UE discută măsuri de securitate pentru zborurile oficiale după incidentul aeronavei Ursulei von der Leyen

Ediţia a patra a competiţiei L and #39;Étape Romania by Tour de France s-a desfăşurat pe 31 august la Bucureşti, cu start din Piaţa Constituţiei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Organizatorii arată că evenimentul a reunit 2.500 de ciclişti amatori şi profesionişti din 20 de ţări, fiind cel mai mare concurs de ciclism de şosea din Europa de Est.