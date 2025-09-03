Servicii de curățenie în apartamente, case, camere hotel, pensiuni, etc. Telefon 0754564287

14:30

Direcția de Asistență Socială a Primăriei Timișoara a inaugurat noul centru de zi pentru tinerii cu dizabilități, inclus în Complexul de Servicii Sociale „Podul Lung”. Noul centru are o capacitate de 120 de beneficiari pe lună, oferindu-le tinerilor între 18 și 35 de ani oportunitatea de a continua tratamentele din copilărie, dar și de a se integra la locul de muncă.