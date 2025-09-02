Apare o nouă fabrică de autobuze electrice în România
PSNews.ro, 2 septembrie 2025 11:20
La șase ani de la debutul în domeniul asamblării de vehicule comerciale, compania ATP Trucks Automobile controlată de omul de afaceri Mircea Cirț a dezvăluit câteva dintre planurile de viitor. Conform producătorului camioanelor și autotractoarelor Truston și al autobuzelor electrice ATP Bus, compania din Baia Mare a marcat în această vară „un moment definitoriu pentru […] Articolul Apare o nouă fabrică de autobuze electrice în România apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
11:50
Graham Greene, prolificul actor canadian nominalizat la Oscar pentru rolul din „Primele Națiuni” și pionier de la Hollywood, a murit la vârsta de 73 de ani într-un spital din Toronto, după o lungă boală, potrivit The Guardian, citat de Mediafax. „A fost un om cu o morală, o etică și un caracter deosebite și ne […] Articolul Graham Greene, actorul din „Dansează cu lupii”, a murit la vârsta de 73 de ani apare prima dată în PS News.
11:50
Guvernul a dat datele! Județele unde vor fi concediați cei mai mulți angajati. Află AICI situația de la tine din județ # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, marți, la Palatul Victoria, ce ar însemna o reducere a posturilor în administrația publică locală cu 40%, procentul care a stârnit un adevărat scandal în Coaliție. Potrivit Executivului, puțin peste 13.000 de posturi ar urma să fie tăiate în plan local, ceea ce reprezintă 10% din totalul posturilor ocupate în […] Articolul Guvernul a dat datele! Județele unde vor fi concediați cei mai mulți angajati. Află AICI situația de la tine din județ apare prima dată în PS News.
11:50
Ilie Bolojan îi trimite în privat pe angajații dați afară de la stat: 10% înseamnă 13.000 de posturi # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, marți, câți oameni ar putea fi dați afară din sistemul bugetar, precizând că aceștia pot merge în privat, și a vorbit despre relația partidelor din coaliție „130.000 de angajați sunt în administrația locală. O parte sunt în plus. Primării identice au număr de angajați diferiți. 10% înseamnă 13.000 de posturi. Mediul privat din România […] Articolul Ilie Bolojan îi trimite în privat pe angajații dați afară de la stat: 10% înseamnă 13.000 de posturi apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
11:40
Tânărul care a lovit un livrator în Bucureşti, dus la audieri. Făcea des postări dubioase pe internet # PSNews.ro
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul care a bătut un livrator Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă […] Articolul Tânărul care a lovit un livrator în Bucureşti, dus la audieri. Făcea des postări dubioase pe internet apare prima dată în PS News.
11:40
Grindeanu spune că PSD finalizează proiectul pentru eliminarea CASS pentru călugări, veterani, deținuți politic # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că formațiunea pe care o conduce va finaliza marți „proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS)”. Cei de la PSD spun, prin vocea […] Articolul Grindeanu spune că PSD finalizează proiectul pentru eliminarea CASS pentru călugări, veterani, deținuți politic apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
11:30
Bolojan despre demisie: „Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier. Le-am transmis că avem o înțelegere” # PSNews.ro
Ilie Bolojan nu a dat un răspuns ferm în ceea ce priveşte o eventuală demisie. În cadrul conferinţei de marţi a premierului Ilie Bolojan, acesta a fost întrebat dacă îşi menţine poziţia în ceea ce priveşte demisia sa, în cazul în proiectul privind reforma administraţiei locale nu va întruni consensul în forma dorită de el. „Nu era […] Articolul Bolojan despre demisie: „Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier. Le-am transmis că avem o înțelegere” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
11:20
La șase ani de la debutul în domeniul asamblării de vehicule comerciale, compania ATP Trucks Automobile controlată de omul de afaceri Mircea Cirț a dezvăluit câteva dintre planurile de viitor. Conform producătorului camioanelor și autotractoarelor Truston și al autobuzelor electrice ATP Bus, compania din Baia Mare a marcat în această vară „un moment definitoriu pentru […] Articolul Apare o nouă fabrică de autobuze electrice în România apare prima dată în PS News.
11:20
Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10% # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10%. Dacă o primărie nu îşi poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că respectiva primărie nu există pentru cetăţenii din localitate, ci există pentru angajaţii ei Zona de administraţie publică locală este […] Articolul Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10% apare prima dată în PS News.
11:20
Bolojan: Dacă nu se respectă înțelegerile din Coaliție, e greu să îți exerciți această poziție # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține marți, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema angajării răspunderii de luni seară și reforma în administrația locală. Ultima conferință de presă a premierului a avut loc pe 29 iulie. „Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest Guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am […] Articolul Bolojan: Dacă nu se respectă înțelegerile din Coaliție, e greu să îți exerciți această poziție apare prima dată în PS News.
11:10
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate # PSNews.ro
Politologul Cristian Pârvulescu critică abordarea ultimativă a premierului Bolojan privind pachetul II de austeritate, dar admite că nu există o alternativă politică la guvernul liberalului. El arată însă că există o alternativă mult mai bună la măsurile de austeritate. Din cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate, pe care Guvernul și l-a asumat luni, […] Articolul Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate apare prima dată în PS News.
11:10
Bogdan Mîndrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Guvernul condus de Ilie Bolojan înregistrează prima demisie importantă. Bogdan Mîndrescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a renunțat la funcție pentru a prelua conducerea […] Articolul Demisie surpriză în Guvernul Bolojan: Cine şi de ce pleacă apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
10:50
Prima prognoză meteo a iernii: Experţii Easeweather, prognoză cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în Capitală # PSNews.ro
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Specialiștii în meteorologie au întocmit, deja, prognoza pentru cele 3 luni de iarnă, iar vremea va fi cu totul atipică, îndeosebi în Capitală. Iată câte zile ninge în București, care sunt temperaturile maxime care se vor înregistra și de ce vremea va fi neobișnuită. […] Articolul Prima prognoză meteo a iernii: Experţii Easeweather, prognoză cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în Capitală apare prima dată în PS News.
10:50
Bolojan: Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului, riscăm să ne întoarcem în situaţia de acum # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul care vizează reforma administraţiei publice locale nu a fost depus pentru că partidele din coaliţie nu au ajuns la un consens asupra măsurilor privind angajaţii din administraţie: Premierul atrage atenţia asupra faptului că, dacă statul nu reduce cheltuielile de personal, ”mai ales acolo unde acestea sunt inutile”, există riscul […] Articolul Bolojan: Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului, riscăm să ne întoarcem în situaţia de acum apare prima dată în PS News.
10:40
Statele Unite trec prin cea mai mare reducere din istorie a programului federal de asistență alimentară SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), după intrarea în vigoare a noilor reguli incluse în legea fiscală promovată de președintele Donald Trump, transmite CNBC. Măsura afectează peste 40 de milioane de americani cu venituri mici care beneficiau de sprijin pentru […] Articolul Schimbare istorică în modul în care americanii își cumpără alimente apare prima dată în PS News.
10:40
Polițiștii care îl caută pe Emil Gânj au descoperit că ucigașul și-a construit singur o ascunzătoare ingenioasă de inspirație militară. Anchetatorii au ridicat probe pe care le-au supus deja unor teste de laborator, care au arătat că cel mai căutat fugar din România a dormit și a mâncat în locul respectiv. După două luni de […] Articolul Polițiștii au descoperit vizuina fugarului Emil Gânj. A fost nevoie de analize ADN apare prima dată în PS News.
10:30
Toni Neacşu, după cerinţa eronată a unui liberal: ”Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi” # PSNews.ro
Fostul judecător Adrian Toni Neacşu, în prezent avocat, a reacţionat pe Facebook după ce liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a anunţat că va iniţia ”un veritabil «Cod roşu împotriva extremismului»,” şi va solicita Guvernului să adopte o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal, astfel încât acţiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă […] Articolul Toni Neacşu, după cerinţa eronată a unui liberal: ”Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi” apare prima dată în PS News.
10:30
Modificări în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi. Noile condiţii # PSNews.ro
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele […] Articolul Modificări în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi. Noile condiţii apare prima dată în PS News.
10:20
Liderii Coaliţiei și Nicușor Dan se întâlnesc azi la Cotroceni. Principalele teme ce ar urma să fie discutate # PSNews.ro
Liderii partidelor ce formează coaliția de guvernare sunt așteptați, marți, 2 septembrie, la Cotroceni, pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan. Una dintre temele principale ce ar urma să fie abordate în cadrul întrevederii de la sediul Președinției este cea legată de reforma din administraţia publică, subiect care a iscat tensiuni în coaliţie. Întâlnirea de […] Articolul Liderii Coaliţiei și Nicușor Dan se întâlnesc azi la Cotroceni. Principalele teme ce ar urma să fie discutate apare prima dată în PS News.
10:20
Studenții se alătură protestelor sindicaliștilor din educație: Anul universitar nu poate începe așa # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se alătură protestelor federațiilor sindicatelor ale profesorilor, nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse de Guvern. Studenții vor participa la protestul din 8 septembrie. „Ne vom alătura protestului din data de 08.09.2025, în fața sediului Guvernului României de la ora 9:00 și ulterior marșului până la Palatul Cotroceni, […] Articolul Studenții se alătură protestelor sindicaliștilor din educație: Anul universitar nu poate începe așa apare prima dată în PS News.
10:20
Atac rusesc cu drone la granița României. Mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea # PSNews.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Agerpres. Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să adopte […] Articolul Atac rusesc cu drone la granița României. Mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea apare prima dată în PS News.
10:10
LIVE VIDEO Ilie Bolojan susţine prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține azi o conferință de presă, la ora 10:00, prima după ce și-a amenințat partenerii de coaliție, atât în discuții interne, cât și în mesaje publice, că își dă demisia dacă nu primește sprijin în reducerea numărului de angajați în primării. Tot azi, șeful Executivului va participa, alături de ceilalți lideri ai […] Articolul LIVE VIDEO Ilie Bolojan susţine prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Funcționarii primăriilor din comune au continuat protestul și azi: au mers la lucru, dar au blocat programul cu publicul. Au rezolvat doar situațiile urgente. Angajații vor ca Guvernul să reducă posturile din administrația locală cu cel puțin 25% sau chiar cu 45%. Sindicatele susțin că în primăriile comunale salariile sunt foarte mici, iar multe posturi […] Articolul Funcționarii în birouri, cetățenii afară. Greva din primării continuă apare prima dată în PS News.
19:50
Coaliția, de acord să interzică bonusurile la ASF, ANRE, ANCOM. Măsura trebuie adoptată și în Guvern # PSNews.ro
Un amendament USR care interzice bonusurile la autoritățile autonome, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE, ANCOM, în următorii trei ani a fost acceptat în coaliție, potrivit surselor G4Media. Propunerea inițială din Pachetul 2 de măsuri era ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, însă USR a susținut că, […] Articolul Coaliția, de acord să interzică bonusurile la ASF, ANRE, ANCOM. Măsura trebuie adoptată și în Guvern apare prima dată în PS News.
19:40
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a plecat din capitala nord-coreeană Phenian către Beijing. Va asista la o defilare militară care marchează capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial, conform AFP. ”Liderul nord-coreean a părăsit Phenianul (luni) după-amiaza, la bordul unui tren special”, potrivit Yonhap, care citează surse anonime. Miercuri, președintele chinez Xi Jinping urmează să […] Articolul VIDEO Kim Jong Un pleacă de la Phenian în China cu un tren blindat și ultrasecurizat apare prima dată în PS News.
19:30
Impozitul pentru casele și mașinile mai scumpe se triplează. Proprietarii care vor fi afectați – surse # PSNews.ro
Coaliția de la guvernare a hotărât luni, 1 septembrie, să crească impozitul pentru marile averi. Acesta va fi majorat de la 0,3% la 0,9% din valoare, potrivit unor surse guvernamentale.Conform surselor citate, casele, care au o valoare mai mare de 500.000 de euro, și mașinile, de peste 75.000 de euro, vor fi impozitate cu 0,9%. […] Articolul Impozitul pentru casele și mașinile mai scumpe se triplează. Proprietarii care vor fi afectați – surse apare prima dată în PS News.
19:20
Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) condamnă ferm agresiunea recentă asupra unui livrator străin şi atrage atenţia că unul din şase angajaţi din industrie provine din afara ţării. În urma incidentului în care un livrator străin a fost agresat fără motiv în plină stradă, Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România […] Articolul Patronii din Horeca: Fără lucrătorii străini, multe afaceri ar fi închise apare prima dată în PS News.
19:10
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc # PSNews.ro
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Reuters. Declaraţia sa urmează incidentului petrecut duminică, în care sistemul GPS de la bordul avionului preşedintei Comisiei Europene, Ursula […] Articolul Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc apare prima dată în PS News.
19:00
Dolarul american a coborât luni la minimul ultimelor cinci săptămâni, înaintea datelor privind piaţa muncii din SUA # PSNews.ro
Dolarul a atins luni cel mai scăzut nivel de la sfârşitul lui iulie, pe fondul aşteptărilor pentru publicarea, în această săptămână, a unor date cheie privind piaţa muncii din SUA care ar putea influenţa traiectoria de relaxare monetară a Rezervei Federale, transmite Reuters. Indicele dolarului, care măsoară evoluţia monedei americane faţă de un coş de […] Articolul Dolarul american a coborât luni la minimul ultimelor cinci săptămâni, înaintea datelor privind piaţa muncii din SUA apare prima dată în PS News.
18:50
De astăzi, peste 650.000 de români nu îşi vor mai putea face banalele analize de sânge gratis, nu vor mai beneficia de consultaţii în spital şi nici de internări, de fapt, de mai nimic. Vorbim despre cei care până acum erau în întreţinerea unei persoane asigurate şi care, potrivit primului pachet de măsuri fiscale, trebuie […] Articolul 650.000 de români au rămas fără CASS. Cât costă asigurarea medicală la stat apare prima dată în PS News.
18:40
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a respins luni, 1 septembrie, informația privind o nouă majorare a TVA, arătând că este un lucru fals, care s-a aruncat pe piață. Despre ieșirea PSD de la guvernare, Grindeanu a precizat că nu va decide PSD-ul să facă acest lucru și că astăzi poate să garanteze acest lucru. […] Articolul „Un lucru fals aruncat pe piață”. Sorin Grindeanu dezminte o nouă majorare a TVA apare prima dată în PS News.
18:30
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a oferit luni după-amiaza un interviu la Antena 3 CNN în cadrul căruia a comentat afirmaţiile făcute de secretarul general al PSD, care le-a transmis colegilor de partid că „este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare”. În timpul declaraţiilor, Radu Marinescu a subliniat că Partidul […] Articolul Radu Marinescu: Nu dorim să ieşim de la guvernare. Intenţiile PSD-ului sunt serioase apare prima dată în PS News.
18:20
Protest la deschiderea sesiunii parlamentare: AUR acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu # PSNews.ro
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor au organizat luni, un protest, la deschiderea noii sesiuni parlamentare, acuzând „abuzuri și folosirea justiției ca armă politică”. Protestul are legătură cu situația fostului prezidențiabil Călin Georgescu, despre care formațiunea susține că „este târât săptămânal la control judiciar doar pentru că a câștigat alegerile din noiembrie”. „Parlamentarii AUR au protestat […] Articolul Protest la deschiderea sesiunii parlamentare: AUR acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu apare prima dată în PS News.
18:10
După ce secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a ameninţat, luni, că social-democraţii ar putea ieşi de la guvernare, președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a intervenit şi a transmis că astfel de decizii nu se iau atât de simplu. PSD-iştii lasă impresia că nu se înţeleg între ei în momentul în care vine vorba […] Articolul Scandal în PSD. Paul Stănescu şi Sorin Grindeanu se ceartă pe ieșirea de la guvernare apare prima dată în PS News.
18:00
Kelemen Hunor: Coaliţia trebuie să meargă mai departe. Situaţia autorităţilor locale, de analizat # PSNews.ro
Coaliţia de guvernare trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spune preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că acesta nu a ameninţat cu demisia, doar a cerut susţinere pentru reforme, transmite Agerpres. „Eu nu am simţit nicio ameninţare. Dar, într-adevăr, a fost o propoziţie care putea fi interpretată în sensul că dacă […] Articolul Kelemen Hunor: Coaliţia trebuie să meargă mai departe. Situaţia autorităţilor locale, de analizat apare prima dată în PS News.
18:00
Cine ar fi în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul autorităților de la Kiev # PSNews.ro
Oficialii ucraineni au declarat luni că suspectează Rusia de implicare în asasinarea fostului preşedinte al parlamentului, Andrii Parubi, după ce un suspect a fost reţinut, relatează Reuters. Şeful poliţiei naţionale, Ivan Vîhivski, a declarat că atacatorul s-a deghizat în curier şi a tras de opt ori în atacul de sâmbătă care a avut loc în […] Articolul Cine ar fi în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul autorităților de la Kiev apare prima dată în PS News.
17:40
CFR explică facilităţile pe care le au elevii la călătoria cu trenul în anul școlar care este pe cale să înceapă # PSNews.ro
Compania feroviară reaminteşte condiţiile de călătorie gratuită pentru elevii din învăţământul preuniversitar şi termenele de valabilitate ale documentelor. Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului şcolar, în baza carnetului/legitimaţiei de elev cu viza pentru anul şcolar în curs sau a adeverinţei şcolare valabilă pentru anul şcolar în curs, de: Bilete de călătorie […] Articolul CFR explică facilităţile pe care le au elevii la călătoria cu trenul în anul școlar care este pe cale să înceapă apare prima dată în PS News.
17:30
Deputații și-au ales, luni, la început de sesiune parlamentară, o nouă conducere. În Biroul Permanent au intrat, ca vicepreședinți, Natalia Intotero (PSD) și Adrian Cozma (PNL), care îi înlocuiesc pe Raluca Turcan (PNL) și Daniel Suciu (PSD). Camera Deputaților și-a ales, luni, o nouă conducere. Față de componența din sesiunea anterioară, Natalia Intotero (PSD) și […] Articolul Deputații și-au ales o nouă conducere. Cine vine în locul lui Suciu și Turcan apare prima dată în PS News.
17:30
Arde Mănăstirea Cernica, în chiar prima zi a Anului Bisericesc. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările # PSNews.ro
Este agitaţie mare, luni după-amiază, în zona Mănăstirii Cernica, după ce în jurul orei 16.00 a fost semnalată izbucnirea unui incendiu. Primele informaţii de la faţa locului arată că incendiul ar fi izbucnit chiar în curtea Mănăstirii Cernica, la una dintre anexele acesteia. O telespectatoare fidelă ne-a transmis, via Fii Observator, imagini de la faţa locului, […] Articolul Arde Mănăstirea Cernica, în chiar prima zi a Anului Bisericesc. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările apare prima dată în PS News.
17:20
Kelemen Hunor aruncă bomba: În ciuda reformei, „anvelopa salarială” a bugetarilor a crescut cu un miliard de lei # PSNews.ro
Kelemen Hunor: Coaliția trebuie să meargă mai departe; trebuie analizată situația autorităților locale Coaliția de guvernare trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că acesta nu a amenințat cu demisia, doar a cerut susținere pentru reforme. Citește mai mult AICI Articolul Kelemen Hunor aruncă bomba: În ciuda reformei, „anvelopa salarială” a bugetarilor a crescut cu un miliard de lei apare prima dată în PS News.
17:10
Paul Stănescu spune despre ieșirea PSD de la guvernare că „este doar o chestiune de timp” # PSNews.ro
Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, ar fi spus la ședința conducerii PSD, că „este doar o chestiune de timp” până la ieșirea de la guvernare a social-democraților, scrie digi24.ro. În ședința PSD, Stănescu le-a transmis liderilor social-democrați că în momentul în care să umple paharul ar trebui să se ia o decizie radicală, făcând referire […] Articolul Paul Stănescu spune despre ieșirea PSD de la guvernare că „este doar o chestiune de timp” apare prima dată în PS News.
17:00
Lia Olguța Vasilescu explică de ce social-democrații a cerut amânarea reformei în administrație: „PSD nu e contra” # PSNews.ro
Lia Olguța Vasilescu, despre reforma în administrație: „PSD nu e contra, dar am mai văzut reforme făcute fără cap și care au dus la sume mai mari plătite de stat, după ce instanțele au decis altfel” După ședința coaliției de guvernare, Lia Olguța Vasilescu a explicat de ce PSD a cerut amânarea adoptării reformei în […] Articolul Lia Olguța Vasilescu explică de ce social-democrații a cerut amânarea reformei în administrație: „PSD nu e contra” apare prima dată în PS News.
17:00
Sorin Grindeanu cere „date corecte” şi reguli unitare pentru tăierile de personal din administraţie # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat, luni, modul în care Guvernul prezintă cifrele privind restructurarea aparatului bugetar şi a cerut ca regulile pentru disponibilizări să fie aceleaşi pentru toate instituţiile publice. Sorin Grindeanu a declarat că pachetul de reforme care vizează pensiile magistraţilor, eliminarea privilegiilor, reglementarea instituţiilor şi modificările din sănătate are la […] Articolul Sorin Grindeanu cere „date corecte” şi reguli unitare pentru tăierile de personal din administraţie apare prima dată în PS News.
16:50
Biografia neromanțată a clanului Piedone: Sinecuri de la tinerețe pân’ la bătrânețe. Soții, soacre, cuscre, verișori # PSNews.ro
Familia fostului primar Cristian Popescu Piedone a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai controversate nuclee de influență politică și economică din București. Dincolo de imaginea publică a unui politician popular, „om al străzii”, presa și anchetele oficiale scot la iveală o rețea extinsă de rude, afaceri, contracte publice și proprietăți de lux, care […] Articolul Biografia neromanțată a clanului Piedone: Sinecuri de la tinerețe pân’ la bătrânețe. Soții, soacre, cuscre, verișori apare prima dată în PS News.
16:50
Deputatul S.O.S România Raisa Enachi a anunţat, luni, conducerea Camerei Deputaţilor, că a demisionat din partid şi va activa ca parlamentar neafiliat. ”Raisa Enachi, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, vă aduc la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 29 august 2025, mi-am depus demisia din calitatea de membru al […] Articolul SOS România mai pierde un parlamentar apare prima dată în PS News.
16:40
Război între puterile statului: CSM acuză clasa politică de campanie de defăimare împotriva magistraţilor # PSNews.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) acuză clasa politică de derularea unei campanii concertate de defăimare împotriva magistraţilor, care ar fi dus la „instigări directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor”. Potrivit unui comunicat, CSM susţine că această campanie, întreţinută prin declaraţii politice repetate […] Articolul Război între puterile statului: CSM acuză clasa politică de campanie de defăimare împotriva magistraţilor apare prima dată în PS News.
16:40
Arest la domiciliu pentru Tudor Duma – „Maru”, trimis în judecată după moartea unei tinere care s-a drogat la el acasă # PSNews.ro
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii luate luni de Tribunalul Bucureşti. Maru a fost arestat preventiv în aprilie 2025, iar acum instanţa a înlocuit această măsură cu […] Articolul Arest la domiciliu pentru Tudor Duma – „Maru”, trimis în judecată după moartea unei tinere care s-a drogat la el acasă apare prima dată în PS News.
16:30
Cristoiu, neimpresionat de Bolojan: „Amenințarea demisia este o escrocherie. E un nimeni electoral” # PSNews.ro
Bolojan joacă teatru în fața coaliției? Ion Cristoiu: „Amenințarea demisia este o escrocherie. E un nimeni electoral” Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” faptul că Bolojan a amenințat coaliția cu demisia. Cristoiu a declarat că „amenințarea cu demisia este o escrocherie” „Amenințarea cu demisia este o escrocherie. […] Articolul Cristoiu, neimpresionat de Bolojan: „Amenințarea demisia este o escrocherie. E un nimeni electoral” apare prima dată în PS News.
16:20
Primarul interimar Stelian Bujduveanu vrea un candidat comun al coaliției la scrutinul din București # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), susține planul unui candidat unic al coaliției de guvernare la funcția de primar general. În caz contrar, Guvernul Bolojan ar putea fi fragilizat, a declarat liberalul luni, 1 septembrie. Edilul spune și că data scrutinului va fi stabilită în curând. „Cred că experiența pe care am avut-o cu […] Articolul Primarul interimar Stelian Bujduveanu vrea un candidat comun al coaliției la scrutinul din București apare prima dată în PS News.
16:10
Vicepreședintele JD Vance este ”întruchiparea Satanei”, iar până și cei care nu-l suportă pe Donald Trump ar trebui să se roage pentru sănătatea acestuia, întrucât dacă Vance ajunge președintele SUA, atunci vom avea ”iadul pe pământ”, crede CTP. JD Vance este atât de demonic, încât abia cu el în fruntea Americii vom vedea ce înseamnă, […] Articolul Dacă JD Vance ajunge președintele SUA, atunci vom avea ”iadul pe pământ”, crede CTP apare prima dată în PS News.
16:10
Abia s-a încheiat sezonul de vară că cei mai mulţi dintre români se gândesc, deja, la vacanţa de iarnă şi îşi fac planuri în funcţie de cum pică zilele libere de Crăciun 2025 şi Revelion 2026. Milioane de români s-au bucurat de zile de vacanţă, mai multe sau mai puţine, în funcţie de bugetul fiecăruia, […] Articolul Zile libere de Crăciun 2025 şi Revelion 2026. Când pică sărbătorile de iarnă apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.