Xi Jinping, la parada militară, alături de Putin și Kim Jong Un: "China nu este intimidată niciodată de niciun tiran / Lumea trebuie să aleagă între pace şi război"

G4Media, 3 septembrie 2025 07:50

Preşedintele chinez Xi Jinping le-a spus miilor de militari de la parada de miercuri că ţara nu va fi intimidată de vreo altă ţară

Acum 5 minute
08:30
CONFIRMARE Bogdan Mîndrescu, numit la conducerea Aeroporturi București timp de 4 ani / Mîndrescu a mai condus instituția, dar și-a dat demisia după nereguli descoperite de Corpul de Control G4Media
Bogdan Mîndrescu, un influent secretar de stat în Ministerul Transporturilor, va conduce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care operează Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa, confirmă...   G4Media.ro.
08:30
Plan Roșu de Intervenție la Botoșani, după un accident în care a fost implicat și un autocar / Patru persoane încarcerate G4Media
Planul Roșu de intervenție a fost activat în județul Botoșani, după ce un autocar și un autoturism au fost implicate într-un accident între localitățile Românești și...   G4Media.ro.
08:30
VIDEO Semifinală de vis la US Open 2025: Alcaraz vs Djokovic – Duelul generațiilor G4Media
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se vor întâlni în semifinalele de la US Open 2025, afișul partidei fiind unul spectaculos. Alcaraza (cap de serie 2)...   G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:20
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, prezenți la „summitul dictatorilor” de la Beijing / Foștii premieri PSD apar în imagini alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping G4Media
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijning, la așa numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi apar în imagini alături...   G4Media.ro.
08:20
Majoritatea cetăţenilor vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale şi a riscurilor de securitate / Românii, sub media europeană (eurobarometru) G4Media
Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale, însă procentul românilor care îşi doresc acest lucru este semnificativ...   G4Media.ro.
Acum o oră
08:00
BREAKING 47 de percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro / Perchezițiile au loc la firme și persoane fizice din București și opt județe (surse) G4Media
Procurorii DNA au descins, miercuri dimineață, în 9 județe: 47 de percheziții au loc într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii...   G4Media.ro.
07:50
Xi Jinping, la parada militară, alături de Putin și Kim Jong Un: ”China nu este intimidată niciodată de niciun tiran / Lumea trebuie să aleagă între pace şi război” G4Media
Preşedintele chinez Xi Jinping le-a spus miilor de militari de la parada de miercuri că ţara nu va fi intimidată de vreo altă ţară, în...   G4Media.ro.
07:50
Președintele polonez Karol Nawrocki face prima sa vizită la Casa Albă / Marele decalaj diplomatic dintre el și premierul Donald Tusk G4Media
Pe 18 august, Europa a debarcat în forță la Washington pentru a-l susține pe Volodimir Zelenski la întâlnirea sa cu președintele Trump, la două zile...   G4Media.ro.
07:40
Ilkay Gündogan, fost căpitan al Germaniei și câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester City, cumpărat de Galatasaray G4Media
Mijlocaşul german Ilkay Gündogan, în vârstă de 34 de ani, s-a transferat marţi la Galatasaray de la Manchester City, club cu care a câştigat Liga...   G4Media.ro.
07:40
Ministrul Ionuţ Moşteanu, întrebat de ce România nu doboară dronele care cad în zona Tulcea: Populaţia este protejată, dronele alea cad pe teritoriul ucrainean. Ucrainenii trag în ele. Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că România nu are voie să tragă înspre dronele care cad pe teritoriul Ucrainei la nord de...   G4Media.ro.
07:40
Actorul Gérard Depardieu va fi judecat din nou, find acuzat că ar fi violat-o pe actriţa Charlotte Arnould G4Media
Actorul Gérard Depardieu a fost trimis în fața Tribunalului Penal Departamental din Paris pentru a fi judecat pentru viol și agresiune sexuală asupra actriței Charlotte...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
Vama Veche are o nouă atracție: O pisică isteață întâmpină turiștii în magazin, îi plimbă printre rafturi și le arată exact ce trebuie să cumpere pentru ea G4Media
Turiștii care merg în Vama Veche au parte de o surpriză frumoasă. Într-un magazin alimentar din stațiune, o pisică îi întâmpină chiar la intrare și...   G4Media.ro.
07:30
Viktor Orbán și-a lansat un canal de chat G4Media
„Din martie, vă trimit zilnic câte un mesaj personal, o evaluare a situației, un plan de acțiune, o viziune pentru viitor, direct de la mine,...   G4Media.ro.
07:20
Aproape 600 de economişti, între care și laureați ai Premiului Nobel, apără independenţa Rezervei Federale şi pe guvernatoarea Lisa Cook, în faţa încercărilor lui Trump de a o demite G4Media
Un grup de 593 de economişti, printre care laureaţi ai Premiului Nobel şi foşti oficiali ai Rezervei Federale (Fed), au semnat marţi o scrisoare deschisă...   G4Media.ro.
07:10
Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Kievului, transmite armata ucraineană / Atacul, în timp ce Putin se află în China, iar Trump se declară ”foarte dezamăgit” de dictatorul rus G4Media
Unităţile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea, miercuri, a unui atac aerian rusesc asupra Kievului, a anunţat administraţia militară a oraşului,...   G4Media.ro.
07:00
Amazon renunță la programul de partajare a livrărilor gratuite prin programul Prime în afara gospodăriei G4Media
Amazon va renunţa, de la 1 octombrie 2025, la programul Prime Invitee, care permitea membrilor să împartă beneficiile de livrare rapidă şi gratuită cu persoane...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:30
Întâlnirea dictatorilor: Trump a transmis că Xi Jinping conspiră împotriva SUA cu Vladimir Putin şi Kim Jong Un, la întâlnirea acestora de la Beijing G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe...   G4Media.ro.
06:10
Scenariu neașteptat în Formula 1: Max Verstappen, planul surpriză al Ferrari pentru înlocuirea lui Hamilton G4Media
Max Verstappen a fost la un pas de o plecare de la RedBull la finalul acestui an, dar a ales în cele din urmă să...   G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Mister dezlegat după 1.400 de ani: Cum au ajuns pisicile domestice în China, de fapt G4Media
De-a lungul timpului, cercetătorii s-au întrebat cum și când au ajuns pisicile domestice în China. Până de curând, răspunsul era incert, iar ipotezele variau de la domesticirea...   G4Media.ro.
23:20
De ce dispar restaurantele vegane sau introduc carne în meniu / Valul vegan se lovește de realități dure G4Media
Tot mai multe restaurante vegane din Marea Britanie își închid porțile. Altele, pentru a rezista, reintroduc carnea în meniu, scrie The Guardian. Fenomenul stârnește dezbateri aprinse,...   G4Media.ro.
23:20
Kelemen Hunor, despre întâlnirea lui Nicușor Dan cu liderii coaliţiei : Am discutat despre administraţia locală şi reduceri de personal. Toată lumea doreşte să ajungem la o soluţie corectă pentru comunităţile locale G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că toată lumea doreşte o soluţie corectă pentru comunităţile locale, de aceea la întâlnirea cu preşedintele Nicuşor...   G4Media.ro.
23:10
Donald Trump afirmă că Statele Unite au tras asupra unei „nave care transporta droguri” provenind din Venezuela G4Media
Donald Trump a afirmat marți că forțele americane au tras asupra unei „nave care transporta droguri” care tocmai părăsise Venezuela, în timp ce Statele Unite...   G4Media.ro.
23:00
Grindeanu, întrebat despre demisia premierului: I-am spus domnului Bolojan ce aveam de spus/ Eu cred că dialogul, până la urmă, este singura cale prin care poate să funcţioneze o coaliţie G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, marţi seară, că i-a spus premierului Ilie Bolojan ceea ce avea de spus pe tema unei eventuale...   G4Media.ro.
22:50
Zelenski: Îndrăzneala rușilor continuă să crească. Ei atacă Ucraina din ce în ce mai des în plină zi, cu zeci de drone de atac G4Media
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, invocă rapoarte militare, în special pe cele de comandantul forțelor aeriene, legat de atacurile cu drone lansate de Rusia. „Îndrăzneala rușilor...   G4Media.ro.
22:50
Kelemen Hunor: Toată lumea dorește ca această coaliție să meargă mai departe / Nu se pune problema demisiei premierului, nimeni nu dorește așa ceva / La administrația centrală e obligatorie cura de slăbire G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara, la Digi 24, că nimeni din coaliția de guvernare nu-și dorește demisia premierului Ilie Bolojan. Comentariile sale...   G4Media.ro.
22:40
O femeie din Argeș şi fiica sa în vârstă de cinci luni, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de poliţişti G4Media
O femeie din comuna argeşeană Poiana Lacului şi fiica sa în vârstă de cinci luni, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de poliţişti, transmite...   G4Media.ro.
22:30
„Fake news”: Donald Trump răspunde zvonurilor privind starea sa de sănătate în prima apariție publică după o săptămână G4Media
În fața numeroaselor zvonuri privind starea sa de sănătate, Donald Trump a avut marți prima sa apariție publică după o săptămână, după ce, în weekend,...   G4Media.ro.
22:30
Grindeanu: PSD propune reducerea cu 25% a posturilor ocupate din administraţia locală, etapizat; reformă, nu concedieri G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că social-democraţii sunt pentru o reformă „reală” în administraţia publică locală, nu concedieri, punctând că propunerea partidului pe...   G4Media.ro.
22:20
Ministrul Apărării, despre trimiterea de trupe în Ucraina pentru menţinerea păcii: Nu există o soluţie clară la nivel european. În momentul ăsta, poziţia noastră este că nu trimitem trupe în Ucraina G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că poziţia ţării noastre este că nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, el...   G4Media.ro.
22:20
Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin şi dă asigurări că va lua măsuri pentru a reduce numărul morţilor din Ucraina G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi într-un interviu că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus Vladimir Putin şi a adăugat, fără a da...   G4Media.ro.
22:10
Partidul german de extremă dreapta AfD, afectat de o serie de decese ale candidaţilor înaintea unui important scrutin local, ceea ce a dat naştere rapid unor teorii ale conspiraţiei G4Media
Nu mai puţin de şase candidaţi ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania...   G4Media.ro.
22:10
Donald Trump: Cartierul general Forțelor Spațiale americane se mută din Colorado în Alabama G4Media
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că sediul central al Forțelor Spațiale se va muta în Alabama, potrivit agenției AP. „Cartierul general al Comandamentului...   G4Media.ro.
22:10
Alexandru Rogobete: Colegii care lucrează de noapte – în urgenţe, pe ambulanţe sau pe elicoptere – să fie plătiţi corespunzător/ Este o asumare a noastră acest lucru G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete este de părere că personalul medical care lucrează de noapte – în serviciile de urgenţă, pe ambulanţe, pe elicoptere sau pe...   G4Media.ro.
22:00
Bolojan, despre propunerile pe care Nicușor Dan le-ar fi lansat pentru SRI și SIE: Sunt convins că se va găsi formula ca cei care vor fi propuși să aibă susținerea Parlamentului G4Media
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi24 despre ședința de coaliție la care a participat și Nicușor Dan și în care care acesta ar...   G4Media.ro.
21:50
Grindeanu: Proiectul de lege PSD care va scuti veteranii de război, deținuții politici și persoanele cu handicap de la plata CASS va include obligația cetățenilor ucraineni de a plăti contribuția de sănătate G4Media
Proiectul PSD privind scutirea de la plata contribuției de sănătate pentru veterani de război, deținuți politici, veterani și invalizi va include și obligația cetățenilor ucraineni...   G4Media.ro.
21:40
Trei ani de război în Ucraina: Ce se întâmplă cu pisicile și câinii lăsați în urmă (FOTO) G4Media
La începutul invaziei ruse din Ucraina, imaginile cu oameni forțați să-și părăsească locuințele și cu animalele abandonate au cutremurat întreaga lume. Câini legați de garduri,...   G4Media.ro.
21:40
Rogobete: Mă simt nespus de inconfortabil ca în anul 2025 să spun că există spitale în care pacienţii sunt trimisi să-şi cumpere medicamente / Casa Naţională de Asigurpri de Sănătate are plăţi nefectuate într-un cuantum de aproape 11 miliarde de lei G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, marţi seară, că se simte inconfortabil să recunoască că sunt spitale în România unde pacienţii sunt trimişi să cumpere...   G4Media.ro.
21:30
Copil electrocutat în centrul oraşului Vaslui / Prima ipoteză este că a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal G4Media
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui....   G4Media.ro.
21:20
Kim Jong Un a venit la Beijing împreună cu fiica sa despre care sunt tot mai multe speculaţii că va fi succesoarea sa G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară...   G4Media.ro.
21:20
Comedianul irlandez Graham Lineham a fost arestat în Marea Britanie pentru comentarii „transfobe” pe reţeaua X G4Media
Graham Linehan, comedianul irlandez care este unul dintre creatorii emisiunii satirice TV „Father Ted”, a declarat marţi că a fost arestat pe aeroportul Heathrow din...   G4Media.ro.
21:10
Povestea unui chef italian cu o stea Michelin/ A slăbit 60 de kg și nu doar cu ajutorul dietei, ci și prin schimbarea stilului de viață: „Cântăream 176 kg, eram bolnav de muncă și mă îndopam noaptea. Riscam să mor” G4Media
Vitaliano Lombardo este un chef de top foarte cunoscut în Italia și nu numai, mai ales după ce a apărut în seria produsă de CNN...   G4Media.ro.
21:10
Sainsbury’s anunţă introducerea tehnologiei de recunoaştere facială în magazinele sale din Regatul Unit G4Media
Sainsbury’s a anunţat că intenţionează să introducă recunoaşterea facială în toate supermarketurile sale din Regatul Unit, lansând această tehnologie controversată în primele magazine, relatează marţi...   G4Media.ro.
21:10
Cine este Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Bolojan că a propus o reducere “fake” a posturilor din administrația publică G4Media
UDMR-istul Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Ilie Bolojan că a oferit o propunere “fake, cu efecte nule”, de reducere  posturilor din...   G4Media.ro.
21:00
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va participa la parada militară din China, în pofida protestelor din ţară G4Media
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va asista miercuri la parada militară masivă din China, care marchează cea de-a 80-a aniversare de la sfârşitului celui De-al Doilea...   G4Media.ro.
20:40
Incendii forestiere în Canada/ Evacuări în Marele Nord canadian, în urma unui incendiu forestier care arde de săptămâni întregi în această regiune G4Media
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate marţi în Marele Nord canadian în urma unui mega-incendiu forestier care arde de săptămâni întregi în această regiune...   G4Media.ro.
20:30
Ilie Bolojan: Anul viitor vom lista pe bursă companii din domeniul energiei și transporturilor G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara, la Digi 24, că în cursul anului 2026 vor fi listate pe burse companii din domeniul energiei și...   G4Media.ro.
20:20
Numărul cererilor de azil în Germania, în august, în scădere cu 60% faţă de aceeaşi lună din 2024 G4Media
Germania a înregistrat o scădere de aproape 60% a numărului de noi cereri de azil în luna august în raport cu aceeaşi perioadă a anului...   G4Media.ro.
20:20
Ministrul Mediului anunţă o OUG care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de Garda de Mediu să poată fi folosite în instanţă: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile...   G4Media.ro.
19:50
Diana Buzoianu: M-aş bucura să fie o luptă între noi, în coaliție, de cât de rapid putem să trimitem reforme, nu o bătălie cum putem să frânăm anumite reforme G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, marţi seară, că situaţia coaliţiei este dificilă din cauza viziunilor total diferite pe care le au partidele care o...   G4Media.ro.
19:40
Interviu special | Cuza și cei doi motani ai lui: „Pisicile nu fac tumbe, dar au o afecțiune sinceră” (FOTO) G4Media
Cuza, pe numele său real Iulian Adrian Popescu, este una dintre figurile emblematice ale noii generații de entertaineri din România. Mentor al canalului de YouTube „Noaptea...   G4Media.ro.
