Agenda preşedintelui Nicuşor Dan
Rador, 3 septembrie 2025 07:50
Președintele Nicușor Dan va efectua astăzi o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrării la proiectul de retehnologizare a unității 1, potrivit agendei oficiale a șefului statului. Amintim că în luna iulie guvernul a aprobat emiterea acordului de mediu în acest sens. Tot astăzi, președintele Nicușor Dan îl va primi la […]
Va fi din nou caniculă astăzi în jumătatea sudică a țării. Un Cod galben în acest sens va intra în vigoare la prânz și va viza Oltenia, Muntenia, inclusiv capitala, sudul Moldovei și Dobrogea continentală. Sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 33 și 35 de grade, chiar mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36-37 de […]
Preşedintele Chinei a declarat că ţara sa este de neoprit şi nu va fi intimidată de agresori # Rador
Preşedintele chinez, Xi Jinping, a declarat că ţara sa este de neoprit şi nu va fi intimidată niciodată de agresori, dezvăluind arsenalul de armament al Chinei, inlusiv rachete nucleare cu rază globală. Mii de militari şi armele lor au fost afişate la parada de la Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la […]
Continuă protestele angajaților din învățământ în fața Ministerului Educației din București, dar și în alte orașe ale țării. Liderii sindicali din Educație au anunțat că noul an școlar va debuta luni, pe 8 septembrie, cu un protest al cadrelor didactice, nemulțumite printre altele de majorarea normei didactice, diminuarea tarifelor pentru plata orelor suplimentare și comasarea […]
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Cernavodă: Vizita președintelui Nicușor Dan la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1 – ora 11:00, la CNE Cernavodă. Ceremonia demarării lucrărilor va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR. * Primirea de […]
Revista presei internaționale din 2 septembrie 2025 este dominată de imaginea unei lumi aflate la răscruce, între „noua ordine mondială” pe care o anunță liderii autoritari reuniți în China și încercările Occidentului de a-și păstra coeziunea și relevanța. „Xi Jinping și Putin atacă Occidentul: Suntem pregătiți pentru o nouă ordine mondială”, titrează Corriere della Sera, […]
RFI: Ilie Bolojan: Fără măsuri în administrație, cu reduceri de personal, pachetul 2 nu e întreg # Rador
În conferința de presă ținută marți la Guvern, șeful Executivului a precizat că va rămâne în funcție numai dacă partenerii de coaliție vor respecta angajamentele luate inclusiv prin programul de guvernare. „Pachetul 2 nu e întreg fără reforma administrației și nu mi se pare normal să luăm bani de la cetățeni și să îi punem […]
Nava de cercetare Rexdan, considerată cea mai avansată din Europa, desfășoară până pe 10 septembrie o amplă misiune pe sectorul românesc al Dunării. Potrivit Administrației Naționale Apele Române este a doua campanie de măsurători și analize complexe ale poluanților, inclusiv microplastice și metale grele. Până la începutul lui 2026 se intenționează și cartografierea fundului fluviului. […]
Partidul Oamenilor Tineri a anunțat astăzi că se va alătura inițiativei AUR de depunere a patru moțiuni de cenzură care vizează majoritatea proiectelor din al doilea pachet de reforme pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a subliniat că aceste demersuri reflectă poziția fermă a formațiunii, denunțând limitarea accesului pacienților […]
Copii și tineri români din diaspora și din comunitățile istorice au petrecut o săptămână de vacanţă în România # Rador
6.300 de copii și tineri din diaspora și din comunitățile istorice și-au petrecut o săptămână din vacanţa de vară în România, prin programul „Tabere ARC”, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Programul, aflat la a 16-a ediție, s-a desfășurat în nouă locații din țară, oferind participanților ateliere de meșteșuguri tradiționale, vizite la muzee, drumeţii […]
Cele trei persoane care au decedat în accidentul produs pe A1 erau angajaţi ai unei societăţi comerciale şi efectuau marcaje rutiere # Rador
Cele trei persoane care au decedat astăzi în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona Tălmaciu – Veştem, erau angajaţi ai unei societăţi comerciale şi efectuau marcaje rutiere, precizează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu. Traficul pe sensul Vâlcea – Sibiu este deviat la kilometrul 225 al autostrăzii A1, zona Boiţa, spre DN […]
Ministrul justiției, Radu Marinescu, va organiza o întâlnire de lucru cu șefii din justiție, liderii avocaților, notarilor și grefierilor # Rador
Ministrul justiției, Radu Marinescu, a anunțat că va organiza peste două zile o întâlnire de lucru cu șefii din justiție, liderii avocaților, notarilor și grefierilor, pentru a identifica soluții menite să îmbunătățească activitatea în sistemul judiciar. Discuțiile vor aborda, printre altele, digitalizarea actului de justiție, actualizarea taxelor judiciare de timbru ca sursă de finanțare în […]
O cisternă cu gaz răsturnată în comuna vasluiană Simila a impus evacuarea a 50 de persoane din locuințe # Rador
50 de persoane au fost evacuate din locuinţe marți, în urma unui accident rutier produs la Simila, în judeţul Vaslui, unde o cisternă încărcată cu gaz s-a răsturnat. În urma evenimentului, au existat scăpări de gaze pe la o supapă. Şoferul autocisternei a fost preluat de către echipajul de prim ajutor SMURD conştient şi cooperant […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 septembrie) – Cinci persoane, inclusiv un director de hotel și fiul directorului, au fost înjunghiate marți într-un hotel din orașul Marsilia, în sudul Franței, iar una dintre ele se afla în stare critică, a declarat procurorul orașului. Atacatorul, un tunisian care avea asupra sa două cuțite și o rangă, a murit […]
Judecătorul Charles Breyer l-a învinuit pe Donald Trump că încearcă să creeze o „forţă naţională de poliţie” cu el însuşi la comandă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 septembrie) – Un judecător din SUA a decis că preşedintele Trump a încălcat legislaţia federală folosind trupe din Garda Naţională în timpul protestelor de la Los Angeles împotriva raidurilor care îi vizau pe imigranţi. În decizia sa, judecătorul Charles Breyer l-a învinuit pe dl Trump că încearcă să creeze o „forţă […]
Peste 6000 de copii și tineri români de pretutindeni au vizitat România prin Programul de Tabere ARC 2025 # Rador
6300 de copii și tineri din diaspora și din comunitățile istorice și-au petrecut o săptămână din vacanța de vară în România, prin programul de Tabere ARC, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). „Participarea numeroasă din acest an confirmă încă o dată dorința românilor din străinătate de a-și trimite copiii în România pentru […]
La microfon, Angelica Dan
Scriitorul Mircea Cărtărescu va primi Premiul Internaţional pentru Literatură „Exlibris” în oraşul spaniol Murcia # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 septembrie) – Scriitorul Mircea Cărtărescu, recunoscut pentru operele sale care au marcat literatura contemporană, va primi Premiul Internaţional pentru Literatură „Exlibris” în oraşul spaniol Murcia. Distincţia îi va fi înmânată în 26 septembrie, în cadrul celei de-a opta ediţii a Săptămânii Internaţionale de Literatură „Exlibris” din Murcia – anunţă organizatorii. Poet, […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 septembrie) – Primăria Sectorului 3 începe un proces de reorganizare, edilul Robert Negoiţă precizând că aparatul administrativ este supradimensionat. Instituţia numără în prezent 750 de angajaţi, din care peste 350 sunt contractuali, responsabili cu lucrări de întreţinere a drumurilor, marcaje rutiere şi reparaţii în şcoli, ale căror costuri ar creşte semnificativ […]
Un judecător american a blocat Administraţia Trump în a trimite Garda Naţională la Los Angeles # Rador
Marţi, un judecător federal a blocat Administrația Trump să trimită Garda Națională în California pentru combaterea criminalității. Judecătorul districtual american Charles Breyer, din San Francisco, a emis ordinul pentru Tribunalul Districtual American din Districtul de Nord al Californiei, potrivit unui document depus la instanță. El şi-a amânat decizia finală până pe 12 septembrie./opopescu/ctuluc (REUTERS – […]
Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a reafirmat sprijinul UE pentru integrarea Republicii Moldova # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de secretarul general adjunct al Ministerului Agriculturii de la Chișinău, Ina Butucel. Oficialul european a apreciat, de asemenea, progresele înregistrate de țara vecină și a discutat […]
Zeci de mii de rezervişti israelieni urmează să fie înrolaţi astăzi în rândul forţelor armate, în cadrul celei mai mari convocări de la începutul războiului din Gaza. Acţiunea vine ca urmare a deciziei guvernului israelian de a declanșa o ofensivă majoră pentru a ocupa complet oraşul Gaza./opopescu/ctuluc (BBC SERVICIUL MONDIAL – 2 septembrie)
Preţul aurului a ajuns la un nivel record din cauza cererii crescute, pe fondul nesiguranţei economice de la nivel global. Preţul metalului preţios a crescut până acum, anul acesta, cu aproape o treime, depăşind 3.500 de dolari pentru o uncie. Analiştii susţin că îngrijorările legate de taxele vamale ale preşedintelui Trump, posibil rate ale dobânzilor […]
Premierul Ilie Bolojan nu crede că acest an poate să fie încheiat cu un deficit mai mic de 8% din PIB # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Premierul Ilie Bolojan nu crede că acest an poate să fie încheiat cu un deficit mai mic de 8% din Produsul Intern Brut. El a precizat într-o conferință de presă că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea în 2026. Ilie Bolojan: Nu cred că putem încheia anul acesta […]
Actorul francez Depardieu va fi judecat pentru un presupus viol, a declarat actrița Charlotte Arnould # Rador
Actrița franceză Charlotte Arnould a scris marți pe rețelele de socializare că actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru presupusul viol asupra ei. Parchetul din Paris și avocatul ei nu au răspuns la o solicitare de confirmare a comentariilor doamnei Arnould. Avocatul lui Gérard Depardieu nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Actorul […]
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că administraţia de la Moscova nu s-a opus niciodată potențialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană și că a considerat posibilă găsirea unui consens privind asigurarea atât a securității Rusiei, cât și a Ucrainei. Vorbind în China, în timpul unei vizite, domnul Putin a spus că afirmațiile liderilor […]
Preşedintele Erdogan a criticat decizia SUA de a revoca vizele oficialilor palestinieni înainte de o reuniune a ONU # Rador
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că autorităţile din SUA ar trebui să revină imediat asupra deciziei de a revoca vizele unor oficiali palestinieni și de a le interzice acestora participarea la reuniunea ONU de la New York, de luna aceasta. Administraţia de la Washington a anunţat săptămâna trecută că nu îi va permite […]
Liderii Chinei şi Rusiei au salutat consolidarea relaţiilor dintre ţările lor în cursul discuţiilor de la Beijing # Rador
Liderii Chinei şi Rusiei au salutat relaţiile dintre ţările lor în cursul discuţiilor de la Beijing. Preşedintele Putin a spus că acestea au atins un nivel fără precedent. Xi Jinping a declarat că guvernele lor ar trebui să continue întărirea coordonării pe scena mondială. Vladimir Putin a fost decis să consolideze relaţia cu China, care […]
Conferința Internațională ABA 2025 aduce la București expertiza internațională și cele mai recente cercetări și studii de caz în analiza comportamentală aplicată # Rador
44 de lectori naționali și internaționali 35 de prezentări științifice și în analiza comportamentală aplicată 18 ore de conținut live 3 adolescenți cu autism care împărtășesc din experiența lor București, 19 august 2025: Pe 26 și 27 septembrie 2025, Bucureștiul devine din nou capitala analizei comportamentale aplicate (ABA), găzduind cea de-a 14-a ediție a Conferinței […]
FJSC lansează un nou program de masterat în limba engleză, Emerging Media and Innovative Communication. Sunt disponibile 15 locuri la buget și 34 de locuri la taxă # Rador
București, 2 septembrie 2025. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București (FJSC), lansează, începând cu anul universitar 2025 – 2026, un nou program de masterat în limba engleză, Emerging Media and Innovative Communication. Sunt disponibile 15 locuri la buget și 34 de locuri la taxă, iar înscrierile se fac în perioada 26 august […]
Președintele israelian Isaac Herzog va călători joi la Vatican pentru a se întâlni cu Papa Leon, care și-a intensificat recent apelurile pentru încetarea războiului din Gaza. Vizita de o zi va avea loc la invitația Papei, a anunțat cabinetul dlui Herzog într-un comunicat emis marți. De asemenea, președintele se va întâlni cu secretarul de stat, […]
Ilie Bolojan le-a transmis partenerilor din coaliţie că, dacă nu sunt respectate înţelegerile stabilite la formarea Guvernului, îi este greu să-şi exercite poziţia de premier # Rador
Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi că le-a transmis partenerilor din coaliţie că, dacă nu sunt respectate înţelegerile stabilite la formarea Guvernului, îi este greu să-şi exercite poziţia de prim-ministru. „Le-am spus că am avut o înţelegere și un program de guvernare pe baza cărora am acceptat să preiau această responsabilitate”, a răspuns premierul, întrebat […]
Cheltuielile de personal în administrația publică locală s-au majorat în ciuda faptului că nu au fost creșteri de personal # Rador
Cheltuielile de personal în administrația publică locală au crescut în primele șase luni ale acestui an cu 10% față de perioada similară din 2024, deși, teoretic, ar fi trebuit să scadă cu 5%, iar această majorare a avut loc în ciuda faptului că nu au fost creșteri de personal, a afirmat premierul Ilie Bolojan. El […]
Aflată la Copenhaga, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu Marie Bjerre, ministra Afacerilor Europene a Danemarcei, țara care deține președinția Consiliului UE pentru a doua jumătate a acestui an. Potrivit unui comunicat de presă al Biroului pentru Integrare Europeană, discuțiile dintre Cristina Gherasimov și Marie Bjerre au vizat agenda europeană […]
Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe: O campanie Salvați Copiii pentru conștientizarea riscurilor și consecințelor distribuirii conținutului explicit cu minori # Rador
Andreea (40 ani), părinte: „Am observat că fetița mea de 13 ani se închidea în ea, era retrasă, tăcută, nu mai ieșea din casă. Am încercat de multe ori să vorbesc cu ea, să aflu ce se întâmplă … într-o seară a izbucnit în plâns și mi-a spus că un coleg a convins-o să îi […]
Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis azi-noapte pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a avertizat populaţia cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi i-a îndemnat pe oameni să adopte măsuri de protecţie. Durata alarmei aeriene a fost de circa 90 de […]
Administratoarea Centrului Educaţional din Timişoara, unde un copil de un an şi opt luni a murit, a fost reţinută # Rador
Administratorul Centrului Educaţional din Timişoara unde era înscris copilul care s-a înecat ieri a fost reţinută azi-noapte pentru 24 de ore. Este vorba despre o femeie de 33 de ani, iar infracţiunea formulată la adresa ei este ucidere din culpă. Femeia a fost dusă în arestul Poliţiei, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii […]
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește astăzi, la prânz, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, USR, PNL şi UDMR, partidele care fac parte din coaliţia de guvernare. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că întâlnirea este firească pentru începutul de sesiune parlamentară şi nu trebuie să existe speculaţii. El afirmă că şi în cazul în care nu […]
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 9:00 – Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO * ora 14:00 – Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – etaj 4, Sala 4044 – […]
Forţele Aeriene ale Ucrainei raportează că, în noaptea de 1 spre 2 septembrie, Rusia a lansat un atac masiv asupra teritoriului ucrainean, folosind 150 de drone de tip Shahed și diverse tipuri de imitatoare de drone. Acestea au fost lansate din cinci direcții: Kursk, Briansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Ceauda (Crimeea ocupată). Forțele aeriene, trupele de […]
Brazilia – Fostul președinte Jair Bolsonaro, în fața Curții Supreme, în dosarul în care este acuzat de complot pentru o lovitură militară # Rador
Ultima etapă din cadrul procesului în care este judecat fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, începe la Curtea Supremă din Brasilia. Dl Bolsonaro este acuzat de complot pentru o lovitură militară de stat după ce a pierdut alegerile la un scor strâns în fața președintelui Lula da Silva. Procurorii susțin că Bolsonaro și-a încurajat mii de […]
Avizul pentru protestul planificat de Asociaţia Noua Dreaptă şi de Partidul S.O.S. România a fost anulat # Rador
Primarul general al Municipiului Bucureşti a convocat de urgenţă Comisia de ordine publică, iar avizul pentru protestul planificat astăzi de Asociaţia Noua Dreaptă şi de Partidul S.O.S. România a fost anulat. Documentaţia depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranţilor, document, altfel, retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii […]
CSM reclamă într-un comunicat existenţa unei campanii de defăimare a judecătorilor şi procurorilor # Rador
Consiliul Superior al Magistraturii reclamă, într-un comunicat emis ieri, în ziua angajării răspunderii, existenţa unei campanii de defăimare a judecătorilor şi procurorilor, campanie iniţiată şi întreţinută de luări de poziţie repetate din zona factorului politic şi promovate intens în presă şi care are ca scop, consideră CSM, să distragă atenţia de la problemele economice şi […]
Pachetul de măsuri pentru care executivul şi-a angajat răspunderea a suferit mai multe modificări propuse de unele dintre partidele coaliţiei de guvernare # Rador
Pachetul de măsuri pentru care executivul şi-a angajat răspunderea a suferit şi ieri, înaintea şedinţelor din Parlament, mai multe modificări propuse de unele dintre partidele coaliţiei de guvernare. În schimb, din opoziţie, formaţiunea AUR a şi anunţat că va depune patru moţiuni de cenzură şi că singurul proiect pe care nu-l va contesta este cel […]
Președinta Comisiei Europene și-a încheiat în România turneul care și-a propus să evidențieze sprijinul UE pentru statele membre, confruntate cu provocări din cauza apropierii geografice de Rusia sau Belarus # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a încheiat ieri în România turneul care și-a propus să evidențieze sprijinul Uniunii pentru statele membre, confruntate cu provocări din cauza apropierii geografice de Rusia sau Belarus. Pe lângă țara noastră, turneul a mai cuprins vizite în Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania și Bulgaria. Într-o conferință de presă […]
România este „fundamentală pentru securitatea UE”, titrează agenția italiană de știri Ansa, preluând mesajul transmis pe platforma X de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul vizitei întreprinse luni, la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Reuters notează propunerea făcută de președintele Nicușor Dan ca România să găzduiască un hub de securitate al […]
„Sunteți un susținător de încredere al Ucrainei și Moldovei și ați rezistat intimidării incluse pe agenda Moscovei. Dar asta ne face mai puternici.” Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut această declarație într-o conferință de presă cu președintele român, Nicușor Dan. Concentrându-se pe dosarul apărării și felicitând Bucureștiul pentru solicitarea activării împrumuturilor SAFE, […]
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește astăzi, la prânz, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, USR, PNL şi UDMR, partidele care fac parte din coaliţia de guvernare. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că întâlnirea este firească pentru începutul de sesiune parlamentară şi nu trebuie să existe speculaţii. El afirmă că şi în cazul în care nu […]
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale au crescut la final de august cu mai bine de 3 procente faţă de iulie şi au ajuns la peste 65 de miliarde de euro. Luna trecută au intrat în conturile BNR peste 3 miliarde 300 de milioane de euro şi au ieşit peste 1 miliard 370 de milioane. Nivelul […]
Persoanele care au fost co-asigurate în sistemul public de sănătate nu mai beneficiază de asigurare medicală începând de astăzi, dacă nu depun declarația unică la ANAF și nu achită contribuția la CNAS. Aceasta este calculată ca pentru șase salarii minime brute, echivalentul a 2.430 de lei pe an, și se plătește în două rate, un […]
