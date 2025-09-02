Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei, prima confruntare cu Teo la Bonfire
ObservatorNews, 2 septembrie 2025 21:50
Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei Lemnaru, prima confruntare cu Teo. Concurentul a vrut să afle unde s-a produs ruptura dintre el și Ella Vișan.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
22:20
Despre ce au discutat liderii coaliţiei cu Nicuşor Dan. Grindeanu: N-aş spune că întâlnirea a fost tensionată # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre liderii coaliţiei şi preşedintele Nicuşor Dan nu a fost tensionată. Acesta a relatat că s-a discutat despre coaliţie în general, dar şi despre reforma în administraţie, reformă care, afirmă el, trebuie făcută ”cu cap şi nu cu toporul”, scrie News.ro.
Acum o oră
21:50
Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei, prima confruntare cu Teo la Bonfire # ObservatorNews
Insula iubirii Sezonul 9, 2 septembrie 2025. Andrei Lemnaru, prima confruntare cu Teo. Concurentul a vrut să afle unde s-a produs ruptura dintre el și Ella Vișan.
21:40
Bolojan, despre soarta coaliţiei: E o apăsare mare, eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre soarta coaliţiei şi dacă va mai dura aceasta, că el îşi doreşte să asigure stabilitatea guvernării ţării, nu pentru ca Bolojan să rămână premier, pentru că e o apăsare foarte mare şi eşti pus să iei decizii pe care nu le iei cu inima uşoară, ci pentru că stabilitatea politică este unul din indicatorii după care este percepută încrederea într-o ţară.
21:40
Bolojan, despre creşterea TVA: S-a discutat doar de zona HORECA. Se va face o analiză în toamna acestui an # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că singura discuție privind o posibilă majorare a TVA a vizat sectorul HORECA. Acesta a precizat că, la instalarea Guvernului, s-a convenit menținerea cotei reduse de 11%, urmând ca în toamnă să fie făcută o analiză. Dacă nu se observă o conformare voluntară suficientă din partea operatorilor, este posibilă o creștere a TVA în acest domeniu, scrie News.ro.
21:30
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal.
Acum 2 ore
21:10
"Ce se întâmplă cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toată lumea la Veneţia # ObservatorNews
Dwayne "The Rock" Johnson a ajuns la 53 de ani. Actorul, fost wrestler profesionist, şi-a făcut apariţia pe covorul roşu al festivalului de la Veneţia, unde a atras multe priviri.
20:50
Desfăşurarea Gărzii Naţionale de către Trump în L.A. a fost ilegală, a decis un judecător din California # ObservatorNews
Un judecător federal din California a decis că trimiterea Gărzii Naţionale de către preşedintele Donald Trump la Los Angeles, în această vară, a fost ilegală, relatează BBC.
20:50
Un cuplu argentinian a câştigat aurul la Campionatul Mondial de Tango de la Buenos Aires # ObservatorNews
Argentina a arătat încă o dată de ce este patria tango-ului. Doi tineri din ţara sud-americană au câştigat finala Campiontului Mondial după ce au depăşit perechi de dansatori din peste 50 de ţări.
20:40
Românii se luptă cu facturile mari la electricitate, autorităţile fac promisiuni. Ministerul Energiei spune că va reduce preţurile cu 25% în următorul an, prin implementarea mai multor măsuri: un preţ de referinţă al pieţei şi tarife dinamice. Experţii nu sunt însă prea optimişti că planul va reuşi.
20:30
Finalul coşmarului pentru localnicii cu maşinile blocate în curţi. Zidul de peste 80 de cm va fi dărâmat # ObservatorNews
Cade zidul de la Tărtăşeşti! Deveniţi virali după ce au rămas cu maşinile blocate în curţi şi garaje, localnicii au aflat că vor fi eliberaţi. Firma care a construit un drum cu metru mai sus decât trebuia va îndrepta lucrurile. Dă vina, însă, pe nişte studenţi care ar fi greşit proiectul de 60 de milioane de euro.
20:30
Cazul copilului găsit înecat la creşa privată. Fetiţă de un an, găsită plângând la poartă # ObservatorNews
Ies la iveală detalii şocante în cazul băieţelului mort la o creşă privată din Timișoara. Nu doar micuţul care s-a înecat într-un iaz ornamental ar fi fost lăsat nesupravegheat, ci şi o fetiţă de un an, găsită plângând la poartă. Directoarea centrului educaţional a fost reținută.
20:30
Elevii cu şcoala în reparaţii, nemulţumiţi de locul unde au fost relocaţi: "Crescătorie de porci" # ObservatorNews
Şcoala începe luni sub semnul protestelor sindicatelor din educaţie! Profesorii mai discută încă pe grupuri dacă să participe la festivităţi sau să meargă în Piaţa Victoriei. Şi, ca în fiecare an, multe şcoli sunt în şantier. Mii de elevi vor fi nevoiţi să facă ore în alte clădiri sau chiar în containere modulare.
20:30
Momentul în care un afacerist din Arad târăşte cu maşina un polițist care dirija circulaţia, în Eforie # ObservatorNews
Un incident șocant a avut loc într-un sens giratoriu din Eforie. Un om de afaceri din Arad a pornit din senin mașina, târând după el un polițist care dirija circulaţia. Întreaga scenă a fost filmată. Şoferul a susținut că el ar fi fost, de fapt, victima agresiunii.
Acum 4 ore
20:20
Ameninţări cu greva pentru concedierile pregătite. "Dacă ies 4.000 de primari în Piaţa Victoriei..." # ObservatorNews
Angajaţii din primării ameninţă că vor bloca activitatea în administraţia locală dacă Guvernul aplică planul de concedieri. I-au dat lui Ilie Bolojan termen până pe 15 septembrie să retragă proiectul reformei, altfel intră în grevă generală. Mulţi edili spun că nu se pot descurca fără oamenii pe care ar trebui să-i dea afară şi ameninţă chiar că vor demisiona.
20:20
"The Smashing Machine", premieră la Festivalul de Film de la Veneţia. Dwayne Johnson ar putea lua primul Oscar # ObservatorNews
Lacrimi şi emoţii la Veneţia, la premiera filmului "The Smashing Machine" - o poveste despre luptele din ringul de box, dar şi despre cele interioare. Fost superstar la wrestling, actorul principal Dwayne Johnson - supranumit The Rock - a fost aplaudat un sfert de oră. Tot mai multe voci spun că este un semn în plus că se îndreaptă spre primul lui Oscar.
20:00
Formular de reclamaţii pentru medicii care îşi trimit pacienţii de la stat la privat # ObservatorNews
Pacienții trimiși de spitale de stat la clinici particulare pot face acum reclamaţii direct la Ministerul Sănătății. Asociațiile de pacienți susțin inițiativa, dar cer o platformă unitară pentru toate sesizările.
20:00
Coaliţia este tot mai şubredă! După ce Ilie Bolojan a ameninţat că va demisiona din functie dacă PSD şi UDMR vor bloca reforma administratiei locale, liderii de la guvernare au fost chemaţi la discuţii de preşedintele Nicuşor Dan.
20:00
Magazinele mici, falimentate de hipermarketuri. Care sunt preţurile la lapte sau roşii # ObservatorNews
Magazinele mici, de cartier, pierd teren în faţa inflaţiei. Românii preferă hipermarketurile cu mai multe produse şi reduceri. Oricât de aproape ar fi, magazinele de la colţul blocului nu mai atrag mulţi clienţi ca în ultimii cinci ani. Clienţii se plâng că preţurile de acolo au devenit prea mari.
19:40
Filmul accidentului mortal cu trotineta, din Bucureşti. Femeia lovită a murit după 4 zile # ObservatorNews
Avertismente ignorate au provocat accidentul fatal de care se tem toţi pietonii. Un tânăr de 22 de ani care gonea cu trotineta a omorât o femeie pe o trecere de pietoni din Bucureşti. A trecut în viteză pe roşu şi a intrat în plin în cei care traversau.
19:40
Bătăuşul livratorului, apărat de mamă la instanţă: "A fost premiant". Victima sa munceşte pentru 500 euro/lună # ObservatorNews
Tânărul care a atacat un livrator asiatic în Bucureşti este acuzat acum şi de propagandă legionară şi fascistă. Anchetatorii au descoperit pe contul său de social media un colaj video prin care se prezenta simbolul Mişcării Legionare, dar şi o poza cu Adolf Hitler. Agresorul a susţinut la audieri că a fost manipulat. Victima sa spune într-un interviu că iubeşte în continuare România şi pe toţi românii.
19:20
Incendiu violent în apropiere de Restaurantul Doi Cocoşi. O autoutilitară a luat foc # ObservatorNews
Este agitaţie maximă în zona Restaurantului Doi Cocoşi, respectiv pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, după ce o autoutilitară a luat foc în trafic.
18:40
Victorie politică majoră pentru Putin. Rusia și China semnează un acord pentru gazoductul Puterea Siberiei 2 # ObservatorNews
Compania Gazprom din Rusia a anunțat că a semnat un acord cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal pentru construirea mult așteptatei conducte de gaz Puterea Siberiei 2 către China, prin Mongolia, și că va extinde livrările prin alte rute - lucru considerat de Kremlin o mare victorie politică.
Acum 6 ore
18:00
Franța își pregătește sistemul de sănătate pentru un scenariu în care ar putea fi nevoită să trateze mii de soldați care se întorc din luptă, ceea ce Ministerul Sănătății consideră a fi o măsură de precauție, conform euronews.com.
17:50
Profesorii boicotează începutul de an şi trag un semnal de alarmă: "Foarte mulţi copii vor abandona şcoala" # ObservatorNews
Studenții se alătură protestului dascălilor. Profesorii, dar și educatorii de la grădinițe le spun părinților că încă nu se știe, dar că mai mult ca sigur, nu pe 8 septembrie va începe şcoala. Ministrul Educației spune, însă, că elevii ar trebui să fie la școală, pentru că va avea cine să-i supravegheze.
17:40
Cum şi-au împărţit PSD şi PNL SRI şi SIE după ce au respins propunerile lui Nicuşor Dan # ObservatorNews
Numirea unor noi directori pentru serviciile secrete a împărțit apele la vârful Puterii. Variantele propuse recent de președintele Nicușor Dan, care și-ar dori să scoată serviciile secrete din zona influenței politice, au fost respinse de partidele din Coaliție. În aceste condiții, liderii coaliției de guvernare au stabilit o altă strategie, au declarat surse politice pentru Observator.
17:40
Mama tânărului care a bătut un livrator din Bangladesh: Dar ce, el n-a primit pumni de la societate destui? # ObservatorNews
Reacţie halucinantă a femeii care l-a crescut pe tânărul "patriot" deranjat de livratorii străini de la noi din ţară. "Şi el a primit pumni de la societate" - aşa a justificat atacul rasist din Centrul Capitalei.
17:00
Cătălin Drulă nu vrea amânarea alegerilor locale în Bucureşti: "Nişte şurubăreli să rămână la putere" # ObservatorNews
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate cât mai curând.
16:50
Primul interviu acordat de livratorul din Bangladesh agresat în Bucureşti: "Am respect faţă de români" # ObservatorNews
Ismail Hossain, în vârstă de 28 de ani, livratorul agresat de un tânăr de 20 de ani în urmă cu mai puţin de o săptămână, a vorbit în premieră.
16:50
Bilanţul cutremurului din Afganistan a depăşit 1.400 de morţi şi 3.000 de răniţi. Alt seism a zguduit azi ţara # ObservatorNews
Un nou cutremur,de magnitudine 5,2, a avut loc marţi în estul Afganistanului, la două zile după alt cutremur de magnitudine 6, urmat de cinci replici puternice, care a devastat mai multe provincii la frontiera cu Pakistanul. Primul seism s-a soldat cu peste 1.400 de morţi şi peste 3.000 de răniţi, potrivit institului american de geofizică USGS, relatează AFP.
16:50
Asasinarea deputatului ucrainean, un act de răzbunare pe autorităţi. Ucigaşul şi-a pierdut fiul pe front # ObservatorNews
Suspectul reţinut pentru uciderea fostului preşedinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a declarat că atacul ar fi fost o "răzbunare pe autorităţile ucrainene". Parubîi a fost împuşcat mortal în oraşul Liov, în vestul Ucrainei, într-un incident pe care preşedintele Volodimir Zelenski l-a descris drept "o crimă oribilă".
16:40
Bolojan pune pe pauză 2 săptămâni amenințările cu demisia. Ce a decis coaliția la întâlnirea cu Nicușor Dan # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a dat un deadline la întâlnirea de la Cotroceni de marți, în care președintele Nicușor Dan a încercat să dezamorseze criza din coaliție, au declarat surse politice pentru Observator. Deocamdată, nu se pune problema ca premierul să demisioneze, dar ar putea pleca dacă, până la mijlocul lunii septembrie, reforma administrației locale nu iese așa cum își dorește sau cât mai apropiată de viziunea sa.
16:30
Accident de groază în Reşiţa. Un tânăr de 18 ani a pierdut controlul şi a intrat cu mașina într-o casă # ObservatorNews
Accident de groază la ieşirea din Reşiţa, spre Văliug. Un tânăr de 18 ani a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-o casă.
Acum 8 ore
16:20
Tânărul care a bătut un livrator din Bangladesh, urmărit penal pentru folosire de simboluri fasciste, xenofobe # ObservatorNews
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de Cosmin, tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte "invadator" şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
16:00
Cisternă cu gaz metan, răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Sunt scurgeri, circulaţia complet oprită # ObservatorNews
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat, marţi după-amiază, pe DN 24A, în apropierea localităţii Simila, judeţul Vaslui, traficul fiind oprit pe ambele sensuri. Primele informaţii arată că sunt scurgeri din încărcătură, în afara şoselei, pompierii intervenind cu două autospeciale.
16:00
Octogenară din Japonia, înşelată cu aproape 6.000 de euro de un "astronaut" care a sedus-o din "spaţiu" # ObservatorNews
O octogenară japoneză a fost escrocată cu 1 milion de yeni (5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu, a anunţat marţi Poliţia niponă, informează AFP.
15:50
Putin îi face pe liderii UE "specialiști în filme de groază". Ce mesaj le trimite prin premierul Slovaciei # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securității atât a Rusiei, cât și a Ucrainei, relatează Reuters.
15:50
O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare # ObservatorNews
Industria auto din România primește un nou jucător de calibru. O companie gigant își începe activitatea ca entitate independentă, cu aproximativ 13.000 de angajați și șase centre de producție și cercetare-dezvoltare la nivel național. Noua firmă va fi listată la Bursa din Frankfurt pe 18 septembrie și se poziționează imediat lângă Automobile Dacia în topul celor mai mari angajatori din sector.
15:40
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că liderul ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin "nu sunt încă pregătiţi" să se întâlnească. Ergodan a discutat în China cu Vladimir Putin şi telefonic cu Volodimir Zelenski, scrie Reuters.
15:30
Horoscop Fecioară luna septembrie 2025. Septembrie este luna ta de transformare personală. Mercur, guvernatorul tău, intră în semnul tău pe 2 septembrie, aducând claritate și putere de analiză.
15:30
Horoscop Balanţă luna septembrie 2025. Pentru tine, septembrie este o lună a introspecției și a reevaluărilor. Saturn retrograd în Pești te face să acorzi mai multă atenție sănătății și disciplinei zilnice.
15:30
Horoscop Scorpion luna septembrie 2025. Septembrie vine cu o energie intensă pentru tine, mai ales în a doua parte a lunii. Saturn retrograd în Pești te face să îți reevaluezi relațiile cu copiii, proiectele creative și modul în care îți exprimi talentele.
15:30
Horoscop Săgetător luna septembrie 2025. Pentru tine, luna septembrie este una de repoziționare profesională. Saturn retrograd în Pești te face să îți reevaluezi relația cu familia și modul în care te raportezi la trecut.
15:30
Horoscop Capricorn luna septembrie 2025. Septembrie este o lună de expansiune mentală și de noi perspective pentru tine. Saturn retrograd în Pești îți cere să îți reevaluezi modul în care comunici și în care îți împărtășești ideile.
15:30
Horoscop Vărsător luna septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești îți cere să reevaluezi modul în care îți gestionezi banii și valorile, dar și să înveți să îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce construiești pe termen stabil.
15:30
Horoscop Peşti luna septembrie 2025. Pentru tine, septembrie este o lună de reevaluare profundă, mai ales că Saturn retrograd se află în semnul tău, aducându-ți lecții de maturizare și responsabilitate.
15:30
Vremea de mâine 3 septembrie. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 29 şi 36 de grade # ObservatorNews
Vremea rămâne în continuare călduroasă în cea mai mare parte a ţãrii. Maximele zilei se vor încadra între 29 şi 36 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 3 septembrie.
15:30
Ce crede Bolojan despre cât câştigă judecătorii: "4.000-5.000 € net e un salariu bun în orice ţară europeană" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan îşi menţine opinia conform căreia judecătorii români au salarii bune şi afirmă că, şi după modificările privind cuantumul pensiilor, acestea tot vor fi unele mari, comparativ cu pensia medie la nivel naţional. În ceea ce priveşte volumul de muncă al judecătorilor, el susţine că "pentru a reduce acest volum de lucru e nevoie de organizare în interior, e nevoie de practici unitare în zona de justiţie, sentinţe identice la instanţe diferite, în speţe identice", dar şi legi clare.
15:20
Horoscop Berbec luna septembrie 2025. Septembrie aduce pentru tine o perioadă de reflecție și ajustare interioară, odată cu revenirea lui Saturn retrograd în Pești. Mercur în Fecioară, urmat de Venus în același semn, îți accentuează atenția asupra rutinei zilnice, organizării și disciplinei.
15:20
Horoscop Taur luna septembrie 2025. Luna septembrie aduce pentru tine schimbări importante în plan social și relațional. Saturn retrograd în Pești te obligă să îți reevaluezi prieteniile și implicarea în grupuri.
15:20
Horoscop Gemeni luna septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești te obligă să reflectezi asupra direcției profesionale și a responsabilităților asumate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.