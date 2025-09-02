România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00

21:30

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, iar de seara trecută viitorul său pe termen scurt devenise incert. Cu toate acestea, Gigi Becali a declarat în urmă cu puțin timp că recuperarea atacantului său va fi una extrem de scurtă, iar în cazul în care vorbele patronului se […]