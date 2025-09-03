VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Tiberiu Porojan, fondator financialmarket.ro: Nicio investiție nu are un risc zero, chiar și cash-ul ăla pe care îl ținem la saltea riscă să fie erodat

18:10

Moldova Innovation Technology Park (MITP), primul e-park din Europa, a fost creat în 2018 de Guvernul Republicii Moldova. Unul dintre obiectivele MITP fiind de pilon central și punct de acces la o destinație regională de top pentru produse și servicii tech. În prezent MITP reunește peste 2.500 de companii rezidente, dintre care 686 s-au alăturat în 2024 – cea mai mare creștere anuală de la înființarea parcului. Pentru 2025, MITP estimează veniturile generate de companiile rezidente la 1 miliard de euro, cu o creștere de 30% față de 2024, confirmând potențialul sectorului IT ca motor de creștere economică pentru Moldova.