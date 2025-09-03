Xi Jinping, la parada militară, alături de Putin și Kim Jong Un: ”China nu este intimidată niciodată de niciun tiran / Lumea trebuie să aleagă între pace şi război”
G4Media, 3 septembrie 2025 07:50
Preşedintele chinez Xi Jinping le-a spus miilor de militari de la parada de miercuri că ţara nu va fi intimidată de vreo altă ţară, în... G4Media.ro.
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
08:30
CONFIRMARE Bogdan Mîndrescu, numit la conducerea Aeroporturi București timp de 4 ani / Mîndrescu a mai condus instituția, dar și-a dat demisia după nereguli descoperite de Corpul de Control # G4Media
Bogdan Mîndrescu, un influent secretar de stat în Ministerul Transporturilor, va conduce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care operează Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa, confirmă... G4Media.ro.
08:30
Plan Roșu de Intervenție la Botoșani, după un accident în care a fost implicat și un autocar / Patru persoane încarcerate # G4Media
Planul Roșu de intervenție a fost activat în județul Botoșani, după ce un autocar și un autoturism au fost implicate într-un accident între localitățile Românești și... G4Media.ro.
08:30
Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se vor întâlni în semifinalele de la US Open 2025, afișul partidei fiind unul spectaculos. Alcaraza (cap de serie 2)... G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:20
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, prezenți la „summitul dictatorilor” de la Beijing / Foștii premieri PSD apar în imagini alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping # G4Media
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijning, la așa numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi apar în imagini alături... G4Media.ro.
08:20
Majoritatea cetăţenilor vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale şi a riscurilor de securitate / Românii, sub media europeană (eurobarometru) # G4Media
Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale, însă procentul românilor care îşi doresc acest lucru este semnificativ... G4Media.ro.
Acum o oră
08:00
BREAKING 47 de percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro / Perchezițiile au loc la firme și persoane fizice din București și opt județe (surse) # G4Media
Procurorii DNA au descins, miercuri dimineață, în 9 județe: 47 de percheziții au loc într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de procurorii... G4Media.ro.
07:50
Xi Jinping, la parada militară, alături de Putin și Kim Jong Un: ”China nu este intimidată niciodată de niciun tiran / Lumea trebuie să aleagă între pace şi război” # G4Media
Preşedintele chinez Xi Jinping le-a spus miilor de militari de la parada de miercuri că ţara nu va fi intimidată de vreo altă ţară, în... G4Media.ro.
07:50
Președintele polonez Karol Nawrocki face prima sa vizită la Casa Albă / Marele decalaj diplomatic dintre el și premierul Donald Tusk # G4Media
Pe 18 august, Europa a debarcat în forță la Washington pentru a-l susține pe Volodimir Zelenski la întâlnirea sa cu președintele Trump, la două zile... G4Media.ro.
07:40
Ilkay Gündogan, fost căpitan al Germaniei și câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester City, cumpărat de Galatasaray # G4Media
Mijlocaşul german Ilkay Gündogan, în vârstă de 34 de ani, s-a transferat marţi la Galatasaray de la Manchester City, club cu care a câştigat Liga... G4Media.ro.
07:40
Ministrul Ionuţ Moşteanu, întrebat de ce România nu doboară dronele care cad în zona Tulcea: Populaţia este protejată, dronele alea cad pe teritoriul ucrainean. Ucrainenii trag în ele. Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că România nu are voie să tragă înspre dronele care cad pe teritoriul Ucrainei la nord de... G4Media.ro.
07:40
Actorul Gérard Depardieu va fi judecat din nou, find acuzat că ar fi violat-o pe actriţa Charlotte Arnould # G4Media
Actorul Gérard Depardieu a fost trimis în fața Tribunalului Penal Departamental din Paris pentru a fi judecat pentru viol și agresiune sexuală asupra actriței Charlotte... G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
Vama Veche are o nouă atracție: O pisică isteață întâmpină turiștii în magazin, îi plimbă printre rafturi și le arată exact ce trebuie să cumpere pentru ea # G4Media
Turiștii care merg în Vama Veche au parte de o surpriză frumoasă. Într-un magazin alimentar din stațiune, o pisică îi întâmpină chiar la intrare și... G4Media.ro.
07:30
„Din martie, vă trimit zilnic câte un mesaj personal, o evaluare a situației, un plan de acțiune, o viziune pentru viitor, direct de la mine,... G4Media.ro.
07:20
Aproape 600 de economişti, între care și laureați ai Premiului Nobel, apără independenţa Rezervei Federale şi pe guvernatoarea Lisa Cook, în faţa încercărilor lui Trump de a o demite # G4Media
Un grup de 593 de economişti, printre care laureaţi ai Premiului Nobel şi foşti oficiali ai Rezervei Federale (Fed), au semnat marţi o scrisoare deschisă... G4Media.ro.
07:10
Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Kievului, transmite armata ucraineană / Atacul, în timp ce Putin se află în China, iar Trump se declară ”foarte dezamăgit” de dictatorul rus # G4Media
Unităţile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea, miercuri, a unui atac aerian rusesc asupra Kievului, a anunţat administraţia militară a oraşului,... G4Media.ro.
07:00
Amazon renunță la programul de partajare a livrărilor gratuite prin programul Prime în afara gospodăriei # G4Media
Amazon va renunţa, de la 1 octombrie 2025, la programul Prime Invitee, care permitea membrilor să împartă beneficiile de livrare rapidă şi gratuită cu persoane... G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:30
Întâlnirea dictatorilor: Trump a transmis că Xi Jinping conspiră împotriva SUA cu Vladimir Putin şi Kim Jong Un, la întâlnirea acestora de la Beijing # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe... G4Media.ro.
06:10
Scenariu neașteptat în Formula 1: Max Verstappen, planul surpriză al Ferrari pentru înlocuirea lui Hamilton # G4Media
Max Verstappen a fost la un pas de o plecare de la RedBull la finalul acestui an, dar a ales în cele din urmă să... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
De-a lungul timpului, cercetătorii s-au întrebat cum și când au ajuns pisicile domestice în China. Până de curând, răspunsul era incert, iar ipotezele variau de la domesticirea... G4Media.ro.
23:20
De ce dispar restaurantele vegane sau introduc carne în meniu / Valul vegan se lovește de realități dure # G4Media
Tot mai multe restaurante vegane din Marea Britanie își închid porțile. Altele, pentru a rezista, reintroduc carnea în meniu, scrie The Guardian. Fenomenul stârnește dezbateri aprinse,... G4Media.ro.
23:20
Kelemen Hunor, despre întâlnirea lui Nicușor Dan cu liderii coaliţiei : Am discutat despre administraţia locală şi reduceri de personal. Toată lumea doreşte să ajungem la o soluţie corectă pentru comunităţile locale # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că toată lumea doreşte o soluţie corectă pentru comunităţile locale, de aceea la întâlnirea cu preşedintele Nicuşor... G4Media.ro.
23:10
Donald Trump afirmă că Statele Unite au tras asupra unei „nave care transporta droguri” provenind din Venezuela # G4Media
Donald Trump a afirmat marți că forțele americane au tras asupra unei „nave care transporta droguri” care tocmai părăsise Venezuela, în timp ce Statele Unite... G4Media.ro.
23:00
Grindeanu, întrebat despre demisia premierului: I-am spus domnului Bolojan ce aveam de spus/ Eu cred că dialogul, până la urmă, este singura cale prin care poate să funcţioneze o coaliţie # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, marţi seară, că i-a spus premierului Ilie Bolojan ceea ce avea de spus pe tema unei eventuale... G4Media.ro.
22:50
Zelenski: Îndrăzneala rușilor continuă să crească. Ei atacă Ucraina din ce în ce mai des în plină zi, cu zeci de drone de atac # G4Media
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, invocă rapoarte militare, în special pe cele de comandantul forțelor aeriene, legat de atacurile cu drone lansate de Rusia. „Îndrăzneala rușilor... G4Media.ro.
22:50
Kelemen Hunor: Toată lumea dorește ca această coaliție să meargă mai departe / Nu se pune problema demisiei premierului, nimeni nu dorește așa ceva / La administrația centrală e obligatorie cura de slăbire # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara, la Digi 24, că nimeni din coaliția de guvernare nu-și dorește demisia premierului Ilie Bolojan. Comentariile sale... G4Media.ro.
22:40
O femeie din Argeș şi fiica sa în vârstă de cinci luni, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de poliţişti # G4Media
O femeie din comuna argeşeană Poiana Lacului şi fiica sa în vârstă de cinci luni, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de poliţişti, transmite... G4Media.ro.
22:30
„Fake news”: Donald Trump răspunde zvonurilor privind starea sa de sănătate în prima apariție publică după o săptămână # G4Media
În fața numeroaselor zvonuri privind starea sa de sănătate, Donald Trump a avut marți prima sa apariție publică după o săptămână, după ce, în weekend,... G4Media.ro.
22:30
Grindeanu: PSD propune reducerea cu 25% a posturilor ocupate din administraţia locală, etapizat; reformă, nu concedieri # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că social-democraţii sunt pentru o reformă „reală” în administraţia publică locală, nu concedieri, punctând că propunerea partidului pe... G4Media.ro.
22:20
Ministrul Apărării, despre trimiterea de trupe în Ucraina pentru menţinerea păcii: Nu există o soluţie clară la nivel european. În momentul ăsta, poziţia noastră este că nu trimitem trupe în Ucraina # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că poziţia ţării noastre este că nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, el... G4Media.ro.
22:20
Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin şi dă asigurări că va lua măsuri pentru a reduce numărul morţilor din Ucraina # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi într-un interviu că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus Vladimir Putin şi a adăugat, fără a da... G4Media.ro.
22:10
Partidul german de extremă dreapta AfD, afectat de o serie de decese ale candidaţilor înaintea unui important scrutin local, ceea ce a dat naştere rapid unor teorii ale conspiraţiei # G4Media
Nu mai puţin de şase candidaţi ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania... G4Media.ro.
22:10
Donald Trump: Cartierul general Forțelor Spațiale americane se mută din Colorado în Alabama # G4Media
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că sediul central al Forțelor Spațiale se va muta în Alabama, potrivit agenției AP. „Cartierul general al Comandamentului... G4Media.ro.
22:10
Alexandru Rogobete: Colegii care lucrează de noapte – în urgenţe, pe ambulanţe sau pe elicoptere – să fie plătiţi corespunzător/ Este o asumare a noastră acest lucru # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete este de părere că personalul medical care lucrează de noapte – în serviciile de urgenţă, pe ambulanţe, pe elicoptere sau pe... G4Media.ro.
22:00
Bolojan, despre propunerile pe care Nicușor Dan le-ar fi lansat pentru SRI și SIE: Sunt convins că se va găsi formula ca cei care vor fi propuși să aibă susținerea Parlamentului # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi24 despre ședința de coaliție la care a participat și Nicușor Dan și în care care acesta ar... G4Media.ro.
21:50
Grindeanu: Proiectul de lege PSD care va scuti veteranii de război, deținuții politici și persoanele cu handicap de la plata CASS va include obligația cetățenilor ucraineni de a plăti contribuția de sănătate # G4Media
Proiectul PSD privind scutirea de la plata contribuției de sănătate pentru veterani de război, deținuți politici, veterani și invalizi va include și obligația cetățenilor ucraineni... G4Media.ro.
21:40
La începutul invaziei ruse din Ucraina, imaginile cu oameni forțați să-și părăsească locuințele și cu animalele abandonate au cutremurat întreaga lume. Câini legați de garduri,... G4Media.ro.
21:40
Rogobete: Mă simt nespus de inconfortabil ca în anul 2025 să spun că există spitale în care pacienţii sunt trimisi să-şi cumpere medicamente / Casa Naţională de Asigurpri de Sănătate are plăţi nefectuate într-un cuantum de aproape 11 miliarde de lei # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, marţi seară, că se simte inconfortabil să recunoască că sunt spitale în România unde pacienţii sunt trimişi să cumpere... G4Media.ro.
21:30
Copil electrocutat în centrul oraşului Vaslui / Prima ipoteză este că a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal # G4Media
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui.... G4Media.ro.
21:20
Kim Jong Un a venit la Beijing împreună cu fiica sa despre care sunt tot mai multe speculaţii că va fi succesoarea sa # G4Media
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară... G4Media.ro.
21:20
Comedianul irlandez Graham Lineham a fost arestat în Marea Britanie pentru comentarii „transfobe” pe reţeaua X # G4Media
Graham Linehan, comedianul irlandez care este unul dintre creatorii emisiunii satirice TV „Father Ted”, a declarat marţi că a fost arestat pe aeroportul Heathrow din... G4Media.ro.
21:10
Povestea unui chef italian cu o stea Michelin/ A slăbit 60 de kg și nu doar cu ajutorul dietei, ci și prin schimbarea stilului de viață: „Cântăream 176 kg, eram bolnav de muncă și mă îndopam noaptea. Riscam să mor” # G4Media
Vitaliano Lombardo este un chef de top foarte cunoscut în Italia și nu numai, mai ales după ce a apărut în seria produsă de CNN... G4Media.ro.
21:10
Sainsbury’s anunţă introducerea tehnologiei de recunoaştere facială în magazinele sale din Regatul Unit # G4Media
Sainsbury’s a anunţat că intenţionează să introducă recunoaşterea facială în toate supermarketurile sale din Regatul Unit, lansând această tehnologie controversată în primele magazine, relatează marţi... G4Media.ro.
21:10
Cine este Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Bolojan că a propus o reducere “fake” a posturilor din administrația publică # G4Media
UDMR-istul Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Ilie Bolojan că a oferit o propunere “fake, cu efecte nule”, de reducere posturilor din... G4Media.ro.
21:00
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va participa la parada militară din China, în pofida protestelor din ţară # G4Media
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va asista miercuri la parada militară masivă din China, care marchează cea de-a 80-a aniversare de la sfârşitului celui De-al Doilea... G4Media.ro.
20:40
Incendii forestiere în Canada/ Evacuări în Marele Nord canadian, în urma unui incendiu forestier care arde de săptămâni întregi în această regiune # G4Media
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate marţi în Marele Nord canadian în urma unui mega-incendiu forestier care arde de săptămâni întregi în această regiune... G4Media.ro.
20:30
Ilie Bolojan: Anul viitor vom lista pe bursă companii din domeniul energiei și transporturilor # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara, la Digi 24, că în cursul anului 2026 vor fi listate pe burse companii din domeniul energiei și... G4Media.ro.
20:20
Numărul cererilor de azil în Germania, în august, în scădere cu 60% faţă de aceeaşi lună din 2024 # G4Media
Germania a înregistrat o scădere de aproape 60% a numărului de noi cereri de azil în luna august în raport cu aceeaşi perioadă a anului... G4Media.ro.
20:20
Ministrul Mediului anunţă o OUG care va permite ca filmările şi fotografiile realizate de Garda de Mediu să poată fi folosite în instanţă: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile... G4Media.ro.
19:50
Diana Buzoianu: M-aş bucura să fie o luptă între noi, în coaliție, de cât de rapid putem să trimitem reforme, nu o bătălie cum putem să frânăm anumite reforme # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, marţi seară, că situaţia coaliţiei este dificilă din cauza viziunilor total diferite pe care le au partidele care o... G4Media.ro.
19:40
Interviu special | Cuza și cei doi motani ai lui: „Pisicile nu fac tumbe, dar au o afecțiune sinceră” (FOTO) # G4Media
Cuza, pe numele său real Iulian Adrian Popescu, este una dintre figurile emblematice ale noii generații de entertaineri din România. Mentor al canalului de YouTube „Noaptea... G4Media.ro.
