România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00
Antena Sport, 2 septembrie 2025 15:50
România o va întâlni pe Canada, într-un meci amical, pe Arena Naţională. Meciul, care va avea loc vineri, de la ora 21:00, va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Acesta va fi primul meci din istorie între cele două ţări. Selecţionerul Jesse Marsch va veni la Bucureşti cu nume importante.
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:30
Lewis Hamilton poate intra în istoria “neagră” a lui Ferrari. Recordul nedorit de care se apropie # Antena Sport
Lewis Hamilton a avut parte de o nouă cursă de coșmar în Formula 1, după ce a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Țărilor de Jos. Odată cu acest rezultat, britanicul a urcat pe locul al doilea într-un clasament pe care cu siguranță nu și-ar fi dorit să fie în momentul în care
15:20
Adrian Rus (29 de ani) este noul jucător al Universităţii Craiova. Fundaşul cotat la 1.2 milioane de euro a semnat pe un an cu oltenii, care au făcut deja şi anunţul oficial. Internaţionalul cu 22 de selecţii şi un gol pentru naţionala României rămăsese fără echipă după despărţirea de Pisa. Craiova va fi a doua
15:10
Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1. Decizia radicală a lui Gigi Becali s-a adeverit # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat că Vlad Chiricheș nu va mai evolua pentru FCSB după remiza cu CFR Cluj, iar spusele patronului s-au adeverit. Mijlocașul a fost exclus de pe listele pentru UEFA și Liga 1, iar campioana en-titre a decis deja și cine ar urma să intre în locul său. Vlad Chiricheș a revenit la
15:10
Programul complet al Marelui Premiu al Italiei. Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) # Antena Sport
Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Italiei. "Marele Circ" revine în "Templul Vitezei" de la Monza, pentru etapa cu numărul 16 a sezonului 2025. Cursa este duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. O adevărată sărbătoare aşa cum este în fiecare an, italienii sunt reţinuţi înaintea ediţiei de
Acum 4 ore
14:10
Un oficial de la Standard Liege n-are dubii privind demiterea lui Rednic: “Fie mă încăpățânam, fie recunoșteam” # Antena Sport
Mircea Rednic a fost demis zilele trecute de pe banca lui Standard Liege după doar cinci etape disputate în campionatul Belgiei. Recent, directorul sportiv al formației valone, Marc Wilmots, a venit cu o reacție legată de decizia de a se desparte de antreorul român. Oficialul lui Standard a avut un discurs prompt și nu a
14:00
Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: “Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că este interesat de un fundaş care evoluează la rivala CFR Cluj. După ce a apărut informaţia că există un interes al campioanei României pentru Mario Tudose, jucător care este deţinut atât de FC Argeş, cât şi de Benfica, se pare că patronul roş-albaştrilor are alte
13:50
În luna septembrie, în AntenaPLAY poţi vedea meciul România – Canada (5 septembrie, 21:00), două Mari Premii de Formula 1, trei etape din Liga Portugal, dar şi două turnee importante de tenis de masă. România pregăteşte drumul spre World Cup 2026 cu un duel care se anunţă spectaculos. Meciul de pregătire cu Canada se va
13:30
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” # Antena Sport
Ianis Hagi este în continuare liber de contract. La mai bine de trei luni distanţă de la despărţirea de Rangers, internaţionalul de 26 de ani nu a reuşit să îşi găsească nici până în acest moment echipă. În ultima perioadă s-au vehiculat tot felul de posibile destinaţii pentru Ianis Hagi, dar nimic nu s-a concretizat.
13:20
Ștefan Baiaram, interviu după prima convocare la națională. Ce a spus despre șansele la World Cup 2026 # Antena Sport
Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova), convocat în premieră la echipa naţională, a declarat, marţi, într-un interviu difuzat pe site-ul oficial al FRF, că a fost luat prin surprindere de decizia selecţionerului Mircea Lucescu. România o va înfrunta pe Canada într-un amical pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
13:10
Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali # Antena Sport
Universitatea Craiova a rezolvat transferul lui Adrian Rus, după ce fundașul central a fost ignorat de Gigi Becali din cauza unui comision cerut de impresarul jucătorului. La scurt timp după anunțul mutării, Mihai Rotaru a venit cu o primă reacție și a dat peste cap declarațiile omologului său de la FCSB, infirmând prezența vreunei sume
12:40
“Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica” # Antena Sport
FCSB este aproape de a da o lovitură pe piaţa transferurilor, chiar pe final de mercato. După remiza cu CFR Cluj din Gruia, scor 2-2, patronul roş-albaştrilor a declarat că trebuie să mai facă un transfer de urgenţă la campioana României, fiind nemulţumit de prestaţiile jucătorilor săi în acest debut de sezon. În primă fază,
12:40
Andrei Nicolescu, critici dure pentru un grup de suporteri dinamoviști: “Foarte mult zgomot în online” # Antena Sport
Dinamo are parte de un start bun de sezon, deși primele trei etape nu le-au oferit deloc suporterilor un orizont promițător. După opt runde însă, alb-roșiii sunt pe locul al treilea în campionat, fiind devansați doar de Universitatea Craiova și Rapid. Cu toate acestea, există în continuare anumiți suporteri nemulțumiți, iar Andrei Nicolescu a abordat
Acum 6 ore
12:20
Un star din Anglia, chemat în judecată dintr-un motiv inedit. Cel mai “negru” scenariu: 6 luni de închisoare # Antena Sport
Unii jucători de fotbal s-au confruntat de-a lungul timpului cu diverse probleme de ordin legal, unele mai grave decât altele. Cu toate acestea, un caz al unui fotbalist de top din Premier League a intrat în atenția presei din Albion prin prisma motivului inedit pentru care acesta a fost chemat în judecată. Deși este puțin
12:10
Aston Villa a dat lovitura în ultima zi de mercato! Cele trei nume importante care au semnat cu echipa lui Unai Emery # Antena Sport
Echipa engleză de fotbal Aston Villa, care are parte de un debut de sezon slab, a reuşit să transfere trei jucători de valoare, luni, în ultima zi de mercato, Jadon Sancho, Harvey Elliott şi Victor Lindelof, transmite AFP. Formaţia din Birmingham este penultima în Premier League după trei etape, cu un singur punct şi fără
11:50
11:40
Federația de Fotbal din Ungaria, sancționată pentru scandări antiromânești. Ce au strigat maghiarii # Antena Sport
UEFA a sancționat Federația de Fotbal din Ungaria (MLSZ) pentru scandări discriminatorii la adresa românilor. Totul s-a petrecut la barajul din Nations League de pe data de 23 martie, atunci când naționala lui Marco Rossi a cedat în fața Turciei cu 3-0. Forul european a descris în mod exact ce au scandat maghiarii în motivarea
11:40
FCSB şi-a aflat adversara din UEFA Youth League, competiţia organizată de UEFA la nivel de U19. Campioana României este reprezentată în această competiţie şi va juca în turul 2 preliminar contra croaţilor de la Lokomotiva Zagreb. FCSB se află pe traseul campioanelor şi evoluează începând cu turul secund al competiţiei. FCSB o va întâlni pe
11:00
Adrian Rus semnează în Liga 1! Jucătorul dat la o parte de Gigi Becali ajunge la o rivală a FCSB-ului # Antena Sport
Adrian Rus a fost subiectul unor discuții pentru patronul de la FCSB, Gigi Becali, însă acesta a dat înapoi în momentul în care a aflat că trebuie să plătească un comision de 100.000 de euro către impresarul jucătorului. După ce discuțiile au intrat în impas, o altă formație din Liga 1 a intrat pe fir
10:50
Acum 8 ore
10:20
Rednic, “săpat” de proprii jucători de la Standard Liege? “Trăgea un pui de somn între antrenamente” # Antena Sport
Mircea Rednic a fost demis zilele trecute de pe banca lui Standard Liege după doar cinci etape disputate în campionatul Belgiei. Această veste a fost discutată în presa din vest, iar un fost jucător de la Anderlecht a lansat o narativă privind motivul pentru care tehnicianul român a fost dat afară. Potrivit spuselor sale, jucătorii
10:00
Newcastle, mesaj de doar 37 de cuvinte după plecarea lui Alexander Isak. “Coțofenele” l-au uitat repede # Antena Sport
Alexander Isak a devenit luni în mod oficial jucătorul lui Liverpool, după ce formația de pe Anfield i-a plătit lui Newcastle 125 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 144 de milioane de euro. Deși a fost un jucător providențial pentru "coțofene" în ultimele sezoane, suedezul nu a avut parte de un mesaj de
10:00
09:30
Cum a fost primită Ana Bărbosu de colegii americani de la Stanford după scandalul uriaş de la Paris # Antena Sport
Ana Bărbosu (19 ani) a ales să îşi continue studiile în SUA, ea părăsind astfel temporar România. Sportiva medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 a primit o bursă în valoare de 100.000 de dolari la celebra universitate Stanford. În perioada pe care o va petrece la universitatea fondată în 1885,
09:30
Florin Prunea n-a avut milă când a văzut o nouă greșeală de arbitraj: “Du-te, bă, de aici, ce cauți la Liga 1” # Antena Sport
Ziua de luni a marcat ultimele două meciuri ale etapei a opta din Liga 1, iar primul dintre ele a oferit o nouă greșeală de arbitraj. George Găman, centralul întâlnirii dintre Csikszereda și Oțelul, a acordat inițial doar cartonaș galben la o intrare extrem de dură a unui ciucan și a avut nevoie de intervenția
09:20
09:00
Ce mai e azi o depășire? | Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Țărilor de Jos # Antena Sport
Manevra lui Leclerc în dauna lui Russell, din cursa de la Zandvoort, mi s-a părut una dintre cele mai frumoase depășiri din ultimii ani. Imposibilul devenit posibil În primul rând, a fost desfășurată pe o pistă unde acest lucru e foarte greu de făcut. În al doilea rând, s-a petrecut în timp ce ambii piloți
08:50
Jannik Sinner a “defilat” la US Open și e în sferturi. Bornă remarcabilă pentru tenisul italian # Antena Sport
Numărul 1 mondial Jannik Sinner, deţinătorul titlului, l-a învins pe kazahul Alexander Bublik şi s-a calificat în sferturi la US Open. Pe terenul Arthur Ashe, italianul a câştigat cu 6-1, 6-1, 6-1 într-o oră şi 21 de minute împotriva kazahului (locul 24 ATP) care îl eliminase în turul al doilea al turneului de la Halle,
08:40
“Lasă că-l sun pe Gigi Becali”. Sebastian Colțescu a ironizat-o pe FCSB după egalul cu CFR Cluj # Antena Sport
FCSB și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a opta din Liga 1, scor 2-2, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au acuzat mai multe greșeli de arbitraj. La câteva zile distanță de meciul din Gruia, Mihai Stoica a "pus tunurile" pe Sebastian Colțescu, spunând că ce s-a întâmplat pe Stadionul Dr. Constantin
08:40
Inter s-a despărţit de Benjamin Pavard (29 de ani) chiar în ultima zi de mercato. Câştigător al World Cup cu Franţa în 2018, fundaşul va evolua în acest sezon pentru Olympique Marseille. Fundaşul cu 70 de meciuri adunate pentru Inter a fost împrumutat pe Velodrome. OM a păstrat şi o opţiune de cumpărare a jucătorului,
Acum 12 ore
08:20
Dorinel Munteanu a dezminţit negocierile cu Gloria Bistriţa şi a dezvăluit că singura condiţie pentru a reveni pe banca unei echipe este ca următorul club să îi ofere posilibilitatea de a avea mai mult timp la dispoziţie pentru a obţine performanţe. "Sunt bine, sănătos, îmi petrec timpul cum consider mai bine, dar opțiunea cea mai
08:10
Florin Tănase a vorbit despre adversarii FCSB-ului din grupa Europa League. Echipele remarcate # Antena Sport
FCSB și-a aflat recent adversarele din grupa de Europa League, iar roș-albaștrii vor avea parte de câteva meciuri extrem de interesante în cea de-a doua competiție UEFA. Unul dintre jucătorii campioanei care a vorbit despre ce îi așteaptă pe el și colegii săi a fost Florin Tănase, prezent la Mogoșoaia pentru renuirea echipei naționale. Mijlocașul
Acum 24 ore
01:40
Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului # Antena Sport
Revenit din Italia după împrumutul la Cagliari, Florinel Coman a fost titular pentru prima oară în acest sezon pentru cei de la Al-Gharafa. Internaționalul român a fost integralist în „thriller-ul" dintre Al-Gharafa și Al-Sadd, încheiat cu scorul de 3-3. Echipa acestuia a fost aproape de a pierde jocul, fiind la un moment dat condusă la
00:40
Alex Mitriţă a mărturisit că nu se aştepta să fie primit atât de bine de colegi, la Zhejiang. Jucătorul naţionalei s-a adaptat rapid la noua ţară în care evoluează. Mitriţă a recunoscut că a luat greu această decizie, având în vedere că va sta departe de familie o perioadă mai lungă, dar lucrurile s-au aşezat
00:20
Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul! # Antena Sport
Fanii Petrolului i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu după înfrângerea cu Farul. Constănţenii au obţinut victoria cu un penalty transformat de Ionuţ Larie în minutul 87. După 8 etape, Petrolul are numai 6 puncte şi ocupă locul 12 în Liga 1.
1 septembrie 2025
23:50
OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool # Antena Sport
Cel mai mare transfer din istoria Premier League a fost încheiat! Alexander Isak (25 de ani) a fost prezentat oficial la Liverpool! Campioana Angliei îi plăteşte 125 de milioane de lire sterline lui Newcastle (aproximativ 145 de milioane de euro). Isak a semnat până în vara lui 2031 cu Liverpool. OFICIAL | Alexander Isak a […] The post OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool appeared first on Antena Sport.
23:40
Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia # Antena Sport
Dorit de Fatih Karagumruk, Ianis Hagi ar urma să semneze cu o altă formaţie din Turcia. Fără echipă de la despărţirea de Rangers, de la finalul sezonului trecut, Ianis Hagi a ratat lotul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie. […] The post Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia appeared first on Antena Sport.
23:40
Naomi Osaka, locul 24 WTA, a eliminat-o, luni, pe Coco Gauff, numărul 3 mondial, şi s-a calificat în sferturi la US Open. Fostul număr 1 mondial, câştigătoare la New York în 2018 şi 2020, s-a impus cu 6-3, 6-2 în faţa câştigătoarei ediţiei din 2023. Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2 Osaka o va […] The post Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2. Nipona, în sferturi la US Open appeared first on Antena Sport.
23:10
Momente de panică pentru jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la US Open: “M-a speriat puțin” # Antena Sport
Jucătoarea cehă de tenis Karolina Muchova a reuşit să se impună în turul al doilea la US Open împotriva Soranei Cîrstea, deşi a fost afectată de prezenţa în tribune a fostului ei partener de viaţă. În setul 1 al meciului de vineri, pe când era conduisă cu 4-1, jucătoarea cehă a început să gesticuleze către […] The post Momente de panică pentru jucătoarea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la US Open: “M-a speriat puțin” appeared first on Antena Sport.
22:40
Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită # Antena Sport
FCSB a remizat cu CFR Cluj în cadrul etapei a opta din Liga 1, scor 2-2, la capătul unui meci în care Elias Charalambous a menajat câțiva dintre titularii săi. Recent, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a explicat motivul din spatele acestei situații și a declarat că echipa campioană se folosește de […] The post Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită appeared first on Antena Sport.
22:30
Un nou coleg pentru Radu Drăguşin! Un câştigător al Ligii Campionilor a semnat cu Tottenham # Antena Sport
Radu Drăguşin va avea un nou coleg la Tottenham. Formaţia londoneză a dat lovitura înainte de încheierea mercato. Kolo Muani (26 de ani) a fost împrumutat de Tottenham de la PSG. Atacantul a fost prezentat oficial, într-un clip video, de Tottenham. De o prezentare asemănătoare a avut parte în trecut şi Radu Drăguşin. Kolo Muani […] The post Un nou coleg pentru Radu Drăguşin! Un câştigător al Ligii Campionilor a semnat cu Tottenham appeared first on Antena Sport.
22:30
Revoltat după derby-ul cu CFR, Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Răzvan Burleanu: „E rău că face așa” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o nouă ieșire nervoasă după greșelile de arbitraj din partida CFR Cluj – FCSB. Prestația lui Sebastian Colțescu l-a nemulțumit pe patronul campioanei României, care l-a luat la rost și pe președintele FRF, Răzvan Burleanu. Oficialul din fruntea federației a vorbit recent despre o schimbare majoră care va ajuta arbitrajul românesc, […] The post Revoltat după derby-ul cu CFR, Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Răzvan Burleanu: „E rău că face așa” appeared first on Antena Sport.
22:00
Jurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia # Antena Sport
A fost iar nebunie la antrenamentul României. Jucătorii lui Lucescu au fost luaţi pe sus de fani. Unii l-au căutat şi pe… Ianis Hagi. Dar Lucescu nu l-a convocat pentru că nu şi-a găsit nicio echipă! The post Jurnal Antena Sport | Fanii au luat cu asalt cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia appeared first on Antena Sport.
22:00
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu n-a renunţat la cei doi români din China, Mitriţă şi Burcă # Antena Sport
Mircea Lucescu n-a renunţat la cei doi români din China, Mitriţă şi Burcă. Ambii au sperat să fie chemaţi. Iar vineri vor fi pe Arena Naţională, cu Canada, de la 9 seara, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. The post Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu n-a renunţat la cei doi români din China, Mitriţă şi Burcă appeared first on Antena Sport.
22:00
“Coșmarul” FCSB-ului din sezonul trecut de UEL a semnat. A devenit cel mai scump transfer din istoria clubului # Antena Sport
FCSB a avut un parcurs fabulos în sezonul trecut de Europa League, aventura roș-albaștrilor fiind oprită abia în faza optimilor. Atunci, campioana ceda în fața celor de la Olympique Lyon cu scorul de 7-1 la general, după ce a pierdut cu 3-1 în turul de pe Arena Națională și cu 4-0 pe Groupama Stadium. Unul […] The post “Coșmarul” FCSB-ului din sezonul trecut de UEL a semnat. A devenit cel mai scump transfer din istoria clubului appeared first on Antena Sport.
21:50
Aproape 1.000 de suporteri, majoritatea copii, au fost alături de tricolori în cele două zile, la Mogoşoaia # Antena Sport
Pentru a doua oară în două zile, Generaţia de Suflet a deschis uşa cantonamentului tinerilor suporteri. Deoarece duminică au fost prezenţi doar 6 tricolori la întâlnirea cu fanii şi având în vedere cererea mare de bilete, echipa naţională a programat şi luni o nouă întâlnire cu cei mai tineri suporteri tricolori, informează frf.ro. Astfel, aproximativ […] The post Aproape 1.000 de suporteri, majoritatea copii, au fost alături de tricolori în cele două zile, la Mogoşoaia appeared first on Antena Sport.
21:40
George Pușcaș a rămas fără echipă, cu puțin timp înainte de încheierea perioadei de transferuri. Fotbalistul român a fost dat afară de turcii de la Bodrumspor, asta deși mai avea contract până la data de 30 iunie 2027. Atacantul fusese adus gratis acum un an de la Genoa. Formația pentru care a evoluat în ultimul […] The post OFICIAL | George Puşcaş a rămas fără echipă! Anunţul făcut de Bodrum appeared first on Antena Sport.
21:30
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: “Poate e mai bine așa” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, iar de seara trecută viitorul său pe termen scurt devenise incert. Cu toate acestea, Gigi Becali a declarat în urmă cu puțin timp că recuperarea atacantului său va fi una extrem de scurtă, iar în cazul în care vorbele patronului se […] The post Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: “Poate e mai bine așa” appeared first on Antena Sport.
21:30
Copiii i-au copleşit cu dragostea lor pe fotbaliştii din naţionala României. Le-au dat toată energia înaintea jocurilor cu Canada şi Cipru. “Cum îţi iubeşti familia, aşa trebuie să iubeşti şi naţionala”, spune Mitriţă! “Hai, România!!!” E strigătul de luptă cu care micii fani ai naţionalei i-au întâmpinat pe fotbaliştii lui Lucescu. Jucătorii i-au chemat pe […] The post Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România! appeared first on Antena Sport.
21:10
Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său # Antena Sport
Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, iar de seara trecută viitorul său pe termen scurt devenise incert. După ce s-a scris deja despre indisponibilitatea atacantului pentru meciurile echipei naționale, a venit și un anunț oficial pe rețelele sociale. În plus, în comunicatul emis se regăsește și decizia […] The post Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său appeared first on Antena Sport.
