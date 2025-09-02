Primul aeroport din România care ridică restricțiile privind lichidele în bagajele de mână

18:50

De astăzi, peste 650.000 de români nu îşi vor mai putea face banalele analize de sânge gratis, nu vor mai beneficia de consultaţii în spital şi nici de internări, de fapt, de mai nimic. Vorbim despre cei care până acum erau în întreţinerea unei persoane asigurate şi care, potrivit primului pachet de măsuri fiscale, trebuie […] Articolul 650.000 de români au rămas fără CASS. Cât costă asigurarea medicală la stat apare prima dată în PS News.