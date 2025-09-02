Pe lista neagră Dinamo vrea neapărat să scape de un fotbalist »  Ce sumă solicită acesta

Golazo.ro, 2 septembrie 2025 18:20

Dinamo dorește să renunțe la serviciile lui Alberto Soro (26 de ani), fotbalist adus la echipă în vara anului trecut.

Acum 10 minute
18:30
Rebranding în Italia Serie A își schimbă denumirea:  „Ne întoarcem la rădăcinile noastre” Golazo.ro
Prima ligă de fotbal din Italia își schimbă denumirea în „Lega Calcio Serie A”.
Acum 30 minute
18:20
Probleme la națională Selecționerul României a pierdut un jucător important. Ce înlocuitor a găsit Golazo.ro
David Maftei (21 de ani) a fost nevoit să rămână în afara lotului convocat de Costin Curelea pentru acțiunea naționalei U21 din această lună.
18:20
Pe lista neagră Dinamo vrea neapărat să scape de un fotbalist »  Ce sumă solicită acesta Golazo.ro
Dinamo dorește să renunțe la serviciile lui Alberto Soro (26 de ani), fotbalist adus la echipă în vara anului trecut.
Acum 2 ore
17:00
L-a ironizat pe Suarez VIDEO. Ce a spus bărbatul scuipat de atacantul lui Inter Miami, după scenele șocante de după meciul cu Seattle Sounders Golazo.ro
Gene Ramirez, oficial al celor de la Seattle Sounders, l-a ironizat pe atacantul Luis Suarez (38 de ani), după momentul produs în finala Leagues Cup, pierdută de Inter Miami cu 0-3.
17:00
Cristian Geambașu Cine merită să apere? Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre portarii echipei naționale: Răzvan Sava, Horațiu Moldovan și Ștefan Târnovanu.
16:50
Băgat în spital de tatăl unui adversar Un portar de 13 ani, bătut crunt! Are fractură de gleznă și a fost lovit în plină figură Golazo.ro
Scene șocante au avut loc, duminică, în timpul unei partide de juniori care s-a disputat la Torino, în Italia.
16:50
Scandal în handbalul românesc Trei din cei patru membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor au demisionat » Care e motivul Golazo.ro
Scandal uriaș în handbalul românesc. Trei dintre cei patru membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor din handbalul românesc au demisionat.
Acum 4 ore
16:30
UEFA: „FCSB e unul dintre cazuri!” Forul de la Nyon, pentru GOLAZO.ro: campioana riscă sancțiuni pentru rasism. FCSB a blocat vânzarea pachetelor de bilete Golazo.ro
UEFA a confirmat azi că a deschis o procedură disciplinară, iar FCSB se teme inclusiv că ar putea să-i fie închisă peluza în care stă galeria, așa că a decis să amâne comercializarea pachetelor de bilete pentru meciurile de acasă din Europa League
16:20
„Război rece” la PSG Ucraineanul promovat de Mircea Lucescu dezvăluie cum împarte vestiarul  cu un rus  + ce spune Luis Enrique Golazo.ro
Ilya Zabarnyi (23 de ani), internațional ucrainean, a vorbit pentru prima dată despre războiul cu Rusia.
16:00
Antireclamă pentru Șut și Olaru Patronul FCSB spune că Lucescu n-ar fi trebuit să-i cheme la națională Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a declarat că, dacă ar fi fost în locul lui selecționerului României, nu i-ar fi convocat pe mijlocașii Adrian Șut (26 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).
15:50
L-a descifrat pe Lamine Yamal Balonul de Aur explică felul în care poate fi oprit superstarul de la Barcelona: „E ușor!” Golazo.ro
Hristo Stoichkov a explicat cum Bulgaria poate împiedica vedetele Spaniei, inclusiv Lamine Yamal, să se apropie de poartă.
15:40
Adrian Rus, prezentat oficial Refuzat de FCSB, internaționalul român a semnat cu Universitatea Craiova » Detaliile contractului Golazo.ro
Adrian Rus (29 de ani) a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova.
15:30
Anomalie pe bani publici la Galați Consiliul Local dă 85% din bugetul pentru sport unui privat, echipa de fotbal, în timp ce s-a stopat construcția bazinului și a sălii Golazo.ro
Oțelul Galați, entitate de drept privat, s-a ales doar pentru a doua jumătate a anului 2025 cu peste 1.000.000 de euro din partea autorităților locale. Bazinul de înot și sala polivalentă, două obiective care urmau să fie construite, sunt puse în așteptare.
15:20
De ce rezistă Amorim pe bancă? Teoria bizară a lui Jamie Carragher despre antrenorul lui United: „Altfel era demis demult” Golazo.ro
Jamie Carragher (47 de ani), fostul fotbalist de la Liverpool, a lansat o teorie neobișnuită despre motivul pentru care Ruben Amorim (40 de ani) este păstrat pe banca lui Manchester United.
15:10
Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025 Golazo.ro
La trei ani de la debutul filmărilor, pelicula despre viața lui Loți Bölöni va avea premiera la Festivalul Internațional de Film de la Miskolc (Ungaria).
15:10
A făcut testul, dar a fost ignorată!  Motivul absurd pentru care o campioană olimpică nu va putea participa la Campionatele Mondiale de Box Golazo.ro
Boxera taiwaneză Lin Yu-ting nu va mai participa la Campionatele Mondiale de la Liverpool din cauza unui test genetic.
Acum 6 ore
14:30
Donnarumma, prezentat oficial VIDEO. Portarul italian a semnat pe cinci ani cu Manchester City: „Ciao, Gigio!” » Suma plătită de englezi Golazo.ro
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.
14:20
L-a deturnat U Craiova de la FCSB?  Mihai Rotaru, dezvăluiri despre transferul lui Adrian Rus : „Am fost nevoiți să facem asta” Golazo.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a venit cu o primă reacție după ce oltenii l-au transferat pe internaționalul român Adrian Rus (29 de ani).
14:10
Primă de „pensionare” la FCSB Câți bani va încasa Vlad Chiricheș după ce a fost pus pe linie moartă: „Asta e umilință?” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a confirmat că Vlad Chiricheș (35 de ani) nu va mai continua ca jucător la formația roș-albastră. Omul de afaceri a precizat că fundașul va primi o sumă de bani și va fi scos de pe lista pentru Liga 1 și Europa League.
13:40
Șoc la FCSB! Chiricheș a fost scos de pe ambele liste: extern și Liga 1. Ce jucători sunt aleși pentru Europa League + Apariție-surpriză Golazo.ro
Vlad Chiricheș nu va mai fi pe lista UEFA și va fi îndepărtat și de pe cea de Liga 1, care trebuie realizată până cel târziu luni.
13:30
Final spectaculos la L’Étape Romania by Tour de France Golazo.ro
13:30
Joe Bugner a decedat Fostul pugilist care l-a înfruntat de două ori pe Muhammad Ali  s-a stins la 75 de ani Golazo.ro
Boxul britanic și mondial sunt în doliu după dispariția lui Joe Bugner, unul dintre numele sonore ale anilor ’70. Fost campion britanic și de trei ori european, Bugner a murit la 75 de ani, pe 1 septembrie 2025.
13:30
Gabriela Ruse, eliminată și la dublu România a rămas fără reprezentate  la US Open Golazo.ro
Gabriela Ruse (27 de ani) și Marta Kostyuk (23 de ani) au fost eliminate în optimile de finală ale probei de dublu de la US Open.
13:20
Silviu Tudor Samuilă Nu ne-au plecat valorile Golazo.ro
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre Superliga, singurul dintre campionatele de nivelul nostru, care nu a reușit să facă măcar un transfer extern de care să fim mândri!
13:10
Baiaram nu se aștepta să fie convocat „Perla” de la U Craiova, dezvăluiri din cantonamentul naționalei: „M-a luat prin surprindere selecționerul” Golazo.ro
Ștefan Baiaram este fericit pentru prima sa convocare la echipa națională din carieră.
13:00
Achiziție U21 de urgență la FCSB Campioana a ajuns să nu aibă jucător convocat la naționala de tineret și negociază pentru a aduce un fotbalist Golazo.ro
În lotul pe care Costin Curelea l-a anunțat pentru meciurile României U21 în preliminariile CE nu există nici un fotbalist de la FCSB.
12:40
„Suntem sub dictatură!” Andrei Nicolescu, revoltat de criticile unor fani la adresa lui Dinamo: „Troli implicați și în campania electorală” Golazo.ro
Andrei Nicolescu este revoltat după ce fanii „câinilor” au criticat conducerea clubului din Ștefan cel Mare.
Acum 8 ore
12:30
Imane Khelif face apel la TAS Campioana olimpică contestă decizia World Boxing de a impune teste genetice înainte de competiții Golazo.ro
Imane Khelif (26 de ani), campioană olimpică la box, a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Sportiva contestă decizia World Boxing de a-i interzice participarea la competițiile organizate sub egida sa fără efectuarea unui test genetic preliminar.
12:20
„Inteligență artificială!” VIDEO. Cum a fost catalogat Jannik Sinner , după ce și-a năucit adversarul la US Open + mesajul primit la fileu Golazo.ro
Alexander Bublik (28 de ani, #24 ATP) a pierdut categoric duelul cu Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP), scor 1-6, 1-6, 1-6, în optimile de finală ale turneului de la US Open.
12:00
De ce a fost concediat Rednic după 5 meciuri Directorul sportiv al lui Standard Liege explică motivele din spatele deciziei: „Am greșit!” Golazo.ro
Marc Wilmots (56 de ani), directorul sportiv al celor de la Standard Liege, a vorbit despre decizia de a-l demite pe Mircea Rednic (63 de ani).
11:40
Ce lovitură pentru U Craiova Un internațional român semnează cu oltenii + Cu cine se mai întărește Mirel Rădoi pentru Conference League Golazo.ro
Universitatea Craiova ar fi aproape să-l transfere pe Adrian Rus, după ce s-a despărțit de Pisa.
11:30
Dwayne Johnson, apariție-șoc la Veneția A slăbit 27 kg pentru rolul din „The Smashing Machine. 15 minute de aplauze pentru „The Rock”, care a plâns Golazo.ro
Dwayne Johnson (53 de ani), mai cunoscut ca „The Rock”, a surprins cu apariția sa la Festivalul de Film de la Veneția. Pentru rolul din „The Smashing Machine”, americanul a trecut printr-o transformare fizică impresionantă.
11:20
Un nou scandal în Liga 1 FOTO. Penalty-ul de la Farul - Petrolul, contestat dur: „Avem o problemă!” Golazo.ro
Decizia arbitrului Viorel Flueran (42 de ani) de a dicta penalty pentru Farul, în minutul 84 al partidei cu Petrolul, scor final 2-1, a generat numeroase controverse. Basarab Panduru (55 de ani) și Constantin Zotta (62 de ani) au contestat modul în care a fost acordată lovitura de pedeapsă.
11:00
Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni! Golazo.ro
Como a decis să-i rezilieze contractul lui Dele Alli.
10:50
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii Golazo.ro
Robert Moreno (47 de ani), fostul selecționer al Spaniei, a fost demis de Sochi, formație ce se află pe ultimul loc în prima ligă din Rusia.
Acum 12 ore
10:20
 „Sunteți niște câini!” Scandal uriaș la finalul meciului Rayo - Barcelona. Fanii echipei lui Rațiu s-au certat cu catalanii » Au aruncat cu obiecte în Yamal! Golazo.ro
Moment tensionat între fanii lui Rayo Vallecano și jucătorii Barcelonei după meciul de duminică, scor 1-1, din La Liga.
10:10
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori” Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani), mijlocașul FCSB-ului, a vorbit despre reunirea echipei naționale, despre meciul cu CFR (2-2) și despre adversarii roș-albaștrilor din Europa League. România – Canada se joacă vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională (Antena 1), iar Cipru – România are loc marți, 9 septembrie (Prima TV). Ambele partide pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
10:10
A plecat de la Barcelona Catalanii au cedat un jucător în ultima zi de mercato Golazo.ro
Hector Fort (19 ani) a fost împrumutat de Barcelona la Elche, până la finalul sezonului.
09:40
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria Golazo.ro
UEFA a publicat motivarea sancțiunii dictate împotriva Federației Maghiare de Fotbal după meciul Ungaria – Turcia 0-3, din play-off-ul Ligii Națiunilor.
09:30
Isak, transferul anului! Analiză GOLAZO.ro. Cum a îmbogățit suedezul 4 cluburi din Suedia, Germania, Spania și Anglia » Sume fabuloase Golazo.ro
Alexander Isak, 25 de ani, de la 8,6 la 144 de milioane de euro între 2017 și 2025. Suedezul cumpărat de Liverpool de la Newcastle e cel mai scump transfer al verii în Europa, al 4-lea cel mai mare all-time
Acum 24 ore
23:20
„Agitație mare la întâlnirea cu J. Chiles” Antrenoarea din SUA a Anei Barbosu dezvăluie, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, ce o așteaptă pe gimnastă la Stanford Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu Tabitha Ann Yim, directoarea de gimnastică de la Stanford, iar fosta sportivă, medaliată cu bronz la Mondialul din 2001, în proba pe echipe, ne-a acordat un interviu în exclusivitate despre Ana Maria Barbosu.
23:10
 A picat transferul  Marc Guehi nu va mai ajunge la Liverpool, deși făcuse vizita medicală » Ce spunea Glasner în urmă cu o zi + Ce se întâmplă cu Joe Gomez Golazo.ro
Transferul lui Marc Guehi (25 de ani) la Liverpool nu se va mai realiza în această vară, deși totul părea ca și rezolvat.
23:00
Pușcaș, out de la Bodrumspor  Ce a transmis atacantul, după despărțirea de formația din Turcia: „Vă sunt recunoscător” Golazo.ro
George Pușcaș (29 de ani) a părăsit-o pe Bodrumspor, după numai un sezon petrecut în Turcia.
22:40
Ten Hag, dezamăgit de Leverkusen Tehnicianul olandez a oferit prima reacție după demitere: „Încrederea nu a fost reciprocă” Golazo.ro
Erik Ten Hag (55 de ani) a venit cu prima reacție după ce a fost demis de Bayer Leverkusen.
22:20
„Ne iei peste picior?” Mihai Stoica, despre dialogul dintre Pintilii și Colțescu, de la finalul meciului CFR - FCSB: „E o mare neobrăzare!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a comentat dialogul care a avut loc între Mihai Pintilii (40 de ani) și Sebastian Colțescu (48 de ani).
21:30
De ce nu a jucat FCSB cu titularii la Cluj Mihai Stoica a explicat absența mai multor jucători de bază din primul „11”: „Există o aplicație” Golazo.ro
CFR Cluj - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani) a lămurit absența anumitor titulari din echipa de start a campioanei.
21:30
Burleanu despre arbitraj Președintele FRF, reacție după fazele controversate de la CFR - FCSB: „Nu te uiți în propria ogradă, dai vina pe arbitru” Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a vorbit despre erorile de arbitraj din Liga 1.
21:10
FCSB și-a aflat adversarul Cu cine vor juca juniorii campioanei în turul doi din Youth League + Datele celor două partide Golazo.ro
UEFA a organizat luni tragerea la sorți pentru tururile preliminare din Youth League, unde vor evolua și juniorii celor de la FCSB.
21:00
Bîrligea, elogiat de UEFA  VIDEO Reușita atacantului de la FCSB, postată pe contul oficial al Europa League: „Ce tupeu! Golul marcat cu cel mai mult sânge rece din istorie” Golazo.ro
Golul marcat de Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, în meciul cu Midtjylland, din sezonul trecut al Europa League, a fost postat pe contul oficial de Tik Tok al competiției.
20:10
Mititelu, blocat de proteste FCU Craiova pierde timp prețios în  lupta cu dezafilierea » Decizia instanței + reacția patronului Golazo.ro
Veste proastă pentru Adrian Mititelu (57 de ani): cererea prin care FCU 1948 Craiova urmărea deschiderea procedurii de concordat preventiv nu a fost judecată azi, 1 septembrie 2025.
