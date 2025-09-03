Încă o pierdere pentru FCSB: titularul lui Charalambous s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională

20:10

În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că situația politică și socială din România ar fi fost diferită dacă AUR ar fi obținut un scor de 40% la alegerile din 1 decembrie 2024, scorul pe care partidul său îl are acum în sondaje. Urmăriți aici, integral emisiunea […]