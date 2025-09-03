De ce, de când și cum se bea în dramaturgie?

De când, de ce și cum se bea în teatru? De ce unele personaje nu pot trăi fără alcool în vreme ce altele sunt campioane ale abstinenței? Este abstinența în cauză una reală sau e doar una de fațadă la care se recurge din felurite motive, uneori spre a se ascunde vicii mult mai mari? […] Articolul De ce, de când și cum se bea în dramaturgie? apare prima dată în Contributors.

