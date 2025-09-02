Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei

14:10

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că a stabilit două obiective foarte simple şi foarte clare, ca România din importator net de energie să se transforme în exportator de energie şi în acelaşi timp preţul de energie să fie sub media UE. Ministrul a mai spus că a creat un mecanism de evaluare-monitorizare săptămânală la nivelul ministerului, prin care responsabili clari din partea Ministerului, secretari de stat, directori, care răspund în mod direct în faţa Ministrului pe fiecare dintre aceste proiecte, cu raport de progres săptămânal, pentru a se asigura că aceste proiecte se vor întâmpla până la finalul anului viitor, cel târziu.