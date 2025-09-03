„O lovitură letală” în Caraibe: SUA au distrus o navă cu droguri din Venezuela. Atacul s-a soldat cu 11 morți
Adevarul.ro, 3 septembrie 2025 06:30
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că forţele SUA au atacat în sudul Caraibelor o navă care transporta droguri şi care plecase din Venezuela.
Acum 5 minute
07:00
Scenariu absurd în școli. Ce ar urma să se întâmple în școli din 9 septembrie: Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecției # Adevarul.ro
Cele două sindicate reprezentative din învățământul preuniversitar le recomandă membrilor să boicoteze începutul de an școlar, iar din 9 septembrie să continue protestul, limitând temporar activitățile de predare-învățare. „Protestul va fi eficient numai dacă vom acționa unitar”.
07:00
Macron avertizează Israelul: „Nicio ofensivă, nicio încercare de anexare” nu va opri recunoașterea Palestinei # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat marți Israelul că orice „ofensivă” sau „încercare de anexare” nu va putea stopa mișcarea internațională de recunoaștere a statului palestinian.
Acum 15 minute
06:45
„Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt! Începe haosul dacă pică Guvernul” - Reacții la pachetul II de măsuri de austeritate # Adevarul.ro
Pachetul II de măsuri de austeritate și amenințarea lui Bolojan că demisionează a stârnit reacții aprinse din partea unor economiști cunoscuți - Andrei Caramitru, Iancu Guda, a unor politologi - Vladimir Tismăneanu, a unor gazetari - CTP, și a unor asociații patronale și de magistrați.
Acum 30 minute
06:30
Acum o oră
06:15
Zi plină pentru Nicușor Dan: se întâlnește cu președintele Consiliului European și vizitează centrala de la Cernavodă # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, are miercuri o agendă încărcată: va participa la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă și seara îl va primi la Palatul Cotroceni pe președintele Consiliului European, António Costa, pentru discuții oficiale și declarații comune.
Acum 2 ore
06:00
Investitorii de retail întâmpină în toamna anului 2025 un mix de oportunități semnificative și provocări tot mai complexe, pe fondul inflației, al tensiunilor geopolitice și al inovațiilor tehnologice.
06:00
Serviciile secrete ruse au liste cu persoane asassinate sau care urmează să fie lichidate, care includ politicieni, oficiali și personalități publice ucrainene proeminente.
05:30
Destinații de vacanță populare care interzic castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă. Amenzile se ridică la 7.000 de euro # Adevarul.ro
Statul pe trepte, construirea de castele de nisip, purtarea de pantofi care produc zgomot sau cumpărarea de articole contrafăcute, pot aduce amenzi uriașe în unele destinații de vacanță populare, care au introdus reguli stricte pentru turiști.
Acum 4 ore
05:00
Greșeala banală care le poate ruina românilor vacanța din Grecia. „Nici n-au stat la discuție polițaii” # Adevarul.ro
Există cazuri în care turiștii români riscă amenzi usturătoare în străinătate din cauză că nu sunt la curent cu legile țărilor respective. Acest lucru se întâmplă și în Grecia, țară care atrage românii ca un magnet.
04:30
Județele care se descurcă fără probleme cu mai puțini angajați în administrația publică # Adevarul.ro
Declarația premierului Ilie Bolojan despre necesitatea concedierilor în administrația publică a generat marți controverse, însă datele analizate de „Adevărul” arată că, în unele județe, există chiar posibilitatea de a face noi angajări.
03:45
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic” # Adevarul.ro
O românca a povestit pe internet experiența neplăcută cu un hotel de 5 stele din Turcia. Disperată că a rămas fără mai multe bijuterii, ea le-a cerut sfaturi internauților.
03:15
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii # Adevarul.ro
România se confruntă din nou cu o creștere fulminantă a cazurilor de COVID-19. Ultimele date oficiale, publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), arată o dublare a infectărilor de la o săptămână la alta, în special în rândul copiilor.
Acum 6 ore
02:45
Svastica este astăzi unul dintre cele mai infame simboluri, interzis prin lege în multe țări europene, asociat cu nazismul. Cu toate acestea, svastica este unul dintre cele mai străvechi și sacre reprezentări mistico-artistice din istoria Europei și Asiei cu semnificații profunde.
02:30
Chiriile medii au crescut în marile centre universitare, iar cererea este așteptată să explodeze pe măsură ce se apropie începutul anului universitar, pe 1 octombrie.
01:45
Top 3 exerciții periculoase la sală pe care ortopezii îți recomandă să le eviți, inclusiv îndreptările. Alternative mai sigure # Adevarul.ro
Află top 3 exerciții periculoase la sală pe care ortopezii recomandă să le eviți, inclusiv îndreptările, și descoperă alternative sigure pentru antrenamente eficiente și fără accidentări.
01:45
Europa contează pe fabricile bulgărești de muniții. Bulgaria a furnizat o treime din armamentul livrat Ucrainei la începutul invaziei rusești # Adevarul.ro
Bulgaria a jucat un rol esențial în sprijinirea Ucrainei în primele luni ale invaziei ruse, contribuind cu aproximativ o treime din armele și munițiile furnizate forțelor ucrainene, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
01:30
Premierul Ilie Bolojan a pus marți pe masă scenariul reducerilor masive în administrația locală. El spune că o scădere de 25% nu are efect real, pentru că taie doar din posturile vacante sau neînființate, în timp ce abia de la 40% în sus ar începe să dispară locuri de muncă ocupate de oameni.
Acum 8 ore
01:00
„KPop Demon Hunters”, cel mai vizionat film de pe Netflix, scrie istorie: 236 de milioane de vizualizări. Trupa virtuală, fenomen global # Adevarul.ro
KPop Demon Hunters” doboară recorduri Netflix: 236 milioane de vizualizări și o trupă virtuală HUNTR/X care devine fenomen global K-pop.
00:15
3 septembrie: Ziua când s-a născut Maria Ciobanu, „ciocârlia muzicii populare românești” # Adevarul.ro
Maria Ciobanu s-a născut pe 3 septembrie 1937. Tot pe 3 septembrie a murit Ivan Turgheniev, romancier și dramaturg rus și Elvira Godeanu, actriță română de teatru și film.
00:15
Ghid practic: cum poți plăti voluntar CASS. Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală # Adevarul.ro
Începând cu 1 septembrie 2025, peste 650.000 de persoane care beneficiau de asigurare de sănătate în calitate de co-asigurați și-au pierdut automat acest statut. Pentru a continua să beneficieze de servicii medicale în sistemul public, aceștia trebuie să devină asigurați în mod voluntar.
00:00
Un asteroid de dimensiunea unui autobuz se îndreaptă spre Pământ. Cât de periculos este # Adevarul.ro
Un asteroid de dimensiunea unui autobuz, denumit 2025 QV5, va trece, pe 3 septembrie, la aproximativ 805.000 de kilometri de Pământ, adică de două ori distanța până la Lună. Este cea mai apropiată trecere a acestui obiect celest până în anul 2125.
2 septembrie 2025
23:30
Tragedie în Vaslui: Un copil de 1 an și jumătate a murit după ce a atins un spot luminos de pe spaţiul verde din oraș # Adevarul.ro
Un copil în vârstă de doar un an şi cinci luni a murit electrocutat, marţi seara, după ce ar fi atins un spot luminos de pe spațiul verde din centrul municipiului Vaslui.
23:15
David Popovici a turat motorul său puternic pe cel mai spectaculos circuit al României # Adevarul.ro
David Popovici (20 de ani) se află în vacanță prin țară.
23:15
Aryna Sabalenka, amenințată cu bătaia de „nebunul” circuitului. Cea mai bună jucătoare a lumii, pusă să apere onoarea fetelor # Adevarul.ro
Aryna Sabalenka a fost provocată la duel, la începutul anului viitor.
23:15
Conspirații și tensiuni în Germania, după ce șase candidați AfD au murit înaintea alegerilor locale din țară # Adevarul.ro
Șase candidați ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni înaintea alegerilor locale din Renania de Nord-Westfalia, evenimente care au alimentat rapid teorii ale conspirației, deși autoritățile susțin că nu există dovezi ale vreunei crime.
Acum 12 ore
23:00
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ajuns în capitala Chinei, Beijing, însoţit de fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a lua parte la cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China.
23:00
Donald Trump: „Sunt foarte dezamăgit de Vladimir Putin”. Președintele SUA va lua măsuri pentru a reduce numărul morţilor din Ucraina # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și a anunțat că administrația sa pregătește măsuri pentru reducerea numărului de victime din războiul din Ucraina. Totodată a spus că nu este „deloc îngrijorat” de alianța ruso-chineză formată la Tianjin.
23:00
Expert în securitate: România trebuie să urmeze exemplul Franței în pregătirea sistemului medical pentru un conflict # Adevarul.ro
Hari Bucur Marcu, expert în securitate, a explicat pentru „Adevărul” că demersul Franței de a-și pregăti spitalele pentru preluarea unui flux mare de răniți până în martie 2026 ține de o planificare pe termen lung pe care și România trebuie să o facă în vederea unui pericol rusesc.
22:45
Anunț șocant de la CFR Călători: compania nu mai garantează siguranța transportului de călători | DOCUMENT # Adevarul.ro
CFR Călători avertizează că transportul de pasageri pe calea ferată nu se mai desfășoară în condiții de siguranță, compania fiind la un pas de incapacitate de plată, potrivit unei note oficiale trimise de directorul general către mai multe instituții ale statului.
22:45
„S-a instaurat o panică în România referitor la aceste concedieri”. Coaliția se poticnește în reforma administrației locale # Adevarul.ro
Procentele, datele și comparațiile încurcă calculele liderilor politici. Reforma administrației publice locale este ultimul subiect fierbinte pe care liderii coaliției nu reușesc să ajungă la un consens.
22:30
Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap, nu cu toporul” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit marți seară despre întâlnirea de aproximativ două ore care a avut loc la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia au fost discutate propunerile privind reforma administrației publice locale.
22:30
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Nu mergem la niciun război, nimeni nu va avea curajul să ne atace” # Adevarul.ro
România nu va intra într-un conflict militar, a dat asigurări ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a subliniat că apartenența la NATO garantează securitatea țării și descurajează orice potențial inamic.
21:45
Polițist local, arestat după ce a furat bani și bunuri dintr-o sacoșă pierdută pe stradă # Adevarul.ro
Un polițist din Pitești a fost arestat, după ce a furat bani și mai multe bunuri dintr-o sacoșă pe care a găsit-o în fața locuinței sale.
21:45
Imagini șocante cu un polițist rănit în misiune. A fost bătut crunt cu bâta, în timpul unei intervenții în Tulcea # Adevarul.ro
Un polițist a fost grav rănit în timpul unei intervenții la Babadag, Tulcea, după ce a fost lovit cu o bâtă de unul dintre scandalagii, fiind transportat de urgență la spital. Autorul a fost arestat preventiv.
21:45
Bacșișuri tot mai mici pentru angajații de pe litoral: turiștii spun că plătesc doar pentru servicii bune # Adevarul.ro
Bacșișurile lăsate pe litoralul românesc au scăzut considerabil față de anii trecuți, spun angajații teraselor și plajelor. Deși au muncit ore întregi în soare pentru a servi turiștii, sumele lăsate pe lângă nota de plată au fost mult mai mici față de alte sezoane.
21:45
Filmările realizate de Garda de Mediu vor putea fi folosite ca probe în instanță. „Îi oprim pe șmecherii care fac munți de bani” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care fotografiile și filmările realizate de comisarii Gărzii de Mediu vor putea fi folosite ca probe în instanță.
21:15
Incendiu puternic la Autobaza Ferentari: două autobuze STB au fost distruse complet de flăcări. S-a sesizat Poliția # Adevarul.ro
Două autobuze Mercedes Citaro din flota STB au fost distruse de un incendiu izbucnit în noaptea de 1 septembrie la Autobaza Ferentari, compania constituind o comisie tehnică pentru a stabili cauzele incidentului. Poliția Capitalei a fost sesizată.
21:00
Scandal monstru între un chirurg și o asistentă cu pacientul pe masa de operație. „Nu-ți dau ție explicații!” # Adevarul.ro
Un conflict a izbucnit în această dimineață între un medic de chirurgie toracică și o asistentă. Incidentul a avut loc la Institutul Marius Nasta din București, chiar în sala de operație, după ce chirurgul nu a răspuns la apelurile repetate ale asistentei pentru a se ocupa de pacient.
21:00
Atac cu cuțitul într-un hotel din Marsilia. Agresorul a fost împușcat mortal de autorități # Adevarul.ro
Un bărbat a fost împușcat mortal de polițiști în orașul francez Marsilia, după ce cinci persoane au fost rănite într-un hotel și pe o stradă din apropiere.
20:30
Un stat membru UE a reluat procesarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși, la mai bine de trei ani după suspendarea acestora ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.
20:30
Un bărbat din Tulcea a uitat 7.500 de lei într-un bancomat. Ulterior, o femeie a găsit toți banii. Ce a făcut cu ei # Adevarul.ro
O sumă de 7.500 de lei a fost uitată la un bancomat din Tulcea, iar o trecătoare a sesizat incidentul autorităților.
20:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu există discuții privind o majorare generală a TVA în acest an sau la începutul anului viitor, însă sectorul Horeca ar putea fi supus unei ajustări în funcție de analiza veniturilor bugetare din toamnă.
20:15
Bolojan explică modul de aplicare a reducerii de personal în administrația locală: cum și-a dat seama că ceva nu este în regulă # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat modul în care va fi aplicată reducerea de personal în administrațiile publice locale. Șeful Guvernului a dezvăluit cum și-a dat seama că există o eroare în numărul de posturi ocupate în administrațiile locale.
20:00
China își scoate la paradă „super-laserul” de apărare aeriană. Avertisment pentru Occident? # Adevarul.ro
China se pregătește să prezinte un nou sistem de armament, descris de presa de stat drept „cel mai puternic sistem laser de apărare aeriană din lume”, în cadrul unei parade militare de amploare ce va avea loc mâine la Beijing, cu ocazia marcării a 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război
20:00
Cazurile de sabotaj și spionaj sunt în creștere în Germania. Campanie: „Nu deveni agent de unică folosință pentru serviciile secrete ruse” # Adevarul.ro
Autoritățile germane au lansat marți o campanie publică prin care avertizează asupra tentativelor serviciilor secrete ruse de a recruta persoane prin rețelele sociale pentru activități de spionaj sau sabotaj.
19:45
PSD i-a prezentat lui Nicușor Dan propria reformă a administrației locale, diferită de planul lui Bolojan | DOCUMENT # Adevarul.ro
PSD i-a prezentat marți președintelui Nicușor Dan propria reformă a administrației publice locale, care propune reducerea personalului din primării în funcție de nivelul de digitalizare și de complexitatea administrativă, diferită de viziunea premierului Ilie Bolojan.
19:15
Pasagerii unui avion, obligați să își facă nevoile în sticle după ce toate toaletele s-au defectat: „O femeie a făcut pe ea” # Adevarul.ro
Pasagerii au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle cu apă la bordul unui zbor Virgin Australia spre Brisbane, după ce toaletele avionului s-au defectat în timp ce avionul se afla în aer.
19:00
Ce se întâmplă cu transportul public gratuit pentru elevi în noul an școlar. Anunțul oficial făcut de CTP # Adevarul.ro
Noul an şcolar va începe pe 8 septembrie, într-o atmosferă tensionată, după ce Guvernul Bolojan a anunțat o serie de măsuri nepopulare ce îi vizează pe profesori, învățători, educatori și chiar pe elevi.
19:00
Gérard Depardieu, trimis în judecată după ce ar fi violat-o pe actrița Charlotte Arnould # Adevarul.ro
Actorul francez Gérard Depardieu va fi judecat pentru viol și agresiune sexuală, în urma acuzațiilor formulate de actrița Charlotte Arnould, care susține că a fost atacată în locuința acestuia din Paris, în august 2018.
19:00
Mărturia primarului din România ai cărui angajați nu au intrat în grevă: „Prefer să se facă ordine acum, decât să ajungem mai rău” # Adevarul.ro
Un primar de municipiu a declarat că susține măsurile de austeritate care au generat proteste în multe instituții din țară și, cu toate acestea, în primăria pe care o conduce funcționarii nu s-au revoltat. „Accept reformele care vin, dar după, să ne dea posibilitate să fim flexibili”, cere primarul
