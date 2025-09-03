Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională
Gândul, 3 septembrie 2025 07:50
FCSB se confruntă cu noi probleme de lot. După ce Daniel Bîrligea a ieșit accidentat din derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a 8-a a Superligii, acum un alt titular al echipei pregătite de Elias Charalambous s-a lovit. Este vorba de fundașul stânga Risto Radunovic (33 de ani), care a suferit o accidentare […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
08:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Iranul este deschis reluării discuțiilor cu Statele Unite, cu excepția programului său balistic # Gândul
Iranul este deschis negocierilor cu Statele Unite asupra programului său nuclear, dar a exclus orice discuție privind programul său de rachete balistice, a afirmat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al țării, Ali Larijani. Salutând decizia puterilor europene de a declanșa un mecanism pentru a impune din nou sancțiuni Teheranului, Statele Unite s-au declarat dispuse […]
Acum 15 minute
08:20
Ce discută Guvernul Bolojan cu FMI, aflat la București astăzi. Cât de aproape este România de un nou împrumut de la FMI? # Gândul
O delegație a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, vine la București astăzi. Misiunea FMI se desfășoară în perioada 3-12 septembrie și este o vizită reprogramată, amânată din primăvară, pentru perioada de după alegerile electorale. Surse guvernamentale au precizat, pentru Gândul, că discuțiile cu FMI se vor axa pe analizarea economiei românești […]
Acum 30 minute
08:10
George Simion: „Am fost contactat de anumiti oameni din SERVICII între tururi pentru a se asigura că nu vor fi dați afară” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a dezvăluit detalii importante din timpul campaniei electorale pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Liderul AUR a vorbit și despre momentul din seara alegerilor în care și-a recunoscut înfrângerea în fața contracandidatului său, Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „M-au contactat […]
08:10
Bolojan știe câți BUGETARI vrea să dea afară din aparatul local, dar nu știe câți bugetari sunt / Coaliția face un grup de lucru pentru a-i număra # Gândul
Guvernul Bolojan vrea să taie posturi din administrația locală, dar se împiedică în cifre și procente. Face simulări pe date greșite. Nimeni nu știe exact câți bugetari lucrează în aparatul local. Premierul a prezentat, marți, simulări de concedieri bazate pe procente și cifre eronate. De fapt, baza a fost greșită, de la început, spun aleși […]
08:10
Au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, în această dimineață. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane € # Gândul
În dimineața zilei de 3 septembrie 2025, au loc 47 de percheziții DNA, în 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Datele indică faptul că prejudiciul ar fi estimat la peste 18 milioane de euro. În dimineața zilei de miercuri, 3 septembrie 2025, au loc zeci de percheziții DNA, transmit surse judiciare ale GÂNDUL. Cele […]
08:10
Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici # Gândul
Orașul preferat de bogații lumii, Miami-SUA, pare a fi cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii din administrațiile publice din România, amenințate de premierul Ilie Bolojan cu reducerile de personal. Se pare că sunt 12 primării, în țară, care vor trimite aici „delegații”, la cursuri, în luna octombrie. După ce-a apărut în presă că o „delegație” […]
Acum o oră
07:50
Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa # Gândul
Un livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea o comandă, motiv pentru care a cerut ajutorul unui pieton. Reacția persoanei abordate l-a uimit pe angajatul serviciului de curierat. Livratorul nepalez a fost filmat, într-o seară, în timp ce aducea comanda unui client. Atunci, un dialog a avut loc între ei, pe stradă. […]
07:50
Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională # Gândul
FCSB se confruntă cu noi probleme de lot. După ce Daniel Bîrligea a ieșit accidentat din derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a 8-a a Superligii, acum un alt titular al echipei pregătite de Elias Charalambous s-a lovit. Este vorba de fundașul stânga Risto Radunovic (33 de ani), care a suferit o accidentare […]
07:40
Adrian Severin: „Europenii au fost mereu SPERIAȚI de ideea că americanii s-ar putea înțelege cu rușii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre tensiunile geopolitice dintre Occident și Rusia, precum și despre poziția SUA în contextul schimbării administrației americane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Europa a pus mereu gaz pe foc pentru ca relația americano-rusă să se strice” Adrian Severin a vorbit despre […]
Acum 2 ore
07:30
Le Monde: Neoliberalismul a favorizat ascensiunea valorilor reacționare /Intervenționismul lui Trump semnalează tendințe AUTORITARISTE # Gândul
Intervenționismul accentuat al Administrației Donald Trump în mediile de afaceri americane evidențiază apariția capitalismului post-neoliberal, ceea ce ar putea însemna revenirea statului la un proiect autoritarist, comentează cotidianul francez Le Monde, observând și perturbarea echilibrului instituțional și a relațiilor comerciale cu partenerii Statelor Unite. ”În fiecare săptămână, Donald Trump demontează ceea ce reprezentau, după al […]
07:20
Bancul de miercuri: „combinație puternică” la Voyo. Dialogul dintre doi amici stârnește amuzamentul. Spor la râs! – Bă nebunule, am o combinație puternică, într-o săptămână sar de un milion de euro, dar îmi trebuie 1005 euro ca să încep, îmi dai? – La ce d****u îți trebuie 1000 și 5 euro? – Cu 5 euro […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 3 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Maria Ciobanu, supranumită “Ciocârlia muzicii populare românești”, este una dintre cele mai îndrăgite și respectate interprete de folclor din România. S-a născut pe 3 septembrie 1937, în comuna Roșiile, județul Vâlcea, și […]
07:20
Începe dimineața de miercuri cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Conversație cu părinții după prima întâlnire”. Se întoarce fata de la întâlnire. Conversație cu mama: – Cum a fost, e frumos? – Ah, Doamne, e super! – Miroase bine? – Extraordinar! Un Gentleman!! – Cina a fost gustoasă?? – Foarte gustoasă. Restaurant […]
07:10
„Atacul rusesc” asupra avionului Ursulei von der Leyen, poveste de presă? Gândul a vorbit cu 4 piloți, inclusiv un FOST ȘEF DE STAT MAJOR: E nevoie de anchetă oficială/Imposibil un atac țintit/Bruiaj specific zonelor de conflict/Posibil atac doar de la sol # Gândul
În data de 1 septembrie 2025, ziua în care președinta Comisiei Europene trebuia să aterizeze în România, o știre a făcut înconjurul redacțiilor din țară si din străinătate: „Avionul cu care Ursula von der Leyen se deplasa în Bulgaria a fost atacat cibernetic de ruși. Sistemul GPS al aeronavei a fost dat peste cap!” Imediat, […]
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin îi acuză pe liderii europeni de perpetuarea conflictului din Ucraina, susținând că aceștia ar fi responsabilii morali ai dezastrelor generate de acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Europa era deja irelevantă din punct de vedere strategic” Adrian Severin critică liderii occidentali, despre […]
06:50
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la Parada de Ziua VICTORIEI de la Beijing: 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial # Gândul
UPDATE: Foștii prim-miniștri ai României, Adrian Năstase (2001-2004) și Viorica Dăncilă (2018-2019), au participat la Parada Victoriei de la Beijing, China comemorând 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Gazda evenimentului, Xi Jinping, îmbrăcat în costum „Zhongshan”, a prezentat capacitatea militară a Chinei. Cei doi foști demnitari au dat mâna cu […]
Acum 4 ore
06:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada de la Beijing. Se comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial # Gândul
UPDATE: Foștii premieri PSD ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Parada Victoriei de la Beijing care comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Cei doi invitați de onoare au dat mâna cu liderul Chinei, Xi Jinping. După fotografia de grup, au mers să urmărească ceremonia fastuoasă, […]
Acum 8 ore
01:10
În emisiunea lui Marius Tucă din 2 septembrie 2025, Adrian Severin a comentat despre vizita desfășurată în România de către liderul european Ursula, șef al Comisiei Europene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin subliniază că, potrivit ministrului german de externe Pistorius, Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul politicii de apărare sau […]
01:00
Atac LETAL al Armatei SUA asupra unei ambarcațiuni operate de un cartel de droguri. Trump: „Am distrus pur și simplu un vas care transporta droguri” # Gândul
Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, a anunțat pe X că Statele Unite ale Americii au efectuat o „lovitură letală” împotriva unui presupus „vas care transporta droguri” dinspre Venezuela. Vasul era operat de o organizație narco-teroristă. Președintele Donald Trump a făcut o referire la acest incident într-o declarație din Biroul Oval. „Așa cum a anunțat […]
00:40
Adrian Severin: „Pentru ca noi să beneficiem de ARTICOLUL 5 din Nato a trebuit să plătim foarte mult prin bugetele de apărare” # Gândul
Adrian Severin, în emisiunea Marius Tucă Show din 2 septembrie 2025, a vorbit despre adevărata natură a păcii și garanțiile de securitate în contextul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin subliniază că nu orice pace este acceptabilă și pune accent pe importanța unor garanții reale, nu doar pentru Ucraina, […]
Acum 12 ore
00:20
Zodiile care riscă pierderi financiare și îmbolnăviri în „Luna Cocoșului de Lemn”. Un astrolog îi sfătuiește pe nativi cum să prevină pericolul # Gândul
În Horoscopul prezentat la emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, Cristina Groza spune că luna septembrie 2025 este Luna Cocoșului de Lemn în zodiacul chinezesc. Această lună marchează o perioadă de oportunități, dar și de dificultăți pentru anumite zodii. „Deja a început să se simtă energia lunii septembrie, sau mai exact, a lunii Cocoșului […]
2 septembrie 2025
23:50
În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie # Gândul
Ascensiunea fulminantă a viceprimăriței lui Ilie Bolojan. Camera Deputaţilor şi-a ales, în noua sesiune vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Printre numele aflate pe listă, pe funcția de secretar o găsim și Arina Moș, fosta viceprimăriță la Oradea, om de încredere al lui Ilie Bolojan. A fost și senator, o jumătate de mandat, în […]
23:50
Radu Miruță: „Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare” # Gândul
„Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare. România a avut posibilitatea să implementeze un proiect fantastic, nu doar să digitalizeze, să automatizeze niște procese în instituțiile statului, au omorât acest proiect”, a declarat ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, la B1 TV. Ministrul Digitalizării a vorbit despre faptul […]
23:40
În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că, în opinia sa, rezultatele sondajelor pot fi irelevante dacă alegerile nu sunt organizate corect. El a afirmat că România nu trăiește într-o democrație deplină și că instituțiile statului sunt „înțesate de pile, relații și amante”, menționând în special ANCOM […]
23:10
În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că orice protest inițiat de AUR va fi ușor discreditat de către „mecanismele sistemului”. El a precizat că partidul va acționa atât pe căi parlamentare, cât și prin exprimarea opiniilor în Parlament. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Simion […]
23:10
Vor retrage SUA trupele din România? Ionuț Moșteanu spune că discută săptămânal cu partenerii americani # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, întrebat dacă SUA și-ar putea retrage trupele din țara noastră, a dezvăluit că există o cooperare foarte bună cu partenerul american. Într-o emisiune la Antena 3CNN, Ionuț Moșteanu a declarat despre americani că sunt cel mai important partener al nostru. „La rândul meu cred că în fiecare săptămână am discuții […]
22:50
Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reformarea administrației: Trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat marţi seară, la România TV, că întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei nu a fost foarte lungă. „Pot să spun că astăzi a fost în jur de două ore şi n-aş spune tensionată”, a spus liderul interimar al PSD. Cu privire la reforma din administrație, Sorin Grindeanu a declarat […]
22:40
Maduro îl acuză pe Trump că vrea să-l răstoarne de la conducere. Distrugătoare americane au fost observate lângă coasta Venezuelei # Gândul
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a acuzat administrația Trump din SUA că încearcă să-l răstoarne de la conducere, fiind observate distrugătoare americane lângă coasta țării sale. Aflat la putere din 2013, de la moartea președintelui Hugo Chavez, Maduro a amenințat că dacă SUA atacă, acesta va transforma Venezuela într-o „republică înarmată”. De asemenea, el a avertizat […]
22:40
Ilie Bolojan, CHEMAT la audieri în Parlament pentru a da explicații pentru măsurile de austeritate # Gândul
Premierul Ilie Bolojan urmează să fie chemat la audieri în Senat pentru a da explicații cu privire la pachetul de măsuri de austeritate, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, fără consultări publice sau dezbateri parlamentare, potrivit unor surse parlamentare, consultate de GÂNDUL. Decizia a fost luată marți în cadrul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea # Gândul
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Liviu Dragnea, fost lider al PSD. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Țineți aproape!”…
22:10
Actorul Nicholas Braun, celebru pentru rolul din serialul „Succession”, a fost ARESTAT pentru conducere sub influența alcoolului # Gândul
Actorul Nicholas Braun (37 de ani), celebru pentru rolul lui Greg Hirsch din serialul „Succession”, a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului. Mai mult, el mergea și cu farurile stinse. Conducerea Închisori din comitatul Carroll din New Hampshire a confirmat, marți, pentru Us Weekly că Braun a fost arestat vineri, sub suspiciunea de conducere […]
22:10
Sorin Grindeanu a declarat marţi seară, la România TV, că întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei nu a fost foarte lungă. „Pot să spun că astăzi a fost în jur de două ore şi n-aş spune tensionată”, a spus liderul interimar al PSD. Cu privire la reforma din administrație, Sorin Grindeanu a declarat […]
21:50
Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial # Gândul
Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a anunțat că se află la Beijing, acceptând invitația Republicii Populare Chineze de a participa la parada militară, care comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial (cunoscut ca „Marele Război Patriotic” la ruși și „Războiul Anti-fascist” la chinezi). Mai mulți lideri și demnitari străini vor […]
21:40
Toaletele unei aeronave s-au DEFECTAT în zbor. Cum s-au descurcat pasagerii, până la destinație # Gândul
Un zbor al companiei Virgin Australia pe ruta Denpasar – Brisbane s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru pasageri, după ce toate toaletele avionului s-au defectat în aer. Zborul VA50 al Virgin Australia, a decolat spre Bali, pe 28 august, și ar fi trebuit să fie o cursă obișnuită de șase ore. Inițial, doar o toaletă […]
21:20
Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei # Gândul
Statele Unite s-au abținut de la a impune sancțiuni secundare Chinei, pentru sprijinul acordat de aceasta Rusiei în conflictul din Ucraina, deoarece negocierile comerciale mai ample continuă, a declarat marți Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Președintele Donald Trump a amenințat că va impune sancțiuni cumpărătorilor de petrol rusesc dacă nu se va ajunge la […]
21:20
În plină luptă cu sinecurile și sinecuriștii, Ilie Bolojan și-a pus viceprimarița de la Oradea, secretar la Camera Deputaților # Gândul
Ascensiunea fulminantă a viceprimăriței lui Ilie Bolojan. Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Printre numele aflate pe listă se află pe funcția de secretar se află și Arina Moș, fosta viceprimăriță a lui Ilie Bolojan. Aceasta fusese anterior la camera Senatului, iar acum a trecut pe funcția de secretar […]
21:10
George Simion: „Românii trebuie întrebați într-un REFERENDUM dacă sunt de acord cu cheltuielile militare” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a prezentat o perspectivă asupra României în care acesta ar fi ajuns președinte. De asemenea, liderul AUR vorbește despre modul în care banii pentru înarmare, dar și pentru sprijinirea altor state, sunt alocați de către autorități, fără a se solicita opinia cetățenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
20:40
Robert Turcescu, invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din data de 2 septembrie 2025, a discutat despre situația mediului privat și a statului în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat! Cu Ionut Cristache. Robert Turcescu a adus în discuție o critică la adresa declarațiilor premierului Ilie Bolojan privind absorbția forței de muncă […]
20:40
George Simion: „Dacă eram un om al SISTEMULUI, eram astăzi președinte sau un om ancorat într-o sinecură” # Gândul
În cadrul emisiunii Marius Tucă de marți, 2 septembrie 2025, George Simion a făcut o declarație clară și fermă referitoare la poziția sa în raport cu „sistemul” politic actual din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Întrebat dacă este un om al sistemului, liderul politic a răspuns fără echivoc că nu face parte din […]
20:40
Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială” # Gândul
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a dat azi mâna cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe durata întâlnirii lor de la pensiunea de stat Diaoyutaidin Beijing. După Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, desfășurat anul acesta la Tianjin, premierul slovac și președintele rus vor lua parte la festivitățile paradei militare de mâine, organizată și găzduită de […]
20:40
Ministrul Mediului: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, într-o intervenție la Europa FM, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă. ”O să mergem în paralel şi cu o […]
20:40
Un bărbat a UITAT suma de 7.500 de lei la un bancomat din Tulcea. Cum a reacționat o femeie care a găsit banii pe tastatura ATM-ului # Gândul
Un bărbat din judeţul Tulcea a uitat suma de 7.500 lei, la un bancomat, banii fiind găsiţi de o femeie pe tastatura ATM-ului aflat în sediul unei bănci. Ea a sunat imediat la numărul unic de urgenţă 112 şi a semnalat situaţia. Angajaţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Tulcea au ridicat bancnotele şi au început […]
20:30
NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al avioanelor civile. Rutte: „La Londra sau la Tallinn, suntem cu toții pe flancul ESTIC acum” # Gândul
NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al curselor aeriene civile, a declarat marți secretarul general al alianței Mark Rutte. Anunțul vine la două zile după ce un avion la bordul căruia se afla președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avut dificultăți în a folosi navigația GPS în timp ce se afla în […]
20:20
„În șase luni vor fi listate pe bursă companii din energie și transporturi”, spune premierul # Gândul
Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că procedura de listare a companiilor pe bursă durează cel puțin șase luni și că anul viitor vor fi incluse în special firme din sectorul energetic și cel al transporturilor. Întrebat când se vor lista mai multe companii pe bursă, Ilie Bolojan a explicat că procesul durează aproximativ șase […]
20:20
Trei bărbați care efectuau marcaje rutiere pe A1, la Boița, au murit după ce au fost loviți de un TIR # Gândul
Trei bărbați, cu vârste de 19, 20 și 37 de ani, care efectuau marcaje rutiere pe prima bandă a Autostrăzii 1 (A1), au murit după ce au fost lovite în plin de un TIR, la Boița. Aceștia efectuau marcaje rutiere pe banda 1, când șoferul unui TIR i-a lovit în plin. Alte două persoane implicate […]
20:20
După discuția cu președintele, Ilie Bolojan anunță că reduce posturile din administrația publică și locală # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Digi24 despre discuțiile pe care le-a avut în cursul zilei cu președintele Nicușor Dan și spune că trebuie finalizat pachetul de reformare a administrației locale și centrale. „Până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru, care va fi format în structura Guvernului, va analiza toate soluțiile, în așa […]
20:10
În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că situația politică și socială din România ar fi fost diferită dacă AUR ar fi obținut un scor de 40% la alegerile din 1 decembrie 2024, scorul pe care partidul său îl are acum în sondaje. Urmăriți aici, integral emisiunea […]
20:10
Bolojan, întrebat de numele șefilor SRI și SIE cu care președintele a DESCINS la Guvern: Mai mult de atât nu vă pot spune # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns cu privire la discuția avută împreună cu Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, săptămâna trecută, când șeful statului a descins la Guvern, înainte de o ședință de coaliție. Moderatorul Digi 24 i-a adresat întrebarea premierului Ilie Bolojan și anume: „Președintele Nicușor Dan a venit și v-a […]
19:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că, deși numărul suplinitorilor din învățământ a scăzut, salariile cadrelor didactice nu au fost diminuate, iar măsurile recente nu au afectat sistemul de educație. Premierul Ilie Bolojan a explicat că diminuarea numărului de suplinitori în școli este reală, dar aceasta nu a implicat reducerea salariilor cadrelor didactice. […]
19:40
Robert Turcescu: GUVERNUL abuzează de putere, ignorând spiritul Constituției. Turcescu: „Asumarea de răspundere de ieri a fost o mizerie” # Gândul
Robert Turcescu, invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din data de 2 septembrie 2025, a avut un discurs critic la adresa premierului și a reformelor prezentate de acesta. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Robert Turcescu a spus că marea reformă promisă de premier este, de fapt, o tăiere a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.