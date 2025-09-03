VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Tiberiu Porojan, fondator financialmarket.ro: Nicio investiție nu are un risc zero, chiar și cash-ul ăla pe care îl ținem la saltea riscă să fie erodat
Profit.ro, 3 septembrie 2025 07:50
În cadrul emisiunii Educație cu Profit de la Profit.ro TV, Tiberiu Porojan, fondatorul platformei financialmarket.ro, a vorbit pe larg despre modul în care românii ar trebui să își abordeze bugetul personal, dar și despre importanța educației financiare, considerată de el un element de bază pentru sănătatea fiecărui individ și pentru stabilitatea economică la nivel colectiv.
Bogdan Mîndrescu, desemnat director general al Companiei Naționale Aeroporturi București # Profit.ro
Bogdan Mîndrescu a fost desemnat director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, conform prevederilor guvernanței corporative, anunță reprezentanții CNAB. Mîndrescu a mai ocupat această funcție în perioada aprilie 2017 - februarie 2018 și a fost, între altele, președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) va trebui să își diminueze numărul de posturi cu 20% din totalul existent, de la 79 la 63, precum și numărul de funcții de conducere de la opt la patru, respectiv un director de direcție și trei șefi de serviciu, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern lansat în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la București, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești.
Kraft Heinz a anunțat că se va separa în două entități distincte – una dedicată produselor alimentare de bază și alta sosurilor și produselor tartinabile –, marcând sfârșitul unei fuziuni de 10 ani care nu a adus creșterea așteptată. Operațiunea ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a lui 2026.
Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și dă asigurări că va lua măsuri pentru a reduce numărul morților din Ucraina # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus Vladimir Putin și a adăugat, fără a da mai multe detalii, că administrația sa intenționează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul morților în războiul din Ucraina, relatează Reuters.
Asocierea Software Imagination & Vision și Aggranda Solutions a câștigat un contract pentru introducerea AI și automatizare în 18 instituții de stat. Cât vor încasa cele două companii # Profit.ro
Asocierea Software Imagination & Vision (lider) și Aggranda Solutions a câștigat, în urma unei licitații, un contract cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru furnizarea de soluții tehnologice de automatizare/robotizare a proceselor de lucru (RPA).
Cipru a găzduit 17.000 de turiști români în iulie, în urcare cu 23,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Ascendia semnează un nou contract. Creștere explozivă a afacerilor și a profitului net. Dividende suplimentare în contextul anunțului privind majorarea taxării # Profit.ro
Listată în anul 2016, Ascendia obține rezultate excepționale din vânzarea produsului LIVRESQ.
VIDEO Profit.ro Live TV – Cătălina Bănuleasa, fondatoare Idea Morph: America este piața în care trebuie să fim, pentru că acolo mediul de startup ajută companiile să crească mult mai repede # Profit.ro
Startup-ul românesc Idea Morph s-a născut dintr-o nevoie foarte concretă apărută în perioada pandemiei: aceea de a găsi modalități prin care echipele care lucrau de acasă să poată continua să colaboreze și să rezolve problemele într-un mod structurat și eficient.
Cred că am stabilit – și nu de azi, de ieri – că propaganda există pentru ca oamenii să-și părăsească și casa, și familia, și rostul și să umble năuci prin lume în căutarea unor iluzii. În urmă cu două mii de ani, se spunea că, după forța armată, propaganda vine pe locul doi în puterile și consistența unui stat
Volvo V90, modelul break de clasă mare al mărcii suedeze, va fi retras definitiv din producție în septembrie.
Schimbare pentru firme. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
DECIZIE antitrust istorică - Google nu va fi obligat să vândă Chrome sau Android. Va trebui totuși să pună la dispoziția concurenței anumite date # Profit.ro
Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau sistemul de operare Android.
Schimbarea întregii echipe de conducere a Renault Group, care include și un nou șef al mărcii Dacia, aduce o nouă ierarhie în cadrul companiei auto franceze, în care Dacia pare că este așezată într-o poziție nouă.
EXCLUSIV Foști lideri Euroins - chemați în instanță să răspundă pentru intrarea in faliment # Profit.ro
CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România, a chemat în judecată, în calitate de lichidator judiciar prin Filiala București, un număr important de persoane din conducerea Euroins, fostul lider al pieței asigurărilor, pentru atragerea răspunderii în privința intrării în faliment, conform informațiilor Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Firmele din afara UE care activează în România, obligate să aibă cel puțin un punct de lucru și birou fizic. Obligații noi și pentru firmele de curierat internațional # Profit.ro
Operatorii economici străini, din afara Uniunii Europene, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, vor fi obligați să înființeze cel puțin un punct de lucru pe teritoriul României și cel puțin un birou fizic pentru asistența consumatorilor din țară, dacă cifra anuală de afaceri a acestor firme pe teritoriul Romăniei depășește 1 milion de euro, prevede un proect al actualei puteri analizat de Profit.ro.
Amenzi de până la 20.000 lei pregătite pentru cine manifestă ”lipsă de respect” față de funcționarii publici # Profit.ro
Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament ”lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului” din instituții publice va fi considerată contravenție și va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 lei.
Bursa suferă o corecție modestă, în pofida vântului nefavorabiul dinspre Europa. Sfidare încă și mai mare din partea acțiunilor One United # Profit.ro
Indicele principal de la BVB s-a retras cu un sfert de procent într-o sesiune cu o lichiditate slabă și în care acțiunile developerului One United Properties și-au croit drum către podium după ce au anunțat program de răsumpărare pentru o cincime din titluri.
Închisoare pentru un viticultor francez care a produs șampanie falsă. Sute de mii de sticle livrate # Profit.ro
Un viticultor francez a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 18 luni cu executare, cu acuzația că a produs șampanie falsă pe bază de vinuri provenind din Spania și Ardeche (sud-est-ul Franței), arome și gaz carbonic.
O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat în afara carosabilului, pe drumul dintre Murgeni și Bârlad (DN 24A), la Simila.
Compania rusă Gazprom a anunțat că a încheiat un acord pentru a crește livrările de gaz către China și pentru a construi un nou gazoduct de mare capacitate, relatează agenția Reuters, citată de BFM TV.
GRAFICE Studenții au dat startul goanei după chirii în București, dar se lovesc de prețuri tot mai piperate # Profit.ro
Începutul toamnei aduce nu doar un nou an universitar, ci și o cursă pentru găsirea unei locuințe.
Început tumultos de septembrie pe piețele financiare în Europa: Randamentele obligațiunilor ating maxime multianuale, acțiunile scad # Profit.ro
Randamentele obligațiunilor pe termen lung din Europa au urcat, marți, la niveluri care nu au mai atinse în ultimii peste 10 ani, costurile de împrumut pentru Marea Britanie fiind cele mai ridicate începând cu 1998, în condițiile în care investitorii devin tot mai îngrijorați de starea finanțelor publice la nivel global. Acțiunile s-au depreciat, dolarul s-a întărit și prețul aurului a atins un nou record.
ULTIMA ORĂ ArcelorMittal Hunedoara confirmă - întrerupe activitatea. Sute de angajați, trimiși în șomaj tehnic # Profit.ro
ArcelorMittal confirmă intenția de a suspenda producția la fabrica sa din Hunedoara, România, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 5 septembrie.
Președintele Nicușor Dan merge mâine la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, în contextul începerii lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1.
Prețul lingourilor cu livrare imediată a urcat cu aproape 1%, până la 2.508,73 de dolari pe uncie, depășind maximul stabilit în luna aprilie, când președintele american și-a prezentat noul plan tarifar.
MITP, motor digital al Moldovei: expansiune record, impact economic și venituri de 1 miliard de euro # Profit.ro
Moldova Innovation Technology Park (MITP), primul e-park din Europa, a fost creat în 2018 de Guvernul Republicii Moldova. Unul dintre obiectivele MITP fiind de pilon central și punct de acces la o destinație regională de top pentru produse și servicii tech. În prezent MITP reunește peste 2.500 de companii rezidente, dintre care 686 s-au alăturat în 2024 – cea mai mare creștere anuală de la înființarea parcului. Pentru 2025, MITP estimează veniturile generate de companiile rezidente la 1 miliard de euro, cu o creștere de 30% față de 2024, confirmând potențialul sectorului IT ca motor de creștere economică pentru Moldova.
China face noi eforturi pentru a limita obiceiul muncii prelungite, cunoscut sub denumirea ”996” – program de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână, pe fondul presiunilor sociale și internaționale, transmite Reuters.
Pippi Șosețica, IKEA și Premiul Nobel se numără printre cele 100 de opere, mărci și idei considerate definitorii pentru a fi suedez.
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Irina Alexandru, Sales Manager VIVA Control, prezintă o nouă soluție IT: Directorii scapă de grija legislației și pot să se axeze pe copii, nu pe hârtii # Profit.ro
În cadrul Maratonului Profit.ro - Viitorul Educației în România, Irina Alexandru, Sales Manager VIVA Control, a vorbit despre birocrația excesivă din școli, soluțiile digitale oferite de platforma VIVA și modul în care acestea sprijină cadrele didactice și directorii să se concentreze pe elevi, nu pe proceduri administrative. Ea a subliniat importanța comunicării între școală, profesori și părinți, dar și rolul platformei în actualizarea legislativă și reducerea presiunilor birocratice
ULTIMA ORĂ Bolojan cere prefecților să verifice datele trimise de primari privind angajații acestora, pe fondul disputei privind reforma administrației # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi.
În fiecare an, sute de turiști chinezi se îndreaptă spre satul Momchilovtsi din Munții Rodopi, aproape de granița Bulgariei cu Grecia, pentru un festival dedicat iaurtului local, renumit pentru beneficiile sale pentru sănătate și care a devenit un adevărat hit în rândul consumatorilor din China, transmite Reuters.
VIDEO Bogdan Ivan: Ținta este ca prețul la energie să scadă cu 25%; sub media UE care este de 1,28 de lei pe kWh # Profit.ro
Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora prețul la energia electrică în România să scadă cu 25%, în momentul de față fiind de 1,50 lei pentru un kWh, iar media europeană este de 1,28 lei pentru un kWh, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.
ULTIMA ORĂ Noi stații pe Magistrala Berceni-Pipera. Linia de metrou a corporatiștilor va fi extinsă VIDEO # Profit.ro
Magistrala 2 de metrou Berceni-Pipera va fi extinsă, pe tronsonul Pipera-Petricani, anunță ministrul Transporturilor.
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro # Profit.ro
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro, în perioada 2019 - 2024, falsificând documente cu privire la proprietatea asupra terenurilor, a declarat marți ministrul pentru Protecția Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, transmite Reuters.
După platformele de streaming premium, precum Netflix, Disney și HBO Max, și YouTube începe să blocheze folosirea aceluiași abonament la adrese diferite.
Explozia produsă luni la fabrica de pal Kronospan din Sebeș a fost cauzată de o scânteie produsă pe tubulatura din interiorul halei, au stabilit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.
Un număr record din persoanele angajate din Germania lucrează în regim part-time, arată un studiu publicat marți, transmite agenția de știri DPA.
Primăria Sectorului 3 lansează un amplu proces de reorganizare.
Guvernanții au agreat 5 măsuri pentru scăderea prețului la energia electrică, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Olguța Vasilescu: A mai căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați # Profit.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat că, în urma datelor prezentate de premierul Ilie Bolojan, 'a mai căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați dintre toate sectoarele bugetare'.
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Consilierul premierului pentru educație: Început de an școlar de avarie, dar nu trebuie boicotat. Nu sunt măsuri pe care le-am dorit. Tinerii trebuie încurajați financiar să intre în sistem # Profit.ro
Începutul acestui an școlar este unul de avarie, dar nu trebuie boicotat, pentru că măsurile de economii la buget nu au fost dorite, a declarat, la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România, Marilen Gabriel Pirtea, consilier onorific al prim-ministrului în domeniile educației și cercetării, rector al Universității de Vest din Timișoara. Acesta a pledat pentru un statut adecvat al cadrelor didactice în societate, cu încurajarea financiară a tinerilor să intre în sistem.
Bolojan, acuzație gravă: Propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25% posturile din administrație era un FAKE! # Profit.ro
Propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25%. posturile din administrația locală era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule, a declarat premierul Bolojan.
Early Game Ventures anunță o nouă investiție în startup-ul AI Meetgeek. Runda actuală, în valoare de 1,6 milioane euro, a fost condusă de Early Game, la care s-a alăturat Inspire Capital.
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Alin Juverdeanu, General Manager VIVA Control: Sistemul educațional nu poate rămâne o insulă analogică într-un ocean digital. VIVA Control dezvoltă soluții care să conecteze cele trei părți implic # Profit.ro
Educația trece printr-o etapă de schimbări legislative și tehnologice, iar aceste transformări produc incertitudine în rândul managerilor de școli și al cadrelor didactice, arată Alin Juverdeanu, General Manager VIVA Control.
Audi a "scurs" pe internet prima imagine oficială cu noul concept TT. Prezentarea oficială a noului concept va avea loc în mai puțin de 24 de ore.
La trei ani distanță după ce a făcut același lucru în Statele Unite, Apple ar putea începe să vândă și în Europa iPhone-uri care funcționează exclusiv cu SIM electronic.
Alina și Mirela Tița, Managing Partners Tița & Asociații: Excelența juridică nu este doar o chestiune de tehnică, ci și de cultură organizațională și etică # Profit.ro
Într-o piață tradițional percepută ca „pur tehnică”, leadership-ul și cultura organizațională devin factori diferențiatori esențiali. În cele ce urmează, împărtășim modul în care conducerea noastră comună, valorile de tip „family business” și angajamentul pentru diversitate și incluziune se reflectă concret în performanța echipei, calitatea serviciilor și relația cu clienții. Alina și Mirela Tița, Managing Partners Tița & Asociații, detaliază, într-un interviu acordat Legal Marketing, atât experiențele reprezentative din ultimul an, cât și abordările privind scalarea sustenabilă, managementul riscului, negocierile complexe și promovarea femeilor în poziții de conducere.
