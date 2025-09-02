Un nou scandal în Liga 1 FOTO. Penalty-ul de la Farul - Petrolul, contestat dur: „Avem o problemă!”

13:10

GOLAZO.ro a ales patru dintre fazele controversate de la CFR Cluj - FCSB și le-a trimis spre analiză unuia dintre cei mai buni arbitri din LaLiga anilor 2000, Alfonso Perez Burrull. Spaniolul e unul dintre puținii centrali care i-au arbitrat în cinci El Clasico pe Messi și Cristiano Ronaldo.