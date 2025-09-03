Vučić și Putin au stabilit la Beijing că vor coopera „în toate domeniile”
Europa Liberă România, 3 septembrie 2025 03:30
Președintele sârb Alexandar Vučić a declarat la întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, că o cooperare la cel mai înalt nivel cu Moscova în toate domeniile este foarte importantă pentru Belgrad.
• • •
