienți pentru a-i păcăli pe investitori.
07:10
Regina Camilla a povestit cum s-a apărat de un agresor, lovindu-l în zona genitală cu un pantof. Când s-a întâmplat incidentul # Digi24.ro
Regina Camilla a Regatului Unit s-a apărat de un agresor lovindu-l cu unul dintre pantofii ei, într-un tren, în perioada în care era adolescentă, potrivit dezvăluirilor făcute de o nouă carte despre familia regală britanică, informează Reuters.
Acum 12 ore
01:00
Momentul în care un CEO polonez smulge șapca destinată unui copil la US Open. „A fost o greșeală uriașă” # Digi24.ro
Un incident controversat la US Open a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce un CEO polonez a fost filmat în timp ce smulgea șapca unui copil căreia îi fusese oferită de jucătorul Kamil Majchrzak. Piotr Szczerek, directorul unei firme de pavaje, a recunoscut că a făcut „o greșeală uriașă” și a prezentat scuze publice copilului, familiei acestuia și fanilor.
00:20
Administratoarea centrului educațional unde un copil de 1 an și 8 luni a murit înecat, reținută pentru ucidere din culpă # Digi24.ro
Administratoarea centrului educațional din Timișoara unde un copil de un an și opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost reținută pentru 24 de ore. Femeia în vârstă de 33 de ani este acuzată de ucidere din culpă, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea împrejurărilor tragediei.
00:00
Siria a exportat luni 600.000 de barili de țiței din portul Tartus, în cadrul unui acord cu o firmă comercială, a declarat pentru Reuters un oficial sirian din domeniul energiei, aceasta fiind prima export oficial cunoscut de petrol sirian din ultimii 14 ani.
1 septembrie 2025
23:50
Viktor Ianukovici, fostul președinte ucrainean refugiat în Rusia, reapare public după ani de tăcere și critică Kievul # Digi24.ro
Fostul președinte ucrainean prorus Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia din 2014, a criticat dorința Kievului de a adera la NATO, într-o rară apariție publică difuzată de agenția Ria Novosti. Declarațiile vin în momentul în care Ucraina încearcă să obțină garanții de securitate din partea aliaților occidentali, relatează AFP, citată de News.ro.
23:40
„Trebuie restabilit un echilibru just”. Putin dă vina pe Occident pentru războiul rus în Ucraina. Ce spune despre discuțiile cu Trump # Digi24.ro
Țările occidentale și NATO sunt responsabile pentru războiul în curs dintre Rusia și Ucraina, a declarat, luni, Vladimir Putin, în cadrul unui summit organizat în orașul chinez Tianjin. El a sugerat apoi că recentele sale discuții cu președintele american Donald Trump ar putea contribui la încheierea unui acord de pace, arată Meduza.
23:40
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice om care a trăit în țara asta în ultimii ani # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), afirmă, luni seară, că România a fost adusă în punctul în care nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile.
23:30
Manifestație la Belgrad: sârbii au defilat în tăcere, la zece luni de la accidentul din Novi Sad care a declanșat proteste masive # Digi24.ro
Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad şi pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violenţele care au umbrit mai multe manifestaţii în august, transmite AFP, preluată de Agerpres.
23:00
Gigantul Nestle, zguduit de scandal: CEO-ul Laurent Freixe, concediat după încălcarea codului de conduită # Digi24.ro
Gigantul elvețian Nestle a anunțat luni demiterea imediată a directorului general Laurent Freixe, după ce o anchetă internă a stabilit că acesta a încălcat codul de conduită al companiei printr-o relație romantică nedeclarată cu o subordonată. Decizia vine la doar un an după ce acesta a preluat conducerea.
23:00
„Mai letali, mai eficienți”: Ucraina își ține soldații o perioadă mai lungă la antrenamentele din Occident # Digi24.ro
Ucraina a ales să-și mențină soldații în antrenamentele occidentale pentru mai mult timp - o decizie „curajoasă” care prioritizează calitatea în detrimentul cantității, chiar dacă Rusia trimite în luptă valuri de trupe mai prost antrenate, a declarat pentru Business Insider șeful programului de antrenament condus de Marea Britanie.
22:50
Tensiunile escaladează: Nicolas Maduro susține că opt nave cu 1.200 de rachete și un submarin din SUA vizează Venezuela # Digi24.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a avertizat luni asupra „ameninţării” reprezentată de „opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin” americane care „vizează Venezuela”, relatează Reuters.
22:30
Companiile de stat vor fi reformate: mai puțini oameni în conducere, indemnizațiile limitate. Forma finală aprobată de Guvern| DOCUMENT # Digi24.ro
Proiectul Executivului privind reforma companiilor de stat prevede reducerea membrilor din consiliile de administrație de la 7 la 5, dar și limitarea indemnizațiilor pentru șefii care nu sunt performanți. De asemenea, o persoană va putea face parte dintr-un singur consiliu de administrație, în loc de două concomitent așa cum prevede legea în prezent.
22:20
Avansul rușilor, pe frontul ucrainean, a fost puternic în august, dar își pierde din vigoare, potrivit datelor ISW # Digi24.ro
Armata rusă a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar puţin mai puţin decât în luna precedentă, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul pentru Ameninţări Critice (CTP), transmite Agerpres.
22:10
„Discuții profunde” în limuzina lui Putin. Imagini fără precedent cu premierul indian Narendra Modi, alături de președintele rus # Digi24.ro
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat că a avut o discuție „profundă” cu președintele rus Vladimir Putin, în marja summitului din China. Cei doi oficiali au petrecut 45 de minute în mașina liderului rus, după care Modi a postat o fotografie din călătoria lor, însoțită de un compliment adresat lui Vladimir Putin, arată BBC.
21:50
Planul lui Bolojan pentru întâlnirea cu președintele și cu liderii Coaliției: Nu merg înainte dacă păcăleala oamenilor continuă (surse) # Digi24.ro
Noi informații obținute de Digi24 din ședința conducerii PNL de luni arată că premierul Ilie Bolojan este nemulțumit de cum merg lucrurile în coaliție, pentru că a cedat prea mult în fața colegilor de guvernare. Liderul PNL va încerca marți, la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, alături de ceilalți președinți ai partidelor aflate la guvernare, să obțină mână liberă pentru a implementa măsurile de reformă pe care și le dorește. În aceeași ședință a Biroului executiv (BEx) al PNL Ilie Bolojan a amenințat că va demisiona.
21:50
Kelemen Hunor: „Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti” # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis luni un mesaj dur după recentele incidente violente din România, în care mai mulți muncitori străini au fost atacați. El a condamnat „orice formă de violenţă verbală şi fizică” și a spus că responsabilitatea nu revine doar agresorilor, ci și celor care incită de ani de zile la ură împotriva comunităților minoritare, îndemnând clasa politică „să se distanțeze odată pentru totdeauna de AUR și de politicienii extremiști”.
21:30
Cum arată reforma sănătății: șefi de secție evaluați anual, noi indicatori de performanță, pacienți reorientați din spital | DOCUMENT # Digi24.ro
Guvernul și-a asumat luni răspunderea în Parlament pe proiectul de lege care aduce mai multe modificări la sistemul public de sănătate. Printre acestea se numără: șefii de secție din spitalele clinice nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci vor ocupa poziția de conducere printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță evaluați anual; pacienții vor fi reorientați din zona de spitalizare continuă către medicina primară și medicina de ambulatoriu de specialitate; indicatorii de performanță sunt regândiți pentru managerii unităților sanitare.
21:20
Radu Marinescu, despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan: „Fiecare apreciază asupra parcursului său în fruntea Guvernului” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu vede ca o demisie a premierului Ilie Bolojan să fie o ipoteză reală, dar a subliniat că „fiecare apreciază asupra parcursului său profesional sau în fruntea Guvernului”. Declarația vine în contextul în care surse politice afirmă că premierul pare „neclintit” în decizia de a pleca din funcție dacă reforma administrativă nu va fi dusă la capăt.
21:20
Măsurile fiscale pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea: impozit minim pe cifra de afaceri și taxe pentru marile averi. DOCUMENT # Digi24.ro
Guvernul și-a asumat răspunderea, luni, în Parlament, pe o serie de măsuri fiscale, menite să corecteze dezechilibrul bugetar major al României, care includ menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari, un capital social al SRL-urilor stabilit în funcţie de cifra de afaceri netă şi impunerea unei cote suplimentară de impozitare pentru marile averi. Modificările se regăsesc înforma finală a proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.
21:10
Radu Marinescu: „Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului”. Ce șanse are reforma pensiilor să treacă de CCR # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea, dacă intră în examinarea Curții Constituționale, subliniind că „magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului” și că are speranța să nu se ajungă la un „război social”.
21:00
Moșteanu, după vizita lui von der Leyen în portul Constanța: Am discutat despre finanţare europeană pentru o nouă dană militară # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni seară, după ce a vizitat portul militar Constanţa cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că s-a discutat despre finanţare europeană pentru dezvoltarea unei noi dane militare, dedicată navelor NATO şi româneşti, dar şi despre Programul SAFE.
20:50
Ce conține reforma pensiilor magistraților: Vârsta de pensionare majorată și pensie limitată la 70% din ultimul salariu | DOCUMENT # Digi24.ro
Vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%. Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani, potrivit modificărilor legislative prezentate luni de către Guvern în Parlament.
20:30
Patru ani și jumătate împreună în captivitate, în Rusia: Un soldat s-a întors acasă împreună cu pisica sa credincioasă # Digi24.ro
În cadrul unui schimb de prizonieri care a avut loc pe 14 august, soldatul ucrainean Stanislav Pancenko, în vârstă de 26 de ani, s-a întors din captivitate împreună cu prietenul său cu patru picioare – un motănel pe nume Mișko.
Acum 24 ore
20:00
Cum arată reforma ANRE, ASF, ANCOM: reduceri de posturi, prime și bonusuri tăiate până în 2028 | DOCUMENT # Digi24.ro
Companiile de stat care se autofinanțează, precum ANRE, ASF sau ANCOM vor trebui să își reducă posturile în perioada următoare, dar vor fi limitate și indemnizațiile. De asemenea, cei aflați în conducerea acestora nu vor mai beneficia până în 2028 de bonusuri sau prime, potrivit documentului final aprobat de Executiv.
19:50
Guvernul a adoptat mai multe amendamente la Pachetul 2 de măsuri fiscale, după ședința de astăzi, 1 septembrie. Printre altele, veteranii de război vor fi scutiți de la plata impozitului pe proprietate și cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește.
19:30
Ursula von der Leyen: Analiza noastră economică e foarte clară. Sancţiunile afectează în mod sever economia Rusiei # Digi24.ro
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, luni, în cadrul conferinței de presă de la baza Mihail Kogâlniceanu, că sancţiunile economice afectează în mod sever economia Rusiei, care, fiind suprasolicitată de războiul din Ucraina, ajunge la limită. Ursula von der Leyen a declarat că, la orice negocieri, prima solicitare a ruşilor este ridicarea sancţiunilor economice. Ea a adăugat că în prezent se lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni pentru Federaţia Rusă.
19:30
Premierul continuă să amenințe cu demisia. Ilie Bolojan pare „neclintit” în hotărârea sa (surse) # Digi24.ro
Surse politice au confirmat pentru Digi24 că premierul pare „neclintit” în decizia de a demisiona, în contextul tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă. În ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a spus că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă aceasta nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt prim-ministru. Astăzi, în cadrul ședinței PNL, Bolojan a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, potrivit surselor Digi24.
19:20
Primăria Generală a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS România din 2 septembrie # Digi24.ro
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anunţat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat. „Capitala nu va deveni scena radicalismului”, a transmis Bujduveanu.
19:00
Ursula Von de Leyen, despre achizițiile UE în Apărare: România poate fi inclusă în scutul estic. Sunt create locuri de muncă bune # Digi24.ro
Președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat, luni, în cadrul conferinței de presă comune cu președintele Nicușor Dan, la baza Mihai Kogâlniceanu din Constanța, că UE vizează achizițiile comune prin programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde euro, și a dat exemplu proiectele maritime navale pe care România le are, „care ar putea fi incluse într-o abordare comună europeană de protejare a graniței estice din Finlanda, prin statele baltice, via Polonia și în jos către Marea Neagră”. „Aici proiectele navale ar fi incluse în consolidarea scutului estic”, spune președinta Comisiei Europene. De asemenea, ea a subliniat importanța creării de „locuri de muncă bune pentru europeni”.
19:00
Accident grav pe DN 1D, în județul Prahova. Doi copii au fost răniți: intervine un elicopter SMURD # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs luni după-amiază pe Drumul Național 1D, în localitatea Albești-Paleologu, județul Prahova. Două autoturisme în care se aflau cinci persoane s-au ciocnit, iar doi copii au fost răniți, potrivit News.ro.
18:50
Accident grav în Mehedinți: două TIR-uri s-au ciocnit pe DN 6. Traficul este complet blocat # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc luni seară pe DN 6, în zona Orșova, județul Mehedinți, după ce două TIR-uri s-au ciocnit. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri.
18:50
Camera Deputaților și-a ales noua componență a Biroului permanent. Lista completă a celor desemnați # Digi24.ro
Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, în deschiderea sesiunii parlamentare, noua componenţă a Biroului permanent. Natalia Intotero este vicepreşedinte al Camerei, în locul lui Daniel Suciu, din partea PSD. Raluca Turcan a fost înlocuită cu deputatul PNL Adrian Cozma.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.