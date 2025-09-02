România, pe locul patru în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe
PSNews.ro, 2 septembrie 2025 13:50
25 -30 de ani de rate, atât plăteşti în medie pentru un apartament sau o casă, în România. Este o investiție pe termen lung, dacă te gândești că îți rămâne casa după ce ai achitat creditul. Dar prea scumpă pentru buzunarele românilor, care sunt tot mai goale. Și totuși, România este pe locul al 4-lea în
• • •
Acum 10 minute
14:10
Ciprian Ciucu, despre Pachetul II de reforme: „Ilie Bolojan scoate cărbunii încinși din foc cu mâna lui” # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis într-o postare pe Facebook că premierul Ilie Bolojan și echipa guvernamentală au dus greul asumării Pachetului II de reforme. „Voința unui om și a echipei lui. Despre asta a fost Pachetul II. O serie de reforme structurale venite în scurt timp de la instalarea acestui
14:10
Oraşul lui Iohannis, promovat în Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Suma pusă la bătaie: aproape 5 milioane de lei # PSNews.ro
Sibiul va fi promovat în Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Se pun la bătaie aproape 5 milioane lei Asociația Județeană de Turism Sibiu pune la bătaie 4,9 milioane de lei pentru a promova județul în străinătate. Orașele cheie spre care AJTS se îndreaptă sunt Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Asociația Județeană de Turism Sibiu vrea
Acum 30 minute
13:50
Primul aeroport din România care ridică restricțiile privind lichidele în bagajele de mână # PSNews.ro
Aeroportul din Cluj elimină, începând de miercuri, restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână, fiind primul din România care aplică această măsură. Începând de miercuri vor fi eliminate restricțiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internațional Cluj. Pasagerii vor putea
13:50
25 -30 de ani de rate, atât plăteşti în medie pentru un apartament sau o casă, în România. Este o investiție pe termen lung, dacă te gândești că îți rămâne casa după ce ai achitat creditul. Dar prea scumpă pentru buzunarele românilor, care sunt tot mai goale. Și totuși, România este pe locul al 4-lea în
Acum o oră
13:40
Cu aproximativ 13.000 de angajați și unități de producție și cercetare – dezvoltare în patru orașe din România, astăzi este lansată oficial noua companie Aumovio, specializată în producția de componente și software dedicate vehiculelor. Aumovio se desprinde oficial din Continental într-o companie independentă, inclusiv în România, unde va avea circa 13.000 de angajați. Cu acest
13:40
Mii de sârbi au mărşăluit luni seara în tăcere pe străzile din Belgrad pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal din Novi Sad şi pentru a cere alegeri anticipate, aceasta fiind prima mare adunare din capitală după violenţele care au marcat mai multe proteste, în august, relatează AFP. De la prăbuşirea, la 1
13:20
Singurul ministru din Guvernul Bolojan care și-a tăiat salariul nu renunță: „Am cedat încă 2.500 de lei” # PSNews.ro
Ministrul PSD al energiei, Bogdan Ivan, a anunţat luni, 1 septembrie, că a donat şi în luna august 2.500 de lei, adică 20% din salariul său, în contextul în care guvernul Bolojan a introdus primele măsuri de austeritate în luna iulie. „Şi în luna august, aşa cum am promis, am făcut transferul de 2.500 de
13:20
Corlățean: Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit # PSNews.ro
Senatorul Titus Corlățean, candidat la șefia PSD, a declarat că el n-a fost de acord cu intrarea partidului la guvernare, dar acum va fi greu pentru social-democrați să mai iasă de la guvernare, mai ales că avem o situație fiscal-bugetară complicată și e nevoie de stabilitate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass",
Acum 2 ore
13:10
Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani # PSNews.ro
Românii care au pământ arabil pot primi minim 10.000 de euro pentru un hectar de teren transformat în pădure, plus o subvenție anuală de 190 de euro timp de 12 ani, printr-un program PNRR, potrivit publicației Ziarul financiar. Suprafața minimă eligibilă pentru împăduriri este de jumătate de hectar, iar până acum au fost depuse 1.000 de
13:00
Prețul aurului a atins un nou record. Metalul prețios s-a apreciat cu peste 30% în primele 8 luni ale anului # PSNews.ro
Prețul aurului a atins marți pe piețele din Asia un nou maxim istoric de 3.508,73 dolari uncia, depășind precedentul record de 3.500,10 dolari atins în luna aprilie, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală americană va reduce dobânzile, transmite Bloomberg. De la începutul anului și până în prezent, metalul prețios s-a apreciat cu peste 30%. Cel
13:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, valabile marți și miercuri în județe situate în sud, sud-est, vest și sud-vest. Conform prognozei de specialitate, marți, între orele 12:00 – 21:00, în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul
12:50
Ministrul Educaţiei: În 2024 am avut 30.000 de norme la plata cu ora, iar anul acesta probabil vom ajunge la 15.000 # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că anul trecut au fost aproximativ 30.000 de norme la plata cu ora, iar anul acesta se va ajunge probabil la 15.000. El a explicat că nu se referă la orele pentru titulari şi nici la norma suplinitorilor, ci doar la plata cu ora. Ministrul Educaţiei a fost întrebat,
12:50
Ce răspunde Bolojan întrebat de ce nu a ținut cont de cererea lui Nicușor Dan privind pensile magistraților # PSNews.ro
„Fiecare om care ocupă funcție publică are puncte de vedere față de un proiect sau altul", a spus Ilie Bolojan, întrebat marți, în conferința de presă, de ce a păstrat în proiectul privind pensiile magistraților perioada de tranziție la vârsta standard de pensionare de 10 ani, și nu de 15 ani, așa cum a solicitat Nicușor Dan. La intrebarea HotNews „Domnule premier, președintele
12:40
Patrick André de Hillerin analizează şi el valul de indignare stârnit de declaraţiile constante ale premierului cu privire la demisia sa din funcţie. „Dacă vrea să plece acasă, cine suntem noi să-i spunem nu?" spune jurnalistul, argumentând de ce Bucureștiul e o pălărie prea mare pentru fostul primar de Oradea. Redăm în continuare materialul publicistului:
12:30
Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei în luna septembrie, potrivit prognozei emise marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va
12:20
Ilie Bolojan: Protecţia Consumatorilor ar funcţiona fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor # PSNews.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ar funcţiona, fără probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, a declarat premierul Ilie Bolojan, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, transmite Agerpres. El a menţionat că astfel de analize trebuie realizate la nivelul fiecărei autorităţi publice centrale. „Acest pachet a fost agreat de
12:20
Foști deputați POT și SOS vor să își facă un grup parlamentar nou. Ce denumire şi-au ales # PSNews.ro
Un număr de zece deputați plecați sesiunea parlamentară trecută din formațiunile extremiste POT și SOS România vor să înființeze un nou grup, numit „Grupul Independent". Potrivit Regulamentului, pentru a se înființat un grup parlamentar nou este nevoie de cel puțin zece membri. Art. 13 din Regulamentul Camerei Deputatilor actualizat spune că grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei
12:20
Bolojan: Nu vor fi creșteri de TVA și de taxe de anul viitor, însă trebuie îndeplinite anumite condiții # PSNews.ro
În cazul în care cheltuielile vor fi ținute sub control, iar măsurile fiscale propuse vor fi aplicate, nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau de alte taxe începând de anul viitor, a declarat marți premierul Ilie Bolojan. Premierul a fost întrebat marți, în contextul în care în acest moment nu sunt reduceri în
Acum 4 ore
12:10
Cristian Jura (CNCD), preciz ări după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS # PSNews.ro
Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România au anunțat că organizează, în data de 2 septembrie 2025, o adunare publică împotriva lucrătorilor imigranți din România. Inițial, Primăria Capitalei a dat aviz pentru această adunare, însă avizul a fost retras, ulterior, la presiunea opiniei publice, a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel" și
11:50
Graham Greene, prolificul actor canadian nominalizat la Oscar pentru rolul din „Primele Națiuni" și pionier de la Hollywood, a murit la vârsta de 73 de ani într-un spital din Toronto, după o lungă boală, potrivit The Guardian, citat de Mediafax. „A fost un om cu o morală, o etică și un caracter deosebite și ne
11:50
Guvernul a dat datele! Județele unde vor fi concediați cei mai mulți angajati. Află AICI situația de la tine din județ # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, marți, la Palatul Victoria, ce ar însemna o reducere a posturilor în administrația publică locală cu 40%, procentul care a stârnit un adevărat scandal în Coaliție. Potrivit Executivului, puțin peste 13.000 de posturi ar urma să fie tăiate în plan local, ceea ce reprezintă 10% din totalul posturilor ocupate în
11:50
Ilie Bolojan îi trimite în privat pe angajații dați afară de la stat: 10% înseamnă 13.000 de posturi # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, marți, câți oameni ar putea fi dați afară din sistemul bugetar, precizând că aceștia pot merge în privat, și a vorbit despre relația partidelor din coaliție „130.000 de angajați sunt în administrația locală. O parte sunt în plus. Primării identice au număr de angajați diferiți. 10% înseamnă 13.000 de posturi. Mediul privat din România
11:40
Tânărul care a lovit un livrator în Bucureşti, dus la audieri. Făcea des postări dubioase pe internet # PSNews.ro
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator" şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul care a bătut un livrator Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă
11:40
Grindeanu spune că PSD finalizează proiectul pentru eliminarea CASS pentru călugări, veterani, deținuți politic # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că formațiunea pe care o conduce va finaliza marți „proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS)". Cei de la PSD spun, prin vocea
11:30
Bolojan despre demisie: „Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier. Le-am transmis că avem o înțelegere” # PSNews.ro
Ilie Bolojan nu a dat un răspuns ferm în ceea ce priveşte o eventuală demisie. În cadrul conferinţei de marţi a premierului Ilie Bolojan, acesta a fost întrebat dacă îşi menţine poziţia în ceea ce priveşte demisia sa, în cazul în proiectul privind reforma administraţiei locale nu va întruni consensul în forma dorită de el. „Nu era
11:20
La șase ani de la debutul în domeniul asamblării de vehicule comerciale, compania ATP Trucks Automobile controlată de omul de afaceri Mircea Cirț a dezvăluit câteva dintre planurile de viitor. Conform producătorului camioanelor și autotractoarelor Truston și al autobuzelor electrice ATP Bus, compania din Baia Mare a marcat în această vară „un moment definitoriu pentru
11:20
Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10% # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10%. Dacă o primărie nu îşi poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că respectiva primărie nu există pentru cetăţenii din localitate, ci există pentru angajaţii ei Zona de administraţie publică locală este
11:20
Bolojan: Dacă nu se respectă înțelegerile din Coaliție, e greu să îți exerciți această poziție # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține marți, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema angajării răspunderii de luni seară și reforma în administrația locală. Ultima conferință de presă a premierului a avut loc pe 29 iulie. „Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest Guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am
11:10
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate # PSNews.ro
Politologul Cristian Pârvulescu critică abordarea ultimativă a premierului Bolojan privind pachetul II de austeritate, dar admite că nu există o alternativă politică la guvernul liberalului. El arată însă că există o alternativă mult mai bună la măsurile de austeritate. Din cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate, pe care Guvernul și l-a asumat luni,
11:10
Bogdan Mîndrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. De
10:50
Prima prognoză meteo a iernii: Experţii Easeweather, prognoză cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în Capitală # PSNews.ro
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Specialiștii în meteorologie au întocmit, deja, prognoza pentru cele 3 luni de iarnă, iar vremea va fi cu totul atipică, îndeosebi în Capitală. Iată câte zile ninge în București, care sunt temperaturile maxime care se vor înregistra și de ce vremea va fi neobișnuită. […] Articolul Prima prognoză meteo a iernii: Experţii Easeweather, prognoză cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în Capitală apare prima dată în PS News.
10:50
Bolojan: Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului, riscăm să ne întoarcem în situaţia de acum # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că proiectul care vizează reforma administraţiei publice locale nu a fost depus pentru că partidele din coaliţie nu au ajuns la un consens asupra măsurilor privind angajaţii din administraţie: Premierul atrage atenţia asupra faptului că, dacă statul nu reduce cheltuielile de personal, ”mai ales acolo unde acestea sunt inutile”, există riscul […] Articolul Bolojan: Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului, riscăm să ne întoarcem în situaţia de acum apare prima dată în PS News.
10:40
Statele Unite trec prin cea mai mare reducere din istorie a programului federal de asistență alimentară SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), după intrarea în vigoare a noilor reguli incluse în legea fiscală promovată de președintele Donald Trump, transmite CNBC. Măsura afectează peste 40 de milioane de americani cu venituri mici care beneficiau de sprijin pentru […] Articolul Schimbare istorică în modul în care americanii își cumpără alimente apare prima dată în PS News.
10:40
Polițiștii care îl caută pe Emil Gânj au descoperit că ucigașul și-a construit singur o ascunzătoare ingenioasă de inspirație militară. Anchetatorii au ridicat probe pe care le-au supus deja unor teste de laborator, care au arătat că cel mai căutat fugar din România a dormit și a mâncat în locul respectiv. După două luni de […] Articolul Polițiștii au descoperit vizuina fugarului Emil Gânj. A fost nevoie de analize ADN apare prima dată în PS News.
10:30
Toni Neacşu, după cerinţa eronată a unui liberal: ”Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi” # PSNews.ro
Fostul judecător Adrian Toni Neacşu, în prezent avocat, a reacţionat pe Facebook după ce liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a anunţat că va iniţia ”un veritabil «Cod roşu împotriva extremismului»,” şi va solicita Guvernului să adopte o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal, astfel încât acţiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă […] Articolul Toni Neacşu, după cerinţa eronată a unui liberal: ”Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi” apare prima dată în PS News.
10:30
Modificări în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi. Noile condiţii # PSNews.ro
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele […] Articolul Modificări în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi. Noile condiţii apare prima dată în PS News.
10:20
Liderii Coaliţiei și Nicușor Dan se întâlnesc azi la Cotroceni. Principalele teme ce ar urma să fie discutate # PSNews.ro
Liderii partidelor ce formează coaliția de guvernare sunt așteptați, marți, 2 septembrie, la Cotroceni, pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan. Una dintre temele principale ce ar urma să fie abordate în cadrul întrevederii de la sediul Președinției este cea legată de reforma din administraţia publică, subiect care a iscat tensiuni în coaliţie. Întâlnirea de […] Articolul Liderii Coaliţiei și Nicușor Dan se întâlnesc azi la Cotroceni. Principalele teme ce ar urma să fie discutate apare prima dată în PS News.
10:20
Studenții se alătură protestelor sindicaliștilor din educație: Anul universitar nu poate începe așa # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se alătură protestelor federațiilor sindicatelor ale profesorilor, nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse de Guvern. Studenții vor participa la protestul din 8 septembrie. „Ne vom alătura protestului din data de 08.09.2025, în fața sediului Guvernului României de la ora 9:00 și ulterior marșului până la Palatul Cotroceni, […] Articolul Studenții se alătură protestelor sindicaliștilor din educație: Anul universitar nu poate începe așa apare prima dată în PS News.
10:20
Atac rusesc cu drone la granița României. Mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea # PSNews.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Agerpres. Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să adopte […] Articolul Atac rusesc cu drone la granița României. Mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
10:10
LIVE VIDEO Ilie Bolojan susţine prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține azi o conferință de presă, la ora 10:00, prima după ce și-a amenințat partenerii de coaliție, atât în discuții interne, cât și în mesaje publice, că își dă demisia dacă nu primește sprijin în reducerea numărului de angajați în primării. Tot azi, șeful Executivului va participa, alături de ceilalți lideri ai […] Articolul LIVE VIDEO Ilie Bolojan susţine prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Funcționarii primăriilor din comune au continuat protestul și azi: au mers la lucru, dar au blocat programul cu publicul. Au rezolvat doar situațiile urgente. Angajații vor ca Guvernul să reducă posturile din administrația locală cu cel puțin 25% sau chiar cu 45%. Sindicatele susțin că în primăriile comunale salariile sunt foarte mici, iar multe posturi […] Articolul Funcționarii în birouri, cetățenii afară. Greva din primării continuă apare prima dată în PS News.
19:50
Coaliția, de acord să interzică bonusurile la ASF, ANRE, ANCOM. Măsura trebuie adoptată și în Guvern # PSNews.ro
Un amendament USR care interzice bonusurile la autoritățile autonome, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE, ANCOM, în următorii trei ani a fost acceptat în coaliție, potrivit surselor G4Media. Propunerea inițială din Pachetul 2 de măsuri era ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, însă USR a susținut că, […] Articolul Coaliția, de acord să interzică bonusurile la ASF, ANRE, ANCOM. Măsura trebuie adoptată și în Guvern apare prima dată în PS News.
19:40
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a plecat din capitala nord-coreeană Phenian către Beijing. Va asista la o defilare militară care marchează capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial, conform AFP. ”Liderul nord-coreean a părăsit Phenianul (luni) după-amiaza, la bordul unui tren special”, potrivit Yonhap, care citează surse anonime. Miercuri, președintele chinez Xi Jinping urmează să […] Articolul VIDEO Kim Jong Un pleacă de la Phenian în China cu un tren blindat și ultrasecurizat apare prima dată în PS News.
19:30
Impozitul pentru casele și mașinile mai scumpe se triplează. Proprietarii care vor fi afectați – surse # PSNews.ro
Coaliția de la guvernare a hotărât luni, 1 septembrie, să crească impozitul pentru marile averi. Acesta va fi majorat de la 0,3% la 0,9% din valoare, potrivit unor surse guvernamentale.Conform surselor citate, casele, care au o valoare mai mare de 500.000 de euro, și mașinile, de peste 75.000 de euro, vor fi impozitate cu 0,9%. […] Articolul Impozitul pentru casele și mașinile mai scumpe se triplează. Proprietarii care vor fi afectați – surse apare prima dată în PS News.
19:20
Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA) condamnă ferm agresiunea recentă asupra unui livrator străin şi atrage atenţia că unul din şase angajaţi din industrie provine din afara ţării. În urma incidentului în care un livrator străin a fost agresat fără motiv în plină stradă, Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România […] Articolul Patronii din Horeca: Fără lucrătorii străini, multe afaceri ar fi închise apare prima dată în PS News.
19:10
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc # PSNews.ro
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Reuters. Declaraţia sa urmează incidentului petrecut duminică, în care sistemul GPS de la bordul avionului preşedintei Comisiei Europene, Ursula […] Articolul Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc apare prima dată în PS News.
19:00
Dolarul american a coborât luni la minimul ultimelor cinci săptămâni, înaintea datelor privind piaţa muncii din SUA # PSNews.ro
Dolarul a atins luni cel mai scăzut nivel de la sfârşitul lui iulie, pe fondul aşteptărilor pentru publicarea, în această săptămână, a unor date cheie privind piaţa muncii din SUA care ar putea influenţa traiectoria de relaxare monetară a Rezervei Federale, transmite Reuters. Indicele dolarului, care măsoară evoluţia monedei americane faţă de un coş de […] Articolul Dolarul american a coborât luni la minimul ultimelor cinci săptămâni, înaintea datelor privind piaţa muncii din SUA apare prima dată în PS News.
18:50
De astăzi, peste 650.000 de români nu îşi vor mai putea face banalele analize de sânge gratis, nu vor mai beneficia de consultaţii în spital şi nici de internări, de fapt, de mai nimic. Vorbim despre cei care până acum erau în întreţinerea unei persoane asigurate şi care, potrivit primului pachet de măsuri fiscale, trebuie […] Articolul 650.000 de români au rămas fără CASS. Cât costă asigurarea medicală la stat apare prima dată în PS News.
18:40
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a respins luni, 1 septembrie, informația privind o nouă majorare a TVA, arătând că este un lucru fals, care s-a aruncat pe piață. Despre ieșirea PSD de la guvernare, Grindeanu a precizat că nu va decide PSD-ul să facă acest lucru și că astăzi poate să garanteze acest lucru. […] Articolul „Un lucru fals aruncat pe piață”. Sorin Grindeanu dezminte o nouă majorare a TVA apare prima dată în PS News.
18:30
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a oferit luni după-amiaza un interviu la Antena 3 CNN în cadrul căruia a comentat afirmaţiile făcute de secretarul general al PSD, care le-a transmis colegilor de partid că „este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare”. În timpul declaraţiilor, Radu Marinescu a subliniat că Partidul […] Articolul Radu Marinescu: Nu dorim să ieşim de la guvernare. Intenţiile PSD-ului sunt serioase apare prima dată în PS News.
