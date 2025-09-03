Statele Unite au atins în august un nou record al exporturilor de GNL
Bursa, 3 septembrie 2025 07:50
Exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Statelor Unite au atins în august cel mai ridicat nivel din istorie, pe măsură ce instalaţiile au ieşit din perioadele de mentenanţă, iar noua facilitate Plaquemines a Venture Global şi-a mărit producţia, arată date preliminare ale LSEG, citate de Reuters.
Acum 5 minute
08:30
Emmanuel Macron avertizează Israelul că and #8222;nicio ofensivă and #8221; sau and #8222;încercare de anexare and #8221; nu va opri mişcarea de recunoaştere a Palestinei # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat marţi Israelul în privinţa oricărei and #8222;ofensive and #8221; sau and #8222;tentative de anexare and #8221; teritorială, afirmând că acest lucru nu va opri mişcarea de recunoaştere a statului palestinian
08:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că va muta sediul Comandamentului Spaţial al SUA din statul Colorado în statul Alabama, menţionând sprijinul puternic al statului sudic pentru el şi criticând practicile de vot din Colorado
Acum 15 minute
08:20
La fel ca în Los Angeles şi Washington, Donald Trump doreşte să trimită forţe federale în Chicago, pe care îl consideră drept and #8222;cel mai periculos oraş din lume and #8221; şi unde există o administraţie democrată
Acum o oră
08:00
Preşedintele chinez Xi Jinping le-a spus miilor de militari de la parada de miercuri că ţara nu va fi intimidată de vreo altă ţară, în timp ce Beijingul are dispute cu Washingtonul privind comerţul, tehnologie şi alte subiecte, iar Xi lucrează la a construi o alternativă la ordinea mondială condusă de SUA, potrivit CNN.
08:00
O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.
07:50
Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau sistemul de operare Android, a declarat marţi un judecător federal într-un document depus la tribunal, conform CNN.
07:50
Gabrijela Zalac, fost ministru în guvernul din Croaţia, a fost condamnată marţi la şapte luni de închisoare pentru că a plătit cheltuieli private la restaurante din fonduri europene
07:50
07:50
Statele Unite au deschis focul asupra unei and #8222;nave care transporta droguri and #8221; din Venezuela # Bursa
Donald Trump a anunţat marţi că forţele americane au tras asupra unei and #8222;nave care transporta droguri and #8221; şi care tocmai părăsise Venezuela, în condiţiile în care Statele Unite au efectuat o desfăşurare militară în Caraibe, denunţată de Caracas
07:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a susţinut, în noaptea de marţi spre miercuri, că Rusia, China şi Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei naţiuni au apărut pentru prima dată împreună, la parada militară a preşedintelui chinez Xi Jinping, de la Beijing, relatează CNN.
07:50
Unităţile de apărare aeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea, miercuri, a unui atac aerian rusesc asupra Kievului, a anunţat administraţia militară a oraşului, în timp ce alerte de raid aerian au avertizat, în toată ţara, privind atacuri cu rachete şi drone, scrie Reuters.
07:50
Amazon va renunţa, de la 1 octombrie 2025, la programul Prime Invitee, care permitea membrilor să împartă beneficiile de livrare rapidă şi gratuită cu persoane din afara gospodăriei lor. Compania a început deja să notifice utilizatorii, precizând că invitaţii vor fi informaţi separat până pe 5 septembrie, transmite CNBC.
Acum 2 ore
07:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi într-un interviu că este and #8222;foarte dezamăgit and #8221; de omologul său rus Vladimir Putin şi a adăugat, fără a da mai multe detalii, că administraţia sa intenţionează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul morţilor în războiul din Ucraina
07:30
Ministrul Apărării, despre trimiterea de trupe în Ucraina pentru menţinerea păcii: Nu există o soluţie clară la nivel european # Bursa
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că poziţia ţării noastre este că nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, el precizând că încă nu există o soluţie comună la nivel european
07:30
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că nu poate da detalii privind conţinutul ajutoarelor militare oferite de România către Ucraina, pentru că sunt informaţii clasificate, dar a precizat că va discuta cu premierul şi şeful statului despre posibilitatea declasificării lor
Acum 12 ore
00:00
Barometrul KfW-Ifo din luna august 2025 arată prima înrăutăţire a climatului economic pentru IMM-urile din Germania după cinci luni consecutive de creştere.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) a stagnat la 5,77%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,56 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0781 lei/euro.
00:00
* Asociaţia Naţională a Agenţilor Imobiliari din Statele Unite: Preţul mediu al unei locuinţe unifamiliale existente a atins recordul de 412.500 de dolari în 2024 - de cinci ori mai mare decât venitul mediu al gospodăriilor
00:00
Bugetul de stat nu mai permite susţinerea unei administraţii supradimensionate, iar pentru asigurarea unei stabilităţi bugetare trebuie ca minimum 13.000 de angajaţi din administraţia publică centrală, judeţeană şi locală să fie disponibilizaţi, a declarat premierul Ilie Bolojan, în cadrul conferinţei de presă pe care a susţinut-o ieri la Palatul Victoria.
00:00
Transport Trade Services SA (TTS) a traversat prima jumătate a anului într-un climat dificil, marcat de volatilitate şi condiţii grele de navigaţie.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va menţine călduroasă în cea mai mare parte a ţării, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic, local caniculă şi un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unităţi.
00:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este din nou în centrul unui scandal major, după ce a ieşit la iveală faptul că şi-a setat aplicaţia de mesagerie Signal să şteargă automat toate conversaţiile, arată o anchetă publicată recent de site-ul european de investigaţii Follow The Money, anchetă ce a fost preluată ieri şi de presa germană.
00:00
Cele mai mari zece ţări consumatoare de petrol din lume au reprezentat, în 2024, 61% din cota globală.
00:00
Există momente în politica internaţională în care discursurile liderilor par să îşi dorească mai mult să rescrie percepţia decât realitatea.
00:00
* Tranzacţii de 56 milioane lei, peste cele din şedinţa anterioară
00:00
* RBC Wealth Management: and #8221;Investitorii instituţionali tind să îşi and #171;cureţe and #187; portofoliile în septembrie şi octombrie, înainte de închiderea anului fiscal and #8221;* Trivariate Research: and #8221;Majoritatea instituţionalilor cred că productivitatea generată de inteligenţa artificială va veni în 2026 şi 2027, aşa că cumpără acţiuni solide de creştere and #8221;* Septembrie este, istoric, cea mai slabă lună din an pentru acţiunile din Statele Unite
00:00
Bursele europene au urmat un curs descendent ieri, după ce Eurostat a anunţat că inflaţia din zona euro a ajuns la 2,1% în august, depăşind ţinta BCE, de 2%.
2 septembrie 2025
21:50
UE discută măsuri de securitate pentru zborurile oficiale după incidentul aeronavei Ursulei von der Leyen # Bursa
Statele membre ale Uniunii Europene dezbat măsuri suplimentare de securitate pentru călătoriile aeriene ale liderilor, după ce avionul preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost vizat duminică de un bruiaj GPS la aeroportul din Plovdiv, Bulgaria, incident atribuit Rusiei, transmite The Guardian, de la care relatăm cele ce urmează.
21:40
Desfăşurarea Gărzii Naţionale de către Trump la Los Angeles a fost ilegală, hotărăşte un judecător federal # Bursa
Un judecător federal din California a decis că trimiterea Gărzii Naţionale de către preşedintele Donald Trump la Los Angeles, în această vară, a fost ilegală
21:40
Ilie Bolojan: Proiectul privind pensiile magistraţilor corectează deficienţe şi aliniază legislaţia la standarde europene # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi seară că proiectul privind pensiile magistraţilor corectează deficienţe acumulate în timp şi aliniază legislaţia la standardele europene
21:30
Ministrul Mediului: Am reuşit să găsim fondurile necesare şi mecanismul prin care să închidem nişte situri contaminate care otrăvesc la propriu mii români # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a discutat cu ministrul Economiei şi s-au găsit fondurile necesare, dar şi mecanismul prin care pot fi închise şi ecologizate and #8221;situri contaminate care otrăvesc la propriu mii şi mii şi mii români and #8221;
21:20
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară de amploare prevăzută miercuri
21:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că anul viitor vor fi listate pe burse companii din domeniul energiei şi transporturilor.
20:40
Bolojan, despre creşterea TVA: Singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, astăzi, despre zvonurile privind o nouă creştere a TVA, că singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA, care a rămas la 11% şi au convenit că se face o analiză în toamna acestui an, iar dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA
20:30
Adrian Năstase participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong Un # Bursa
Fostul premier Adrian Năstase se află la Beijing and #8222;în calitate de fost demnitar and #8221;, la invitaţia autorităţilor chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de preşedintele Xi Jinping cu ocazia marcării a 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, potrivit unei postări publicate pe blogul personal.
20:10
Bursele europene au scăzut puternic marţi, marcând cea mai slabă sesiune din ultima lună, pe fondul îngrijorărilor fiscale şi al creşterii randamentelor obligaţiunilor, transmite CNBC, care afirmă cele ce urmează.
Acum 24 ore
19:30
PSD propune un prag de 25% la reducerea posturilor din administraţia locală în documentul transmis lui Nicuşor Dan # Bursa
PSD a transmis preşedintelui Nicuşor Dan, la consultările de la Cotroceni cu liderii coaliţiei, un document cu şase propuneri privind reforma administraţiei locale, potrivit HotNews.ro, care afirmă cele ce urmează. Printre solicitări se află stabilirea unui prag de maximum 25% pentru reducerea posturilor, în timp ce premierul Ilie Bolojan insistă pentru o tăiere de 40%.
19:20
Europarlamentarul Virgil Popescu, ales vicepreşedinte al grupului de lucru pe Economie şi Mediu # Bursa
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a fost ales vicepreşedintele grupului de lucru pe Economiei şi Mediu, al PPE, în Parlamentul European
19:20
Magistrala 2 de metrou se prelungeşte spre Petricani printr-o investiţie de 120 milioane euro # Bursa
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a anunţat semnarea protocolului de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera - Petricani, document semnat de ministrul Ciprian Şerban, directorul general Metrorex, Mariana Miclăuş, şi primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă.
18:50
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie anunţă declanşarea conflicului de muncă şi a grevei, începând cu 15 septembrie # Bursa
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie anunţă, astăzi, declanşarea conflicului de muncă şi a grevei, începând cu 15 septembrie, şi cere renunţarea la măsurile din aşa-numitul pachet şase, care ar urma să cuprindă reduceri de personal în administraţie şi alte măsuri de eficientizare a administraţiei centrale şi locale
18:50
Peste 6.000 de copii şi tineri români din diaspora şi comunităţile istorice au vizitat ţara noastră prin Programul de Tabere ARC # Bursa
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a anunţat că 6.300 de copii şi tineri din diaspora şi comunităţile istorice au participat în această vară la Programul de Tabere ARC, desfăşurat între 1 iulie şi 2 septembrie 2025, informează instituţia într-un comunicat emis redacţiei.
18:50
Slovacia doreşte să-şi normalizeze relaţiile cu Moscova şi va creşte importurile de gaze ruseşti prin conducta TurkStream, i-a spus marţi premierul slovac Robert Fico preşedintelui rus Vladimir Putin
18:20
Fermierii greci au deturnat subvenţii agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro între 2019 şi 2024 prin falsificarea proprietăţii asupra terenurilor, a declarat marţi ministrul pentru protecţia cetăţenilor, Michalis Chrysochoidis, în urma unei anchete a poliţiei, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează.
17:50
Agenţia nucleară a ONU a găsit urme de uraniu în Siria în cadrul anchetei sale cu privire la o clădire distrusă de Israel în 2007, despre care agenţia a crezut mult timp că era probabil un reactor nuclear nedeclarat, arată raportul adresat statelor membre
17:50
Ministrul Justiţiei a chemat reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la dialog instituţional # Bursa
Ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu, a invitat, joi, reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru, în scopul identificării celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei
17:50
Cseke Attila: Am lucrat la eficientizarea structurilor autorităţilor locale pe baza datelor de până la începutul săptămânii # Bursa
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lucrat la eficientizarea structurii autorităţilor locale pe baza datelor de care dispunea până la începutul acestei săptămâni, date care nu se refereau la posturi ocupate
17:40
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat, la Beijing, că Serbia doreşte o consolidare a cooperării cu Rusia şi nu are în vedere alinierea la sancţiunile occidentale împotriva Moscovei, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
17:40
Nicuşor Dan şi liderii coaliţiei au agreat două săptămâni pentru un consens pe reforma administraţiei # Bursa
Întâlnirea de marţi de la Cotroceni dintre preşedintele României, Nicuşor Dan, şi liderii PSD, PNL, USR şi UDMR s-a concentrat pe reforma administraţiei publice, în contextul tensiunilor care au blocat proiectul privind reducerea de personal, potrivit HotNews.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
17:20
Putin îi ordonă lui Fico, într-o întâlnire la Beijing, să taie livrările de energie Ucrainei # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin anunţă astăzi că apreciază and #8221;foarte mult and #8221; diplomaţia, pe care o consideră and #8221;independentă and #8221; a Slovaciei, şi ordonă acestui stat membru al NATO şi Uniunii Europene (UE) să taie livrările de energie Ucrainei, într-o întâlnire la Beijing cu premierul slovac Robert Fico
