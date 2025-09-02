Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București și i-a spus că este un „invadator” va fi audiat azi la Parchet

19:00

Președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat, luni, în cadrul conferinței de presă comune cu președintele Nicușor Dan, la baza Mihai Kogâlniceanu din Constanța, că UE vizează achizițiile comune prin programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde euro, și a dat exemplu proiectele maritime navale pe care România le are, „care ar putea fi incluse într-o abordare comună europeană de protejare a graniței estice din Finlanda, prin statele baltice, via Polonia și în jos către Marea Neagră”. „Aici proiectele navale ar fi incluse în consolidarea scutului estic”, spune președinta Comisiei Europene. De asemenea, ea a subliniat importanța creării de „locuri de muncă bune pentru europeni”.