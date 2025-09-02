Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10%

16:10

Abia s-a încheiat sezonul de vară că cei mai mulţi dintre români se gândesc, deja, la vacanţa de iarnă şi îşi fac planuri în funcţie de cum pică zilele libere de Crăciun 2025 şi Revelion 2026. Milioane de români s-au bucurat de zile de vacanţă, mai multe sau mai puţine, în funcţie de bugetul fiecăruia, […] Articolul Zile libere de Crăciun 2025 şi Revelion 2026. Când pică sărbătorile de iarnă apare prima dată în PS News.