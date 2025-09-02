Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei, prima confruntare cu Teo la Bonfire

15:30

Premierul Ilie Bolojan îşi menţine opinia conform căreia judecătorii români au salarii bune şi afirmă că, şi după modificările privind cuantumul pensiilor, acestea tot vor fi unele mari, comparativ cu pensia medie la nivel naţional. În ceea ce priveşte volumul de muncă al judecătorilor, el susţine că "pentru a reduce acest volum de lucru e nevoie de organizare în interior, e nevoie de practici unitare în zona de justiţie, sentinţe identice la instanţe diferite, în speţe identice", dar şi legi clare.