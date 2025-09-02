Bursele europene au înregistrat cea mai slabă sesiune din ultima lună
Bursa, 2 septembrie 2025 20:10
Bursele europene au scăzut puternic marţi, marcând cea mai slabă sesiune din ultima lună, pe fondul îngrijorărilor fiscale şi al creşterii randamentelor obligaţiunilor, transmite CNBC, care afirmă cele ce urmează.
Adrian Năstase participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong Un # Bursa
Fostul premier Adrian Năstase se află la Beijing and #8222;în calitate de fost demnitar and #8221;, la invitaţia autorităţilor chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de preşedintele Xi Jinping cu ocazia marcării a 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, potrivit unei postări publicate pe blogul personal.
PSD propune un prag de 25% la reducerea posturilor din administraţia locală în documentul transmis lui Nicuşor Dan # Bursa
PSD a transmis preşedintelui Nicuşor Dan, la consultările de la Cotroceni cu liderii coaliţiei, un document cu şase propuneri privind reforma administraţiei locale, potrivit HotNews.ro, care afirmă cele ce urmează. Printre solicitări se află stabilirea unui prag de maximum 25% pentru reducerea posturilor, în timp ce premierul Ilie Bolojan insistă pentru o tăiere de 40%.
Europarlamentarul Virgil Popescu, ales vicepreşedinte al grupului de lucru pe Economie şi Mediu # Bursa
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a fost ales vicepreşedintele grupului de lucru pe Economiei şi Mediu, al PPE, în Parlamentul European
Magistrala 2 de metrou se prelungeşte spre Petricani printr-o investiţie de 120 milioane euro # Bursa
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a anunţat semnarea protocolului de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera - Petricani, document semnat de ministrul Ciprian Şerban, directorul general Metrorex, Mariana Miclăuş, şi primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă.
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie anunţă declanşarea conflicului de muncă şi a grevei, începând cu 15 septembrie # Bursa
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie anunţă, astăzi, declanşarea conflicului de muncă şi a grevei, începând cu 15 septembrie, şi cere renunţarea la măsurile din aşa-numitul pachet şase, care ar urma să cuprindă reduceri de personal în administraţie şi alte măsuri de eficientizare a administraţiei centrale şi locale
Peste 6.000 de copii şi tineri români din diaspora şi comunităţile istorice au vizitat ţara noastră prin Programul de Tabere ARC # Bursa
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a anunţat că 6.300 de copii şi tineri din diaspora şi comunităţile istorice au participat în această vară la Programul de Tabere ARC, desfăşurat între 1 iulie şi 2 septembrie 2025, informează instituţia într-un comunicat emis redacţiei.
Slovacia doreşte să-şi normalizeze relaţiile cu Moscova şi va creşte importurile de gaze ruseşti prin conducta TurkStream, i-a spus marţi premierul slovac Robert Fico preşedintelui rus Vladimir Putin
Fermierii greci au deturnat subvenţii agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro între 2019 şi 2024 prin falsificarea proprietăţii asupra terenurilor, a declarat marţi ministrul pentru protecţia cetăţenilor, Michalis Chrysochoidis, în urma unei anchete a poliţiei, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează.
Agenţia nucleară a ONU a găsit urme de uraniu în Siria în cadrul anchetei sale cu privire la o clădire distrusă de Israel în 2007, despre care agenţia a crezut mult timp că era probabil un reactor nuclear nedeclarat, arată raportul adresat statelor membre
Ministrul Justiţiei a chemat reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la dialog instituţional # Bursa
Ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu, a invitat, joi, reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru, în scopul identificării celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei
Cseke Attila: Am lucrat la eficientizarea structurilor autorităţilor locale pe baza datelor de până la începutul săptămânii # Bursa
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lucrat la eficientizarea structurii autorităţilor locale pe baza datelor de care dispunea până la începutul acestei săptămâni, date care nu se refereau la posturi ocupate
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat, la Beijing, că Serbia doreşte o consolidare a cooperării cu Rusia şi nu are în vedere alinierea la sancţiunile occidentale împotriva Moscovei, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Nicuşor Dan şi liderii coaliţiei au agreat două săptămâni pentru un consens pe reforma administraţiei # Bursa
Întâlnirea de marţi de la Cotroceni dintre preşedintele României, Nicuşor Dan, şi liderii PSD, PNL, USR şi UDMR s-a concentrat pe reforma administraţiei publice, în contextul tensiunilor care au blocat proiectul privind reducerea de personal, potrivit HotNews.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
Putin îi ordonă lui Fico, într-o întâlnire la Beijing, să taie livrările de energie Ucrainei # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin anunţă astăzi că apreciază and #8221;foarte mult and #8221; diplomaţia, pe care o consideră and #8221;independentă and #8221; a Slovaciei, şi ordonă acestui stat membru al NATO şi Uniunii Europene (UE) să taie livrările de energie Ucrainei, într-o întâlnire la Beijing cu premierul slovac Robert Fico
Scrisoare Farm Europe adresată preşedintelui EPP privind nemulţumirile la adresa PAC post-2027 # Bursa
Europarlamentari din grupul Partidului Popular European atrag un semnal de alarmă privind direcţia actuală a politicilor agricole europene şi consecinţele grave ale deciziilor Comisiei Europene asupra fermierilor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul and #8222;Regiunea Centru and #8221; 2021-2027, împreună cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), anunţă semnarea Acordului de finanţare în vederea implementării unui instrument financiar în valoare de peste 29 milioane euro, de tip garanţie plafonată combinată cu grant, finanţat din Programul Regiunea Centru 2021 - 2027, pentru susţinerea investiţiilor IMM-urilor din Regiunea Centru
FPTR: Programul and #8222;Litoralul pentru toţi and #8221; a debutat cu rezultate remarcabile # Bursa
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă că ediţia de toamnă a programului and #8222;Litoralul pentru toţi and #8221; a debutat cu rezultate remarcabile
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Paris cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general NATO, Mark Rutte, precum şi cu liderii Germaniei, Franţei şi Marii Britanii, în cadrul unei reuniuni a aliaţilor Kievului, potrivit presei internaţionale.
O instanţă din Tbilisi a condamnat marţi la pedepse cu închisoarea opt manifestanţi pro-europeni acuzaţi de violenţe în timpul protestelor antiguvernamentale, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
Zelenski va discuta la Paris cu Von der Leyen, Mark Rutte şi lideri europeni despre garanţiile de securitate # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Paris cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general NATO, Mark Rutte, precum şi cu liderii Germaniei, Franţei şi Marii Britanii, în cadrul unei reuniuni a aliaţilor Kievului, potrivit presei internaţionale.
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat marţi Statele Unite să reconsidere decizia de a nu acorda vize delegaţiei palestiniene pentru Adunarea Generală a ONU, care începe săptămâna viitoare, potrivit AFP, de la care afirmă cele ce urmează.
Institutul pentru piaţa muncii din Germania (IAB) arată, într-un studiu publicat marţi, că 40,1% dintre angajaţii germani lucrau în regim part-time în al doilea trimestru al anului, un nivel record, transmite DPA, de la care relatăm cele ce urmează.
Bucureştiul s-a menţinut în luna august 2025 pe prima poziţie la numărul de dosare de insolvenţă deschise, cu 211 cazuri, după ce în iulie fuseseră înregistrate 217, conform unei analize realizate de platforma de analiză financiară RisCo.ro.
Adrian Dragomir, fondator şi CEO Termene.ro, a reuşit listarea companiei la Bursa din Frankfurt, una dintre cele mai mari pieţe de capital din Europa, conform unui comunicat emis redacţiei.
Satul montan Momchilovţi, din Munţii Rodopi, a devenit o destinaţie de atracţie pentru turiştii chinezi, datorită iaurtului tradiţional produs în zonă, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează. În fiecare an, sute de vizitatori din China participă la festivalul dedicat acestui produs local, renumit pentru beneficiile sale asupra sănătăţii.
Siria a exportat luni 600.000 de barili de ţiţei din portul Tartus, primul transport oficial după o pauză de 14 ani, a declarat un oficial al Ministerului sirian al Energiei pentru Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Programul pilot prin care China va elimina vizele pentru cetăţenii ruşi ar putea duce la o creştere de 30-40% a călătoriilor în scop turistic şi de afaceri, estimează Asociaţia Tur-operatorilor din Rusia (ATOR), citată de Bloomberg, de la care relatăm cele ce urmează.
Ministerul francez al Sănătăţii a transmis spitalelor şi agenţiilor regionale de sănătate o scrisoare prin care le solicită să se pregătească pentru o posibilă and #8222;intervenţie majoră and #8221; până în martie 2026, potrivit dezvăluirilor făcute de ziarul Canard Enchaîne şi citate de Euronews, care afirmă cele ce urmează.
Putin afirmă că Rusia nu s-a opus aderării Ucrainei la UE, dar lansează noi avertismente către Kiev # Bursa
Vladimir Putin a declarat la Beijing că Rusia and #8222;nu s-a opus niciodată and #8221; unei eventuale aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană, însă a reiterat că intrarea acestei ţări în NATO este and #8222;inacceptabilă and #8221;, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că deficitul bugetar real în acest an ar fi ajuns la and #8221;aproape 10% and #8221; din PIB fără reforme.
Centrul Medical Sanconfind marchează 10 ani de activitate, cu peste 850.000 de pacienţi trataţi # Bursa
Centrul Medical Sanconfind din Poiana Câmpina, cel mai mare spital privat din Prahova, a aniversat zece ani de activitate, perioadă în care a oferit servicii medicale pentru peste 850.000 de pacienţi, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Ambasada Republicii Filipine în România s-a mutat la etajul 24 al clădirii SkyTower, în urma semnării unui contract de închiriere pe cinci ani pentru un spaţiu de 580 mp, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs marţi, la ora locală 11:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut uşor în luna august, ajungând imediat deasupra nivelului ţintă avut în vedere de Banca Centrală Europeană
Concurenţa din sectorul auto, în special pe segmentul vehiculelor electrice, s-a intensificat puternic pe piaţa chineză, care reprezintă peste o treime din piaţa globală şi mai mult de jumătate din cea a automobilelor electrice, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, într-o analiză transmisă redacţiei.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că partidele din coaliţia de guvernare nu au luat în discuţie posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoarea adăugată (TVA)
Bogdan Ivan: and #8221;Din finanţări europene nerabursabile, vrem să creăm un mecanism integrat de digitalizare and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că, din finanţări europene nerabursabile, vor să creeze un mecanism integrat de digitalizare, astfel încât consumatorii să ştie, prin intermediul tarifelor dinamice, că pot consuma energie electrică ieftin în anumite intervale de timp
AnimaWings a transportat peste 300.000 de pasageri în sezonul estival şi estimează o dublare a traficului până la finalul anului # Bursa
AnimaWings a operat aproximativ 2.000 de zboruri interne şi internaţionale în perioada iunie-august, transportând peste 300.000 de pasageri, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Gradul mediu de ocupare a aeronavelor a fost de circa 80%, iar cele mai solicitate destinaţii au fost Paris, Stockholm şi Larnaca.
Ediţia a patra a competiţiei L and #39;Étape Romania by Tour de France s-a desfăşurat pe 31 august la Bucureşti, cu start din Piaţa Constituţiei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Organizatorii arată că evenimentul a reunit 2.500 de ciclişti amatori şi profesionişti din 20 de ţări, fiind cel mai mare concurs de ciclism de şosea din Europa de Est.
APDAS avertizează că OUG 38/2025 privind restituirea proprietăţilor încalcă dreptul de proprietate şi descurajează investiţiile # Bursa
Asociaţia Proprietarilor Deposedaţi Abuziv de Stat (APDAS) susţine că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2025, prin care se modifică Legea nr. 165/2013, reprezintă and #8222;un atac major asupra dreptului de proprietate, a securităţii juridice şi a încrederii investitorilor and #8221;, potrivit unei analize semnate de avocatul Radu Arseni şi transmisă redacţiei.
Meetgeek atrage o finanţare de 1,6 milioane euro de la Early Game Ventures şi Inspire Capital # Bursa
Startup-ul românesc Meetgeek, specializat în soluţii AI pentru optimizarea şedinţelor şi a fluxurilor de lucru, a încheiat o nouă rundă de investiţii în valoare de 1,6 milioane euro, condusă de Early Game Ventures, la care s-a alăturat Inspire Capital, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Kaspersky: De ce educatia financiara trebuie sa mearga mana in mana cu securitatea cibernetica # Bursa
Pe masura ce copiii cresc intr-o lume in care banii sunt in mare parte digitali, securitatea cibernetica a devenit o parte fundamentala a educatiei financiare.
ROMEXPO, împreună cu Asociaţia Medicală Română, organizează în perioada 16 - 18 octombrie Congresul Naţional AMR în cadrul târgurilor DENTA and ROMMEDICA 2025, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) susţine că menţinerea Impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro dăunează grav climatului investiţional, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Olguţa Vasilescu: A constatat şi premierul Bolojan că datele prezentate în coaliţie nu erau cele reale # Bursa
Lia Olguţa Vasilescu, vicepreşedinte PSD, primar al Craiovei şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a reacţionat după conferinţa de presă susţinută de premierul Ilie Bolojan.
Şeful Marelui Stat Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a avertizat că planul guvernului de a ocupa oraşul Gaza va conduce inevitabil la instituirea unei administraţii militare israeliene în enclavă.
HORNBACH deschide magazinul din Colentina - Investiţie de peste 48 de milioane de euro pentru a patra locaţie din Bucureşti # Bursa
HORNBACH, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcţii şi grădinărit, anunţă inaugurarea celui de-al zecelea magazin din reţeaua locală, în cartierul Colentina din Bucureşti, pe 3 septembrie 2025.
Bolojan: and #8221;Nu poţi să vii cu un proiect de reorganizare administrativă pentru care nu există un suport politic and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan este de părere că o eventuală reformă a administraţiei publice locale se poate face numai cu consens politic şi doar după alegerile locale din anul 2028
Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că sistemul preuniversitar are nevoie de reforme şi a precizat că atunci când te uiţi la rezultate, nu cele de la anumite licee de elită, ci la întreg sistemul, atunci acestea nu sunt bune
