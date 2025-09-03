Marea Neagră, poluată de Rusia cu 10 tone de petrol. Pata acoperă 350 de kilometri pătrați

Newsweek.ro, 3 septembrie 2025 04:30

În apropierea orașului rusesc Novorossiisk, cel puțin 10 tone de produse petroliere s-au vărsat în M...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum o oră
04:30
Comandament NATO, operațional în Finlanda, la 300 km de St. Petersburg. Coordonează forțele terestre Newsweek.ro
Un Comandament al Componentei Terestre Multi-Corpuri a NATO (MCLCC) a devenit operațional în Finland...
04:30
Oamenii de afaceri se pronunţă din nou contra impozitului pe cifra de afaceri Newsweek.ro
Oamenii de afaceri din Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) se pronunţă din nou contra ...
04:30
Inflația din Zona Euro a crescut la 2,1%. România are inflaţie-record în UE: 7.84% Newsweek.ro
Inflația din Zona Euro a crescut la 2,1%. Ca de obicei, vest-europenii se chinuie să ajungă să stea ...
04:30
China ia locul Europei ca importator de gaze din Rusia, la preț redus. Putin și Xi au semnat acordul Newsweek.ro
Rusia și China au semnat marți un memorandum „obligatoriu din punct de vedere juridic” pentru a avan...
04:30
Ilie Bolojan: Peste 98% dintre profesori sunt acum titulari. Avem mai puţini suplinitori Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că, în pofida aceea ce s-a prezis, acum, peste 98% dintre profesor...
04:30
04:30
04:30
04:30
04:30
Acum 8 ore
21:50
21:50
21:40
Acum 12 ore
21:00
20:40
20:30
20:20
20:10
20:00
Un bogătaș a cheltuit 63.000 euro la un restaurant din Mallorca. Vezi ce preparate are pe bon Newsweek.ro
Pe insula spaniolă Mallorca, un restaurant de lux a devenit recent subiectul unor comentarii virale ...
20:00
Dezvăluiri cutremurătoare din Gimnastica Ritmică: "Am fost luată de coc și făcută titirez prin sală" Newsweek.ro
Un raport realizat de Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS-EU) face dezvă...
19:30
19:00
Care e singura țară din lume fără țânțari? Doar Antarctica mai este lipsită de enervantele insecte Newsweek.ro
Singura țară din lume fără țânțari poate să fie o destinație ideală de vacanță pentru cei care nu su...
18:50
Un judecător american a blocat utilizarea trupelor, de către Administrația Trump, în Los Angeles Newsweek.ro
Judecătorul districtual american Charles Breyer, din San Francisco, a emis ordinul pentru Tribunalul...
18:40
18:20
Elixirul roșu care îți curăță ficatul și îți dă energie. Îl găsești în orice piață Newsweek.ro
Există un elixir roșu care crește chiar în grădina ta și pe care îl poți folosi pentru curățarea fic...
17:50
Coșmar în vacanță. O fetiță de 5 ani, mușcată de un șarpe veninos, în Croația. Salvată la limită Newsweek.ro
O fetiță de 5 ani a fost mușcată de un șarpe veninos în timp ce se afla împreună cu părinții ei în v...
17:40
Metrorex anunţă că Magistrala 2 de metrou va fi extinsă spre est, pe tronsonul Pipera - Petricani Newsweek.ro
Metrorex anunţă că Magistrala 2 de metrou va fi extinsă spre est, pe tronsonul Pipera - Petricani, i...
17:20
Care sunt cei mai bogați oameni de pe planetă? Ce bani au în conturi și investiții? Newsweek.ro
Într-o lună în care indicii bursieri americani au atins încă o dată noi maxime, averea combinată a c...
17:10
Compania care produce Milka a fost dată în judecată în Germania. Ce au reclamat consumatorii? Newsweek.ro
Agenția pentru Protecția Consumatorilor din Hamburg dă în judecată Mondelez. Avocații consumatorilor...
17:00
Accident grav provocat de un tânăr de 18 ani. A intrat cu mașina într-o casă Newsweek.ro
Accident grav provocat de un tânăr de 18 ani. A intrat cu mașina într-o casă. Cum s-a întâmplat și î...
16:40
O femeie de 80 de ani a rămas fără 6.000 euro după ce un astronaut a abordat-o din spațiu Newsweek.ro
O femeie de 80 de ani a rămas fără 6.000 euro după ce un astronaut a abordat-o din spațiu. Cum s-a î...
16:40
Ce au stabilit la Cotroceni Ilie Bolojan și liderii Coaliției? Președintele i-a sunat din elicopter Newsweek.ro
Ilie Bolojan și liderii Coaliției de guvernare au fost să discute cu președintele Nicușor Dan, la Pa...
16:30
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe un drum național. Sunt scurgeri pe carosabil, circulație oprită Newsweek.ro
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe un drum național. Sunt scurgeri pe carosabil, circulație oprită....
Acum 24 ore
16:20
Adrian Năstase merge la o paradă unde se va afla și Putin. E tovarăș cu Dughin și Kuzmin Newsweek.ro
Adrian Năstase a anunțat cu mândrie că merge la o paradă militară organizată de comuniștii din China...
15:50
Mai mulți bani la salariu pentru românii care muncesc în Germania. În ce sector se câștigă mai bine? Newsweek.ro
În Germania, țară în care trăiesc aproximativ 900.000 de români, angajații au vești bune. Primesc ma...
15:40
Băncile din Germania încep să închidă bancomatele și caseriile. De unde poți face rost de numerar? Newsweek.ro
Mai multe sucursale bavareze ale Oberbank nu mai funcționează cu cash de la sfârșitul lunii august. ...
15:30
Bolojan și Grindeanu, război pe eliminarea CASS la pensii. Premierul a respins cererile PSD Newsweek.ro
Neînțelegeri în coaliție. Premierul Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu duc o luptă pentru reduce...
15:10
Cum ajută China Rusia să spioneze Ucraina din aer. Camere video de 3.000$ cu inteligență artificială Newsweek.ro
Forțele de Apărare Ucrainene au descoperit înregistrări video de la o fabrică chineză în interiorul ...
14:50
În ce lună se dă ajutorul de 50 lei la pensie pentru plata facturilor? „Va acoperi 50% din consum” Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, marți, ce se întâmplă cu voucherele de energie care vor...
14:50
Primul aeroport din țară care elimină restricțiile de volum pentru recipientele cu lichide. De când Newsweek.ro
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunță că elimină restricțiile de volum pentr...
14:20
Pensionar cu demență, păcălit de escroci. I-au furat sute de mii de euro din conturi Newsweek.ro
Cinci persoane au fost trimise în judecată pentru înșelăciune și alte infracțiuni, după ce au frauda...
14:00
Olguța Vasilescu, despre reforma din primării: „A mai căzut și mitul că sunt cei mai mulți angajați” Newsweek.ro
Lipa Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a spus, după conferința susținută de Ilie Bolojan, că date...
13:50
Daniel David: „Școala va începe pe 8 septembrie”. Ce spune Ministrul Educației despre proteste Newsweek.ro
Daniel David a precizat că elevii trebuie să vină la școală și că școlile vor fi pregătite, menționâ...
13:30
Cum se înmatriculează mașinile second-hand importate din Canada și alte țări non-UE. Anunțul RAR Newsweek.ro
Care e procedura de înmatriculare a mașinilor second-hand importate din Canada și alte țări din afar...
13:20
În care sectoare se face angajări și în care se fac concedieri, în Germania? Industria, în criză Newsweek.ro
În care sectoare se face angajări și în care se fac concedieri, în Germania? Evoluția locurilor de m...
13:00
Rusia, spionaj, sabotaje și asasinate, în Europa. În România, atac online la sistemul de sănătate Newsweek.ro
Rusia, în război cu Europa. Prin campania sa de sabotaj, spionaj și acțiuni sub acoperire, scopul Ru...
12:50
Cutremur în România. Unde s-a simțit și ce intensitate a avut? Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs marți, la ora locală 11:50, în zona seismică V...
12:30
Școli cu WC în fundul curții în orașul care dă salarii de 10.000.000 lei. Primăria are 55 angajați Newsweek.ro
Bolojan cere reforma administrației locale. În România, există un oraș unde sunt școli cu WC în fund...
12:10
Negociatorul rus pentru Ucraina deţine proprietăţi în valoare de 75 de milioane de dolari Newsweek.ro
Negociatorul-şef al Rusiei pentru convorbirile de pace cu Ucraina, Vladimir Medinski, şi familia sa ...
12:00
B1TV: CTP despre Ilie Bolojan: „Singurul politician care încearcă să taie hoția din statul român” Newsweek.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a lăudat pe premierul Ilie Bolojan (PNL), afirmând că este singur...
