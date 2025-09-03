Compania Google nu va fi obligată să-şi vândă browserul Chrome

17:40

Întâlnirea de marţi de la Cotroceni dintre preşedintele României, Nicuşor Dan, şi liderii PSD, PNL, USR şi UDMR s-a concentrat pe reforma administraţiei publice, în contextul tensiunilor care au blocat proiectul privind reducerea de personal, potrivit HotNews.ro, de la care transmitem cele ce urmează.