Incident într-un sens giratoriu din Eforie: om de afaceri din Arad, acuzat că ar fi lovit intenționat un polițist cu mașina – VIDEO
Aktual24, 3 septembrie 2025 07:50
Un incident grav a avut loc într-un sens giratoriu din Eforie, unde un om de afaceri din Arad ar fi acroșat cu autoturismul un polițist aflat în misiune. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă și s-a transformat rapid într-un conflict cu multiple acuzații, transmite Observator News. Imaginile arată cum șoferul intră […]
• • •
Acum 15 minute
08:20
Ce ar putea merge rău? Statul american Tennessee introduce cursuri obligatorii privind armele de foc, pentru copiii de la vârsta de 5 ani în sus # Aktual24
Începând cu anul școlar 2025–2026, statul Tennessee devine primul din Statele Unite care introduce un program obligatoriu de educație pentru siguranța armelor de foc destinat elevilor de toate vârstele, inclusiv celor din grădinițe, de la vârsta de 5 ani. Noua lege, adoptată în 2024 de congresmenii locali, intră acum în vigoare și este implementată în […]
Acum 30 minute
08:10
Atac al armatei americane asupra unei ambarcațiuni cu droguri provenită din Venezuela: 11 „narcoteroriști” au fost uciși # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că forțele armate ale Statelor Unite au atacat o ambarcațiune suspectată că transporta droguri, care tocmai părăsise Venezuela. Potrivit liderului de la Washington, citat de Reuters, în urma operațiunii au fost uciși 11 membri ai unei rețele de crimă organizată, pe care Trump i-a numit „narcoteroriști”. Atacul a […]
Acum o oră
07:50
07:40
Președintele Xi Jinping, mesaj de forță la parada militară din Beijing: „China este de neoprit” # Aktual24
Într-un discurs cu puternice conotații geopolitice, președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri, 3 septembrie 2025, că „China este de neoprit”, în fața unei mulțimi imense adunate la Beijing, cu ocazia unei parade militare grandioase ce a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Potrivit Associated Press, evenimentul a atras […]
Acum 2 ore
07:20
Mii de pagini din „dosarul Epstein” au fost făcute publice cu acordul Departamentului de Justiție, dar criticii acuză că au fost „puricate” pentru a exclude orice referire la Donald Trump # Aktual24
Peste 33.000 de pagini de documente legate de afacerea Jeffrey Epstein au fost făcute publice marți seara de către o comisie a Camerei Reprezentanților din SUA care le-a obținut de la Departamentul de Justiție. Apariția acestor documente, publicate „la întâmplare” într-un fișier online partajat, intervine într-un moment în care administrația Trump este acuzată de lipsă […]
07:10
Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin, dar tot nu impune sancțiuni Rusiei # Aktual24
Președintele american Donald Trump s-a declarat marți „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce întâlnirea lor din Alaska nu a reușit să producă niciun progres substanțial în rezolvarea războiului din Ucraina. „Avem o relație excelentă”, a declarat Donald Trump în timpul unui interviu radio cu prezentatorul Scott Jennings, citat de agenția Reuters. […]
Acum 12 ore
23:20
Polițiștii brașoveni au identificat un bărbat care a abandonat un pui de câine într-o benzinărie din Făgăraș, județul Brașov. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost publicate pe internet, inclusiv cu numărul de înmatriculare al mașinii din care a coborât bărbatul, potrivit BizBrasov. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Brașov s-au sesizat din […]
23:20
Un copil de un an și jumătate a murit după ce s-ar fi electrocutat în centrul orașului Vaslui # Aktual24
Un copil în vârstă de un an și jumătate a murit, marți seara, după ce s-ar fi electrocutat în centrul orașului Vaslui. Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a intervenit pentru salvarea copilului, dar acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. Copilul s-ar fi electrocutat […]
23:10
Sibiu: Tragedie pe A1. Trei muncitori care refăceau marcajele rutiere, spulberați de un tir # Aktual24
Trei bărbați care efectuau marcaje rutiere pe banda 1 a Autostrăzii A1 în zona localității Boița, județul Sibiu, au murit pe loc, marți, după ce au fost loviți în plin de un tir. Alte două persoane au refuzat transportul la spital, potrivit Turnul Sfatului. Cei trei bărbați decedați aveau vârste de 19, 20 și 37 […]
23:00
CTP, tranșant despre Bolojan: ”În 35 de ani nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan/ PSD și PNL nu urmăresc altceva decât să își conserve clientela și cașcavalul adunat în ani de zile” # Aktual24
Cristian Tudor Popescu a lansat, marți, în cadrul unei intervenții la B1 TV, o serie de critici dure la adresa clasei politice și a modului în care premierul Ilie Bolojan este lăsat să ducă singur lupta pentru reformarea statului. În opinia sa, șeful Guvernului se confruntă nu doar cu opoziția, ci chiar cu propriile partide […]
22:40
Declin demografic în Grecia. Peste 760 de școli se vor închide. Numărul de elevi înscriși în școala primară a scăzut cu peste 111.000 de elevi în ultimii șapte ani # Aktual24
Peste 760 de școli din Grecia își vor suspenda activitatea în noul an universitar, invocând o scădere abruptă a numărului de elevi. Închiderile, care afectează peste 5% din școlile din țară, nu se limitează la sate și insule îndepărtate, ci se extind și în anumite părți ale Aticii, oficialii avertizând asupra unui „colaps demografic” iminent, […]
21:40
Un viticultor francez, condamnat la patru ani de închisoare pentru că a produs șampanie falsă # Aktual24
Un viticultor din regiunea franceză Aisne a fot condamnat, marți, la patru ani de închisoare pentru că a produs șampanie falsă folosind vinuri din Spania și Ardèche, arome și dioxid de carbon, potrivit TF1Info. Didier Chopin, în vârstă de 56 de ani, trimis în judecată pentru fraudă, utilizarea neautorizată a unei denumiri de origine protejată […]
21:20
Șase candidați ai partidului extremist AfD au murit înainte de alegerile locale în landul Renania de Nord-Westfalia # Aktual24
Nu mai puțin de șase candidați ai partidului de extremă dreaptă AfD din Germania au murit în ultimele săptămâni înaintea alegerilor locale din landul Renania de Nord-Westfalia, potrivit BBC. Poliția a precizat că nu există suspiciuni în legătură cu aceste decese, dar vor trebui tipărite noi buletine de vot, iar unii alegători prin corespondență vor […]
21:20
Uneori, viața imită arta: Actrița Candice Bergen a jucat cândva rolul redactorului-șef al revistei Vogue în serialul Sex and the City. Fiica ei, Chloe Malle, o înlocuiește pe Anna Wintour la conducerea revistei # Aktual24
Chloe Malle va deveni noul redactor-șef al revistei Vogue, succedându-i Annei Wintour, considerată o figură extrem de influentă în lumea modei, potrivit CNN. Malle, în vârstă de 39 de ani, este fiica actriței Candice Bergen și a celebrului regizor Louis Malle. Bergen a jucat personajul Enid Frick, care în sezonul 4 din „Sex and the […]
20:50
Republica Moldova va avea pe 28 septembrie alegeri parlamentare, un scrutin marcat de opțiunea pro-UE sau pro-Rusia, pe fondul unui scrutin marcat de interferențe rusești, dar și de eforturile europenilor de a susține parcursul pro-european al țării. Principalii actori care se vor înfrunta: PAS – Partidul Acțiune și Solidaritate (pro-UE) Actualul partid de guvernare, PAS, […]
20:40
O nouă replică cu magnitudinea de 5,2 a lovit estul Afganistanului după cutremurul care a ucis peste 1.400 de persoane # Aktual24
O nouă replică cu magnitudinea de 5,2 a lovit estul Afganistanului la două zile după cutremurul care a ucis peste 1.400 de persoane și a rănit alte 3.000, potrivit guvernului taliban, informează BBC. Eforturile de salvare după cutremurul de duminică cu magnitudinea de șase grade au fost complicate de alunecările de teren care au blocat […]
20:30
Tulcea: O femeie a găsit 7.500 de lei uitați într-un bancomat. Uitucul și-a recuperat banii # Aktual24
Un bărbat din județul Tulcea și-a recuperat suma de 7.500 lei, uitată la un bancomat, cu ajutorul unui jandarm și al unei femei, a anunțat marți, într-un comunicat de presă, Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ). Banii au fost găsiți pe tastatura bancomatului aflat în sediul unei bănci de o femeie, care a sunat la numărul […]
20:30
Un bărbat a fost împușcat mortal de poliția franceză după ce a înjunghiat cinci persoane la Marsilia # Aktual24
Un bărbat care a înjunghiat, marți, cel puțin cinci persoane în orașul Marsilia, din sudul Franței, a fost împușcat mortal de poliție, au declarat autoritățile, potrivit Associated Press. Procurorul Nicolas Bessone a declarat că atacul a fost comis de un cetățean tunisian cu statut de rezident legal. Bessone a spus că suspectul a fost expulzat […]
20:10
Bolojan desființează aiurelile pro-Rusia ale lui George Simion: ”Fake! Este cea mai simplistă linie de atac și astfel de argumente nu stau în picioare” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, la Digi24 că reducerea posturilor ocupate din administrația publică locală cu 10% este o necesitate. El a subliniat că și în administrația centrală pot fi făcute reduceri de personal. ”Au fost discuții legate de două subiecte (cu președintele Dan – n.red.). Primul – cel privind propunerile pentru care […]
19:40
Președintele Nicușor Dan nu este un președinte-jucător precum Traian Băsescu. Nu este nici un președinte-monarh absent precum Klaus Iohannis. De fapt, rolul său încă se definește pentru că are de-a face cu patru partide puternice din care niciunul nu este propriu-zis „partidul său”, unul pe care să-l domine, în ciuda apropierii de USR. Și cu […]
Acum 24 ore
19:00
Slovacul Fico, singurul lider UE la reuniunea anti-Vest din China, s-a întâlnit cu Putin pentru a „standardiza” relația cu Rusia # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul slovac Robert Fico la Beijing, pe 2 septembrie, unde cei doi au discutat despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relațiile cu țările occidentale și legăturile economice, potrivit agenției de stat ruse RIA Novosti. Fico a călătorit în China pentru a participa la evenimentele dedicate aniversării capitulării Japoniei în […]
18:30
2.000 de nord-coreeni au murit în războiul Rusiei contra Ucrainei. Kim Jong Un vrea să trimită încă 6.000 în Rusia # Aktual24
Aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni dislocați în Rusia au fost uciși în timpul luptelor împotriva Ucrainei, a transmis agenția de știri sud-coreeană Yonhap pe 2 septembrie, citând parlamentari informați de serviciul de informații al țării. Potrivit Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud, Phenianul plănuiește să trimită încă 6.000 de soldați în Rusia, ca […]
18:10
Bolojan le ordonă primarilor să trimită ”date corecte” până pe 4 septembrie. Ministrul Dezvoltării neagă că a retransmis date false: ”Ministerul Dezvoltării nu a produs și nu va produce fake-uri” # Aktual24
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care dispunea până la începutul acestei săptămâni, date care nu se refereau la posturi ocupate, a declarat, marți, pentru Agerpres, ministrul Cseke Attila. ‘Ministerul Dezvoltării nu a produs și nu va produce fake-uri. Am lucrat la eficientizarea structurii […]
17:00
Premierul Ilie Bolojan forțează reformele în administrația publică și asta i-ar putea forța funcția de premier. Șeful Guvernului e inflexibil pe direcția asta. Problema e că reducând masiv posturile din administrație, nemulțumești o mulțime de oameni care formează coloana vertebrală a majorității partidelor din România. Desigur că partidele din coaliția guvernamentală îl folosesc pe premierul […]
16:30
Năstase, invitat în China alături de Putin și Kim Jong-Un: ”Maine va avea loc o mare parada militara si o receptie oferita de liderii chinezi” # Aktual24
Adrian Năstase, fost premier PSD, anunță că se află în China la un eveniment organizat de guvernul de la Beijing la care participă și Vladimir Putin și Kim Jong Un. ”Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de […]
16:30
Presshub: Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea # Aktual24
Vă mai amintiți conflictele sângeroase dintre imigranți și localnici în Irlanda de Nord, la Ballymena? Mi-am zis atunci că ura revărsată din toate gurile de canale ale propagandei poate izbucni peste tot, că „Ballymena” poate fi oriunde. Și n-a trecut mult, la o altă scară, ura lovește cu un pumn în fața unui livrator din […]
16:20
EuReporter: Experții internaționali în sănătate publică avertizează cu privire la taxarea ridicată a nicotinei # Aktual24
83 de experți de top în sănătate publică își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la revizuirea Directivei privind accizele la tutun (TED) de către Comisia Europeană. Ei susțin că taxarea alternativelor fără fum în același fel ca țigările contrazice dovezile științifice, subminează eforturile de sănătate publică și protejează comerțul letal cu țigări. Pe 1 septembrie, […]
16:10
Surse, ce s-a discutat la Palatul Cotroceni. Bolojan a insistat că este gata să demisioneze, s-a vehiculat un termen de 2 săptămâni # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că în cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni cu liderii coalitiei, Nicușor Dan i-a ceriut premierului Bolojan ca în două săptămâni să ăi prezinte proiectul de reformă în administrația locală. În acel moment, adică peste două săptămâni, în funcție și de reacția președintelui, Bolojan va decide dacă demisionează. În […]
15:10
Putin, delir în China: ”Rusia nu a avut niciodată dorinţa de a ataca pe cineva/ Europenii sunt specialişti în filme de groază” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei, informează Reuters, citată de Agerpres. Vorbind în China în timpul unei vizite, Putin […]
15:10
De unde trebuie dați afară cei mai mulți bugetari. Primăriile din Prahova, Argeș și Suceava sunt pe primele locuri # Aktual24
Prahova, Argeș și Suceava ar fi județele cele mai afectate, în cazul în care numărul maxim de posturi admise în administrația locală ar fi redus cu 40%, reiese dintr-o analiză făcută publică marți de Guvern. Astfel, în cazul în care numărul maxim de posturi admise în administrația locală ar fi redus cu 40%, ar fi […]
13:50
Kremlinul îl contrazice pe Trump: ”Nu a existat niciun acord între Putin și Trump pentru o întâlnire Putin-Zelenski” # Aktual24
Nu a existat niciun acord între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, pentru a se întâlni cu președintele Zelenski, a declarat marți consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, contrazicând afirmațiile anterioare ale lui Trump. Președintele SUA a declarat pe 19 august că a început „aranjamentele” pentru o întâlnire între Putin […]
13:10
Partidul Oamenilor Tineri transmite semnăturile necesare pentru depunerea celor patru moţiuni de cenzură „care vizează proiectele controversate din al doilea pachet de reforme fiscale şi administrative, propus de Guvern împotriva românilor”. Preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, a anunţat marţi că se alătură iniţiativei de contestare a Pachetului II, subliniind că aceste moţiuni reprezintă şi „poziţia fermă […]
12:50
Prima reacție din PSD la ieșirea lui Bolojan privind primăriile. Olguța Vasilescu îl acuză pe premier că ”face pe justițiarul” # Aktual24
Lia Olguța Vasilescu, prim-vicepreședinte al PSD si primar al Craiovei, a reacționat acru la declarațiile lui Ilie Bolojan privind situația cu angajații din administrația locală. Bolojan a avertizat că demisionează dacă PSD îl mai impiedică să facă schimbările necesare. ”Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și ma bucur că a constatat […]
12:40
Scurgere masivă de petrol în Marea Neagră, provocată de încărcarea neglijentă a unui tanc petrolier rusesc din Novorossisk. Pata de petrol ar putea atinge coastele României și Bulgariei # Aktual24
O scurgere masivă de produse petroliere a avut loc în largul portului rusesc Novorossisk, provocând o pată de petrol estimată la peste 350 de kilometri pătrați, care plutește în derivă spre peninsula Crimeea, teritoriu ucrainean ocupat de Rusia. Informația a fost confirmată de agenția rusă TASS, care citează date actualizate ale autorităților și experților în […]
12:40
Bolojan, mesaj sec pentru cei care se plâng că vor fi dați afară din primării: ”Mediul privat din România, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja. Este nevoie pe piaţa forţei de muncă private” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din oamenii disponibilizaţi în urma reformei administraţiei publice locale, susţinând că „mediul privat din România, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja”. „130.000 de angajaţi efectiv în administraţia publică locală, din care, aşa cum v-am spus, se […]
11:40
Studenții se alătură profesorilor în protestul din 8 septembrie: „Banii alocați educației sunt o investiție în viitor, nu o cheltuială” # Aktual24
Studenții anunță că vor ieși în stradă alături de profesori, în prima zi a noului an școlar, în semn de protest față de măsurile de austeritate luate de Guvern în domeniul educației. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis, printr-un comunicat oficial, că își manifestă solidaritatea cu profesorii și elevii și că […]
11:10
La alții se poate, la noi, nu! Cehia taie pensiile „nesimițite” ale foștilor oficiali comuniști și le mărește pe cele ale disidenților: „Un gest simbolic de reconciliere cu trecutul totalitar” # Aktual24
Guvernul ceh a decis să continue reducerea pensiilor pentru foștii oficiali ai regimului comunist, într-un demers considerat simbolic și necesar pentru asumarea trecutului totalitar. Măsura vizează înalții membri ai Partidului Comunist, ofițerii Securității Statului și conducerea grănicerilor din perioada anterioară anului 1989. Concret, începând cu luna ianuarie 2026, aceștia vor pierde 300 de coroane cehești […]
10:50
Bolojan confirmă că va demisiona dacă PSD nu-și respectă cuvântul: ”Sper să avem înțelepciunea să ne respectăm înțelegerile și să facem ce trebuie pentru România” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a confirmat, marți, într-o conferință de presă, că este va demisiona dacă ”partenerii” din coaliție se împotrivesc în continuare reducerilor de personal din administrația publică locală. Bolojan a spus de mai multe ori apăsat că ”înțelegerile” trebuie respectate. ”Sper să avem înțelepciunea să ne respectăm înțelegerile și să facem ce trebuie pentru […]
10:40
Polițiștii francezi au depistat doi cetățeni tunisieni care ascundeau în chiloți bijuterii nedeclarate în valoare de 10 milioane de euro # Aktual24
Un control de rutină efectuat în gara Gare de Lyon din Paris s-a transformat într-un caz de film polițist, cu un strop de umor involuntar, după ce doi cetățeni tunisieni au fost reținuți de poliție… purtând veritabile „tezaure”, ascunse în lenjeria intimă. Conform cotidianului Le Parisien, bărbații – unul adult, celălalt minor – aveau ascunse […]
10:30
Bolojan anunță că nu se lasă păcălit de Ministerul Dezvoltării: ”A propus o reducere de 25% a personalului din primării. Efectele sunt aproape nule. Desființează posturi care nu erau ocupate, am văzut asta de mai multe ori” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți dimineața, o conferință de presă în care și-a detaliat propunerile privind reforma în administrația publică locală. „Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am preluat mandatul, am constatat că situația deficitului era mult mai dificilă decât știam. Am […]
10:10
O bulă de oxigen pentru Putin: Rusia și China au semnat acordul pentru construirea conductei de gaze Power of Siberia 2, care va traversa vestul Siberiei și Mongolia # Aktual24
După ani de negocieri tensionate și blocaje diplomatice, compania rusă Gazprom și gigantul energetic chinez CNPC au semnat un memorandum legal pentru dezvoltarea conductei de gaze Power of Siberia 2, care va lega regiunea Yamal din Rusia de nordul Chinei, traversând vestul Siberiei și Mongolia. Potrivit agenției Reuters, înțelegerea include și construcția conductei Soyuz Vostok, […]
09:40
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, amenință cu războiul total: „Vom ridica republica la arme dacă America ne va ataca!” # Aktual24
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a lansat o avertizare fără precedent luni, declarând că va activa „constituțional o republică în arme” dacă țara sa este atacată de forțele militare americane desfășurate recent în Caraibe. Declarația, citată de Associated Press, vine în contextul escaladării fără precedent a tensiunilor, după ce Statele Unite au sporit prezența navală în […]
09:20
Tudor Chirilă îl atacă pe președintele Nicușor Dan: „Sistemul nostru funcționează doar pentru mafioți? V-au făcut farmece serviciile?” # Aktual24
Cunoscutul artist, influencer și activist civic Tudor Chirilă a lansat luni seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, un atac extrem de dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Criticile vin în urma recentei declarații a președintelui, care a susținut că „magistrații din România au muncit în ultimii ani de două, trei ori mai […]
09:10
Donald Trump și-a petrecut aproape o treime din actualul mandat jucând golf, deși în campania electorală promisese că nu va mai dedica timp pentru așa ceva # Aktual24
Donald Trump a petrecut aproape o treime din cel de-al doilea mandat prezidențial jucând golf pe terenurile sale, arată o analiză bazată pe date oficiale. Potrivit acestor date, compilate de mass-media americană, din cele 225 de zile petrecute în funcție în acest mandat, Trump a petrecut 66 de zile la propriile terenuri de golf. Această […]
08:50
Uniunea Europeană a făcut concesii majore SUA în schimbul susținerii militare americane pentru Ucraina, confirmă președintele Consiliului European # Aktual24
Uniunea Europeană a acceptat tarife de 15% impuse de Statele Unite și a renunțat la măsurile de retorsiune în cadrul unui acord comercial, în schimbul angajamentului american de a susține Ucraina, a declarat pentru prima dată public președintele Consiliului European, António Costa. Declarația marchează o schimbare importantă față de poziția oficială a Bruxelles-ului, care a […]
08:40
Tudor Chirilă îl desființează pe președintele Nicușor Dan: „Sistemul nostru funcționează doar pentru mafioți? V-au făcut farmece serviciile? # Aktual24
Cunoscutul artist, influencer și activist civic Tudor Chirilă a lansat luni seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, un atac extrem de dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Criticile vin în urma recentei declarații a președintelui, care a susținut că „magistrații din România au muncit în ultimii ani de două, trei ori mai […]
Ieri
08:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis luni noaptea un nou mesaj RO-ALERT de atac aerian, pentru populația din nordul județului Tulcea # Aktual24
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis în noaptea de marți spre miercuri un nou mesaj RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea, în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la granița cu România. Alertele vin pe fondul conflictului armat din Ucraina, care a dus la repetate situații de risc […]
08:10
Au ce au votat: Administrația Trump reduce drastic finanțarea programului de asistență alimentară, periclitând existența a milioane de americani săraci # Aktual24
Statele Unite trec prin cea mai amplă reducere din istorie a programului federal de asistență alimentară SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), după ce luni au intrat în vigoare noile reguli incluse în pachetul fiscal promovat de președintele Donald Trump. Măsura este deja criticată de organizațiile sociale și de o parte a opiniei publice, care avertizează […]
07:50
Ministrul Justiției crede că reforma pensiilor speciale ar putea trece de CCR și le ia apărarea magistraților: „Nu sunt dușmani ai poporului” # Aktual24
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni că proiectul de reformă a pensiilor de serviciu pentru magistrați are șanse reale să fie declarat constituțional, în cazul în care va fi analizat de Curtea Constituțională. Declarațiile au fost făcute în contextul asumării răspunderii Guvernului pe pachetul doi de reforme, care include și modificarea legislației privind pensiile […]
07:40
Guvernul argentinian denunță „spionarea ilegală” a conversațiilor sorei președintelui Milei, acuzată de corupție, și a obținut în justiție interzicerea difuzării eventualelor înregistrări audio # Aktual24
Guvernul argentinian a contraatacat luni, pe fondul unui presupus caz de corupție care o implică pe Karina Milei, sora președintelui, depunând o plângere pentru „spionajul ilegal” al conversațiilor doamnei Milei și obținând o hotărâre judecătorească care interzice difuzarea unor eventuale înregistrări audio. Potrivit cotidianului ABC Diario, o anchetă a fost deschisă după publicarea în august […]
