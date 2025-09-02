Franța pregătește spitalele pentru război până în 2026. Rutte, amenințat de Rusia: „Vei fi în lagăr”

Newsweek.ro, 2 septembrie 2025 11:20

Guvernul de la Paris a cerut spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major până în mar...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
11:40
868 de lei pentru instalarea unui aparat de aer condiţiomat, în iunie Newsweek.ro
Preţul mediu plătit de către români pentru instalarea unui aparat de aer condiţionat, în luna iunie,...
Acum 30 minute
11:30
La 45 de ani, Venus Williams a ajuns în sferturi la dublu la US Open Newsweek.ro
Venus Williams s-a calificat luni, alături de tânăra sa parteneră canadiană Leylah Fernandez, în sfe...
Acum o oră
11:20
Franța pregătește spitalele pentru război până în 2026. Rutte, amenințat de Rusia: „Vei fi în lagăr” Newsweek.ro
Guvernul de la Paris a cerut spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major până în mar...
11:20
Ilie Bolojan, anunț despre demisie, înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan: „E greu să ocup funcția” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a spus în cadrul unei conferință de presă, că dacă nu va fi sprijinit de colaiție în i...
11:10
Te-ai născut după 1939? De ce nu vei apuca vârsta de 100 de ani? Numărul centenarilor, în picaj Newsweek.ro
Să apuci vârsta de 100 de ani înseamnă că ai reușit, mai bine ca majoritatea oamenilor, să găsești c...
11:00
Plata celei de-a 13-a alocații pentru copii. Știrea care a inflamat Internetul. Care e adevărul Newsweek.ro
O știre falsă, despre plata unei a 13-a alocații pentru copii, a devenit virală pe Facebook. Deși mă...
Acum 2 ore
10:50
Ilie Bolojan: „Dacă nu controlăm cheltuilelile, anul viitor vom fi în situația de acum” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus în cadrul unei conferințe de presă că dacă nu vor fi controlate cheltu...
10:50
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD depune un proiect de eliminare a CASS la pensie. Din calculele News...
10:50
METEO. Vreme extrem de caldă în România. Alertă de caniculă pentru 19 județe și Capitală Newsweek.ro
Meteorologii au emis alertă de caniculă pentru București și 19 județe din România. Temperaturile vor...
10:30
Cel mai mare gladiator care a luptat cu animale sălbatice. A ucis 20 de fiare într-o singură zi Newsweek.ro
Cel mai mare gladiator care a luptat cu animale sălbatice ar fi ucis 20 de fiare într-o singură zi. ...
10:20
Profesoară din București supărată pe primar că nu mai poate parca în curtea școlii. Ce a făcut? Newsweek.ro
O profesoară care predă la o școală din Sectorul 6 al Capitalei a mers la primărie după ce a descope...
10:00
Ilie Bolojan, anunț important după asumarea pe Pachetul 2. Premierul a amenințat cu demisia Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan este așteptat să facă un anunț important după asumarea Pachetului 2 de măsuri...
Acum 4 ore
09:40
Scandal pe reducerea posturilor din primării. Bugetari trimiși să „combată sărăcia” la Miami Newsweek.ro
Reforma administrației locale aprinde spiritele în coaliția de guvernare, în timp ce unele primării ...
09:30
SAFE, fondul de 150.000.000.000€ pentru înarmarea Europei. România, cu două mari proiecte în față Newsweek.ro
România ar putea atrage finanțare europeană pentru proiecte militare și de infrastructură prin noul ...
09:20
Structura anului școlar 2025-2026. Când au elevii prima vacanță? Newsweek.ro
Structura anului școlar 2025-2026. Pe 25 octombrie începe vacanța de toamnă. În total, elevii au 5 p...
09:00
Un bărbat a murit în Alpii austrieci, după ce a fost atacat de o cireadă de vaci Newsweek.ro
Un bărbat a murit în Alpii austrieci, după ce a fost atacat de o cireadă de vaci. Era împreună cu so...
09:00
FOTO Atac rusesc masiv cu drone și rachete în Kiev și Odesa. Sunt morți, răniți și distrugeri Newsweek.ro
Noi atacuri masive lansate de armata rusă au vizat în noaptea de 1 spre 2 septembrie regiunea Kiev ș...
08:40
Se schimbă regulile pentru obținerea vizelor pentru SUA. Cine scapă de interviu la Ambasadă Newsweek.ro
Începând de marți, regulile pentru obținerea vizelor de intrare în Statele Unite se schimbă. Ambasad...
08:30
Judecător CSM: Guvernul taie pensii speciale făcând un abuz. Are 33.000 lei salariu și 8.000 diurnă Newsweek.ro
Pensiile speciale vor fi tăiate de Bolojan, dar Consiliul Superior al Magistraturii nu acceptă. Jude...
08:20
Cum poți să faci bani cu Revolut? Orice persoană care are cont și card poate face asta Newsweek.ro
Fintech-ul britanic Revolut a ajuns la o evaluare de 75 miliarde de dolari după o vânzare secundară ...
08:10
Atacuri cu drone la graniță. Românii au fost treziți de zgomote și de RO-Alert Newsweek.ro
Locuitorii din Delta Dunării au fost treziți în miez de noapte de un nou atac al Rusiei în apropiere...
Acum 6 ore
07:50
Liderii partidelor din coaliţia de guvernare se întâlnesc cu Nicușor Dan. Ce se va discuta? Newsweek.ro
Liderii partidelor din coaliţia de guvernare au fost invitaţi, marţi, la discuţii la Cotroceni de că...
07:40
Sistemele de panouri fotovoltaice de balcon scad factura la curent cu 60%. Spania a făcut-o Newsweek.ro
Panourile fotovoltaice folosite inteligent pot reduce foarte mult facturile la energie. Asta și în c...
07:40
Câte milioane € ar costa un avion prezidențial pentru Nicușor Dan? E mai rentabil să închiriem unul? Newsweek.ro
Problema unui avion oficial pentru președinte sau premier e una fără sfârșit. De la „scoaterea la pe...
07:30
Marea bătălie a unui domnitor al Moldovei contra fiului lui Suleyman Magnificul. Decisă de trădători Newsweek.ro
Un domnitor al Moldovei i s-a opus fiului lui Suleyman Magnificul, sultanul Selim al II-lea, în dori...
07:20
Horoscop 3 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi pozitivă Peștilor. Gemenii, discuții importante Newsweek.ro
Horoscop 3 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi pozitivă Peștilor. Gemenii și Vărsătorii au disc...
07:00
Magistrații ajutați cu 18000 lei la pensie. 800000 pensionari iau 500 lei să ajungă la pensia minimă Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale a fost amânată abia pentru jumătatea lunii septembrie. Atunci se va decid...
Acum 24 ore
22:00
Ministrul Justiției: Proiectul pensiilor magistraților are șanse să-și mențină constituționalitatea Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magist...
21:30
Rusia este suspectată de bruierea GPS-ului avionului ce o transporta pe Ursula von der Leyen Newsweek.ro
Rusia este suspectată pentru bruierea GPS-ului avionului care o transporta pe preşedinta Comisiei Eu...
21:10
O răceală comună, mod de apărare contra COVID-19. Banala infecție respiratorie ne-ar putea fi aliat Newsweek.ro
COVID-19 poate fi combătut chiar de o răceală comună. Aceasta este concluzia surprinzătoare a unui s...
20:50
Avionul unui general de top al armatei Germaniei, bruiat, ca și în cazul Ursulei Newsweek.ro
Un comandant militar de rang înalt al Germaniei a dezvăluit luni că aeronava sa a fost vizată de ata...
20:40
Obligațiunile europene au dificultăți, înaintea datelor cruciale din SUA, din această săptămână Newsweek.ro
Obligaţiunile europene au dificultăţi şi sunt sub presiune, înaintea datelor cruciale care sunt aşte...
20:20
Sorin Grindeanu (PSD): Am văzut această ştire, legată de majorarea TVA. E un lucru fals Newsweek.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins informaţia privind o nouă majorare a TVA, ...
20:00
Ce i-a spus premierul Indiei lui Putin când s-a plimbat cu el de mână la un summit în China Newsweek.ro
Prim-ministrul indian Narendra Modi s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin în marja summitului O...
19:00
Asasinul fostului președinte al Parlamentului Ucrainei, arestat. Era șantajat de Rusia Newsweek.ro
Autoritățile ucrainene au arestat un suspect în uciderea fostului președinte al Parlamentului, Andri...
18:50
Cum arăta Maria Magdalena din Biblie, de fapt? Discipola lui Iisus Hristos n-ar fi ieșit în evidență Newsweek.ro
Maria Magdalena din Biblie a fost discipola lui Iisus Hristos despre care s-au țesut cele mai multe ...
18:20
Guvernul Bolojan îşi asumă răspunderea în Parlament, pe cinci măsuri, din Pachetul 2 de reforme Newsweek.ro
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament, pe cinci măsuri, dintre cele şase ...
18:20
Ursula von der Leyen, întâlnire cu Nicușor Dan, la Constanța: „Sunteți un partner cheie al NATO” Newsweek.ro
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Baza militară Mihail Kog...
18:10
Năsui: În Coaliţie se discută creşterea TVA la 23%. Nimeni nu mai vrea scăderea cheltuielilor Newsweek.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat că în Coaliţie se discută creşterea TVA la 23%, pentru că nim...
18:00
Harta care dă fiori la București. Armata rusă vrea să ia Odesa, aflată la 200 km de România Newsweek.ro
Imaginile publicate de Ministerul Apărării din Rusia pe 30 august arătau o hartă în spatele șefului ...
17:50
SOS România mai pierde un deputat. Diana Șoșoacă rămâne fără aleși în Parlament în acest ritm Newsweek.ro
SOS România mai pierde un deputat, după ce parlamentarul Risa Enache și-a dat demisia din formațiune...
17:30
După reforma pensiilor speciale, magistrații acuză atacuri la adresa lor și a familiilor. CSM anunță Newsweek.ro
Magistrații spun că au ajuns să fie ținta unor atacuri din partea societății din momentul în care a ...
17:20
Tudor Duma, zis „Maru”, a fost trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani Newsweek.ro
Tudor Duma, zis „Maru”, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-ar fi drog...
17:00
Ce experiență a avut un influencer după ce s-a cazat în singurul hotel de 7 stele din lume Newsweek.ro
Ce experiență a avut un influencer după ce s-a cazat în singurul hotel de 7 stele din lume. Cât a co...
16:40
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce? Newsweek.ro
Luni seara se votează Pachetul austerității. PSD a anunțat că va elimina CASS la unele pensii și la ...
16:40
METEO Ce temperaturi aduc primele zile de toamnă în România? Ploi sau soare și caniculă? Newsweek.ro
METEO Ce temperaturi aduc primele zile de toamnă în România? Ploi sau soare și caniculă? Ce spun met...
16:30
Impozite noi pentru românii care au case și mașini scumpe. Care este suma triplată de guvern? Newsweek.ro
Impozite noi pentru românii care au case și mașini scumpe. Care este suma triplată de guvern? Ce spu...
16:20
Rusia a pierdut în Ucraina 290.000 de militari în 2025. Zelenski: Sunt planificate noi lovituri Newsweek.ro
Într-o postare pe Facebook, Volodimir Zelenski a explicat ce pierderi are Rusia pe front numai în ac...
16:10
VIDEO Grindeanu: „Nu a fost acceptată eliminarea CASS pentru mame, deținuți politici. Vom da o lege” Newsweek.ro
Sorin Gridneanu a explicat ce s-a întâmplat șa ședința coaliției. El a precizat că eliminarea CASS p...
15:40
Călătorie de groază din Bali până la Brisbane: 6 ore fără toaletă în avion! Ce au făcut pasagerii Newsweek.ro
Pasagerii Virgin Australia au avut parte de un zbor de coșmar din Bali până în Brisbane, când toate ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.