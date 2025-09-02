Mai mulți bani la salariu pentru românii care muncesc în Germania. În ce sector se câștigă mai bine?
Newsweek.ro, 2 septembrie 2025 15:50
În Germania, țară în care trăiesc aproximativ 900.000 de români, angajații au vești bune. Primesc ma...
Acum 10 minute
16:20
Adrian Năstase merge la o paradă unde se va afla și Putin. E tovarăș cu Dughin și Kuzmin # Newsweek.ro
Adrian Năstase a anunțat cu mândrie că merge la o paradă militară organizată de comuniștii din China...
Acum o oră
15:50
Mai mulți bani la salariu pentru românii care muncesc în Germania. În ce sector se câștigă mai bine? # Newsweek.ro
În Germania, țară în care trăiesc aproximativ 900.000 de români, angajații au vești bune. Primesc ma...
15:40
Băncile din Germania încep să închidă bancomatele și caseriile. De unde poți face rost de numerar? # Newsweek.ro
Mai multe sucursale bavareze ale Oberbank nu mai funcționează cu cash de la sfârșitul lunii august. ...
15:30
Bolojan și Grindeanu, război pe eliminarea CASS la pensii. Premierul a respins cererile PSD # Newsweek.ro
Neînțelegeri în coaliție. Premierul Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu duc o luptă pentru reduce...
Acum 2 ore
15:10
Cum ajută China Rusia să spioneze Ucraina din aer. Camere video de 3.000$ cu inteligență artificială # Newsweek.ro
Forțele de Apărare Ucrainene au descoperit înregistrări video de la o fabrică chineză în interiorul ...
14:50
În ce lună se dă ajutorul de 50 lei la pensie pentru plata facturilor? „Va acoperi 50% din consum” # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, marți, ce se întâmplă cu voucherele de energie care vor...
14:50
Primul aeroport din țară care elimină restricțiile de volum pentru recipientele cu lichide. De când # Newsweek.ro
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunță că elimină restricțiile de volum pentr...
Acum 4 ore
14:20
Cinci persoane au fost trimise în judecată pentru înșelăciune și alte infracțiuni, după ce au frauda...
14:00
Olguța Vasilescu, despre reforma din primării: „A mai căzut și mitul că sunt cei mai mulți angajați” # Newsweek.ro
Lipa Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a spus, după conferința susținută de Ilie Bolojan, că date...
13:50
Daniel David: „Școala va începe pe 8 septembrie”. Ce spune Ministrul Educației despre proteste # Newsweek.ro
Daniel David a precizat că elevii trebuie să vină la școală și că școlile vor fi pregătite, menționâ...
13:30
Cum se înmatriculează mașinile second-hand importate din Canada și alte țări non-UE. Anunțul RAR # Newsweek.ro
Care e procedura de înmatriculare a mașinilor second-hand importate din Canada și alte țări din afar...
13:20
În care sectoare se face angajări și în care se fac concedieri, în Germania? Industria, în criză # Newsweek.ro
În care sectoare se face angajări și în care se fac concedieri, în Germania? Evoluția locurilor de m...
13:00
Rusia, spionaj, sabotaje și asasinate, în Europa. În România, atac online la sistemul de sănătate # Newsweek.ro
Rusia, în război cu Europa. Prin campania sa de sabotaj, spionaj și acțiuni sub acoperire, scopul Ru...
12:50
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs marți, la ora locală 11:50, în zona seismică V...
12:30
Școli cu WC în fundul curții în orașul care dă salarii de 10.000.000 lei. Primăria are 55 angajați # Newsweek.ro
Bolojan cere reforma administrației locale. În România, există un oraș unde sunt școli cu WC în fund...
Acum 6 ore
12:10
Negociatorul rus pentru Ucraina deţine proprietăţi în valoare de 75 de milioane de dolari # Newsweek.ro
Negociatorul-şef al Rusiei pentru convorbirile de pace cu Ucraina, Vladimir Medinski, şi familia sa ...
12:00
B1TV: CTP despre Ilie Bolojan: „Singurul politician care încearcă să taie hoția din statul român” # Newsweek.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a lăudat pe premierul Ilie Bolojan (PNL), afirmând că este singur...
11:40
Preţul mediu plătit de către români pentru instalarea unui aparat de aer condiţionat, în luna iunie,...
11:30
Venus Williams s-a calificat luni, alături de tânăra sa parteneră canadiană Leylah Fernandez, în sfe...
11:20
Franța pregătește spitalele pentru război până în 2026. Rutte, amenințat de Rusia: „Vei fi în lagăr” # Newsweek.ro
Guvernul de la Paris a cerut spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major până în mar...
11:20
Ilie Bolojan, anunț despre demisie, înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan: „E greu să ocup funcția” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a spus în cadrul unei conferință de presă, că dacă nu va fi sprijinit de colaiție în i...
11:10
Te-ai născut după 1939? De ce nu vei apuca vârsta de 100 de ani? Numărul centenarilor, în picaj # Newsweek.ro
Să apuci vârsta de 100 de ani înseamnă că ai reușit, mai bine ca majoritatea oamenilor, să găsești c...
11:00
Plata celei de-a 13-a alocații pentru copii. Știrea care a inflamat Internetul. Care e adevărul # Newsweek.ro
O știre falsă, despre plata unei a 13-a alocații pentru copii, a devenit virală pe Facebook. Deși mă...
10:50
Ilie Bolojan: „Dacă nu controlăm cheltuilelile, anul viitor vom fi în situația de acum” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus în cadrul unei conferințe de presă că dacă nu vor fi controlate cheltu...
10:50
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD depune un proiect de eliminare a CASS la pensie. Din calculele News...
10:50
METEO. Vreme extrem de caldă în România. Alertă de caniculă pentru 19 județe și Capitală # Newsweek.ro
Meteorologii au emis alertă de caniculă pentru București și 19 județe din România. Temperaturile vor...
10:30
Cel mai mare gladiator care a luptat cu animale sălbatice. A ucis 20 de fiare într-o singură zi # Newsweek.ro
Cel mai mare gladiator care a luptat cu animale sălbatice ar fi ucis 20 de fiare într-o singură zi. ...
Acum 8 ore
10:20
Profesoară din București supărată pe primar că nu mai poate parca în curtea școlii. Ce a făcut? # Newsweek.ro
O profesoară care predă la o școală din Sectorul 6 al Capitalei a mers la primărie după ce a descope...
10:00
Ilie Bolojan, anunț important după asumarea pe Pachetul 2. Premierul a amenințat cu demisia # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan este așteptat să facă un anunț important după asumarea Pachetului 2 de măsuri...
09:40
Scandal pe reducerea posturilor din primării. Bugetari trimiși să „combată sărăcia” la Miami # Newsweek.ro
Reforma administrației locale aprinde spiritele în coaliția de guvernare, în timp ce unele primării ...
09:30
SAFE, fondul de 150.000.000.000€ pentru înarmarea Europei. România, cu două mari proiecte în față # Newsweek.ro
România ar putea atrage finanțare europeană pentru proiecte militare și de infrastructură prin noul ...
09:20
Structura anului școlar 2025-2026. Pe 25 octombrie începe vacanța de toamnă. În total, elevii au 5 p...
09:00
Un bărbat a murit în Alpii austrieci, după ce a fost atacat de o cireadă de vaci. Era împreună cu so...
09:00
FOTO Atac rusesc masiv cu drone și rachete în Kiev și Odesa. Sunt morți, răniți și distrugeri # Newsweek.ro
Noi atacuri masive lansate de armata rusă au vizat în noaptea de 1 spre 2 septembrie regiunea Kiev ș...
08:40
Se schimbă regulile pentru obținerea vizelor pentru SUA. Cine scapă de interviu la Ambasadă # Newsweek.ro
Începând de marți, regulile pentru obținerea vizelor de intrare în Statele Unite se schimbă. Ambasad...
08:30
Judecător CSM: Guvernul taie pensii speciale făcând un abuz. Are 33.000 lei salariu și 8.000 diurnă # Newsweek.ro
Pensiile speciale vor fi tăiate de Bolojan, dar Consiliul Superior al Magistraturii nu acceptă. Jude...
Acum 12 ore
08:20
Cum poți să faci bani cu Revolut? Orice persoană care are cont și card poate face asta # Newsweek.ro
Fintech-ul britanic Revolut a ajuns la o evaluare de 75 miliarde de dolari după o vânzare secundară ...
08:10
Locuitorii din Delta Dunării au fost treziți în miez de noapte de un nou atac al Rusiei în apropiere...
07:50
Liderii partidelor din coaliţia de guvernare se întâlnesc cu Nicușor Dan. Ce se va discuta? # Newsweek.ro
Liderii partidelor din coaliţia de guvernare au fost invitaţi, marţi, la discuţii la Cotroceni de că...
07:40
Sistemele de panouri fotovoltaice de balcon scad factura la curent cu 60%. Spania a făcut-o # Newsweek.ro
Panourile fotovoltaice folosite inteligent pot reduce foarte mult facturile la energie. Asta și în c...
07:40
Câte milioane € ar costa un avion prezidențial pentru Nicușor Dan? E mai rentabil să închiriem unul? # Newsweek.ro
Problema unui avion oficial pentru președinte sau premier e una fără sfârșit. De la „scoaterea la pe...
07:30
Marea bătălie a unui domnitor al Moldovei contra fiului lui Suleyman Magnificul. Decisă de trădători # Newsweek.ro
Un domnitor al Moldovei i s-a opus fiului lui Suleyman Magnificul, sultanul Selim al II-lea, în dori...
07:20
Horoscop 3 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi pozitivă Peștilor. Gemenii, discuții importante # Newsweek.ro
Horoscop 3 septembrie. Luna în Capricorn aduce o zi pozitivă Peștilor. Gemenii și Vărsătorii au disc...
07:00
Magistrații ajutați cu 18000 lei la pensie. 800000 pensionari iau 500 lei să ajungă la pensia minimă # Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale a fost amânată abia pentru jumătatea lunii septembrie. Atunci se va decid...
Acum 24 ore
22:00
Ministrul Justiției: Proiectul pensiilor magistraților are șanse să-și mențină constituționalitatea # Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că proiectul privind reforma pensiilor magist...
21:30
Rusia este suspectată de bruierea GPS-ului avionului ce o transporta pe Ursula von der Leyen # Newsweek.ro
Rusia este suspectată pentru bruierea GPS-ului avionului care o transporta pe preşedinta Comisiei Eu...
21:10
O răceală comună, mod de apărare contra COVID-19. Banala infecție respiratorie ne-ar putea fi aliat # Newsweek.ro
COVID-19 poate fi combătut chiar de o răceală comună. Aceasta este concluzia surprinzătoare a unui s...
20:50
Un comandant militar de rang înalt al Germaniei a dezvăluit luni că aeronava sa a fost vizată de ata...
20:40
Obligațiunile europene au dificultăți, înaintea datelor cruciale din SUA, din această săptămână # Newsweek.ro
Obligaţiunile europene au dificultăţi şi sunt sub presiune, înaintea datelor cruciale care sunt aşte...
20:20
Sorin Grindeanu (PSD): Am văzut această ştire, legată de majorarea TVA. E un lucru fals # Newsweek.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins informaţia privind o nouă majorare a TVA, ...
