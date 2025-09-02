Vaslui: Cisternă care transporta gaz metan, răsturnată pe DN 24A/ Sunt scurgeri din încărcătură/ Traficul este oprit complet

13:30

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că este în fază finală de transmitere un studiu de adecvanţă referitor la modul în care impactează întreg sistemul energetic naţional închiderea capacităţilor de producţie pe cărbune, el precizând că este un efect extrem de negativ. Ministrul a arătat că e o prioritate a mandatului său să renegocieze şi să amâne cu cel puţin 5 ani închiderea minelor, un termen realist până la care vom putea să punem în funcţiune noi capacităţi de producţie a energiei electrice bazate pe gaz. Ministrul Energiei a declarat că, la nivelul Comisiei Europene, deja a purtat discuţii atât cu cei care conduc PNRR, cât şi cu Comisariul European pe Energie, care i-au asigurat de suport şi deschidere, dar ”au nevoie ca şi România să-şi facă treaba”.