Bolojan: Am avut o înțelegere, avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în contextul în care partidele din coaliție nu au ajuns la un acord privind reducerile de personal din administrația publică, a transmis partenerilor din coaliție că, dacă nu sunt respectate înțelegerile asupra cărora s-a discutat și stabilit la momentul formării Guvernului, ”înseamnă că e greu să-ți exerciți poziția de prim-ministru, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru țară”.
