Tendințe în modă. Care este culoarea surpriză care ia locul negrului în această toamnă?
Click.ro, 3 septembrie 2025 07:50
Toamna 2025 aduce cu sine o schimbare puternică în paleta stilistică. După ani de neutralitate și minimalism dominat de bejuri, griuri și pasteluri discrete, movul – culoarea luxului, a introspecției și a puterii – a revenit în forță.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
08:30
Vacanță stricată la 5 stele. O româncă a povestit ce i s-a întâmplat, iar internauții au criticat-o: „Mi-am dat seama abia în România” # Click.ro
O vacanță care ar fi trebuit să fie de vis s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o româncă aflată într-un resort de lux din Turcia.
Acum o oră
07:50
Toamna 2025 aduce cu sine o schimbare puternică în paleta stilistică. După ani de neutralitate și minimalism dominat de bejuri, griuri și pasteluri discrete, movul – culoarea luxului, a introspecției și a puterii – a revenit în forță.
07:40
Ele sunt zodiile care vor avea o perioadă lină de belșug, din 15 septembrie. E o șansă unică în viață pentru 4 nativi # Click.ro
Astrologii anunță schimbări importante pe cerul zodiacal, odată cu intrarea a două planete majore în aspecte favorabile începând cu 15 septembrie.
Acum 2 ore
07:10
Un somn odihnitor este esențial pentru sănătatea fizică și mintală, iar întrebarea „care este ora ideală de culcare?” a fost analizată în mai multe studii recente.
Acum 4 ore
06:10
Ce trebuie să știi înainte să montezi camere de supraveghere în curte. Ce este legal și ce trebuie evitat # Click.ro
Siguranța locuinței și liniștea de acasă sunt aspecte esențiale pentru confortul personal. Instalarea camerelor de supraveghere în curte poate fi o investiție utilă, oferind control asupra zonei exterioare a proprietății și descurajând vizitatorii nepoftiți.
05:10
În România, alegerea numelui copilului este, în general, la latitudinea părinților, însă Codul Civil stabilește limite clare menite să protejeze integritatea, reputația și bunăstarea minorilor.
Acum 6 ore
04:10
Peștele la fel de sănătos precum somonul ce trebuie introdus în dietă! Mulți oameni îl evită în magazine # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că peștele este foarte sănătos iar cei mai mulți nutriționist ni-l recomandă. Iar atunci când vine vorba despre carnea de pește, somonul deja este faimos pentru beneficiile pe care le poate avea pentru organism.
03:10
Cine a fost generalul care a ordonat asasinarea lui Mihai Viteazul. Și acum e considerat un personaj controversat # Click.ro
Puțini își mai amintesc astăzi de numele lui Giorgio Basta, însă acest general de origine albaneză a jucat un rol esențial atât în istoria Europei, cât și în cea a României.
Acum 8 ore
02:10
Este o rețetă delicioasă, pe care nu foarte mulți români au încercat-o! Șnițelele poloneze sunt un preparat foarte ușor de făcut, care vor fi gata rapid și care au un gust delicios!
01:10
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună # Click.ro
Până la finalul anului 2025, două zodii vor încheia un ciclu karmic de aproximativ 10 ani, lăsând în urmă perioadele grele și provocările care le-au testat răbdarea, încrederea în sine și relațiile personale.
Acum 12 ore
23:20
Ce trebuie să pui la rădăcina trandafirilor după jumătatea lunii septembrie, ca să înflorească spectaculos vara următoare. Trucurile știute doar de marii specialiști florari # Click.ro
Toamna este anotimpul în care grădinarii iscusiți își pregătesc trandafirii pentru un nou ciclu de viață.
23:10
Hara, iubita lui Iustin Petrescu răbufnește: mesaj pentru Tzancă Uraganu și pentru cei care l-au condamnat pe partenerul ei de violență în fosta relație cu Marilu Dobrescu # Click.ro
Tzancă Uraganu, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai momentului în România, a devenit ținta criticilor după ce și-a recunoscut latura violentă în relațiile amoroase. Printre cei care l-au pus la zid se numără și actuala iubită a fostului partener de viață al faimoasei influencerițe Marilu. Ce
23:10
Zodiile protejate de Dumnezeu după 15 septembrie. Au asupra lor o aură incredibilă și reușesc orice își propun # Click.ro
Luna septembrie vine cu noi provocări și surprize pentru trei nativi ai acestui horoscop. Astrele au pregătit schimbări nebănuite începând cu jumătatea primei luni de toamnă, iar trei zodii sunt vizate. Vezi dacă și tu faci parte dintre ele!
22:30
Un mare prezentator revine pe micile ecrane! A fost coleg cu Andreea Marin și iată ce emisiune va prezenta # Click.ro
Gabriel Coveșeanu, cunoscut publicului drept Cove, unul dintre cei mai iubiți oameni de televiziune, revine în fața telespectatorilor cu o nouă emisiune de suflet. Cum se numește, ce presupune și când va debuta pe micile ecrane, aflați din continuarea acestui articol.
22:30
Ella, prima reacție după ce Andrei s-a iubit pasional cu ispita Andrușca: „Mie îmi place să mă uit în ochii lui dacă și el s-ar uita în ochii mei!” # Click.ro
Andrei Lemnaru și-a dat frâu liber sentimentelor și emoțiilor față de ispita Andrușca, așa că cei doi nu au mai stat pe gânduri și au trecut la nivelul următor. După ce s-au iubit pasional în baie, Ella, femeia cu care Andrei trebuia să se căsătorească, dar care s-a apropiat de ispita Teo, a avut o
22:30
Copacul care are numeroase beneficii pentru sănătate care a supraviețuit bombei atomice. E supranumit arborele vieții și puțini români știu de el # Click.ro
Puțini români știu că în parcuri și grădini botanice din țară crește un arbore unic, cu o istorie ce coboară până în vremurile dinozaurilor.
21:30
Cum să faci prima zi de școală memorabilă pentru copil? Specialist: „Să existe gesturi care arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional (...)" # Click.ro
Sunetul clopoțelului marchează nu doar începutul unui nou an școlar, ci și un moment emoționant pentru copii și părinți. Pentru mulți elevi, prima zi de școală este o experiență plină de emoții și curiozități.
21:20
Nu e Toscana, e România! Ce colț de paradis a creat un tată din dragoste pentru fiica lui # Click.ro
În satul Banpotoc, din județul Hunedoara, un italian a adus un strop de eleganță prin crearea "I Giardini di Zoe”: un loc de vis inspirat din grădinile aristocratice ale Toscanei, dedicat fiicei sale, Zoe.
21:10
Întâlnire de gradul 0 la „Insula Iubirii”. Andrei, fostul partener al Ellei, a stat față în față cu ispita Teo: „Nu știu ce ți-a spus ție” # Click.ro
Ediția din această seară a sezonului 9 „Insula Iubirii” a început cu mult suspans, în prim-plan fiind bonfire-ul dintre Andrei Lemnaru și ispita Teo. În fața lui Radu Vâlcan, cei doi și-au spus tot ce aveau pe suflet, în discuție fiind implicată și Ella.
20:40
Singurul animal din lume care te face să fugi mâncând pământul! Are ochii transparenți și arată ca un extraterestru # Click.ro
În adâncurile misterioase ale oceanelor, există creaturi care par desprinse din filmele SF. Dintre toate adaptările bizare care au apărut în lumea subacvatică, peștele-butoi, cunoscut științific drept Macropinna microstoma, se remarcă printr-o apariție cu adevărat extraterestră.
20:40
Chec cu mere și scorțișoară, rețeta „vedetă” a acestei toamne. Se prepară simplu și rapid # Click.ro
Toamna, anotimpul preferat al multor persoane, tocmai ce și-a intrat în drepturi, iar gospodinele care au așteptat cu nerăbdare acest sezon s-au apucat deja de pregătit diverse mâncăruri specifice sezonului.
19:50
Dan Negru, blocat pe Valea Oltului. Mesajul plin de revoltă transmis de prezentatorul TV: „Statul nu mi-a explicat niciodată, concret, unde-s banii mei!” # Click.ro
Dan Negru transmite un mesaj pe rețelele de socializare după ce a rămas blocat pe drumul care traversează Valea Oltului. Ce nemulțumiri și-a exprimat omul de televiziune, aflați din continuarea acestui articol.
Acum 24 ore
19:20
Horoscop miercuri, 3 septembrie. Un nativ trebuie să fie foarte atent: o decizie greșită îl poate costa timp și bani # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 3 septembrie.
19:20
Satul în care tinerii plecați în străinătate se întorc să-și investească toți banii. Arată ca-n paradis și are prețuri mici # Click.ro
La malul lacului Razim se află Sarichioi – un sat lipovenesc din zona Deltei Dunării unde prezentul și trecutul se întâlnesc la fiecare pas.
19:10
Tragedie la școală: un băiat de 10 ani a plâns ore întregi, apoi a murit. Ce au descoperit medicii în corpul lui # Click.ro
Un caz șocant a cutremurat Marea Britanie după moartea lui Isaac Mansfield, un băiat de 10 ani cu dizabilități, care s-a stins din viață la câteva zile după ce s-a simțit rău la școală.
18:50
Iustina de la Insula Iubirii, dezvăluiri emoționante despre copilărie. Nu a trăit tot timpul în lux: „Nu am uitat de unde am plecat” # Click.ro
Iustina Loghin, una dintre cele mai titrate și controversate concurente ale emisiunii „Insula Iubirii”, sezonul 8, dă dovadă de modestie și împărtășește cu fanii amintiri prețioase din locul în care a copilărit.
18:30
Anul școlar 2025–2026 va începe pe 8 septembrie, așa cum este prevăzut în calendar, a confirmat ministrul Educației, Daniel David, într-o intervenție televizată marți, 2 septembrie, la Antena 3 CNN.
18:10
Incredibil! Tânărul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh își explică gestul. Ce le-a spus anchetatorilor # Click.ro
Cosmin Tudoran, tânărul de 20 de ani care a șocat opinia publică după ce s-a filmat lovind un livrator din Bangladesh pe o stradă din București, a ajuns marți, 2 septembrie 2025, sub escorta poliției, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
18:00
Dată afară din casă de iubitul ei după ce a refuzat să facă dragoste cu el. Povestea ajunsă virală: „Mi-a spus astăzi că trebuie să «își găsească o gagică care să îl satisfacă așa cum e normal»” # Click.ro
Experiența de viață a unei tinere a devenit virală pe rețelele de socializare, după ce oamenii i-au aflat povestea. Cum a ajuns să fie dată afară din casă de către iubitul ei și motivul stupefiant pentru care acesta a recurs la un asemenea gest, aflați în continuarea acestui articol.
17:40
Eric Roberts a poposit o zi în România. Ce crede actorul american despre români și mâncarea românească?
17:40
Noi detalii în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să își ia o cafea # Click.ro
Apar noi informații legate de tragedia de la grădinița privată din Timișoara, unde un copil de un an și opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, în timpul programului de recreere.
17:20
Concertul aniversar al marii soprane Angela Gheorghiu va fi anulat de organizatori, care ar fi rămas cu biletele nevândute.
17:00
Povestea singurului om de pe planetă care a parcurs înot un continent. Este un bibliotecar român și are un nume celebru # Click.ro
România bifează un nou record mondial. Avram Iancu, bibliotecarul-sportiv din Petroșani, a devenit primul om din lume care a traversat înot un întreg continent.
17:00
Bursucu, luat în colimator de Oana Roman. Ce gest a scos-o din minți: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine” # Click.ro
Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute vedete românești, l-a luat în vizor pe Bursucu, cunoscutul om de televiziune și realizator al podcastului „Un podcast mișto – O viață ca în filmele americane”. De la ce a pornit totul?
16:40
Halsey, transparentă pe covorul roșu! A făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția # Click.ro
Cântăreața americană Halsey (30 de ani) a strălucit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, luni. Vedeta, care are o avere de 30 de milioane de dolari, a purtat o rochie lungă din satin galben.
16:30
Gaza s-a transformat într-un imens oraș de corturi, pe măsură ce locuitorii, lipsiți de necesități de bază precum adăpost, hrană și apă curată, încearcă să supraviețuiască în condiții extreme. Forțele armate israeliene se apropie de nordul orașului, lăsând oamenii fără adăpost.
16:20
Coșmar pentru pasagerii unui zbor Delta Air Lines! Aeronava care zbura către China a fost nevoită să facă o deviere de 3.218 km și să aterizeze la Los Angeles după ce unul dintre piloți s-a îmbolnăvit, adăugând opt ore călătoriei pasagerilor.
16:00
„Am vrut să port eu crucea asta”. De ce Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei # Click.ro
Tily Niculae a oferit primele declarații după divorțul de Dragoș Popescu, la aproape 15 ani de căsnicie.
15:50
Unde au plecat gemenele Laviniei Goste și dirijorului Marius Zorilă. Artista a făcut magiun de prune și a cules roșiile din grădină: „Tradițiile noastre românești sunt adevărate lecții de viață” # Click.ro
Lavinia Goste și dirijorul Marius Zorilă, cuplul de artiști îndrăgiți peste tot unde se duc, au avut o vară plină și frumoasă.
15:40
Este primul aeroport din România ce renunță la restricțiile de volum pentru recipientele cu lichide. Se aplică de pe 3 septembrie # Click.ro
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca devine primul aeroport din România care renunță la restricțiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână.
15:30
Nimic nu i-a doborât! Gabriel Tamaș, echipa perfectă cu Dan Alexa, la Asia Express: „Am avut dificultăți în viață și am trecut cu brio peste ele” # Click.ro
Gabriel Tamaș (41 de ani) e super fericit că a mers pe Drumul Eroilor, în Asia Express, alături de bunul său prieten, antrenorul de fotbal Dan Alexa.
15:20
Ce planuri are Daiana Anghel după divorț? Se mai întoarce în televiziune? „Nu-mi pun dorințe” # Click.ro
Daiana Anghel nu mai vrea să audă de televiziune. De ce a luat această decizie?
15:20
Trucul simplu care poate elimina petele de parfum de pe haine. Problema dispare fără mult efort # Click.ro
O problemă destul de comună de care ne vom lovi atunci când folosim parfumul este faptul că acesta poate lăsa pete atunci când îl aplicăm direct pe haine.
15:10
Ce județe vor pierde cei mai mulți angajați după reducerea cu 40% a posturilor din administrație. Analiza Guvernului # Click.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut publică o analiză a Guvernului care arată exact realitatea din administrația publică locală: multe primării nu își pot acoperi cheltuielile de personal din veniturile proprii.
14:20
Un bărbat a crezut că a câștigat 100 de dolari la Loto. În realitate, era vorba despre o sumă uriașă # Click.ro
Cu toții ne dorim să câștigăm premiul cel mare la Loto, iar în fiecare final de săptămână, nenumărați oameni din întreaga lume își încearcă norocul cu numerele lor favorite.
14:20
Orhideea-fantomă sau „Sfântul Graal”, una dintre cele mai rare și enigmatice plante de pe Pământ # Click.ro
Orhideea-fantomă, supranumită și „Sfântul Graal”, este una dintre cele mai rare și enigmatice flori de pe planetă. Lipsită de frunze și incapabilă să facă fotosinteză, trăiește ascunsă în pădurile umede
14:00
Cine este Alexandru Ion de la America Express. Și-a cunoscut soția pe Tinder și s-au căsătorit anul trecut # Click.ro
Actor carismatic și cu o carieră solidă în teatru și film, Alexandru Ion, concurent la America Express, are o poveste de viață impresionantă, marcată atât de succes profesional, cât și de o frumoasă poveste de dragoste.
14:00
Eclipsa de Lună de pe 7 septembrie vine cu schimbări majore la nivel global! Previziunile astrologului Nicoleta Ochea: „Simbolizează finaluri, eliberări” # Click.ro
Previziunile astrologului Nicoleta Ochea.
13:30
De ce trebuie să mănânci brânză cu pâine. Acționează ca un medicament, e dovedit științific # Click.ro
Este o gustare care poate părea complet banală, însă care are un efect surprinzător asupra stării noastre de spirit. Mai precis, este vorba despre simpla brânză cu pâine, care poate stimula secreția de serotonină, cunoscută și ca hormonul fericirii.
13:20
Tocana de legume cu orez pentru iarnă este una dintre cele mai iubite rețete de conservă din bucătăria românească.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.