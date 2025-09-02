„Nu-mi lipsește deloc handbalul”  Cristina Neagu, la 3 luni de la retragere: „Iubesc să nu mai fiu la program”

10:10

Florin Tănase (30 de ani), mijlocașul FCSB-ului, a vorbit despre reunirea echipei naționale, despre meciul cu CFR (2-2) și despre adversarii roș-albaștrilor din Europa League. România – Canada se joacă vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională (Antena 1), iar Cipru – România are loc marți, 9 septembrie (Prima TV). Ambele partide pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.